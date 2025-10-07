قائمة أريبيان بزنس 2025: أكثر 150 شخصية عربية تأثيراً

نجاح شخصيات قيادية عديدة في القطاعات الاقتصادية لا يمكن اختزاله إلا بنخبة من الأسماء التي تخط حروفها بإنجازات فريدة يستلهم منها الجميع في قائمة “أقوى 150 شخصية عربية تأثيراً لعام 2025” من أريبيان بزنس، من الروّاد وصناع القرار في الشركات والمؤسسات إلى شخصيات تتمتع بأوسع نطاق من التأثير الذي يمس شرائح كبرى في المجتمع والاقتصاد. تتجاوز هذه القائمة كونها مجرد تصنيف، لتصبح نقطة انطلاق لعصر جديد في منهجية القوائم التي تصدرها المجلة. تتميز النسخة الجديدة باعتماد منهجية أكثر دقة ونطاق إقليمي أوسع، بهدف تجسيد التحولات في المشهد القيادي العربي. ولضمان التكريم الشامل للتميز في المنطقة، قُسمت القائمة إلى ثلاث فئات رئيسية تبدأ كل منها من 1 إلى 50 كما وردت الأسماء. والفئات هي: المبتكرون الذين يعيدون كتابة القواعد في قطاعات مختلفة ويتحدون الوضع الراهن فيها، سواء كانوا في عالم التقنية، الإعلام، التقنية المالية، الاستدامة، أو الموضة. وفئة “أصحاب الرؤى، ممن يقودون بهدف ناظم لتحقيق رؤيتهم، وتُخصص لأصحاب الابتكار من المخططين للمدى البعيد، من قيادات الشركات والثقافة الذين يرسمون معايير جديدة للمستقبل فيما تحتفي الفئة الثالثة بـ قيادات الشركات العائلية العريقة، أولئك الذين يتولون حمل راية شركاتهم العائلية، محتفظين بالقيم الأساسية العريقة ومجددين في التركة العائلية، ومن هذه الفئة كل من:

50 القيادات العائلية

ماجد مرعي

الرئيس التنفيذي لشركة ماغنوم العقارية

يشغل ماجد مرعي منصب الرئيس التنفيذي لشركة ماغنوم العقارية، وهي شركة تطوير عقاري إقليمية معروفة بتركيزها على الفخامة والاستدامة والتعاون الدولي، ويقع مقر عملها بين القاهرة ودبي، ويقود مرعي التوجه الاستراتيجي للشركة، ويشرف على توسعها في مشاريع تطويرية بارزة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا. أسس مرعي رائد الأعمال المخضرم شركة ماغنوم القابضة عام 2000، ثم قام لاحقًا بدمج شركاته التابعة لها (بما في ذلك الخدمات اللوجستية والبناء والخدمات الصناعية والعقارات) تحت علامة تجارية موحدة.أُطلقت شركة ماغنوم العقارية بهدف عقد تحالف تجاري بين ماغنوم القابضة ومجموعة روابي القابضة السعودية، وذلك بهدف تقديم مشاريع تطويرية رائدة قائمة على التصميم تجمع بين التكنولوجيا والمسؤولية البيئية. يحمل مرعي درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة، وشهادات دراسات عليا متعددة في إدارة الأعمال، بما في ذلك ماجستير إدارة الأعمال في الإدارة الاستراتيجية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهو حاليًا بصدد الحصول على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال الاستراتيجية، وتمتد مسيرته المهنية لتشمل تعاونات مع القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شراكات وكالات حصرية مع شركات عالمية مثل لورسن (اليخوت الفاخرة) وجان دي نول (التجريف والبنية التحتية البحرية)، كما يُنسب إليه الفضل في دعم جهود تحديث الموانئ المصرية من خلال شركة موانئ مصر، وهي شركة تركز على تطوير البنية التحتية البحرية وفقًا للمعايير الدولية. وماجد مرعي هو أيضاً عضو في جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة التجارة الأمريكية في مصر، وتعكس قيادته مزيجًا من المرونة الريادية والدقة المؤسسية، مما يجعل ماغنوم العقارية قوة صاعدة في قطاع العقارات الإقليمي، ملتزمةً بالابتكار والتميز في التصميم والنمو المستدام.

49 القيادات العائلية

محمد ابراهيم البلوشي

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فخر الإمارات للعطور

يعدّ محمد إبراهيم البلوشي صاحب الرؤية الثاقبة وراء شركة “فخر الإمارات للعطور”، دار العطور الرائدة في دبي، والتي تأسست عام 2011. انطلقت الشركة من فرع واحد في دبي يركز على الاستيراد والتصدير، ثم تطورت لتشمل تصميم وتصنيع وبيع مختلف أنواع الهدايا العطرية. بَنَت الشركة سمعة طيبة انطلاقًا من فرع واحد باستخدام مواد خام عالية الجودة مستوردة من جميع أنحاء العالم، مما ساهم في الحرفية والجودة العالية، وتحمل اليوم أكثر من 25 (وفي بعض الأسواق أكثر من 45) وحدة تخزين منتجات تحمل علامة “فخر الإمارات”. تشمل مجموعة منتجاتهم العطور العربية والبخور وزيوت العود والهدايا، والتي تُسوّق عبر منافذ البيع بالتجزئة الخاصة بهم ومنصاتهم الإلكترونية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتتمتّع “فخر الإمارات” بمكانة مميزة بين قطاعي الحرف اليدوية والمنتجات الفاخرة، حيث تُقدّم قيمةً مميزةً مصمّمة بعناية فائقة وبأسعار معقولة، وتُخاطب علامتهم التجارية شريحةً من العملاء الذين يُقدّرون التقاليد والأصالة وثبات الرائحة دون تكاليف تسويقية مبالغ فيها. رغم محدودية المعلومات المعروفة للعامة عن سيرة البلوشي الشخصية، إلا أن قيادته تتجلى في سرعة توسع العلامة التجارية من مشروع تجاري محلي إلى دار عطور إقليمية مرموقة، إذ تمكنت الشركة بإدارته من إدارة تطوير المنتجات ونمو تجارة التجزئة، ويتمثل التحدي في صناعة العطور في الحفاظ على سمعة العلامة التجارية وجودة العطور واتساق سلسلة التوريد والتميز في سوق يعجّ بالمنافسة، يدلّ الصعود المطرد لـ”فخر الإمارات” على تجاوز البلوشي هذه التحديات بكفاءة عالية، ويتجلى إرثه في رؤية “فخر الإمارات” جسرًا بين التقاليد (العطور العربية) والعلامة التجارية الحديثة في قطاع التجزئة، وهو علامة تجارية محلية للعطور في الإمارات العربية المتحدة تتميز بالأصالة والانتشار والسمعة المستدامة في المستقبل.

48 القيادات العائلية

بيدق الجزائري

مؤسس ورئيس جوار الخليج للشحن

يتولى بيدق الجزائري قيادة شركة جوار الخليج للشحن (JAK)، وهي شركة متخصصة في الخدمات البحرية تابعة لمجموعة الجزائري، وتتميز عملياتها بالنجاح الباهر في الخدمات البحرية، والذي يتجاوز النجاح التجاري ليشمل السلامة وتعزيز مرونة المجتمع وحماية البيئة والبنية التحتية الوطنية.

أشرف بيدق خلال العام الماضي على إنجازات بارزة لشركة JAK، ومن أبرزها الفوز بعقد تشغيل وصيانة طويل الأمد لمحطات الربط الأحادي (SPM) في العراق مع شركة نفط البصرة، وهو أمر جوهري لصادرات النفط الخام في البلاد، وحققت الشركة تحت إشرافه أيضًا 100 يوم متتالي دون إصابات مضيعة للوقت في العمليات البحرية، وهو مؤشر يدل على تركيزه على ثقافة السلامة. كما سلّم الجزائري ثلاث سفن بحث وإنقاذ من إنتاج شركة “دامن”، وأربع سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لمركز البحث والإنقاذ في البصرة بالشراكة مع هيئة الموانئ العراقية، ولا تصبّ هذه المعدات في صالح الشركات فحسب، بل تؤثر أيضًا بشكل مباشر على سلامة المجتمع، مما يساعد على حماية العاملين في المناطق البحرية وسكان المناطق الساحلية، كما أشرف على تحويل سفينة “جوار 31” التابعة لهيئة الموانئ العراقية إلى سفينة رفع ثقيل واستجابة لتسربات النفط (مجهزة برافعة 250 طنًا وأنظمة متطورة لاستعادة النفط) مما يعزز من حماية البيئة. تتمحور قيادة بيدق حول قيم السلامة والنزاهة والموثوقية والتميز، وقد استثمر في تطوير القوى العاملة بهدف بناء خبرة وطنية في العمليات البحرية، وتقليل الاعتماد على المقاولين الأجانب، وتوفير مسارات وظيفية مستدامة. وتتمثل رؤيته المستقبلية في أن تُعرف شركة JAK عالميًا بالسلامة والتميز التشغيلي، وأن تكون شريكًا موثوقًا به في مجال البنية التحتية. ولن يقتصر إرثه على حجم الأسطول أو عدد العقود، بل سيمتد إلى الأثر الإيجابي الذي يتجلى في حفظ الأرواح من خلال عمليات البحث والإنقاذ، وحماية النظم البيئية البحرية بشكل أفضل، وتأمين البنية التحتية للتصدير، ورعاية وتعزيز القوى العاملة البحرية الوطنية.

47 القيادات العائلية

فوزي أحمد كانو

رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو

فوزي أحمد كانو هو رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو (YBA Kanoo)، إحدى أكثر الشركات العائلية رسوخًا وتنوعًا في منطقة الخليج، وتواصل مجموعة يوسف بن أحمد كانو تحت قيادته سعيها نحو النمو الاستراتيجي في قطاعاتها الرئيسية، وتشمل الشحن والسفر والعقارات والخدمات الصناعية والاستثمارات، مع الحفاظ على إرث عريق من التميز يعود تاريخه إلى عام 1890، وتقود كانو ملتزمةً بالابتكار وخدمة العملاء المتميزة توسع المجموعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا معززةً سمعتها شريكًا موثوقًا في التجارة الإقليمية والعالمية.

46 القيادات العائلية

سمو الأمير نايف آل سعود

رئيس مجلس إدارة شركة سلطان القابضة (SHC)

سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود هو رئيس مجلس إدارة شركة سلطان القابضة (SHC)، وهي شركة استثمارية قابضة أسسها صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير عام ٢٠٢٠. على الرغم من حداثة عهدها كشركة رسمية، إلا أن SHC تستفيد من خبرة مؤسسها الممتدة لعقود. تغطي محفظة SHC العديد من القطاعات: الأغذية والمشروبات، والتأمين، والاتصالات، والبتروكيماويات، والضيافة، والإعلام، وغيرها من الاستثمارات. تمتلك المجموعة حصصًا في شركات مرموقة مثل المراعي (منتجات الألبان والأغذية)، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وشركة زين السعودية، وغيرها. تُعدّ الرؤية والحوكمة محور قيادته. تصف SHC نفسها بأنها تسعى إلى تحقيق نمو مستدام ومتنوع، ونزاهة مهنية، وتنمية اقتصادية، مع مسؤوليات لا تقتصر على المستثمرين فحسب، بل تشمل المجتمع أيضًا. ويتم التأكيد مرارًا وتكرارًا في اتصالات SHC على المسؤولية الاجتماعية للشركات، والاهتمام بالبيئة، والحوكمة الرشيدة. في السنوات الأخيرة، استغلت شركة SHC قدرتها الاستثمارية للمشاركة في مشاريع واسعة النطاق أو استراتيجية. على سبيل المثال، ساهمت SHC في الاستثمار في شركة نانا (شركة ناشئة لتوصيل الطعام)، ولديها مصالح مالية في شركتي المراعي وزين، مما مكّن SHC من وضع نفسها في تقاطع القطاعات التقليدية (الأغذية والمشروبات والاتصالات) والعملاء/الخدمات الجديدة. تتميز قيادة الأمير نايف بجمعها بين الإرث الملكي والابتكار في مجال الأعمال: تحت رئاسته، لا تُرسّخ SHC مكانتها كمستثمر سلبي فحسب، بل كشريك فاعل في التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، مما يُسهم في تسريع التنويع، وتشجيع نمو القطاع الخاص، والاستفادة من التكنولوجيا ونماذج الأعمال الحديثة. من المرجح أن يُنظر إلى إرثه في كيفية مساهمة SHC في تشكيل اقتصاد ما بعد النفط: من خلال دعم التحول في إنتاج الأغذية، والتأمين، والإعلام، والتكنولوجيا، وتعزيز الحوكمة والاستدامة والنمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وكذلك في كيفية كون SHC نموذجًا للشركات القابضة التي توازن بين العوائد المربحة والمسؤوليات الاجتماعية والبيئية.

