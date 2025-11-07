قاعدة جوية للجيش الأميركي في دمشق ونفي سوري

نقلت رويترز عن 6 مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تستعد لترسيخ وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق في إطار تسهيل اتفاقية أمنية تتوسط فيها الولايات المتحدة بين سوريا وإسرائيل فيما نفت وكالة الانباء السورية ذلك. وتؤكد عدة مصادر، منها مسؤولون غربيون ومسؤول دفاعي سوري، هذه الاستعدادات في القاعدة الجوية، التي تقع استراتيجيًا عند مدخل مناطق جنوب سوريا المتوقع أن تصبح منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاقية عدم اعتداء بين البلدين. وسيساعد الوجود العسكري الأمريكي في الإشراف على هذه الاتفاقية الأمنية المحتملة بين إسرائيل وسوريا ومراقبتها. يأتي ذلك فيما نفت وزارة الخارجية السورية هذه التقارير علنًا، واصفةً إياها بالكاذبة، ومؤكدةً أن سوريا تحتفظ بالسيادة الكاملة على منشآتها. ومع ذلك، تُشير التقارير إلى أن السلطات السورية ستحتفظ بالسيطرة على القاعدة، حتى مع مشاركة الولايات المتحدة في العمليات اللوجستية والمراقبة والتزويد بالوقود والأغراض الإنسانية هناك. يُمثل هذا التطور تحولًا استراتيجيًا هامًا لسوريا، التي تخضع الآن لقيادة جديدة بعد رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، حليف إيران التاريخي. يبدو أن الإدارة الأمريكية تعمل أيضًا على تطبيع العلاقات مع سوريا، ورفع العقوبات طويلة الأمد. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض قريبًا، وستكون هذه أول زيارة لرئيس دولة سوري للولايات المتحدة. لم يُكشف عن العدد الدقيق للقوات الأمريكية أو الجدول الزمني لإنشاء هذا الوجود، ويُحفظ الموقع الدقيق للقاعدة سرًا لأسباب أمنية عملياتية. وقد أجرى الجيش الأمريكي مهام استطلاعية في الموقع، وتشير التقارير إلى أن طائرات نقل من طراز C-130 هبطت هناك لاختبار الجاهزية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية تأكيد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا. وقال المصدر في تصريح لـ سانا: “تشهد المرحلة الراهنة تحولاً في الموقف الأمريكي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية، ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم”. وأضاف المصدر: “يجري العمل على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى دمشق، في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك”. ولفت المصدر إلى أن سوريا في عهدها الجديد ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التعاون القائم على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.