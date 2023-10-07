قائمة المنتخب السعودي.. وجوه جديدة وانتقادات تطارد مانشيني

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي قائمة الفريق استعدادا للمعسكر الإعدادي الذي ينطلق الأحد في البرتغال، تمهيدا للمشاركة في كأس آسيا التي تحتضنها قطر بداية العام المقبل.

ويواجه المنتخب السعودي نيجيريا ومالي في مباريات ودية يومي 13 و17 أكتوبر على التوالي، كجزء من المرحلة الثالثة من البرنامج التحضيري للبطولة القارية.

وجوه جديدة في قائمة المنتخب السعودي

ولجأ المدرب الإيطالي إلى الاستعانة بعددٍ كبيرٍ من الوجوه الشابة في قائمته المكونة من 31 لاعبا.

وقرر مانشيني منح الفرصة لبعض اللاعبين الذي سبق لهم التواجد مع المنتخب السعودي الأولمبي، ومنتخب الشباب تحت 20 عاما، مثل زكريا هوساوي الظهير الأيسر، وأيمن يحيى جناح النصر، وهيثم عسيري نجم أهلي جدة.

واختار مانشيني حارسا رابعا هو حامد الشنقيطي من صفوف الشباب وهو الذي لا يزيد عمره على 18 عاما.

قائمة المنتخب السعودي لمعسكر أكتوبر

وضمت قائمة المنتخب السعودي 4 حراس مرمى و8 مدافعين و13 لاعب وسط و6 مهاجمين.

حراس المرمى: محمد العويس (الهلال) ونواف العقيدي (النصر) ورغيد النجار (النصر) وحامد الشنقيطي (الشباب).

خط الدفاع: ياسر الشهراني (الهلال) وعلي البلوحي (الهلال) وسعود عبدالحميد (الهلال) وسلطان الغنام (النصر) وعبدالله العامري (النصر) وحسن التمبكتي (الهلال) وزكريا هوساوي (الاتحاد) وحسن قادش (الاتحاد).

خط الوسط: سالم الدوسري (الهلال) وفهد المولد (الشباب) وسلمان الفرج (الهلال) ومحمد كانو (الهلال) وعبدالله المالكي (الهلال) وسامي النجعي (النصر) وعبدالرحمن غريب (النصر) وعبدالله الخيباري (النصر) وناصر الدوسري (الهلال) وأيمن يحيى (النصر) وعلي هزازي (الاتفاق) وفيصل الغامدي (الاتحاد) وعيد المولد (الأخدود).

خط الهجوم: فراس البريكان (الهلال) وعبدالله الحمدان (الهلال) وصالح الشهري (الهلال) وهارون كامارا (الاتحاد) وهيثم عسيري (الأهلي) ومحمد ماران (النصر).

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قيرغستان، تايلاند.

انتقادات تطارد مانشيني

وتباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قائمة المنتخب السعودي، وإن كان البعض وجه انتقادات شديدة للمدرب مانشيني.

وسأل حساب يسمى ماجد العتيبي: “على أي أساس ضميتوا سامي النجعي – عبدالإله المالكي – عبدالإله العمري وأيمن يحي – هيثم عسيري، كلهم لم يلعبوا مع فرقهم لو عدت دقائق بينما المجحد من أفضل لاعبي الوسط لم ينضم، سامي الخيبري مدافع جيد وحسن كادش أيضاً مدافع جيد”.

فيما قال حساب آخر: “هيثم عسيري كان يلعب مع المنتخب تحت 23، ومبدع معاهم، ماله كم يوم رجع للفريق”.

وغرد حسن الصبحان قائلاً: “عموما فيه لاعبين يستحقون أكثر من بعض اللاعبين، التعاون متصدر الدوري ولا لاعب مش منطق، والاتفاق أيضا، المنتخب الأولمبي المفروض تم استدعاء كم لاعب مش منطق فيه أسماء أثبتت تواضع مستواها”.

الـبرتغال ?

31 لاعبًا ?

مباراتان وديتان ⚽



— إليكم قائمة ⁦@robymancio⁩ للمرحلة الثالثة من برنامجنا الإعدادي لكأس آسيا 2023 ⬇

? https://t.co/RJ7APWGh1j . #الأخضر_في_أكتوبر pic.twitter.com/K9o9RAJMq3 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 6, 2023