45 القيادات العائلية

إبراهيم محمود العربي

رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي

إبراهيم محمود العربي هو رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، وهي إحدى أبرز التكتلات الصناعية والتجارية العائلية في مصر. أسس المجموعة والده الراحل محمود العربي، وبدأت متجر أدوات مكتبية صغير في القاهرة عام 1964 ونمت منذ ذلك الحين لتصبح شركة متعددة الجنسيات. تخرج العربي من قسم الهندسة المعمارية عام 1977، وبدأ مسيرته المهنية في العربي في العام نفسه، وترقى بثبات في المناصب على مدى ما يقرب من خمسة عقود. أسس وأدار فروعًا رئيسية في بورسعيد وشبرا، وشغل لاحقًا منصب المدير العام للمبيعات المركزية، ورئيس القطاع التجاري، والعضو المنتدب.

بحلول عام 2010، أصبح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركات ومصانع المجموعة، وتحت قيادته، توسعت مجموعة العربي في قطاعات مختلفة ودخلت في شراكات مع علامات تجارية عالمية كبرى بما في ذلك توشيبا وسوني وهيتاشي، مع عمليات تمتد عبر إفريقيا وآسيا، وإلى جانب القيادة المؤسسية، لعب العربي دورًا محوريًا في الخدمة العامة، وقد ترأس غرفة تجارة القاهرة، واتحاد الغرف المصرية، ومجلس أمناء كلية قويسنا للتكنولوجيا ومشروع إصلاح التعليم والتدريب المهني والتقني بالمنوفية. يشغل حالياً منصب رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الأفريقية، ونائب رئيس الغرفة الإسلامية، وأمين صندوق اتحاد الغرف العربية.

44 القيادات العائلية

نايف صالح الراجحي

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي للاستثمار

نايف صالح الراجحي هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية (NAI)، وهي مجموعة استثمارية متنوعة مقرها السعودية تأسست عام 2012ـ، تستثمر NAI في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك العقارات والضيافة والأغذية والخدمات اللوجستية والترفيه. دخلت NAI في ظل قيادته في العديد من المشاريع والشراكات البارزة، على سبيل المثال أطلقت NAI في أوائل عام 2025 صندوقًا عقاريًا بالشراكة مع الجزيرة كابيتال بقيمة 1.70 مليار ريال سعودي لتطوير مشاريع سكنية فاخرة ومتعددة الاستخدامات في الرياض وجدة، كما أطلقت الشركة أيضًا مشروع شقق فيرمونت رملة الفندقية، وهو أول مشروع شقق فندقية مستقل في المنطقة من سلسلة فنادق ومنتجعات فيرمونت في المملكة العربية السعودية، وشاركت في مشروع استراتيجي آخر مع شركة مسكان (الذراع التطويرية لشركة الفنار)، حيث أطلقت شركة تطوير جديدة باسم “أرال العقارية” لتنفيذ مشاريع واسعة النطاق في البنية التحتية والفوقية للمدن السكنية، ويركز على الشراكات الاستراتيجية والتغطية الواسعة للقطاعات.

ومن المرجح أن يكون إرثه مستثمرًا تحويليًا يُسهم في إعادة تشكيل المشهد الاستثماري السعودي: قيادة التطوير العقاري واسع النطاق، ودخول قطاعات جديدة (التكنولوجيا والمحتوى والذكاء الاصطناعي)، وتمكين تجارب الضيافة الحديثة، وابتكار نماذج استثمارية جديدة (صناديق وشراكات) تسهم في النمو المحلي والتأثير الإقليمي.

43 القيادات العائلية

عبد الرحمن حسن شربتلي

رئيس مجلس إدارة مجموعة النهلة

عبد الرحمن حسن شربتلي هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة النهلة، وهي تكتل تجاري سعودي كبير يعمل في قطاعات التجارة والعقارات والضيافة والسيارات والاستثمارات وغيرها، وهو أيضًا المؤسس والشخصية القيادية وراء مجموعة العقارات التي طورت مشروع سيتي ستارز في القاهرة، وهي أحد أكبر المجمعات العقارية والتجزئة والضيافة والسكنية المتكاملة في المنطقة، ويضم أكثر من 550 متجرًا وعلامات تجارية فندقية رائدة مثل إنتركونتيننتال وهوليداي إن، كما شغل شربتلي منصب عضو مجلس إدارة بنك الرياض، وهو أحد مؤسسي شركة الصقر للتأمين التعاوني وساكو وشركة جدة الاقتصادية. يشغل شربتلي أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع، مما يعكس التزامه الدائم بالأعمال الخيرية، تُرسي مجموعة النهلة تحت قيادته نهجًا قائمًا على الاستمرارية والتحول، ويسلط الضوء عادةً في رسائله العامة على مواصلة رؤية والده حسن عباس شربتلي، ويؤكد على تعهد المجموعة بتحقيق الريادة في مجال التجارة والتمويل في الأسواق المحلية والإقليمية مع الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء والمجتمع.

يتضمن سجلّ شربتلي الحافل إدارة صفقات عقارية واستثمارية معقدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وخارجها، ويدلّ دوره المزدوج (رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي) على مركزية الرؤية الاستراتيجية والإشراف التشغيلي بهدف تسريع التنفيذ والحفاظ على الاتساق بين خطوط الأعمال، ويُدرج شربتلي في الإفصاحات المالية رئيسًا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت (منذ عام 2020)، ورئيس مجلس إدارة شركة النهلة للتجارة والمقاولات، ويشغل مناصب قيادية رئيسية في جولدن بيراميدز وسيتي ستارز، وغيرها من المؤسسات العقارية والمالية.

ويتوقع أن يساهم إرثه في ترسيخ تكتل سعودي حديث يجمع بين التجارة والعقارات والتمويل والتأثير الاجتماعي، مع تجسير الحدود الإقليمية (مثل مصر) في مجال التطوير العقاري، وتُعدّ مشاريعه (وخاصةً سيتي ستارز) دراسات حالة تحليلية على مستوى سوق العقارات، ويمكن الحوكمة على دور شربتلي من خلال مدى قدرة شركة النهلة على التكيف مع تسارع وتيرة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030، وترسيخها في الحوكمة وانخراطها في المساهمة الاجتماعية.

42 القيادات العائلية

وليد محمد الزعبي

رئيس مجلس إدارة شركة تايجر

وليد محمد الزعبي هو رئيس مجلس إدارة مجموعة تايجر، وهي تكتل إماراتي متنوع الأنشطة تأسس عام 1976، ويعمل في قطاعات البناء والعقارات وإدارة المرافق والضيافة والتصنيع والتعليم والرعاية الصحية. وبحلول عام 2025، سجلت شركة تايجر العقارية التابعة لمجموعة تايجر إيرادات بلغت 108 مليار دولار أمريكي بعد أن سلمت حوالي 50 ألف وحدة بقيمة 8.2 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى 20 ألف وحدة أخرى قيد الإنشاء بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي.

تضم المجموعة الآن حوالي 40 شركة، ويعمل بها حوالي 8000 موظف، وتمتد عملياتها في جميع أنحاء الخليج والشرق الأوسط وتركيا، ويشتهر الزعبي بأسلوبه التنفيذي التشغيلي، وتصف نبذة عن تايجر والوثائق المرتبطة بها كيف أشرف شخصيًا على مشاريع بارزة مثل أبراج التعاون في الشارقة وشقق سمايا المفروشة وغيرها، وغالبًا ما كان يشارك في استراتيجيات التأجير وخدمة العملاء، كما ساهم في إطلاق وهيكلة العديد من المؤسسات التابعة للمجموعة، بما في ذلك تايجر للمقاولات وتايجر العالمية للمقاولات العامة وتايجر للصناعات والدرة للمقاولات والوليد للتجارة ودبي لينك تورز ودانة لإدارة الفنادق وفنادق ومنتجعات سمايا. وقدم الزعبي مساهمات خيرية كبيرة في إطار جهوده في مجال المسؤولية الاجتماعية، ففي مارس/آذار 2024، تبرع بمبلغ 6 ملايين درهم إماراتي لمبادرة “مليار وجبة” لتوفير الغذاء في 50 دولة، كما تعهدت المجموعة بتقديم 25 مليون درهم إماراتي إضافية لدعم الحملة نفسها.

وتنصّ رؤيته الطموحة لشركة تايجر على ما جاء في رسالة رئيس مجلس الإدارة على موقع تايجر الإلكتروني: “نحن ملتزمون بالحفاظ على مكانة مجموعة تايجر شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة”، ومن المرجح أن يتجلى إرث الزعبي في تطوير مجموعة تايجر للتطوير العقاري التقليدي إلى منظومات متكاملة تشمل الضيافة والتعليم والصحة، وفي كيفية دمجه لمبادئ المواطنة المؤسسية في نموذج أعمالها، كما حوّلت قيادته شركة إنشاءات إلى مجموعة متكاملة تجمع بين الحجم والتنوع الجغرافي والتأثير الاجتماعي.

41 القيادات العائلية

مسعود أحمد المسعود

رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود

مسعود أحمد المسعود رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود، وهي إحدى التكتلات المتنوعة المؤثرة في أبوظبي، وتشمل اهتمامات المجموعة التجارية قطاعات السيارات والصناعة والقطاع البحري والعقارات وخدمات الأعمال وتجارة التجزئة والطاقة، وهي بصمة واسعة النطاق تستمر في التوسع تحت قيادته. تولى رئاسة المجموعة في مارس/آذار 2017 خلفًا للراحل عبدالله المسعود. وفي عهده، عززت المجموعة مكانتها موزعًا رئيسيًّا لعلامات تجارية مثل نيسان وإنفينيتي ورينو وبريجستون في أبوظبي والمنطقة الغربية، كما دخلت المجموعة في مجال التقنيات المستدامة، حيث أصدرت أول تقرير استدامة لها يتماشى مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المناخ والبيئة. وبالنسبة للتعليم، فهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

وتحت قيادته، تضاعف المجموعة جهودها في الابتكار الصناعي والتنويع، ويؤكد على التوافق مع الأجندات الوطنية والمعايير العالمية، ومن المتوقع أن يُذكر إرثه باعتباره أحد الركائز التي قادت المسعود نحو الاستدامة الحديثة، ودمج الإدارة البيئية مع توسيع الأعمال، ومواصلة دعم تطوير الهوية الصناعية في أبوظبي، والمساعدة في تشكيل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل بما يتماشى مع أهداف المناخ والقدرة الصناعية المتنوعة.

40 القيادات العائلية

حسين النويس

رئيس مجلس إدارة شركة النويس للاستثمارات

حسين جاسم النويس رجل أعمال إماراتي بارز، يتمتع بخبرة تزيد عن 35 عامًا في قطاعات الاستثمار والصناعة والطاقة والعقارات والضيافة والتمويل، وهو رئيس مجلس إدارة شركة النويس للاستثمار التي تعمل ضمن قطاعاته ومناطقه الجغرافية، كما يرأس مجلس إدارة شركة AMEA Power، وهي شركة تُطوّر وتمتلك وتُشغّل مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري (ADCB)، ويشغل مناصب في مجلس إدارة شركة روتانا للفنادق والاستثمارات العقارية، ويشارك في الأعمال الخيرية بما في ذلك تأسيس أو المساهمة في تأسيس منظمات مثل صندوق الوطن. تتميز قيادة النويس بالتركيز على الاستدامة وإدارة المخاطر والقيمة طويلة الأمد والحوكمة الأخلاقي، وفي “رسالة رئيس مجلس الإدارة” يؤكد النويس على أهمية الشغف والاستدامة والكوادر البشرية والوعي بالمخاطر والقيم الراسخة، وقد أولى أهميةً لبناء ثقافة مؤسسية تتميز بالاحتفاظ القوي بالموظفين والانفتاح في التواصل والمعايير الأخلاقية العالية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في تمويل الأعمال من كلية لويس وكلارك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتابع دراساته التنفيذية في معهد إنسياد وكلية لندن للأعمال.

ويبدو أن إرثه سيكون تعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المستدامة والبنية التحتية، ورفع معايير تعامل شركات الاستثمار مع الحوكمة والتأثير الاجتماعي والتوسع العالمي، وهو من جيل القادة المساهمين في تحويل المنطقة نحو الطاقة النظيفة والأطر التنظيمية القوية والنمو المتنوع.

