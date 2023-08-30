قرابة ملياري درهم مبيعات العقارات اليوم في دبي

تصدرت صفقة أراضي في منطقة جنوب الثالثة بقيمة 135.56 مليون درهم، تلتها مبايعة بقيمة 104.03 مليون درهم في ذات المنطقة، ثم مبايعة بقيمة 21.06 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة، ووصلت اجمالي مبيعات العقارات في دبي اليوم إلى أكثر من 1.9 مليار درهم،.

ووصلت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي إلى أكثر من 1.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 503 مبايعة بقيمة 1.28 مليار درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 371.39 مليون درهم و473 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 909.86 مليون درهم.

وسجلت منطقة مدينة المطار المناطق 7 مبايعة بقيمة 26.7 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 27.81 مليون درهم، وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 6.58 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 40.5 مليون درهم بمنطقة الثنيه الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 22.5 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة، وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 90.41 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 42.99 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 61.68 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 433.55 مليون درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 168.95 مليون درهم و105 رهونات فلل وشقق بقيمة 264.6 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 84.59 مليون درهم، وأخرى في منطقة زعبيل الاولى بقيمة 60 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 220.8 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 81.47 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 51.72 مليون درهم.