السيد العزوني

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

قبل مونديال الأندية..  اتحاد جدة يعلن عودة نجمه المصري

الاتحاد السعودي يحصل على دفعة معنوية كبيرة بعودة مدافعه المصري الصلب أحمد حجازي للتدريبات تمهيدا للظهور في المباريات مرة أخرى.

السيد العزوني
أحمد حجازي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن تعافي نجمه الدولي المصري أحمد حجازي من الإصابة، وعودته من جديد للتدريبات قبل فترة كافية من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية في السعودية.

وأصيب حجازي في نهاية شهر مايو الماضي قبل أن يحسم الاتحاد لقب الدوري السعودي، ليجري اللاعب عملية جراحية للركبة في 9 يونيو، ويبدأ رحلة التعافي.

ونشر النادي مقطع فيديو عبر حسابه على منصة “إكس” يعلن عودة اللاعب ويظهر فيه حجازي وهو يستعد لعمل التمارين مع زملائه بالفريق ويوجه التحية لأعضاء الجهاز الفني لناديه.

وكانت تقاريرإعلامية سعودية أعلنت الشهر الماضي أن الاتحاد يعد مدافعه المصرى للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها المقرر إقامتها فى مدينة جدة في ديسمبر المقبل.

ويأتي الإعلان عن عودة حجازي بعد إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية.

وأوضح اتحاد جدة أن مساعد المدرب حسن خليفة سيتولى مسؤولية تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، إلى حين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني، بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره.

يذكر أن اتحاد جدة يبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبرالمقبل، وفي حالة فوزه سيلعب ضد الأهلي المصري بطل إفريقيا في ربع النهائي، حيث من الممكن أن يظهر حجازي ضد فريقه القديم في مباراة رسمية لأول مرة.

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