39 القيادات العائلية

خالد الجفالي

رئيس مجلس إدارة شركة الجفالي

خالد الجفالي هو رئيس مجلس إدارة شركة الجفالي، وهي إحدى أقدم الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية (تأسست عام 1936)، وتشتهر المجموعة بتنوع استثماراتها: التنقل والتكنولوجيا والهندسة والخدمات، كما تضم الشركة شركات رائدة في مجال التكنولوجيا والهندسة مثل سيمنز وآي بي إم. وقد وسّعت المجموعة في ظل قيادته نطاق أعمالها وقدرتها. على سبيل المثال، افتتحت المجموعة في أوائل عام 2025 مركزًا جديدًا وكبيرًا لمركبات مرسيدس-بنز التجارية في المملكة العربية السعودية بمساحة تزيد عن 21,000 متر مربع، مما يعكس استثمارها المستمر في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، كما اتخذت المجموعة خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق وصولها إلى الأجهزة المنزلية من خلال اتفاقية توزيع مع شركة BSH الشرق الأوسط.

يوازن أسلوب قيادة خالد الجفالي بين احترام التراث والتحديث الاستراتيجي، فهو يقود الشركة نحو تلبية الطلب المتزايد على خدمات التنقل والهندسة مع الحفاظ على علاقات قوية مع شركاء العلامات التجارية الدوليين، ويُسلَّط الضوء بانتظام على أداء مجموعة الجفالي تحت رئاسته في قوائم الشركات العائلية العربية، مما يدل على نفوذ محلي قوي ومكانة مرموقة في المنطقة.

ويتوقع أن يتمثل إرثه على المدى البعيد في كيفية تعزيز الجفالي لقدرات المملكة العربية السعودية في البنية التحتية الصناعية والتنقل (وخاصة المركبات التجارية) والخدمات الهندسية والتكنولوجيا، مع الحفاظ على سمعة الشركة العائلية في الموثوقية وتوافق العلامة التجارية.

38 القيادات العائلية

محمد الشيراوي

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الواحة للاستثمار (مجموعة الشيراوي)

محمد عبد الله الشيراوي هو رئيس مجلس إدارة شركة الواحة للاستثمار القابضة لمجموعة الشيراوي، تأسست المجموعة عام 1971 على يد عبد الله الشيراوي وموهان جي فالراني، ونمت لتصبح كيانًا صناعيًا وتجاريًا رائدًا، وواصلت المجموعة تنويع قطاعاتها (التصنيع والهندسة والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والطاقة والمعدات الثقيلة وغيرها)، وتعزيز قدراتها الصناعية والتقنية. استثمرت شركة الواحة/الشيراوي أيضًا في التكنولوجيا والكفاءة وتحديث أنظمتها التشغيلية (مثل التحول الرقمي والأعمال المستدامة). توظف المجموعة أكثر من 10,000 عاملًا، ولديها مكاتب موسعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتخدم شركاء عالميين، كما تغطي عملياتها قطاعات متعددة وهي التجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والمقاولات وغيرها، وأقامت مؤخّرًا شراكات مع وكالات بيع السيارات الكهربائية (مثل شركة إلكترا للمركبات التجارية)، بالإضافة إلى استثمارات في التقنيات المستدامة (مثل تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتنقية المياه وغيرها).

يرجّح أن يكون إرث محمد الشيراوي هو السمو بالشركة من شركة تجارية إقليمية إلى تكتل صناعي يتمتع بالاتساع والعمق ويجمع بين التميز التشغيلي والشراكة العالمية والاهتمام بالاستدامة، مما يسمح للمجموعة بالنمو المستمر في ظل تطور الاقتصاد.

37 القيادات العائلية

يحيى بن سعيد آل لوتاه

رئيس مجلس إدارة مجموعة س.س. لوتاه

يحيى بن سعيد آل لوتاه هو رئيس مجلس إدارة مجموعة س. س. لوتاه، وهي شركة عائلية عريقة تأسست عام 1956 في دبي، تتميز المجموعة بتنوع أعمالها حيث تشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والعقارات والطاقة والإنشاءات، مما دفعها إلى التركيز على الابتكار والاستدامة والتوسع العالمي.وسّعت مجموعة لوتاه تحت إشرافه نطاق حضورها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أقامت شراكات وشركات تابعة ومكاتب مشاريع في عدة دول، ولا تقتصر أنشطة المجموعة على قطاعات أساسية مثل البناء والعقارات، بل تستثمر بشكل كبير في مشاريع الطاقة النظيفة والاستدامة، ويبدو أن خلفيته التعليمية (الهندسة المدنية/المعمارية بالإضافة إلى ماجستير العلوم) ومشاركته المبكرة في العمليات (من خلال مساعدة مهندسي المواقع) قد شكّلت أسلوبه القيادي التشغيلي الذي يركز على التميز. تعمل مجموعة لوتاه وفق حوكمة قوي وتعتمد نماذج متميزة في الأعمال، وقد حازت بذلك على جوائز مرموقة مثل جائزة محمد بن راشد للأعمال، كما تستثمر المجموعة في البنية التحتية الاجتماعية (التعليم والرعاية الصحية)، مما يعكس حسًا أوسع بالمسؤولية المؤسسية.

ويُرجّح أن إرث يحيى هو أن يصبح شخصًا ساهم في نقل شركة عائلية عريقة إلى قطاعات جديدة وتوسيع نطاقها من حيث الحجم والتعقيد والانتشار الجغرافي محافظًا على قيمها الأساسية، والمساهمة في التنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

36 القيادات العائلية

غسان عبود

رئيس مجلس إدارة مجموعة غسان عبود

غسان عبود هو رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة غسان عبود (GAG)، وهي تكتل دولي متنوع مقره الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 1994، تشمل اهتمامات المجموعة التجارية تجارة السيارات وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والإعلام والضيافة والرعاية الصحية والعقارات والأسواق الرقمية، ومن أحدث التطورات الاستراتيجية لمجموعة غسان عبود شراكتها بين القطاعين العام والخاص مع مجموعة موانئ أبوظبي لبناء مشاريع رئيسية كبرى مثل مركز أبوظبي للأغذية ( كيزاد) ومركز السيارات العالمي، وتعدّ هذه المبادرات جزءًا من توسّع المجموعة لبناء منظومة متكاملة بدلًا من الاكتفاء بامتلاك الشركة الأصلية، كما أطلقت المجموعة منصة BuyGro الإلكترونية (B2B) لخدمة المطاعم ومحلات البقالة والمقاهي، إلى جانب منصات أخرى قائمة على التكنولوجيا، وقد بنى غسان عبود الشركة من بدايات تجارية متواضعة إلى أن أصبحت واحدة من أبرز التكتلات العائلية في الإمارات العربية المتحدة، مع حضورها في العديد من الدول بما فيها أستراليا وبلجيكا وتركيا والأردن وغيرها.

تُركّز المجموعة على الابتكار والاستجابة السريعة للسوق (خاصةً في قطاعات الأغذية والتجزئة والخدمات اللوجستية)، والاستدامة والتوسع في المجال الرقمي، ويتوقع أن يُجسّد إرثه نقلةً نوعيةً في ما يمكن لمجموعة شركات عائلية متنوّعة في الخليج تحقيقه، وذلك يشمل تجاوز القطاعات التقليدية (مثل السيارات والتجزئة) إلى بناء سلاسل توريد متكاملة، والاستفادة من نماذج التجزئة الرقمية، والمساهمة بفاعلية في الأمن الغذائي، والبنية التحتية اللوجستية، وكفاءة التجارة الإقليمية.

35 القيادات العائلية

عبد العزيز الراشد

رئيس مجلس إدارة مجموعة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده (مجموعة الراشد)

يترأّس عبد العزيز الراشد مجموعة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده (RAR Group)، وهي إحدى الشركات العائلية الرائدة والمتنوعة في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل في مجالات مواد البناء والتشييد والمقاولات والمنتجات الصناعية ومنتجات السيارات والأغذية والاستثمار. حافظت مجموعة RAR في ظل رئاسته على مكانتها التاريخية في قطاع المواد والإسمنت ومواد البناء بالجملة ومواد التشطيب، مع تعزيز حضورها في قطاعي السيارات والمنتجات الغذائية، كما تمتلك المجموعة أسهمًا في مؤسسات مصرفية مثل البنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني، مما يدل على استراتيجية تنويع رأسي وأفقي.

تتميز المجموعة بشكل خاص بدورها في توريد المواد لمشاريع البنية التحتية والتطوير الكبرى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مشاركتها المكثفة في التصنيع وسلاسل التوريد الصناعية، وقد عززت مجموعة الراشد تحت قيادة عبد العزيز من قدراتها اللوجستية، ووسّعت نطاق عمليات سلسلة التوريد، واستثمرت في كل من المواد الخام الأولية والمعالجة النهائية. وتعدّ المجموعة متوافقة استراتيجيًّا مع أجندة التنمية الوطنية للمملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، لا سيما في قطاعات البناء والبنية التحتية والقدرات الصناعية. ومن المرجح أن يشمل إرث عبد العزيز الراشد تمكين المشاريع الوطنية الكبرى من خلال توفير إمدادات موثوقة من المواد وتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي والحفاظ على محفظة أعمال متنوعة ومرنة.

34 القيادات العائلية

فيصل السيف

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السيف

فيصل مساعد السيف هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة السيف للتنمية والمقاولات، وهي شركة سعودية رائدة في مجال منتجات وخدمات الرعاية الصحية وتوزيع الأدوية وخدمات ما بعد البيع والأجهزة الطبية والمقاولات، ويدير فيصل السيف المجموعة منذ منتصف التسعينيات، وشهدت خلال تلك الفترة توسعًا في حجم أعمالها ونطاقها الجغرافي، وتشتهر شركة السيف بشراكاتها القوية مع رواد عالميين في مجال التقنيات الطبية وتقديم الرعاية الصحية، وقد رسخت الشركة في ظل قيادة فيصل مكانتها في قطاعي توزيع الأجهزة الطبية والأدوية في المملكة العربية السعودية، كما عززت سمعتها في مجال الموثوقية ومراقبة الجودة والامتثال.

يركز حوكمة الشركة بشكل كبير على التوظيف وضمان التزام عملياتها بمعايير صحية وتنظيمية صارمة، وقد مكّنت البيئة الصعبة لمتطلبات الرعاية الصحية سريعة التطور في ظل رؤية 2030 إلى جانب التغييرات التنظيمية فيصل السيف من تجاوز قيود سلسلة التوريد وتوقعات السوق مع الحفاظ على نمو المجموعة، كما يُظهر حضوره في أسواق دولية (لندن، سويسرا، موناكو) لخطوط إنتاج معينة توجهًا نحو النمو المستدام.

من المتوقع أن يتمثل إرثه في تعزيز سلسلة توريد الرعاية الصحية، وتحسين الوصول إلى الأجهزة الطبية والأدوية عالية الجودة في المملكة، ورفع معايير الخدمة والامتثال والممارسات التجارية الأخلاقية في قطاعات الرعاية الصحية.

33 القيادات العائلية

عبدلله لاحج

شريك مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “آمال”

عبد الله لاحج هو رئيس مجلس إدارة شركة “آمال”، وهي مجموعة رائدة في مجال العقارات والتصميم والهندسة المعمارية والاستثمار في دبي، ومؤسس علامتها التجارية “آمال” المتخصصة في التطوير العقاري، برزت “آمال” في ظل قيادته رائدةً في ربط التراث بالابتكار، وتصميم مشاريع سكنية فاخرة تركز على الرفاهية والرقمنة والاستدامة.

تتمثل فلسفة لاحج في تجاوز المشاريع التطويرية مرحلة توفير السكن وتصل للارتقاء بتجارب العملاء، وقد التزم بدمج التقنيات الذكية ومواد البناء المستدامة والبنية التحتية الخضراء ورفاهية المجتمع في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع، وبيعت المرحلة الأولى من أول مشروع رائد لشركة “آمال” (آمال 8 في مدينة محمد بن راشد) قبل الموعد المحدد، مما يشير إلى طلب قوي في السوق على “مجتمعات نابضة بالحياة وشاملة” على حد تعبيره وليست مجرد عقارات عادية.

أضاف أول مشروع سكني يحمل علامة “مانسوري” في المنطقة _مشروع تطوير عقاري فاخر بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي_ مكانة مميزة للعلامة التجارية وعزز مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة في دبي، يعزز لاحج ثقافة الجدارة تحت مظلة شركتي آمال وأيانا القابضة، مشجّعًا القادة من داخل العائلة وخارجها من خلال معايير أداء شفافة ومسارات مهنية متعددة الوظائف، ويؤمن لاحج بأن الابتكار والمساءلة يجب أن يترافقا معًا لضمان المرونة والجودة الدائمة.

