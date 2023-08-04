سامر باطر by سامر باطر

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فيديو، قبطان مخمور يتسبب بمقتل رئيسة دار نشر كتب هاري بوتر بحادث بحري مروع

سامر باطر by سامر باطر

لقيت رئيسية دار النشر «بلومزبري» الأمريكية الناشرة لسلسلة كتب «هاري بوتر» الشهيرة، مصرعها بحادث بحري مروع بعدما صدم قبطان مخمور يدير يختها بمركب فيه حفل زفاف.

وكانت فوجان تقضي عطلة في إيطاليا مع عائلتها – بما في ذلك زوجها مايك وايت وأطفالهما لينا وماسون ، 12 و 8 سنوات – عندما تعرضت لحادث تحطم قارب في المياه بالقرب من نابولي.

استأجرت فوغان وعائلتها زورقًا سريعًا طوله تسعة أمتار لاستكشاف الخليج عندما اصطدمت السفينة بمركب شراعي يبلغ ارتفاعه 45 مترًا يُدعى “تورتوجا” ، وكان يقل حوالي 80 شخصًا ، بما في ذلك السياح الألمان والأمريكيون الذين كانوا يحتفلون بزفاف على متنها بحسب صحف ايطالية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...