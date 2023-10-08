الكشف عن المناطق الأكثر مبيعاً في دبي

كشفت بيانات مؤشر أراضي دبي أنّ 10 مناطق للتطوير الحضري في الإمارة استحوذت على 42% من إجمالي المبيعات بواقع 41 مليار درهم، خلال الربع الثالث من العام 2023.

وكانت أبرز النتائج كالتالي:

منطقة القوز الثانية تصدرت قائمة المناطق الأكثر مبيعاً بقيمة 7.27 مليار درهم.

نخلة جميرا بقيمة 6.86 مليار درهم.

الخليج التجاري ثالثاً بنحو 5 مليارات درهم، نتجت عن 2449 صفقة.

دبي هاربور ب 3.95 مليار درهم، من خلال 608 صفقات.

برج خليفة بقيمة 3.72 مليار درهم نتجت عن 1041 صفقة.

الحبية الخامسة بقيمة 3.52 مليار درهم (959 صفقة).

شوبا هارتلاند سابعاً بواقع 3 مليارات درهم (1356 صفقة).

جميرا فيليج سيركل بقيمة 2.98 مليار درهم (2697 صفقة).

دبي كريك هاربور بقيمة لامست 2.7 مليار درهم (1042 صفقة).

دبي مارينا بقيمة 2.33 مليار درهم (932 صفقة).

أبرز المشاريع

وعلى صعيد أبرز المشاريع التي حققت مبيعات تجاوزت حاجز المليار درهم خلال الفترة التي امتدت من بداية يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول:

مدينة محمد بن راشد القائمة بقيمة 9.262 مليار درهم.

داماك لاجونز ب 3.4 مليار درهم.

وباي فيو ب 1.89 مليار درهم.

ذا فالي بقيمة 1.72 مليار درهم.

المرابع العربية (جميع المراحل) بقيمة 1.52 مليار درهم.

كومو ريزيدنسز ضمن نخلة جميرا بنحو 1.41 مليار درهم.

كريك واترز (1+2) ب 1.33 مليار درهم.

كريست جراندي من شوبا ثامناً.

سي بوينت بنحو 1.05 مليار درهم.

واقتربت مبيعات فيرواي فيلاز من حاجز المليار درهم.