يجسد لاحج الاستدامة في كل مشروع، من خلال مواد بناء خضراء ومساحات خضراء مشتركة وتنسيق حدائق مقتصد في استهلاك المياه وأتمتة المنازل الذكية وبنية تحتية رقمية متطورة، وتُعدّ شركة “آمال”، بالشراكة مع IOPn، رائدةً في مجال الترميز، إذ تنشئ نماذج استثمارية أكثر شفافيةً وشمولاً لأصحاب المصلحة على مستويات متعددة، كما يتماشى عملها بشكلٍ وثيق مع أهداف إمارة دبي في خفض نسبة الكربون وزيادة المساحات الخضراء الحضرية وتحقيق الرفاهية لعام 2030، واضعةً بذلك معايير للأثر البيئي والاجتماعي طويل المدى.

يرجّح أن يحدد إرث عبد الله لاحج تحول الحياة الحضرية من خلال الخط البصري للأفق ومجتمعات مستدامة ملهمة تولي الأولوية لرفاهية الإنسان، تهدف مشاريعه إلى ترك ما هو أكثر من مجرد مبانٍ أنيقة، وتصل إلى إعادة صياغة كيفية تواصل الناس وطموحهم وعيشهم في الشرق الأوسط وخارجه.

32 القيادات العائلية

بدر عبدلله الدرويش

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

بدر عبد الله الدرويش رجل أعمال قطري تَشكّلت تجربته بين الدوحة ولندن، وُلد في الدوحة عام 1959، ثم صقل تكوينه الأكاديمي في المملكة المتحدة ليدخل عوالم الإدارة والتمويل من بابها الواسع. يقود اليوم الدرويش القابضة بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وهي من أقدم الكيانات التجارية في قطر وتمثل طيفًا واسعًا من العلامات والوكالات العالمية، مع امتدادات استثمارية تشمل المصارف والأسهم والسندات والعقارات في المنطقة وأوروبا. هذا المسار العملي ترافق مع تكوين معرفي مُمنهج: شهادة جامعية في إدارة الأعمال، ودورات عليا متخصصة في التمويل والتسويق، وبرنامج مكثف في التحكيم التجاري بمدارس ومعاهد متقدمة، ما أرسى قاعدة مهنية تمزج بين القيادة المؤسسية والانضباط القانوني في فض النزاعات التجارية امتداد تأثير الدرويش يظهر في أدواره المؤسسية داخل المنظومة الاقتصادية القطرية والإقليمية؛ فهو عضو في مجلس إدارة بنك قطر الوطني وعضو في لجنته التنفيذية ولجنة المخاطر، بما يعكس ثقة مصرفية عالية ومسؤولية رقابية في قلب القطاع المالي. وعلى صعيد الحوكمة والتمثيل الاقتصادي، شغل مواقع محورية: رئاسة مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر مع رئاسة لجنة العلاقات الداخلية والخارجية، إلى جانب رئاسته لمجلس الأعمال القطري الإيطالي المشترك، وإدارته التنفيذية المشتركة للجمعية القطرية البريطانية لرجال الأعمال، وعضويته في جمعية الصداقة القطرية اليابانية. كما حمل ملف التعليم عبر عضوية مجلس إدارة هيئة التعليم العالي بدولة قطر، وتم تكليفه برئاسة لجنة الصندوق الدولي للتعليم العالي في العراق ضمن مبادرة ترعاها سمو الشيخة موزا بنت ناصر، بما يجمع بين البعد التنموي والمعرفي في مسيرته رصيد التكريمات يؤكد حضورًا عابرًا للقطاعات والحدود؛ فقد نال وسام جوقة الشرف برتبة ضابط من رئيس الجمهورية الفرنسية، ووسام الأرز الوطني برتبة كومندور ووسام الاستحقاق اللبناني المذهب من رئيس الجمهورية اللبنانية، إلى جانب جائزة “المواطن المثالي” من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وجائزة “النجاحات الخليجية” من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشهادة تقدير من سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي تقديرًا لإسهاماته في خدمة المجتمع. هذه الأوسمة لا تُحصي منجزاته بقدر ما تضيء على منهج قيادي يوازن بين الريادة التجارية، والمسؤولية المجتمعية، والدبلوماسية الاقتصادية التي تربط قطر بشركائها في أوروبا وآسيا والخليج بهذه السمات، تتبدى مسيرة بدر عبد الله الدرويش كخلاصة تجربة قطرية متجذّرة وعابرة للحدود: قيادة شركة عائلية كبرى نحو شراكات عالمية، تمثيل فاعل في مفاصل الاقتصاد والتحكيم المؤسسي، واستثمار مُنضبط في التمويل والعقار، مع بصمة تعليمية ومجتمعية تمنح سيرته بعدًا إنسانيًا يوازي نجاحه التجاري.

31 القيادات العائلية

طلال موفق القداح

الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة ماج “MAG”

طلال موفق القداح هو القائد صاحب الرؤية الثاقبة لشركة ماج للتطوير العقاري، الذراع العقاري لمجموعة ماج، ومؤسس علامتها التجارية الفرعية “كيتورا” المتخصصة في مجال الصحة. تولى قيادة قطاع العقارات الفاخرة المستدامة في دبي والإمارات العربية المتحدة منذ انضمامه إلى الشركة، وقد أطلقت “ماج” تحت قيادة طلال العديد من المشاريع التطويرية البارزة التي تعكس طموحه في دمج الصحة والاستدامة والرفاهية. في عام 2022، أطلق طلال مشروع “كيتورا”، وهو مفهوم يُرسي معيارًا عالميًا للمجتمعات المستوحاة من الصحة على حد وصفه، والتي تمزج بسلاسة بين الفخامة والاستدامة والصحة، وتشمل مشاريع كيتورا (بما في ذلك ريتز كارلتون ريزيدنسز دبي وكريك سايد ومحمية كيتورا ومؤخرًا كيتورا) أرض مشروع تطوير عقاري رئيسي بقيمة 22 مليار درهم إماراتي، وهي مصممة لإنشاء أنظمة بيئية مكتفية ذاتيًا، بحيث يتكامل التصميم والطبيعة ورفاهية الإنسان، وكان خيار طلال الاستراتيجي المبكر لتضمين عناصر الصحة والمسؤولية البيئية في العقارات خارج عن المألوف آنذاك.

يُنظر إلى نهجه اليوم بشكل متزايد على أنه نهجٌ ثاقب البصيرة، فقد تحوّل القطاع الأوسع نحو مجتمعات مستدامة قائمة على الصحة، وهي حركةٌ ساهمت “كيتورا” في تشكيلها، وهو يضمن أن الصحة والاستدامة ليستا مجرد إضافات بل جوهر ثقافة “ماج”، بما في ذلك كونهما معيارين في التوظيف وتقييم الأداء. كما ساهم طلال على مدار العام الماضي في تسريع النمو في محفظة ماج وكيتورا، مُحرزًا تقدمًا في مشاريع تطويرية متعددة قائمة مع الحفاظ على معايير تسليم عالية الجودة، ومن بين إنجازاته الأخيرة شراكة استراتيجية مع شركة سيتيك المحدودة (الصين)، حيث يجمع بين الخبرة المحلية والقوة الدولية في الهندسة والمشتريات والبناء، ومن أبرز سماته الموازنة بين الطموح الجريء والأثر الاجتماعي والبيئي الهادف. لم تكتفِ ماج تحت قيادة القداح بتقديم مساكن فاخرة ومجتمعات سكنية متكاملة، بل تعاونت أيضًا مع هيئات حكومية (مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي) لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والالتزام بأجندات استراتيجية أوسع نطاقًا مثل استراتيجية دبي العقارية طويلة المدى.

من المتوقع أن يكون إرث طلال موفق القداح طويل الأمد ذا شقين: مجتمعات تعيد تعريف العقارات الفاخرة العالمية من خلال مبادئ الرفاهية والاستدامة، وتحولًا جذريًا في كيفية نظر المطورين إلى صحة الإنسان والمسؤولية البيئية والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من الرفاهية، وهو يساهم في دفع قطاع العقارات في المنطقة إلى ما يتجاوز المعايير التقليدية، نحو مستقبل يشعر فيه السكان بالإلهام والرعاية والأمل، حيث تركز مشاريع التطوير العقاري بشكل أكبر على رعاية النظم البيئية وليس على المباني فقط.

30 القيادات العائلية

رشاد بن محمد الزبير

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير

رشاد بن محمد الزبير هو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير (Z-Corp) في عُمان، وهي مجموعة أعمال عائلية كبيرة تضم أكثر من 60 شركة تابعة، موزعة في قطاعات السيارات والطاقة والخدمات اللوجستية والعقارات والضيافة والتصنيع والخدمات المالية، شغل مناصب قيادية، منها رئيس شركة الزبير للسيارات، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك عُمان العربي منذ يونيو 1999، بالإضافة إلى مناصب قيادية في شركات أخرى: شركة الواحة للمياه، وشركة الزبير القابضة ش.م.ع.م، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة منتجع بر الجصة، وهو عضو مؤسس ونائب رئيس جامعة مسقط. ركزت شركة الزبير للسيارات تحت إشرافه على الجودة في فروعها المتخصصة في السيارات، مع الحفاظ على خدمة ما بعد البيع المتميزة، مع التوسع في قطاعات العقارات والمقاولات والخدمات اللوجستية والضيافة. وفي احتفالها بمرور 50 عامًا على تأسيس شركة الزبير للسيارات، أشار رشاد الزبير إلى استراتيجية للاستثمار في الكوادر والتكنولوجيا وشبكات خدمة العملاء الشاملة والبنية التحتية، بما يتماشى مع متطلبات السوق العُمانية المتغيرة.

كما يلعب دورًا في الحوكمة والاستدامة من خلال مناصبه في مجالس الإدارة ومشاركته في المؤسسات المالية والتنظيمية، وتتمثل رؤيته طويلة المدى في الحفاظ على سمعة شركة Z-Corp المتميزة في قطاعات متعددة، وزيادة قدرة الملكية والإدارة العمانية، والمساهمة في التنمية الوطنية، بما في ذلك من خلال التعليم (جامعة مسقط) ودعم البنية التحتية الاقتصادية.

29 القيادات العائلية

شهاب قرقاش

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش

شهاب محمد قرقاش هو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش، وهي إحدى أعرق العائلات التجارية في الإمارات العربية المتحدة، ويعود تاريخ أعمالها إلى عام 1918، وتشمل الأعمال الأساسية للمجموعة تجارة وتوزيع السيارات والاستثمارات العقارية في عام 1998 ومجموعة خدمات مالية غير مصرفية تقدم إدارة الثروات وإدارة الأصول والوساطة والخدمات الاستشارية.

اعتبارًا من منتصف عام 2023، بلغت أصول ضمان المدارة حوالي 500 مليون دولار أمريكي موزعة على العديد من محفظات الاستثمار الأساسية. امتهن شهاب قرقاش قبل توليه منصبه الحالي مهنةً مصرفيةً امتدت لاثني عشر عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، شملت مناصب في سيتي بنك ولاحقًا في بنك الإمارات الدولي (المعروف الآن باسم بنك الإمارات دبي الوطني)، كما شغل مناصب في عدد من المجالس الإقليمية، بما في ذلك مجلس التجارة وكيانات الأعمال الإماراتية البريطانية والمجالس الاستشارية وغيرها. أما من الناحية التعليمية، فهو حاصل على ماجستير إدارة أعمال وبكالوريوس إدارة أعمال من جامعة جورج واشنطن/ العاصمة واشنطن، كما يُعرف باهتمامه بالفن والثقافة، حيث أسس صندوق ضمان للفنون في الشرق الأوسط لدعم فناني المنطقة في مجال الفن المعاصر.

واصلت مجموعة قرقاش بقيادته توسيع محفظة أعمالها في قطاع السيارات (بما في ذلك تمثيل علامات تجارية جديدة للسيارات ومراكز تجربة العملاء)، وتعميق خدماتها في إدارة الاستثمارات، ودمج منصات خدمات مالية جديدة مثل “ديم للتمويل”. يُعد شهاب قرقاش جسرًا يربط بين قيم الأعمال العائلية العريقة وحوكمة الشركات الحديثة والابتكار والطموح العالمي.

ومن المتوقع أن يشمل إرثه تعزيز المؤسسات العائلية وتحديث الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساعدة في تشكيل البنية التحتية لسوق رأس المال، إلى جانب النمو المستمر في قطاعات السيارات والعقارات والاستثمار.

