نقلت رويترز أن قاضياً أمريكياً أمر مسؤولي شركة بوينغ بالمثول يوم 26 يناير لمواجهة اتهام بالاحتيال في قضية طائرات بوينغ ماكس 737 بعد اعتراض أهالي ضحايا حادثتي تحطم على صفقة تسوية قانونية تم ابرامها مع بوينغ.

كان أقارب بعض ضحايا التحطم قالوا إن وزارة العدل الأمريكية انتهكت حقوقهم القانونية عندما أبرمت اتفاق مقاضاة مؤجل في يناير 2021 مع شركة تصنيع الطائرات بسبب حادثتي تحطم أسفرتا عن مقتل 346 شخصًا.

وشددت عائلات الضحايا موقفها باتهام الحكومة بأنها “كذبت وانتهكت حقوقهم من خلال عملية سرية” وطلبوا من قاضي المقاطعة الأمريكية ريد أوكونور إلغاء حصانة شركة بوينغ من المقاضاة الجنائية – والتي كانت جزءًا من اتفاقية بتسوية بقيمة 2.5 مليار دولار – وأمرت بمقاضاة صانع الطائرة علنًا في جناية التسبب بتحطم الطائرات

قُتل ما يقرب من 350 شخصًا في حادث تحطم طائرة بوينغ عام 2018 في إندونيسيا و في إثيوبيا عام 2019 في تحطم طائرة بوينغ ماكس، واعترض أالي الضحايا على صفقة الحكم المخفف لقاء الإقرار بالذنب. وقع الحادثان لطائرتين من طراز بوينج 737 ماكس.

(محققون من المجلس الوطني الأمريكي للنقل والسلامة (NTSB) ينظرون فوق الحطام في موقع تحطم رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية ET 302 في 12 مارس 2019 في بيشوفتو ، إثيوبيا.)

أقارب ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية من طراز بوينج 737 ماكس 8 تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها ، مما أسفر عن مقتل 157 شخصًا كانوا على متنها.

التقطت صورة لأشخاص بالقرب من حطام طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس / آذار 2019