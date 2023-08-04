لقيت رئيسية دار النشر «بلومزبري» الأمريكية الناشرة لسلسلة كتب «هاري بوتر» الشهيرة، مصرعها بحادث بحري مروع بعدما صدم قبطان مخمور يدير يختها بمركب فيه حفل زفاف.

وكانت فوجان تقضي عطلة في إيطاليا مع عائلتها – بما في ذلك زوجها مايك وايت وأطفالهما لينا وماسون ، 12 و 8 سنوات – عندما تعرضت لحادث تحطم قارب في المياه بالقرب من نابولي.

استأجرت فوغان وعائلتها زورقًا سريعًا طوله تسعة أمتار لاستكشاف الخليج عندما اصطدمت السفينة بمركب شراعي يبلغ ارتفاعه 45 مترًا يُدعى “تورتوجا” ، وكان يقل حوالي 80 شخصًا ، بما في ذلك السياح الألمان والأمريكيون الذين كانوا يحتفلون بزفاف على متنها بحسب صحف ايطالية.

Chi era Adrienne Vaughan, la turista americana morta in Costiera Amalfitana https://t.co/7zYXzMuBWD — La Stampa (@LaStampa) August 4, 2023