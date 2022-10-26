قالها الجدعان وأكدتها الأرقام

خالد الجاسر

عكس عقارب الركود والتضخم تسير اقتصادات الخليج العربي، على الرغم من الصورة القاتمة التي ترسمها العديد من الأحداث الجيوسياسية حول العالم، لأن نمو مجلس التعاون الخليجي يعتمد على الجانب الصعودي ويستند نمو الناتج المحلي في مجلس التعاون الخليجي على افتراض الطلب العالمي القوي على النفط في 2022، لما لا وقد أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستشهد أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات، محذرين من أن احتمال هبوط أسعار النفط يمثل أكبر خطر على هذه التوقعات، بمقدمة سعودية بلغ نموه 5.7% تليها الكويت والإمارات بنمو 5.3 و4.8%على الترتيب.. ومن هنا نجد اتجاه صعودي للسعودية، كأكبر اقتصاد في العالم العربي، يُحقق أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين في 2022 بواقع 7.6%. ومعها نظرة إيجابية لباقي دول الخليج العربية المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ولذا نراها بقيادة السعودية لأكبر دول الاقتصاد بمجموعة العشرين في أحلك ظروف الوباء التي عانى منها دولاً عُظمى، سوى دول الخليج -بحفظ الله- لقوتها وقدرتها الاقتصادية، ليكون النمو مدفوع بشكل أساسي بالإصلاحات التي تقوم بها دول الخليج، وقوة أوضاعها المالية، لتعزيز بيئة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل.

ورغم التحديات المتسارعة والنظرة التشاؤمية في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أكتوبر الماضي، أكّد صندوق النقد الدولي أن “الأسوأ لم يأتِ بعد” للاقتصادات الثلاثة الكبرى عالمياً، الولايات المتحدة الأميركية والصين والاتحاد الأوروبي، مُخفضاً توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عام 2022 بواقع 1.2%، قبل الحرب الروسية الأوكرانية، من 4.4% إلى 3.2%، بينما رفع تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 0.6% إلى 5%.

ووفق التقرير حتى سبتمبر 2022، سيشكل الاقتصاد الخليجي 2% من الاقتصاد العالمي بنهاية 2022 البالغ 103.87 تريليون دولار، ليكون بالمرتبة التاسعة عالميا، بعدما كان ترتيبه الـ 13 عالمياً لعام 2019 بناتج 1.64 تريليون دولار والـ12 عالميا في 2021 بحصة 1.75% من العالم البالغ ناتجة في العام ذاته 29ر96 تريليون دولار. ليتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية 25.4% خلال العام الجاري، بنحو 2.11 تريليون دولار، مقابل 1.68تريليون دولار في 2021، مستفيدا من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط وقرار أوبك+ الأخير لتوازنات السوق بعيداً عن السياسة.

ولهذا ليس غريباً أن يتوقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان آفاقاً إيجابية لدول الخليج العربية خلال السنوات الست المقبلة، خلال مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” (FII)، بنسخته السادسة بالرياض، معرباً عن ثقته من أن الظروف والتوقعات بالنسبة لدول الخليج “مواتية رغم البيئة العالمية الصعبة”، خاصة بعد اعتراف دولي بأن التحول نحو الطاقة المتجددة بعيداً عن الوقود الأحفوري لن يتم بين ليلة وضحاها بل قد يستغرق 30 عاما.