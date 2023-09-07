قبرص تعتذر من السياح الكويتيين

اعتذرت قبرص من السياح الكويتيين الذين طالتهم أعمال العنف، وأدانت الحكومة أعمال العنف غير المسبوقة والمؤسفة ضد المهاجرين والزائرين.

وكان وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس قد التقى سفير الكويت لدى قبرص عبد الله الخرافي لإدانة الحادث الأخير ضد السياح الذي وقع خلال الاحتجاجات في ليماسول.

وجاء في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” التابع لوزارة الخارجية أن السيد كومبوس عقد لقاء مع السفير، مما يؤكد المستوى الممتاز للعلاقات الثنائية.

وقدم السفير القبرصي في الكويت اعتذار للسياح الكويتيين الذين طالتهم أعمال العنف، مشيراً إلى أن بلاده اتخذت تدابير مشددة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وتحدث السفير القبرصي في تصريح لـ القبس: إننا ندين بشدة أعمال العنف غير المسبوقة والمؤسفة ضد المهاجرين والزائرين، التي اندلعت في قبرص في الأسابيع الأخيرة، وصدمت المجتمع القبرصي.

وتابع: لقد أدانت حكومة جمهورية قبرص وجميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني برمته هذه الأحداث غير المقبولة والمشينة، مشيراً إلى أن حكومة بلاده تتخذ التدابير لمنع تكرار أعمال مماثلة في المستقبل، وقد تم القبض على العديد من المسؤولين عن أعمال العنف.

وأضاف: لسوء الحظ، أدت الأحداث المذكورة، من بين أمور أخرى، إلى هجمات ضد عدد قليل من السياح الكويتيين الذين تصادف وجودهم بالقرب من موقع التظاهرات العنيفة، لكنهم الآن بصحة جيدة، وجميعهم يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم، ويجب احترام رغبتهم.

وقال: نود أن نعرب عن اعتذارنا وخالص تعاطفنا مع المواطنين الكويتيين وأسرهم الذين تأثروا بالأحداث، ونؤكد لهم أن قبرص ستظل دولة منفتحة ومضيافة، وأننا سنواصل الترحيب بأصدقائنا الكويتيين والعرب.

Warm & comprehensive meeting btw FM @CKombos & Kuwait Ambassador Al Khorafi, reaffirming the excellent level of ??-?? relations.



FM Kombos took the opportunity to condemn the recent deplorable incident against tourists.



The Minister relayed his wish to visit #Kuwait very soon. pic.twitter.com/tGvPMKg9VG — Cyprus MFA (@CyprusMFA) September 6, 2023