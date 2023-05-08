9 قتلى في عملية دهس قرب مركز لمساعدة المهاجرين في تكساس

قتل تسعة أشخاص على الأقل الأحد، عندما دهست سيارة مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون في محطة للحافلات بالقرب من مركز لمساعدة المهاجرين في جنوب تكساس، وفق ما أفادت الشرطة الأميركية..

وقالت أجهزة إنفاذ القانون إنها تتعامل مع الحادث حاليا على أنه غير متعمد، رغم أن شاهدا أفاد لوكالة الأنباء الفرنسية بأن السائق وجه شتائم إلى المجموعة قبل أن يقود سيارته باتجاههم بسرعة شديدة.

وصرح مارتن ساندوفال، المتحدث باسم الشرطة المحلية، لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن سيارة رياضية رمادية “تجاوزت الإشارة الحمراء، ودهست عدة أشخاص”، قرابة الساعة 8,30 صباحا (13,30 ت غ) في براونزفيل، وهي مدينة حدودية أقصى جنوب ولاية تكساس.

وقال إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب “ما يقرب من 10” آخرين.

وروى الشاهد لويس هيريرا الذي أصيب بذراعه في الحادث لوكالة الأنباء، إن عملية الدهس كانت “مفاجئة”.

وأضاف الشاب الفنزويلي البالغ 36 عاما: “لقد كانت مسألة لحظات. جاء القاتل بسيارته، وأومأ إلينا، ووجه إلينا الإهانات”، مشيرا إلى أنه قاد سيارته بأقصى سرعة.

واحتجز أشخاص كانوا في المكان سائق السيارة، الذي قال ساندوفال إنه نقل أيضا إلى المستشفى، وقد وجهت إليه الشرطة حاليا تهمة القيادة المتهورة.

وذكر ساندوفال في وقت سابق لقناة محلية تابعة لشبكة “آي بي سي”، أنه “على الأرجح ستكون هناك تهم أخرى في وقت لاحق”، مؤكدا أن الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الحادث المميت عرضيا أم متعمدا.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أنه تم توقيف مشتبه به.

وأظهر مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الإجتماعي، سيارة دفع رباعي تسير بسرعة وتصطدم بمجموعة من الأشخاص، بينما كانوا جالسين على حافة رصيف.

وعرض مقطع مصور آخر لقطات لما بعد الحادث وظهر فيه بعض الضحايا مستلقين على الأرض، وكان بعضهم ملطخاً بالدماء بينما رقد آخرون بلا حراك.

وقال فيكتور مالدونادو المدير التنفيذي لملجأ “أوزانام” المخصص للمشردين في الجانب المقابل للشارع، إن الضحايا كانوا ضمن حشد من نحو 25 شخصا ينتظرون في محطة الحافلات.

وأضاف أن الجميع فنزويليون، وكانوا قد انتهوا من تناول وجبة إفطار في المركز، واصفا المشهد بالمروع، حيث تناثرت الأشلاء على طول الطريق.

ولفت مالدونادو إلى أن المركز يفتح على مدار 24 ساعة، و”كنا نؤوي الأشخاص القادمين من تشيلي وكولومبيا والإكوادور والصين وأوكرانيا (…) والعديد من الفنزويليين”.

وقال ساندوفال إن بعض الضحايا على الأقل كانوا مهاجرين، دون أن يؤكد ما إذا كانوا جميعهم كذلك.

وأوضح “إنه أمر نحقق فيه مع شرطة الحدود”.

وتأتي هذه المأساة في الوقت الذي تستعد فيه السلطات الأميركية الخميس لرفع السياسة الفدرالية الخاصة بالمهاجرين، التي تم فرضها في عهد دونالد ترامب، وتسمح لضباط حرس الحدود بترحيل المهاجرين دون حتى قبول طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وأدى انتهاء صلاحية الإجراء المعروف باسم “المادة 42” إلى تخوف السلطات من ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الولايات المتحدة.