28 القيادات العائلية

عبدالله بن صالح العثيم

رئيس مجلس إدارة مجموعة العثيم

يترأس عبد الله بن صالح العثيم شركة العثيم القابضة، وهي شركة سعودية رائدة ومتنوعة ذات جذور في تجارة التجزئة وتوسع في قطاع الأغذية، وتشمل عملياتها أكثر من 80 سوبر ماركت وهايبر ماركت في جميع أنحاء المملكة والعديد من مراكز التسوق بالإضافة إلى مشاريع عقارية وتطويرية واسعة النطاق. اتخذت شركة العثيم تحت قيادته خطوات استراتيجية في مجال الاستثمار، بما في ذلك إدراج 33% من أسهم شركة المطاحن الرابعة عبر طرح عام أولي في السوق المالية السعودية (حوالي 229 مليون دولار أمريكي) في أكتوبر 2024، كما استحوذت الشركة على حصة 20% في شركة ألفا كابيتال كجزء من ذراعها الاستثمارية (شركة العثيم للاستثمار) التي تدير حوالي 23 مشروعًا متكاملًا بقيمة تزيد عن 12 مليار دولار أمريكي. شهدت إدارة الشيخ عبد الله نموًا في أعمال المجموعة (متاجر أزياء وجهات ترفيه ومراكز تسوق)، بالإضافة إلى توسيع محفظتها الاستثمارية في قطاعي الضيافة والقطاعات غير الغذائية، وأكد على التوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030: تعزيز الاستثمار وتطوير العقارات والضيافة والترفيه وتنويع الموارد الاقتصادية ما عدا النفط. تُدير المجموعة أيضًا أكاديميةً للتدريب والتطوير للسعوديين، مما يعكس اهتمامها بتنمية المواهب وبناء القدرات المحلية، ويرجح أن يكون إرث الشيخ عبد الله بمثابة قائدٍ لإحدى الشركات العائلية السعودية الرائدة التي نجحت في إدارة النمو مع التنوع، واحتضان قطاعات التجزئة والعقارات والترفيه والاستثمارات الحديثة، مع المساهمة في التحول الاجتماعي والاقتصادي في إطار رؤية 2030.

27 القيادات العائلية

هشام القرق

الرئيس التنفيذي لمجموعة “سيد”، المكتب الخاص للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم

هشام القرق هو الرئيس التنفيذي لمجموعة “سيد” التابعة للمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، وهو شخصية مؤثرة في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والعقارات والضيافة والسياحة في دبي، وقد قاد مجموعة “سيد” إلى العديد من التحالفات الاستراتيجية، ومن الأمثلة الحديثة على ذلك مشروع مشترك مع شركة “فيتال” القابضة لتعزيز مكانتها في السوق وتقديم خدمات استثمارية وقانونية واستشارية عالية القيمة للعملاء الدوليين، والتحالف مع شركة “إنتنت إتش كيو” لتوفير منصات متقدمة لفهم احتياجات العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع، كما أبرمت الشركة شراكة مع شركة “أب غراد” لتسريع تطوير المهارات وتحويل القوى العاملة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي،كما تعمل مجموعة “سيد” بقيادة القرق على توسيع نطاق حضورها الدولي، إذ تمتد مكاتبها وحضورها التمثيلي عبر أسواق عالمية متعددة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة وأستراليا وإيطاليا وإسبانيا وتايلاند وغيرها، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاقها أكثر، ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية تتماشى مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في الابتكار واقتصاد قائم على التكنولوجيا، ويركز هشام القرق على الشراكات والابتكار وخلق القيمة، ويبحث عن شركات أو تقنيات متخصصة قادرة على التوسع عالميًا تجمع بين رأس المال الاستراتيجي والمعرفة المحليةوالإقليمية والعلاقات التنظيمية. يُتوقع أن يسهم إرثه في تحويل دبي والإمارات العربية المتحدة إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار والرقمنة ونمو الأعمال العابرة للحدود، إذ يساهم في تشكيل المنظومة التي تدعم الشركات الناشئة والتوسع العابر للحدود وتنمية رأس المال البشري، خاصةً في قطاعي المعرفة والتكنولوجيا.

26 القيادات العائلية

علي الجبيلي

رئيس مجلس إدارة شركة الجبيلي القابضة

يقود علي الجبيلي تحولاً جذرياً في قطاعي العقارات والضيافة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها من خلال رؤية واضحة لعام 2030، يهدف الجبيلي (مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “ون” للتطوير) إلى ترسيخ مكانة الشركة شركة رائدة عالمياً، وتركز استراتيجيته على التوسع خارج الإمارات العربية المتحدة ومصر لتشمل أسواقًا مثل المملكة العربية السعودية واليونان وإنشاء مجتمعات جاهزة للمستقبل تجمع بين الاستدامة والتكنولوجيا والطابع الثقافي. اكتسبت شركة “ون” للتطوير بقيادة الجبيلي مكانة مرموقة بسرعة، لا سيما من خلال علامتها التجارية الرائدة “فنادق دو” ذات الاسم المبتكر الذي أُطلق بالشراكة مع الفنان المصري عمرو دياب، هو أول علامة تجارية في العالم في مجال الضيافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومستوحاة من الموسيقا، على الرغم من الشكوك في البداية، إذ شكك بعض خبراء القطاع في أن جاذبيتها ستسقطب شريحة خاصة من العملاء. وقد أصبحت فنادق “دو” مرادفة لنهج “ون” للتطوير المبتكر، فهي تدمج الثقافة والتكنولوجيا وأسلوب الحياة في عرض فريد يلقى صدى لدى المستثمرين ووسائل الإعلام والمشترين على حد سواء. قيم الجبيلي الأساسية هي النزاهة والابتكار والتمكين والتركيز على المستهلك، وهي قيم راسخة بعمق في ثقافة الشركة وحوكمتها.

قدّم الجبيلي نموذجًا لحوافز القيادة لا يُكافئ الأداء المالي فحسب، بل يُكافئ أيضًا التأثير البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) وسرعة الإنجاز، وقد عزز هذا النهج التقدمي ثقافة المساءلة والمرونة، مما مكّن شركة “ون” للتطوير من إطلاق ثلاثة مشاريع رئيسية في ثلاث مدن خلال عام واحد، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين القوية وتحقيق قيمة طويلة الأكد. أشرف الجبيلي خلال العام الماضي على إطلاق “لاجونا ريزيدنس” في دبي، وفنادق ومساكن “دو” في جزر دبي، و”دو” القاهرة الجديدة، وهو مشروع رائد متعدد الاستخدامات يُقدّم نموذج الضيافة المبتكر للشركة في مصر.

تتجاوز القيمة السوقية لهذه المشاريع مجتمعةً 4 مليارات درهم إماراتي، وقد عززت سمعة شركة “ون” للتطوير بصفتها شركة تطوير عقاري رائدة قادرة على الوصول إلى نطاق واسع وسرعة إنجاز عالية وأهمية ثقافية، وتُبرز الشراكات الاستراتيجية مع مشاهير ومؤثرين عالميين رؤية “الجبيلي” في التواصل الثقافي وتوسيع نطاق علامتها التجارية، كما تسهم تعاونات الشركة مع شخصيات بارزة مثل كارينا كابور خان وكيفن أوليري وأمير كرارة وراية أبي راشد وشريف منير في تعزيز مكانة الشركة في أسواق متنوعة، كما ترى “الجبيلي” في “ون” للتطوير محركًا اقتصاديًا إلى جانب تطوير المشاريع.

يساهم عمله في إنشاء وجهات سياحية عالية القيمة تجذب السكان والمستثمرين، مع توفير فرص عمل وتحفيز الاقتصادات المحلية من خلال مناطق جديدة تركز على أسلوب الحياة، وتعزز هذه المشاريع جاذبية المدن بصفتها مراكز عالمية. ويلعب الابتكار دورًا أساسيًا في نهج الجبيلي، وقد دافع عن دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعي العقارات والضيافة، حيث تُمثل مشاريع مثل فنادق “دو” و” لاجونا ريزيدنس” بيئات حضارية جاهزة للمستقبل تتماشى مع التنوع الوطني واستراتيجيات المدن الذكية في الإمارات العربية المتحدة ومصر.

يرى الجبيلي أن شركة “ون” للتطوير رائدة في عصر جديد يمزج بين التكنولوجيا والثقافة والتواصل الإنساني، ويأمل أن تُذكر الشركة برفعها معايير العقارات في الشرق الأوسط وإثباتها أن المجتمعات تدوم لعقود، وقد حاز بفضل قيادته ورؤيته العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة “مطور العقارات المبتكر للعام” من مجلة “كونستراكشن ويك”، واختير ضمن أبرز قادة قطاعي البناء والعقارات في المنطقة.

25 القيادات العائلية

ياسر صالح بن محفوظ

رئيس مجلس إدارة شركة “سيدكو” القابضة

ياسر بن محفوظ هو رئيس مجلس إدارة شركة “سيدكو” القابضة، وهي إحدى الشركات الاستثمارية القابضة الرائدة في المملكة العربية السعودية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تأسست الشركة عام 1976، وتعمل في قطاعات متنوعة، تشمل إدارة الأصول والعقارات والتعليم والرعاية الصحية والضيافة والخدمات اللوجستية، وهو أيضًا رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمارية في “سيدكو” القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة أسواق البحر الأحمر، وعضو في مجالس إدارة شركة ميثاق القابضة، وشركة جدة للنقل، وجمعية البر، وهو أيضًا عضو في لجنة الاستثمار والتعويضات والترشيحات في شركة جدة للنقل، ورئيس لجنة الاستثمار في جمعية البر. ركزت الشركة تحت قيادة بن محفوظ على الاستثمارات المستدامة وحوكمة الشركات القوية، تتمثل رسالتها في تحقيق أقصى قيمة من خلال استثمارات وشراكات مركزة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع الحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات، ودمج الاستدامة في المبادرات التي تعزز الأثر الاقتصادي والاجتماعي. على سبيل المثال، رفعت شركة “سيدكو” في عام 2023 قيمة أصولها في صندوقها الاستثماري العقاري (REIT) إلى حوالي 653 مليون دولار أمريكي، ووسّعت محفظة استثماراتها في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، كما يمتلك بن محفوظ خبرة استثمارية تزيد عن 15 عامًا اكتسبها من خلال عمله في شركات عالمية مختلفة، بما في ذلك “ويلينغتون مانجمنت” في بوسطن، و”روكفلر” في نيويورك، و”كروسلينك” في سان فرانسيسكو، وهو حاصل على ماجستير في تقييم العقارات والقانون من جامعة سيتي بلندن/ المملكة المتحدة، وماجستير في الأسواق المالية والمشتقات من جامعة لندن متروبوليتان/ المملكة المتحدة، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كلارك /الولايات المتحدة الأمريكية.

تبدو رؤيته متجذرة في حوكمة راسخة وطويلة الأمد، ومن المتوقع أن يُقاس إرثه بكيفية مساهمة “سيدكو” القابضة في صياغة معايير الاستثمار المسؤول في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل، إضافة إلى العوائد المالية وحجم الاستثمارات، مع تعزيز رفاهية المجتمع من خلال التعليم والصحة والتمكين.

24 القيادات العائلية

حسن علام

الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة

حسن علام هو الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إحدى أكبر وأكثر مجموعات البنية التحتية والإنشاءات تنوعًا في مصر، حوّل الشركة إلى قوة إقليمية منذ توليه القيادة عام 2009، ووسّع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأسواق عالمية مختارة، تأسست شركة حسن علام القابضة عام 1936، وهي من أقدم شركات القطاع الخاص في مصر. نمت قيمة مشاريع المجموعة قيد التنفيذ تحت إدارته من نصف مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 5.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، وتعمل الآن في أكثر من 10 دول متوزعة في ثلاث قارات، وتشمل محفظة أعمالها قطاعات الإنشاءات والمرافق والطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية الاجتماعية. تخرّج حسن علام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل على شهادة في الهندسة المدنية، وقاد الشركة خلال إعادة الهيكلة الاستراتيجية، والتحول الرقمي والتنويع القطاعي. أعلنت المجموعة في عام 2023 عن توسعها في الإمارات العربية المتحدة، مُمثلةً بذلك إنجازًا هامًا في استراتيجيتها للنمو الإقليمي، وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تسليم مشاريع ناجحة في المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا، مما عزز سمعة المجموعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعقدة.

