قائمة شركات ستسرح آلاف الموظفين في 2024 لأسباب منها الذكاء الاصطناعي

فيما شهد عام 2023 الحالي تسريح أعداد كبيرة من الموظفين في الشركات العالمية والأمريكية ستتواصل في 2024 المزيد من جولات تسريح العاملين بسبب عدة عوامل منها الذكاء الاصطناعي، و من بين الشركات التي أعلنت عن تسريح الموظفين لتخفيض النفقات هناك كل من شركة الملابس الرياضية نايكي وإنتل وسيتي جروب (سيتي بنك).

عمليات التسريح الجماعي للموظفين في عام 2024 في الشركات الأمريكية قد تشمل ما يقرب من نصف الشركات، وفقًا لاستطلاع جديد من زيزمي بلدر، ظهر فيه أن أربعة من كل 10 شركات أكدت أنها ستقوم بتسريح الموظفين واستبدالهم بالذكاء الاصطناعي (AI). نتائج استطلاع الرأي المذكور جاءت استنادًا إلى ردود أكثر من 900 شركة هذا الشهر.

وفي الاستطلاع، أفادت إجابات ما يقرب من أربع من كل 10 شركات إنها سيجري تسريح موظفين في عام 2024، مما يثير مخاوف متزايدة من حدوث ركود وشيك، وقالت أكثر من نصف الشركات أيضًا إنها تخطط لتنفيذ تجميد التوظيف في عام 2024.

نايكي سبق أن كشفت عن خطة خفض التكاليف التي تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار ستشمل عمليات إنهاء الخدمة في الأشهر الأولى من عام 2024 كما ورد في تقرير أرباح الربع الثاني في 21 ديسمبر دون أن تكشف عن عدد الذين سيتم تسريحهم.

ولفتت شركة إنتل مؤخرا أنها ستقوم بتسريح المزيد من الموظفين في عام 2024، وهم أكثر من 235 موظفًا ستستغني عنهم في مقرها في فولسوم بولاية كاليفورنيا في 31 ديسمبر، وفقًا لما ذكرته صحيفة ساكرامنتو بي، وبحلول نهاية عام 2023، ستكون الشركة قد قامت بخمس جولات من تخفيض الوظائف.

سيتي جروب كانت قد أعلنت في سبتمبر/أيلول عن خطط لإجراء إصلاح شامل في الشركة من شأنه تقليص “طبقات الإدارة” كجزء من الجهود المبذولة لتسريع القرارات في الشركة، وذلك في واحدة من أهم التغييرات التنظيمية التي شهدها البنك خلال عقدين من الزمن. وقالت جين فريزر، الرئيس التنفيذي لسيتي جروب، في ذلك الوقت: “هذه التغييرات تقضي على التعقيدات غير الضرورية في البنك”.

داخليًا، تُعرف المبادرة باسم “مشروع بورا بورا” وناقش الموظفون تخفيضات قد تصل إلى 10% على الأقل من القوى العاملة في الشركة في العديد من الشركات الكبرى، وفقًا لشبكة CNBC.