محمد صلاح وبونو.. قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمتها الأولية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 لأفضل لاعب في العالم.

وضمت القائمة الثنائي العربي، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي.

وضمت القائمة 30 لاعبا، تم اختيارهم بالنظر لما قدموه خلال الموسم الماضي 2022-2023، الذي انطلق في أغسطس/ آب 2022 واستمر حتى نهاية يوليو/ تموز 2023.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

محمد صلاح (ليفربول) كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) أندريه أونانا (مانشستر يونايتد حاليا وإنتر ميلان سابقا) كريم بنزيما (اتحاد جدة حاليا وريال مدريد سابقا) يوسكو غفارديول (مانشستر سيتي حاليا ولايبزيغ سابقا) جمال موسيالا (بايرن ميونخ) جود بيلينغهام (بروسيا دورتموند سابقا وريال مدريد حاليا) بوكايو ساكا (أرسنال) راندال كول مواني (باريس سان جيرمان) بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي) روبن دياز(مانشستر سيتي) إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) نيكولو باريلا (إنتر ميلان) ياسين بونو (إشبيلية سابقا والهلال السعودي حاليا) فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) مارتن أوديغارد (أرسنال) إلكاي غوندوغان (برشلونة حاليا ومانشستر سيتي سابقا) ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان سابقا وإنتر ميامي حاليا) روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) رودري (مانشستر سيتي) أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)

ما هي الكرة الذهبية؟

تعد الكرة الذهبية أو “بالون دور” إحدى أقدم وأهم الجوائز الفردية في كرة القدم.

وانطلقت جائزة الكرة الذهبية لأول مرة عام 1956، ومنحت لأحد اللاعبين في كل عام.

وفي عام 2010 اندمجت الكرة الذهبية مع جائزة الفيفا لأفضل لاعب، وأصبحت كرة الفيفا الذهبية، واستمرت بهذا الشكل حتى 2015، قبل أن تنفصل الجائزتين من جديد.

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية 2023 يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكعادة الجائزة في السنوات الأخيرة، سيقام الحفل بمسرح “شاتلييه” في العاصمة الفرنسية باريس.

ما هي الجائزة المالية للفائز بالكرة الذهبية؟

تزيد قيمة جائزة الكرة الذهبية نفسها عن ثلاثة آلاف يورو، بحسب تقرير سابق لصحيفة “آس” الإسبانية.

ويصاحب منح الكرة جائزة مادية للفائز بلقب أفضل لاعب في العالم، تبلغ 20 ألف دولار أمريكي، بحسب المصدر.