تُصنّف شركة حسن علام القابضة ضمن أفضل 250 شركة مقاولات عالمية و225 شركة تصميم دولية من قبل مجلة ENR، وتُركّز شركتها التابعة “شركة حسن علام للمرافق” على تطوير البنية التحتية المستدامة، بما في ذلك الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وحلول التنقل. أطلقت المجموعة في عام 2025 ممرًا لوجستيًا جديدًا في صعيد مصر، وأعلنت عن مشروع مشترك مع شريك أوروبي لتطوير محطات تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية، كما تلعب الشركة دورًا حيويًا في التنمية الوطنية في مصر، حيث تُنشئ الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس والمناطق الصناعية. تعكس استثمارات المجموعة في البنية التحتية الاجتماعية وتوليد فرص العمل التزامًا قويًا بالنمو الشامل وبناء القدرات، في حين أن أنشطة حسن علام الخيرية الشخصية ليست موثقة بشكل كافٍ للعامة، كما يُعد حسن علام من أشد المدافعين عن مشاركة القطاع الخاص في التنمية الإقليمية، ويتحدث بانتظام في منتديات البنية التحتية والاستثمار مروجًا لنماذج مستدامة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتكامل الإقليمي، وتعكس قيادته مزيجًا من الخبرة الهندسية والاستشراف الاستراتيجي والمسؤولية المدنية، مما يجعل “حسن علام” القابضة حجر الأساس في نهضة البنية التحتية في مصر، وقوة صاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

23 القيادات العائلية

علي حسين سجواني

المدير الإداري وشريك مؤسس لشركة “داماك” العقارية و”آمالي” العقارية

بصفته ابن حسين سجواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة “داماك”، يُمثل علي حسين سجواني الجيل القادم من القادة في إحدى أبرز مجموعات العقارات الفاخرة في الخليج، يشغل حاليًا منصب المدير الإداري لشركة “داماك” للعقارات، حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي، وتلقى علي تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة “نورث إيسترن” في بوسطن، وانضم إلى “داماك” عام 2014، ولعب دورًا محوريًا في تحديث الركائز التشغيلية للشركة منذ انضمامه، حيث أشرف على إدارة علاقات العملاء وعمليات التسليم والتحصيل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والضيافة، وقد قاد علي التحول الرقمي في محفظة “داماك” معززًا تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية، حصلت الشركة بقيادته على أول تصنيف مؤقت من MSCI للاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في عام 2025، وضاعفت مبانيها الحاصلة على شهادة WELL للصحة والسلامة، وحصلت “داماك لاجونز” _وهي إحدى أكبر المجمعات السكنية منخفضة الارتفاع في دبي_ على شهادة LEED البلاتينية. يشغل علي أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة “آمالي” للعقارات، وهي شركة تطوير عقاري فاخرة للغاية متخصصة في السكن في الجزر والشاطئ، ومن المقرر تسليم مشروعها الرئيسي “جزيرة آمالي” في الربع الأول من عام 2027. وتعكس قيادته تحولًا استراتيجيًا من العقارات التقليدية إلى منصات قائمة على التكنولوجيا وتركز على العملاء، ويُرسخ علي حسين سجواني من خلال مزج الدقة التشغيلية مع الابتكار مكانة “داماك” والشركات التابعة لها لتحقيق مرونة طويلة الأمد وأهمية عالمية.

22 القيادات العائلية

د.عمر بن سليمان

مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن سليمان OBS

الدكتور عمر بن سليمان هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن سليمان OBS، وهي تكتل أعمال متنوع مقره الإمارات العربية المتحدة، وله عمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط والأسواق الناشئة وأوروبا، وقد تحوّل من رائد أعمال إلى رئيس تنفيذي متبعًا نموذجًا هجينًا للقيادة يجمع بين خبرة القطاع العام ومرونة المؤسسات الخاصة، ويحمل الدكتور بن سليمان درجة الدكتوراه في القيادة، وماجستير إدارة الأعمال في المالية، وماجستير العلوم في التربية، وبكالوريوس في الهندسة الصناعية، وتميزت مسيرته المهنية المبكرة بأدوار بارزة في التنمية الاقتصادية لدبي، وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت، حيث ساهم في استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة مثل “مايكروسوفت” و”أوراكل” و”آي بي إم” و”سيسكو”، ثم أصبح مديرًا عامًا ثم محافظًا لمركز دبي المالي العالمي، وأشرف على نموه ليصبح مركزًا ماليًا عالميًّا، وعمل ممثلًا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

أسس الدكتور بن سليمان مجموعة بن سليمان بعد عمله في القطاع العام، والتي نمت لتصبح شركة متعددة القطاعات تعمل في مجالات تجارة التجزئة الفاخرة والعقارات والضيافة وعلامات نمط الحياة التجارية. حازت الشركة عام 2023 على لقب “أسرع شركة نموًا لهذا العام” من قبل وسائل الإعلام الإقليمية للأعمال، مما يعكس توسعها السريع وشراكاتها مع العلامات التجارية، وتُرسّخ المجموعة مكانتها منصةً تربط بين الأسواق الإقليمية والدولية مع التركيز على الابتكار والقطاعات عالية النمو. يحافظ الدكتور بن سليمان على حضور بارز في منتديات الأعمال والقيادة الفكرية، ويدافع عن استراتيجيات اقتصاد المعرفة وريادة الأعمال الإقليمية، وكثيرًا ما يُستشهد بانتقاله من المناصب العامة إلى الشركات الخاصة بوصفها دراسة حالة في تطبيق الصرامة المؤسسية على قيادة الشركات العائلية.

تواصل مجموعة بن سليمان توسعها في مناطق جغرافية وقطاعات جديدة مواكبةً بذلك أحدث التوجهات العالمية في عالم الفخامة وأسلوب الحياة، ويعكس نموها رؤية الدكتور بن سليمان في بناء تكتل عربي متنوع قادر على المنافسة دوليًا، راسخ الإرث، مدفوعًا بالابتكار، ومتجاوبًا مع متغيرات السوق العالمية، وتؤكد قيادته على الدور المتطور لرواد الأعمال الإماراتيين في تشكيل منظومات الأعمال الإقليمية، جامعًا بين الاستشراف الاستراتيجي والتميز التشغيلي.

21 القيادات العائلية

محمد بن عبد العزيز العجلان

نائب رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه القابضة

يشغل محمد بن عبد العزيز العجلان منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه، وهي إحدى أبرز شركات القطاع الخاص وأكثرها تنوعًا في الشرق الأوسطنمت المجموعة منذ تأسيسها عام 1979 لتصبح شركة رائدة تُشرف على عمليات 75 شركة حول العالم، وقد شهدت المجموعة بقيادة العجلان تحولاً استراتيجياً يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إذ تطورت من شركة نسيج تقليدية إلى شركة متعددة الأنشطة باستثمارات في قطاعات حيوية ومستقبلية، وتعكس هذه الإنجازات الحضور الإقليمي الواسع للمجموعة وحضورها الدولي المتنامي. كما كان محمد العجلان قائدًا رئيسياً وراء تنوع الشركة الطموح، إذ تشمل اهتمامات المجموعة التجارية الآن قطاعات متعددة مثل العقارات والمياه والطاقة والخدمات البيئية والنفط والغاز والأمن الغذائي وإدارة المرافق والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه والتصنيع الصناعي والتعدين والتكنولوجيا والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول. تُعد شركة عجلان وإخوانه على وجه الخصوص من أكبر مالكي العقارات الخاصة في المملكة العربية السعودية، إذ أطلقت مشاريع تجارية وسكنية وصناعية كبرى في مختلف مدن المملكة الرئيسية، ويقابل هذا الحضور الجغرافي امتدادها الدولي المتنامي باستثمارات في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والصين، كما يلعب العجلان _بالإضافة إلى مسؤولياته التنفيذية_ دورًا رائدًا في تعزيز الشراكات الاقتصادية العالمية للمملكة العربية السعودية، وساهم في بناء علاقات اقتصادية وطيدة بين البلدين بصفته رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي الصيني، داعمًا التجارة والاستثمار والتعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، وقد أكسبته جهوده في تعزيز الدبلووماسية الاقتصادية والتعاون الدولي تقديرًا واسع النطاق، لا سيما من الجهات الحكومية الصينية.

ومن بين الأوسمة العديدة التي نالها: جائزة المواطن الفخري ووسام الاستحقاق لحامل مفتاح المدينة من الحكومة الشعبية لمدينة شوتشو، بالإضافة إلى جائزة مواطن فخري مماثلة من مدينة زاوزهوانغ في مقاطعة شاندونغ، كما مُنح وسام العمل الفخري وشهادة من مدينة سيانغ في مقاطعة جيانغسو لمساهماته المتميزة في التنمية التجارية والاقتصادية. زعُيّن العجلان سفيرًا للصداقة لمنطقة شاندونغ تقديرًا لأثره المستدام، وهو وسام يُمنح لمن ساهموا بشكل بارز في النمو الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة. شغل محمد العجلان ­_إلى جانب عمله في مجال الأعمال والعلاقات الدولية­­_ منصب عضو مجلس إدارة سابق في منظمة القيادات العربية الشابة، مما يعكس التزامه بتمكين الشباب ورعاية الجيل القادم من المواهب التجارية في العالم العربي.

يواصل بن سليمان بصفته نائبًا لرئيس مجلس الإدارة قيادة مجموعة عجلان وإخوانه خلال حقبة من التحول، وتربط قيادته بين التراث والحداثة، متجذرة في إرث عائلي عريق، إذ يقود الشركة بجرأة نحو قطاعات مستقبلية وأسواق عالمية. وتظل المجموعة من خلال رؤيته لاعبًا محوريًا في التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، ومساهمًا رئيسيًا في الاستثمار والتعاون الدولي.

20 القيادات العائلية

د.زياد خلف

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الدولي

وُلد الدكتور زياد خلف في بغداد عام 1980، وهو يُمثل جيلًا جديدًا من الممولين العرب الذين يركزون على التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي وإعادة بناء الاقتصاد بعد انتهاء الصراعات، وخلف هو رئيس مجلس الإدارة الدولي لشركة ZK القابضة، وهي مجموعة استثمارية مقرها أبوظبي تعمل على ربط العراق بالخليج، شارك في تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 2011، وتولى رئاسته رسميًا عام 2015. وسّع البنك في ظل قيادته نطاق أعماله خارج العراق ليصبح أول بنك عراقي مرخص من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2022. وقد مُنح البنك الإسلامي للتنمية في ديسمبر/كانون الأول 2024 اعترافًا من دائرة الأراضي والأملاك في دبي بصفته أمين ضمان معتمدًا، مما يشكل إنجازًا استراتيجيًا بارزًا في مجال التمويل العقاري العابر للحدود، كما شارك البنك الإسلامي للتنمية في أبريل/نيسان 2025 راعيًا ذهبيًّا في مؤتمر سوق الاستثمار البديل (AIM) في أبوظبي مُبرزًا دوره في تعزيز التعاون الاستثماري العالمي، وقد استخدم خلف المنصة للترويج لحلول مالية مصممة خصيصًا للشركات العراقية والإماراتية، مما عزز مكانة البنك الإسلامي للتنمية جسرًا ماليًّا بين البلدين، كما يرأس خلف شركة ZK القابضة التي تدير محفظة متنوعة في قطاعات التمويل والتأمين والتكنولوجيا والطاقة والعقارات.

دخل البنك الإسلامي للتنمية عام 2024 في مشروع مشترك مع “أرامكس” لتعزيز خدمات اللوجستيات والشحن في العراق مستفيدًا من شبكته التي تضم أكثر من 7000 نقطة خدمة، وهو عضو في مجالس إدارة اتحاد المصارف العربية، وغرفة التجارة الدولية في الإمارات العربية المتحدة، والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.

كُرِّم خلف في منتصف عام 2024 في مؤتمر للأمم المتحدة بجنيف لمساهماته في التنمية المستدامة، وحصل على وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى من المنظمة العربية للسياحة، ورغم عدم ارتباط خلف علنًا بالمؤسسات الخيرية واسعة النطاق، إلا أن تأثيره يكمن في تعزيز البنية التحتية المالية وتمكين رواد الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي، وتعكس قيادته التزامًا بالنمو الشامل والمرونة الاقتصادية في منطقة تمر بفترة تحولات مفصلية.

