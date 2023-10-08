الكشف عن المناطق الأكثر مبيعاً في دبي

كشفت بيانات مؤشر أراضي دبي أنّ 10 مناطق للتطوير الحضري في الإمارة استحوذت على 42% من إجمالي المبيعات بواقع 41 مليار درهم، خلال الربع الثالث من العام 2023.
وكانت أبرز النتائج كالتالي:
- منطقة القوز الثانية تصدرت قائمة المناطق الأكثر مبيعاً بقيمة 7.27 مليار درهم.
- نخلة جميرا بقيمة 6.86 مليار درهم.
- الخليج التجاري ثالثاً بنحو 5 مليارات درهم، نتجت عن 2449 صفقة.
- دبي هاربور ب 3.95 مليار درهم، من خلال 608 صفقات.
- برج خليفة بقيمة 3.72 مليار درهم نتجت عن 1041 صفقة.
- الحبية الخامسة بقيمة 3.52 مليار درهم (959 صفقة).
- شوبا هارتلاند سابعاً بواقع 3 مليارات درهم (1356 صفقة).
- جميرا فيليج سيركل بقيمة 2.98 مليار درهم (2697 صفقة).
- دبي كريك هاربور بقيمة لامست 2.7 مليار درهم (1042 صفقة).
- دبي مارينا بقيمة 2.33 مليار درهم (932 صفقة).
أبرز المشاريع
وعلى صعيد أبرز المشاريع التي حققت مبيعات تجاوزت حاجز المليار درهم خلال الفترة التي امتدت من بداية يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول:
- مدينة محمد بن راشد القائمة بقيمة 9.262 مليار درهم.
- داماك لاجونز ب 3.4 مليار درهم.
- وباي فيو ب 1.89 مليار درهم.
- ذا فالي بقيمة 1.72 مليار درهم.
- المرابع العربية (جميع المراحل) بقيمة 1.52 مليار درهم.
- كومو ريزيدنسز ضمن نخلة جميرا بنحو 1.41 مليار درهم.
- كريك واترز (1+2) ب 1.33 مليار درهم.
- كريست جراندي من شوبا ثامناً.
- سي بوينت بنحو 1.05 مليار درهم.
- واقتربت مبيعات فيرواي فيلاز من حاجز المليار درهم.