قبل ملاقاتهم ريال مدريد.. لاعبو برشلونة يتناولون الكبسة والجريش والقرصان في أيامهم المفتوحة

أكد مسؤول في الفندق السعودي الذي يقيم فيه نادي برشلونة أن الفندق قدم لأعضاء الفريق الإسباني وجبات طعام سعودية مثل الكبسة والجريش والقرصان.

وقال محمد الصادق مدير الموارد البشرية في الفندق، لقناة “الإخبارية” السعودية، إنه نظراً لنظامهم الغذائي الصارم، إلا أنه تم تقديم الكبسة والجريش والقرصان لأعضاء نادي برشلونة في أيامهم المفتوحة.

ويعتبر الجريش والكبسة من أشهر أنواع الطعام في السعودية، وكانت وزارة الثقافة السعودية اعتمدت قبل أيام الجريش طبقاً وطنياً للمملكة والمقشوش الحلوى الوطنية ضمن مبادرة روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق.

وتتجه أنظار العالم، مساء اليوم الأحد (التاسعة مساءً بتوقيت المملكة)، إلى إستاد الملك فهد الدولي في الرياض لمشاهدة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني الذي تستضيفه السعودية للمرة الثالثة.

فيديو | محمد الصادق مدير الموارد البشرية في الفندق:



وفرنا "الكبسة" و "الجريش" و "القرصان" للاعبي برشلونة في الفندق#السوبر_الإسباني_بالرياض#ريال_مدريد_برشلونة#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/io0YXd6JbK — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 15, 2023

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه يوم الأربعاء الماضي على فريق فالنسيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وحجز برشلونة مقعده بذات الطريقة حين كسب فريق ريال بيتيس بنتيجة 4-2 يوم الخميس الماضي، ليتأكد بذلك إقامة الكلاسيكو الإسباني الكبير والمنتظر في الرياض.

وتأتي استضافة المملكة للبطولة الإسبانية الكبرى للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن كانت قد احتضنت نسختين سابقتين حيث أقيمت الأولى في جدة عام 2020، وتوّج بلقبها فريق ريال مدريد، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره أتليتكو مدريد، فيما أقيمت النسخة الثانية في العاصمة الرياض في شهر يناير من العام الماضي 2022، وتوّج بلقبها أيضاً فريق ريال مدريد، بعد فوزه على منافسه أتليتك بلباو.

وتعد استضافة السعودية لهذا الحدث الرياضي الكبير، ضمن مبادرة استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، والتي تهدف من خلالها وزارة الرياضة إلى استمرار التميّز في احتضان أبرز الأحداث الرياضية الدولية، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، والتي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي حال فاز ريال مدريد بالمباراة سيعادل الألقاب الـ 13 لغريمه برشلونة، وسيبلغ العتبة الرمزية لمئة لقب في تاريخه.