19 القيادات العائلية

سمير قرقاش

رئيس مجلس إدارة مجموعة قرقاش

سمير قرقاش هو رئيس مجلس إدارة مجموعة قرقاش، وهي تكتل عائلي إماراتي يعود تاريخه إلى عام 1918. نمت المجموعة تحت قيادته لتصبح مؤسسة متنوعة تشمل السيارات والخدمات المالية وعلامات السيارات التجارية في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مرسيدس-بنز وألفا روميو وجي إيه سي موتور، من خلال قسمها الرئيسي قرقاش للسيارات. تُدير المجموعة أيضًا شركة ضمان للاستثمارات، وهي ذراع للخدمات المالية أُطلقت عام 1998، وتُقدم حلول إدارة الأصول والوساطة والاستثمار في الأسهم الخاصة، وقد انضم سمير قرقاش إلى الشركة العائلية بعد إكماله تدريب الضباط في الأكاديمية العسكرية الملكية “ساندهيرست” في المملكة المتحدة. قاد في البداية “قرقاش” للسيارات وقسم التجارة محققًّا عقود توزيع جديدة وتوسيع نطاق أعمال المجموعة في قطاع التجزئة، ثم أصبح رئيسًا لمجلس إدارة المجموعة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إذ قاد الشركة خلال فترة التوسع الإقليمي والتحول الرقمي. أعلنت مجموعة قرقاش عام 2025 عن استثمارات جديدة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية وحلول التنقل الذكي، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويواصل قسم العقارات التابع لها تطوير العقارات السكنية والتجارية في دبي وأبوظبي، مع التركيز على المجتمعات متعددة الاستخدامات والامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويشتهر سمير قرقاش بفلسفته التي تركز على العملاء ومعاييره الأخلاقية العالية، ويشغل عضوية مجالس استشارية معنية بسياسات قطاع السيارات وتنظيم الاستثمار، وهو من أشدّ المدافعين عن حوكمة الشركات العائلية وتخطيط الخلافة، وتضمن قيادته بقاء مجموعة قرقاش اسمًا موثوقًا به في القطاع الخاص بالإمارات العربية المتحدة، راسخًا في تقاليده مدفوعًا بالابتكار ومستجيبًا لاحتياجات السوق المتغيرة.

18 القيادات العائلية

حسن فردان الفردان

الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة

حسن فردان الفردان هو الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، وهي إحدى شركات الخدمات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتخصصة في التحويلات المالية وصرف العملات والمدفوعات العابرة للحدودـ، وهو عضو من الجيل الثالث في شركة الفردان للتجارة، وقد ساهم في تحديث أعمال الشركة لمواكبة العصر الرقمي. أمضى حسن قبل انضمامه إلى شركة العائلة ست سنوات في هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) محلل استثمار عقاري، حيث أدار محافظ عالمية، ثم أصبح الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة عام 2020، ومنذ ذلك التاريخ قاد عملية تحول رقمي شاملة، إذ تستخدم الشركة الآن الذكاء الاصطناعي والتحقق البيومتري وأدوات الامتثال القائمة على تقنية البلوك تشين (blockchain) لتحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. أطلقت الفردان للصرافة عام 2024 منصتها الخاصة للتكنولوجيا المالية (fintech) التي تسمح بإجراء تحويلات مالية فورية إلى أكثر من 100 دولة، وتتكامل مع الهوية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة (UAE Pass) لضمان تسجيل آمن للعملاء الجدد، كما وسّعت الشركة خدماتها في مجال المحافظ الرقمية، وتعاونت مع بنوك إقليمية لتقديم حلول مالية مدمجة.

يشغل حسن منصب عضو مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصرافة والتحويلات المالية، ويقدم استشارات للعديد من المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، وهو من أشدّ المؤيدين للشمول المالي والابتكار التنظيمي، ويساهم في النقاشات الوطنية حول المدفوعات الرقمية وأطر مكافحة غسل الأموال. ولا تزال شركة الفردان للصرافة شركة خاصة تديرها عائلة، إذ يقود حسن تطورها لتصبح مزودًا للخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، وتعكس قيادته التزامًا راسخًا بالتراث والابتكار والتكامل المالي الإقليمي.

17 القيادات العائلية

عجلان بن عبد العزيز العجلان

رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه القابضة

يقود عجلان بن عجلان بن عبد العزيز العجلان _رجل الأعمال الذي يجمع بين الخبرة العريقة والتعليم العالمي، والحاصل على ماجستير إدارة أعمال من كلية لندن للأعمال وشهادة من جامعة إدنبرة نابير_ الشركة التي تضم أكثر من 15 ألف موظف، ولديها استثمارات في العقارات والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة.

أطلقت مجموعة عجلان وإخوانه خلال العام الماضي وحده مشاريع سكنية كبرى في شرق الرياض (أربعة ملايين متر مربع)، وشمال الرياض (ثلاثة ملايين متر مربع)، وغرب الدمام (18 مليون متر مربع)، وبالنظر عن كثب سنجد بصماتها في كل منطقة رئيسية تقريبًا: القيروان وطيبة ومكة المكرمة وجدة وبالطبع العاصمة.

تنفذ الشركة حاليًّا أكثر من 20,000 وحدة سكنية، وهو رقم يدل على الطموح والإنجاز، وما يميز مجموعة عجلان وإخوانه هو توافقها التام مع استراتيجية التحول الوطني في المملكة العربية السعودية، ويتجلى هذا بوضوح في جميع القطاعات: في قطاع التعدين إذ حصلت المجموعة على ترخيص لاستكشاف الزنك والنحاس في الخنيقية مع شركة موشيكو البريطانية، وفي قطاع الطاقة إذ تُطوّر مشاريع للطاقة المتجددة مثل طيبة 2 والقصيم 2 بطاقة إجمالية تبلغ 3.6 جيجاواط، وفي قطاع التكنولوجيا من خلال إطلاق شركة “تكمو” للتكنولوجيا المالية التي تقيم شراكات فعلية مع أبرز مزوّدي التكنولوجيا، وهذه ليست مشاريع شخصية بل خطط شاملة تسهم جميعها في تحقيق رؤية أوسع من خلال توطين الصناعات وخلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على النفط. التزمت مجموعة عجلان وإخوانه بنهجها في منطقة تطغى فيها الضوضاء على جودة التنفيذ غالبًا، ويتمثل ذلك النهج في نمو هادئ ومدروس مع تركيز مكثف على الجودة والموثوقية، فهذه الشركة لا تصدر ضجيجًا بل تبني، وهذا جزء من القيمة الفريدة التي تقدمها، ولعل هذا هو سبب شعور العديد من المستثمرين المؤسسيين والشركاء العالميين بالراحة في الاستثمار المشترك معها، وتُشيّد الشركة مصفاة للمعادن النفيسة مع فالكامبي، وهي واحدة من أكبر المصافي من نوعها في المنطقة، وتُساهم وفي الوقت نفسه في مجال الطاقة النظيفة والبنية التحتية في معالجة أحد أكبر التحديات المُستقبلية للمملكة وهو الأمن المائي.

أصبحت مجموعة عجلان وإخوانه بفضل كوادرها البشرية الضخمة رائدة في مجال التوطين، حيث توفر فرص عمل حقيقية لا مجرد أسهم، فهي تدير برامج تدريب داخلية، وتمول برامج تطوير الطلاب، وتتعاون مع الجامعات لإعداد الخريجين لوظائف حقيقية، وتحرص على تطبيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير ألياف الكربون، وشراكات أشباه الموصلات، والمبادرات البيئية مع أرامكو. وتُعدّ مجموعة عجلان وإخوانه بموازنة التراث مع الابتكار نموذجًا مثاليًا من الشركات الرائدة التي تتطلبها رؤية 2030، فهي شركة راسخة تحتضن الابتكار بحماس الشركات الناشئة.

16 القيادات العائلية

محمد يوسف ناغي

رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف محمد أ. ناغي وأولاده

محمد يوسف ناغي هو رئيس مجلس إدارة إحدى أقدم وأكثر تكتلات الشركات العائلية تنوعًا في المملكة العربية السعودية، تأسست المجموعة عام 1911 على يد محمد عبد الوهاب ناغي في جدة، وبدأت شركةً تجارية متواضعة، ثم تطورت منذ ذلك الحين لتصبح قوة متعددة القطاعات، تشمل عملياتها قطاعات السيارات والنقل والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والخدمات اللوجستية والخدمات الصناعية. وسّعت المجموعة تحت قيادة محمد يوسف ناغي نطاق أعمالها وحدّثت هيكلها. أعلنت المجموعة عام 2024 عن تأسيس شركة جياد العالمية القابضة، وهي مبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة تهدف إلى دمج الاستثمارات وتبسيط الحوكمة ودفع عجلة النمو المستقبلي، وتعكس هذه الخطوة طموح المجموعة في مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتركيزها على تحوّل القطاع الخاص، ويُعدّ قسم السيارات في المجموعة “شركة محمد يوسف ناغي للسيارات” الموزع الرسمي لسيارات بي أم دبليو وميني وجاغوار ورولز رويس وهيونداي (بما في ذلك المركبات التجارية) في المملكة العربية السعودية، وقد احتفظت الشركة بوكالة بي أم دبليو لأكثر من 25 عامًا، ولا تزال واحدة من أبرز تجار السيارات الفاخرة في المملكة.

وسّعت المجموعة عام 2019 محفظة أعمالها بتأمين حقوق توزيع فورد ولينكولن في المنطقتين الغربية والجنوبية من المملكة العربية السعودية. وتُشغّل المجموعة_إلى جانب قطاع السيارات_ أحد أكبر أساطيل الحافلات والسيارات الفاخرة في المنطقة، حيث تقدّم خدمات النقل للحجاج والمعتمرين وشبكات المدارس وخدمات النقل الحضري، وتتولى أقسام الخدمات اللوجستية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول التابعة لها توزيع علامات تجارية عالمية، بما في ذلك ريكيت ولوريال وإل جي إلكترونيكس، مدعومةً ببنية تحتية متينة للتخزين وسلسلة التوريد.

يحظى محمد يوسف ناغي باحترام واسع في أوساط الأعمال السعودية، ويُشار إليه غالبًا بلقب “الشيخ” تشريفًا لمكانته المرموقة وإرثه، ويُركز أسلوبه القيادي على التنوع والتميز التشغيلي والتكامل الإقليمي، ويواصل قيادة تطور المجموعة من شركة تجارية تقليدية إلى شركة عصرية متعددة القطاعات ذات شراكات عالمية، كما يظهر تأثيره التجاري جليًا في التنمية الاقتصادية للمجموعة.

15 القيادات العائلية

مروان عبدلله الرستماني

رئيس مجلس إدارة مجموعة الرستماني

من أبرز التكتلات العائلية في الإمارات العربية المتحدة، تأسست في أوائل خمسينيات القرن الماضي على يد المرحوم عبد الله حسن الرستماني، نمت المجموعة على مر العقود لتصبح مؤسسة متنوعة تشمل قطاعات السيارات والتجارة العامة والإنشاءات والعقارات والخدمات المالية والسفر والتكنولوجيا، وحافظت المجموعة تحت قيادة مروان الرستماني على سمعتها المرموقة في الموثوقية والابتكار.

شغل الرستماني منصب رئيس مجلس الإدارة منذ أوائل الألفية الثانية، وهو أيضًا نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للتأمين منذ عام 2006، ويشغل الرستماني منصب عضو مجلس إدارة في بنك أم القيوين الوطني وشركة دبي العالمية للأوراق المالية، مما يعكس تأثيره في القطاعين المالي والاستثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حصل الرستماني على شهادتي البكالوريوس والدراسات العليا من جامعة جورج واشنطن عامي 1992 و1995 على التوالي، ويمزج أسلوبه القيادي بين الاستشراف الاستراتيجي والالتزام بالتنمية الوطنية. استثمرت المجموعة في السنوات الأخيرة في التحول الرقمي والاستدامة بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد شركة الرستماني التجارية “قسم السيارات في المجموعة” الموزع الحصري لسيارات نيسان ورينو وإنفينيتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويلعب ذراعها الهندسي “شركة الإمارات للهندسة الكهربائية” دورًا محوريًا في مشاريع البنية التحتية الوطنية. كرمت جامعة عجمان وصندوق ثامر للتنمية عام 2025 المجموعة لمساهماتها الخيرية في التعليم ودعم الطلاب المحتاجين، كما تُعدّ مجموعة الرستماني داعمًا مؤسسًا لصندوق الوطن، وهي مبادرة وطنية تُركز على تنمية الشباب والابتكار، وقد أيد مروان الرستماني علنًا وقف الإمارات العربية المتحدة “مليار وجبة”، مما يعكس التزامه بالقضايا الإنسانية والأمن الغذائي. ويواصل مروان عبد الله الرستماني بصفته رئيسًا لمجلس الإدارة دعم إرث العائلة في الخدمة والنمو والمسؤولية المدنية، مما يضمن بقاء المجموعة ركيزة أساسية في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

14 القيادات العائلية

عبد الحميد صديقي

رئيس مجلس إدارة مجموعة صديقي القابضة

عبد الحميد صديقي هو رئيس مجلس إدارة صديقي القابضة، المجموعة العائلية المتخصصة في تجارة التجزئة والاستثمار الفاخر، والتي ساهمت في رسم ملامح صناعة الساعات في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من سبعة عقود، وهو قائد من الجيل الثاني، وقد لعب دورًا محوريًا في استثمارات نمط الحياة والبرامج الثقافية.

