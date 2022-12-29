قانون الأحوال الشخصية الجديد: هل انتهى زمن الزواج العرفي في مصر؟

قانون جديد في مصر لتنظيم الأحوال الشخصية، قانون من المقرر الانتهاء منه بعد شهرين من الآن.

القانون أثار حالة من الجدل لما يحويه من بنود طالما كانت مثار خلاف، سواء بين رجال الدين أو رجال القانون، أو بين المواطنين.

ومن أكثر مواد القانون إثارة للجدل، المادة الخاصة بتقنين الزواج العرفي.

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ماذا يقول القانون حول مسألة الزواج العرفي؟

وضع قانون الأحوال الشخصية الجديد تقنينا للزواج العرفي بحيث:

يعترف القانون بحالات الزواج العرفي التي وقعت قبل صدوره.

لا يعترف القانون الجديد بأي عقد زواج عرفي بعد صدوره.

لا يحق للزوجة المتزوجة عرفيا بعد صدور القانون أن تطالب بحقوق أمام المحكمة، لأنها وافقت على زواج عرفي ليس موثقا

أسئلة مشروعة؟

هناك العديد من السئلة التي يتبادلها المواطنون حول هذه المسألة وهل تم وضعها في الاعتبار أم لا مثل:

هل هذه المادة الخاصة بالزواج العرفي تضع الشيء ونقيضه في آن واحد، فكيف يعترف القانون بالزواج العرفي القائم، ويقننه، وفي الوقت نفسه لا يعترف بحالات الزواج العرفي التي تحدث بعد صدوره؟

هل ضمن مشرعو القانون عدم وقوع حالات زواج عرفي بعد صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

ماذا عن رأي الأزهر ودار الإفتاء في مسألة تقنين حالات الزواج العرفي التي وقعت قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد؟·

ما هو الزواج العرفي ؟

يَنقسم الزواج العرفي إلى قسمين:

الأول، أن يكتب رجلٌ بينه وبين امرأةٍ ورقةً يُثبت فيها أنها زوجته، ويُشهد عليها رجلين عدلين، ويُسلِّم المعقود عليها نسخةً منها، ويكون ذلك مقابل مهرٍ معلومٍ يتم تثبيته في ورقة العقد التي يكتبها الزوج، إلا أنّ هذا النوع من الزواج يخلو من مُوافقة الولي ومن الإعلان للملأ. لذلك فهو غير شرعي، بحسب علماء الدين.

الثاني: فهو عقد زواج شرعي كامل الشروط والأركان، إلا أنّه خلا من التوثيق رسميّاً لدى الجهات المختصة وهذا النوع حلال شرعاً ولكنه مخالف للقانون.

موعد تطبيق القانون

من المقرر أن تنتهي اللجنة الخاصة بالقانون منه بعد شهرين من الآن، ومن ثم سيأخذ دورته التشريعية بالعرض على البرلمان بغرفتيه، وبعد ذلك يأخذ موافقة الحكومة، ثم يبدا العمل به.