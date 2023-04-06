اقتحم المتظاهرون المبنى الذي يضم مكتب بلاك روك في باريس يوم الخميس ، خلال احتجاجاتهم ضد إصلاحات الحكومة للمعاشات التقاعدية ومشاركة أكبر شركة استثمارات في العالم في تلك المعاشات بحسب سي ان ان .

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يدخلون مبنى المكاتب المركزية الواقع بالقرب من دار الأوبرا أوبرا غارنييه حاملين مشاعل حمراء ويطلقون قنابل دخان.

اقتحام مقر شركة بلاك روك من قبل متظاهرين في باريس pic.twitter.com/tluEAjgwa9 — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) April 6, 2023

وكان حوالي 100 شخص ، من بينهم ممثلون عن عدة نقابات عمالية ، في الطابق الأرضي من المبنى لمدة 10 دقائق ، مرددين شعارات مناهضة للإصلاح، و يقع مكتب بلاك روك في الطابق الثالث. “معنى هذا الإجراء بسيط للغاية. ذهبنا إلى المقر الرئيسي لشركة بلاك روك لنخبرهم إنهم يأخذون أموال العمال ، مقابل معاشاتنا التقاعدية” بحسب جيروم شميت ، المتحدث باسم الاتحاد الفرنسي SUD ، لشبكة تابعة لسي إن إن. وامتنعت شركة بلاك روك عن التعليق.

? Les cheminots envahissent la multinationale #BlackRock contre la réforme des retraites. #greve6avril pic.twitter.com/L4wxsR025E — Clément Lanot (@ClementLanot) April 6, 2023