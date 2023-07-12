قال متحدث الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، إنه خلال 120 يومًا ستصدر الهيئة لائحة تنفيذية مفصلة تتضمن الإجراءات وشروط التراخيص لنظام المساهمات العقارية الجديد، وذلك بالتنسيق مع هيئة سوق المال.

وأضاف في مداخلة مع “الإخبارية”، أن اللائحة تمثل مرحلة تطويرية جديدة، تواكب الحراك الاقتصادي، وتواكب التطورات في سوق العقارات.

وأكد أن اللائحة ستعمل على جذب الاستثمارات في هذا القطاع والتي تعمل عليها المملكة، سواء من الداخل أو الخارج.

وأضاف أن هذا النظام يعزز ثقة المتعاملين في السوق العقاري وفرص الاستثمار فيه من خلال طرح قناة جديدة لتمويل المشاريع وبالتالي سيساهم هذا النظام بشكل كبير جدا في زيادة المعروض العقاري، خاصة من المنتجات السكنية.

وكشف المفرج عن بعض الفروق بين نظام المساهمات العقارية ونظام عمل صناديق ريت العقارية، حيث إن الأخيرة تشرف عليها هيئة السوق المالية السعودية بحوكمة واحترافية عالية وتجربتها في هذا المجال رائعة خاصة في مجال حفظ الحقوق وحوكمة العمل فيها.

فيديو | متحدث الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج: خلال 120 يوما ستصدر الهيئة العامة للعقار لائحة تنفيذية مفصلة تتضمن الإجراءات وشروط التراخيص#الإخبارية pic.twitter.com/a8jw4goGqN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 11, 2023