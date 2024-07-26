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قبل افتتاح اولمبياد باريس بساعات، تخريب شبكة القطارات يشل حركة المسافرين

فريق التحرير by فريق التحرير

تعطلت حركة مرور القطار فائق السرعة بشكل كبير بعد “هجوم ضخم”، وتأثر 800 ألف مسافر في باريس قبيل ساعات من افتتاح أولمبياد باريس 2024.

و تعطلت حركة مرور القطار فائق السرعة (TGV) بين باريس وغرب وشمال وشرق فرنسا، صباح اليوم الجمعة، بعد “هجوم واسع النطاق لشل” الشبكة أثناء الليل، حسبما أشارت الشركة الوطنية للسكك الحديدية (SNCF). سيتم تعطيل حركة المرور “على الأقل طوال عطلة نهاية الأسبوع”.

وأشارت تقارير صحفية إلى تعرض شبكة السكك الحديد الفرنسية لحرائق في هجوم وأعمال تخريب، وفق ما كشفت الشركة صباح اليوم الجمعة.

وقالت شركة السكك الحديد الفرنسية “إس إن سي إف” إن الشركة تعرضت ليل الخميس الجمعة لـ”هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل” شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد “بلبلة كبيرة”، على ما أعلنت المجموعة لوكالة فرانس برس قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

وأوضحت الشركة في بيان “سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير” من المسارات. وأشارت إلى أن “هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات”.

وقال وزير النقل، باتريس فيرجريت، عن تأثير تخريب السكك الحديدية إن لها «عواقب وخيمة للغاية»، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي، أن جميع العناصر التي لديه تظهر بوضوح أن الحادث كان متعمدًا، موضحا أنه عثر على أجهزة حارقة في الموقع كل شيء يشير إلى أن هذه الحرائق متعمدة.

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فريق التحرير

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