قاضي أمريكي يعلن أن كل ضحايا طائرات بوينغ 737 ماكس هم ضحايا جريمة

اعتبر قاض أمريكي اليوم أن كل ضحايا تحطم طائرات “737 ماكس” هم ضحايا جريمة، وقرر قاضي في تكساس يوم الجمعة بأن الأشخاص الذين قتلوا في تحطم طائرتين من طراز بوينغ 737 ماكس يعتبرون قانونيًا “ضحايا جرائم” ، وهو التصنيف الذي سيحدد سبل التسوية التي ينبغي أن تأخذ مجراها.

وكان أقارب بعض ضحايا التحطم قالوا إن وزارة العدل الأمريكية انتهكت حقوقهم القانونية عندما أبرمت اتفاق مقاضاة مؤجل في يناير 2021 مع شركة تصنيع الطائرات بسبب حادثتي تحطم أسفرتا عن مقتل 346 شخصًا.

وشددت عائلات الضحايا موقفها باتهام الحكومة بأنها “كذبت وانتهكت حقوقهم من خلال عملية سرية” وطلبوا من قاضي المقاطعة الأمريكية ريد أوكونور إلغاء حصانة شركة بوينغ من المقاضاة الجنائية – والتي كانت جزءًا من اتفاقية بتسوية بقيمة 2.5 مليار دولار – وأمرت بمقاضاة صانع الطائرة علنًا في جناية التسبب بتحطم الطائرات.

حكم أوكونور يوم الجمعة أنه “باختصار ، لولا مؤامرة بوينغ الإجرامية للاحتيال على (إدارة الطيران الفيدرالية) ، لم يكن 346 شخصًا قد فقدوا حياتهم في حوادث الطيران”.

وقال بول كاسيل ، محامي العائلات ، إن الحكم “انتصار هائل” و “يمهد الطريق لجلسة استماع محورية ، حيث سنقدم السبل المقترحة التي ستسمح للمحاكمة الجنائية بمحاسبة بوينغ بالكامل”.

ولم تعلق بوينغ على الفور.

بعد أن رفعت العائلات الطعن القانوني قائلة إن حقوقهم قد انتهكت بموجب قانون حقوق ضحايا الجرائم ، التقى المدعي العام ميريك جارلاند ببعضهم لكنه التزم بصفقة الإقرار بالذنب ، والتي تضمنت غرامة قدرها 244 مليون دولار ، وتعويضات بقيمة 1.77 مليار دولار لشركات الطيران ، و صندوق ضحايا الأعطال بقيمة 500 مليون دولار.

توجت الصفقة بتحقيق استمر 21 شهرًا في تصميم وتطوير 737 ماكس في أعقاب الحوادث القاتلة في إندونيسيا وإثيوبيا في 2018 و 2019.

لم تكشف شركة بوينغ عن التفاصيل الرئيسية لإدارة الطيران الفيدرالية بشأن نظام أمان يسمى MCAS ، والذي تم ربطه بكل من الحوادث المميتة والمصمم للمساعدة في تخفيف حدة انحراف التوجيه في طائرات ماكس. وحكم أوكونور بأنه “لو لم ترتكب شركة بوينغ جريمتها” لكان الطيارون في إثيوبيا وإندونيسيا قد “تلقوا تدريبًا مناسبًا للرد على تنشيط MCAS الذي حدث على كلتا الطائرتين”.

وتسببت حوادث التحطم التي كلفت شركة بوينغ أكثر من 20 مليار دولار كتعويضات وتكاليف الإنتاج والغرامات ، وأدت إلى إيقاف الطائرة الأكثر مبيعًا لمدة 20 شهرًا ، بدفع الكونجرس لإصدار تشريع لإصلاح اجراءات مصادقة هيئة الطيران الفيدرالية غلى سلامة الطائرات .

وتطلب بوينغ من الكونجرس التنازل عن الموعد النهائي المحدد في ديسمبر والذي فرضه التشريع لإدارة الطيران الفيدرالية للتصديق على الطرازين MAX 7 و MAX 10. ويفترض أن تحتوي جميع الطائرات على أنظمة تنبيه قمرة القيادة الحديثة ، والتي لا تمتلكها طائرات 737.

في الشهر الماضي ، دفعت شركة بوينغ 200 مليون دولار لتسوية رسوم لجنة الأوراق المالية والبورصات بتهم تضليل المستثمرين بشأن طراز MAX.