بدأ إرث صديقي عام 1950 عندما افتتحت شركة أحمد صديقي وأولاده أول متجر ساعات لها في دبي، وتُعدّ اليوم أكبر شركة تجزئة للساعات والمجوهرات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تدير أكثر من ٥٠ متجرًا، وتمتلك حقوق وكالة معتمدة لأكثر من ١٠٠ علامة تجارية مرموقة، بما في ذلك رولكس وباتيك فيليب وأوديمار بيجيه وهوبلو. وحدت المجموعة مشاريعها بإشراف عبد الحميد تحت مظلة صديقي القابضة، والتي تأسست عام 2007 لإدارة محفظتها المتنوعة. وتشمل صديقي القابضة _ إلى جانب تجارة التجزئة_ خدمات الساعات السويسرية (خدمات ما بعد البيع والتوزيع)، وصديقي للاستثمارات (ذراع استثماري يركز على أسلوب الحياة)، و”ميزن” وهو قسم أُطلق عام 2017 لجلب علامات تجارية فاخرة تعنى بأسلوب الحياة إلى المنطقة.

توسعت شركة “ميزن” عام 2023 في المملكة العربية السعودية مقدمةً علامة العناية بالبشرة الفاخرة “إيسوب” وغيرها من الأسماء المرموقة إلى سوق المنتجات الفاخرة المتنامي في المملكة، ومن المبادرات البارزة التي قادها عبد الحميد إطلاق “أسبوع دبي للساعات”، وهو منتدى عالمي مرموق في صناعة الساعات أُطلق عام 2015، وقد أصبح هذا الحدث الذي _يُقام كل عامين_ حدثًا ثقافيًا بارزًا يُعزز ثقافة الساعات وجمعها وحرفيتها من خلال المعارض والورش التدريبية وحلقات النقاش المتخصصة. وقد كشفت المجموعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عن “فينتدج هورولوجي”، وهو خطها الخاص من الساعات السويسرية الصنع الذي يحتفي بصناعة الساعات التقليدية والتراث الإقليمي.

ويُعد عبد الحميد صديقي شخصية مرموقة في صناعة الساعات العالمية، شارك في لجنة تحكيم جائزة جنيف الكبرى للساعات، وهو من أشدّ المدافعين عن تعليم صناعة الساعات وتقديرها في الشرق الأوسط، وأُدرجت مجموعة صديقي القابضة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 شركة عائلية عربية لعام 2024، إذ كُرّم عبد الحميد لدوره في الحفاظ على الإرث مع تبني الابتكار، وتعكس قيادته توازنًا بين التقاليد والحداثة، مُكرّمًا الثقة التي بناها والده وأعمامه، وموجهًا المجموعة نحو أسواق وأشكال جديدة، وتبقى صديقي القابضة شركة خاصة تُدار عائليًا ويضمن عبد الحميد حفاظ دبي على مكانتها على خريطة الفخامة العالمية.

13 القيادات العائلية

ميشيل شلهوب

الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب

ميشيل شلهوب هو الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة والتوزيع للمنتجات الفاخرة في الشرق الأوسط، خلف والده باتريك شلهوب منذ 1 يناير 2025، والذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي. يُمثل ميشيل في سن السابعة والثلاثين الجيل الثالث في قيادة مجموعة ساهمت في رسم ملامح قطاع المنتجات الفاخرة في المنطقة لعقود. تأسست المجموعة _التي تتخذ من دبي مقراً لها_ عام 1955 على يد ميشيل ووداد شلهوب، وتعمل في 14 دولة، وتتعاون مع أكثر من 300 علامة تجارية فاخرة، بما في ذلك لويس فويتون وديور وسيفورا ولوبوتان، وتدير المجموعة امتيازات تجارية ومشاريع مشتركة ومفاهيم تجارية خاصة مثل ليفل شوز وترايانو، وتمتلك العلامة التجارية الفرنسية العريقة كريستوفل منذ عام 2012.

يحمل ميشيل شلهوب ماجستير إدارة أعمال من كلية هارفارد للأعمال، وسبق له قيادة قسم الاستراتيجية والنمو والابتكار في المجموعة، وركزت فترة عمله على التحول الرقمي والمشاريع الجديدة وإعداد الشركة لبيئة تجارة تجزئة سريعة التطور. ويقود ميشيل بصفته الرئيس التنفيذي مجموعة شلهوب نحو مرحلة جديدة من مسيرتها، مع إعطاء الأولوية للتوسع متعدد القنوات والاستدامة والنمو الدولي. وقد أعلنت المجموعة عام 2025 عن خطط لدخول الولايات المتحدة _ثاني أكبر أسواقها بعد الخليج_ بالاستفادة من مفاهيم محلية ناجحة مثل “ليفل شوز”. ويجري العمل حاليًا على إنشاء مركز لوجستي، كما تُدرس مواقع جديدة للبيع بالتجزئة.

تُشغّل مجموعة شلهوب حاليًا حوالي 60 منصة للتجارة الإلكترونية، وتُواصل الاستثمار في تفاعل العملاء القائم على البيانات، والتخصيص المعزز بالذكاء الاصطناعي، كما تُركّز قيادة ميشيل على التجديد الثقافي ودعم التعاون والشمولية وتمكين الموظفين، مع التركيز على خلق قيمة طويلة الأمد للعملاء والشركاء والموظفين.

أطلقت المجموعة عام 2024 مبادرة “تجربة الأفراد” لتعزيز رفاهية بيئة العمل والتطوير المهني، وحازت على تقدير هيئات الموارد البشرية الإقليمية. وقد واصلت المجموعة بعد وفاة المؤسس ميشيل شلهوب في عام 2018 التزامها بالاستمرارية والابتكار، ويُشير تعيين ميشيل إلى تحول واثق نحو قيادة مستقبلية متجذرة في إرثها العريق، لكنها متجاوبة مع التوجهات العالمية، من الاستدامة والتوريد الأخلاقي إلى سلوكيات المستهلكين المتطورة. وبحضور ميشيل شلهوب على رأس القيادة، تستعد مجموعة شلهوب لترسيخ هيمنتها على قطاع تجارة التجزئة الفاخرة، مع إعادة تعريف معنى الشركة العائلية في الشرق الأوسط الحديث.

12 القيادات العائلية

عيسى القرق

الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق

عيسى القرق هو الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق (ESAG)، وهي إحدى أقدم الشركات العائلية وأكثرها احترامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعيسى هو قائد من الجيل الثالث، وقد تولى منصبه في مايو/ أيار 2021 مواصلًا مسيرة والدته الدكتورة رجاء القرق التي شغلت منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة لأكثر من عقدين.

تأسست مجموعة عيسى القرق عام 1960، وتضم اليوم 27 شركة تعمل في قطاعات التجزئة والبناء والتصنيع والعقارات والمشاريع المشتركة، وتمثل المجموعة أكثر من 370 علامة تجارية عالمية، بما في ذلك سيمنز وبريتيش أمريكان توباكو ودنلوب وسيماتيك وثري إم، وتحافظ على شراكات استراتيجية مع شركات متعددة الجنسيات مثل أكزونوبل ويونيليفر وسيمنز هيلثينيرز. وقد مهدت قيادة عيسى القرق الطريق لعصر جديد من التحديث والمرونة، إذ تعطي استراتيجيته الأولوية للتوسع في قطاعات أعمال ومناطق جغرافية جديدة، والتحول الرقمي والابتكار في مجال تفاعل العملاء. كما استكشف نماذج ملكية الموظفين لتعزيز الالتزام طويل الأمد والتجديد الثقافي داخل المؤسسة.

حظيت مجموعة ESAG عام 2025 بالتقدير لمبادراتها في مجال الاستدامة، بما في ذلك مشاريع مشتركة مع شركتي Siemens Industrial وSiemens Energy، والتي تركز على البنية التحتية الصديقة للبيئة والتقنيات الموفرة للطاقة.

بدأت مسيرة القرق داخل المجموعة في عام 2010 مديرًا عامًا لشركة Scientechnic، وهي الذراع الهندسية الرائدة لمجموعة ESAG، وقد ساهمت هذه الخبرة العملية في مختلف العمليات في تشكيل فلسفته القيادية التي تركز على التعلم المستمر والقدرة على التكيف وتمكين قادة المستقبلـ وقد لاقت جهوده التقدير في عام 2025 عندما اختارته مجلة Gulf Business ضمن أكثر الرؤساء التنفيذيين تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتولى القرق خارج المجموعة أدوارًا رئيسية في منظومة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وبنك الفجيرة الوطني، ويساهم في العمل الخيري بصفته عضوًا في مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، ويمتد تأثيره ليشمل قطاعي الشركات والمجتمع المدني، مما يعزز دور مجموعة عيسى صالح القرق ركيزةً أساسية من ركائز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. تُعيد قيادة عيسى القرق الديناميكية تعريف إدارة الأعمال العريقة من خلال الموازنة بين التقاليد والابتكار، وترسيخ مكانة مجموعة عيسى صالح القرق على المدى الطويل في ظل بيئة عالمية سريعة التطور.

11 القيادات العائلية

زيد س. الخياط

المدير العام لشركة الخياط للاستثمارات (AKI)

عندما يتحدث زيد الخياط عن القيادة، فإنه لا يقتصر على الأرباح أو المحافظ الاستثمارية فحسب، بل ينصبّ اهتمامه على الأفراد. يُعيد زيد المدير العام لشركة الخياط للاستثمار (AKI) تعريف قيادة شركة عريقة في ظل الظروف المعاصرة، يقول زيد: “لطالما اهتم والدي _الدكتور سعد الخياط الحاصل على شهادة في الجراحة_ اهتمامًا بالغًا بالأفراد ومجتمعاتهم”.

لطالما كان هذا الشغف جوهر AKI منذ البداية، كان ذلك الجراح هو الدكتور سعد ف. الخياط الرائد في قطاعي الرعاية الصحية والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. أسس صيدلية ابن سينا عام 1965 التي وضعت حجر الأساس لما سيصبح لاحقًا AKIـ وهي شركة رائدة متعددة القطاعات بقوة عاملة تبلغ 11 ألف موظف، وتمتد أعمالها عبر تسعة قطاعات، من تجارة التجزئة والرعاية الصحية إلى الخدمات اللوجستية والتعاقد. لكن قيادة زيد ليست مجرد استمرار لإرث والده، بل هي إعادة ابتكار مبنية على قيمها، وقد ضاعفت AKI في السنوات الأخيرة جهودها في بناء ما يسميه زيد “ثقافة التواصل الهادف” داخل المؤسسة وخارجها، إذ قادت طرقًا جديدة لتعزيز العلاقات داخل فرق عملها ومع شركائها وعملائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

“إنه انعكاس لالتزامنا الدائم بإعطاء الأولوية للأشخاص والتواصل والمجتمع”، ويمتد هذا الاعتقاد ليشمل الحوكمة والهيكل التنظيمي أيضًا، ومع استمرار AKI في التوسع، يواصل كل من الدكتور سعد وزيد بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة بالشراكة مع شركات استشارية رائدة للتحضير لاستمرارية الأجيال، وكان من أهم القرارات المتخذة تحت قيادته التركيز المتجدد على الشفافية والتنقل الداخلي، وقد عززت AKI معدلات الاحتفاظ بالموظفين والإنتاجية والمشاركة من خلال وضع مسارات وظيفية واضحة ودعم التطوير الشخصي، وخاصة بين قياداتها.

يقول زيد: “نحن اليوم مكان عمل يضم أكثر من 70 جنسية، نحن متجذرون في إرثنا، ولدينا هدف، ونمضي بعزم نحو المستقبل”. إذ لا ترى AKI المجتمع والاستدامة مجرد أفكار ثانوية، بل أولويات تشغيلية، ولعل هذه الروح تتجلى بوضوح في صيدلية ابن سينا التي تحتفل الآن بمرور 60 عامًا على تأسيسها. وتقود “ابن سينا” ​​العديد من مبادرات الصحة بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية، من حملات التبرع بالدم إلى البرامج التعليمية في المجتمعات المحرومة، وفي الوقت نفسه واصلت المجموعة تجاوز الحدود بافتتاح مركز ابتكار وتجهيز حديث في دبي، وقد ضاعف هذا المركز_ الذي تبلغ مساحته مليون قدم مربع_ قدرات AKI اللوجستية أربع مرات، مع وضع معيار جديد لعمليات سلسلة التوريد المستدامة في المنطقة. وصرح زيد: “نحمل في دواخلنا شعورًا عميقًا بالمسؤولية تجاه المجتمعات التي نخدمها، والمجتمعات التي نعمل فيها، والعالم الذي ننتمي إليه جميعًا”. وأضاف: “بفضل طبيعة أعمالنا، تُلامس AKI حياة الناس كل يوم، بطرق لا يدركونها في الغالب”. ومن الإنجازات الأخيرة الأخرى تأسيس AKI اللوجستية، وإطلاق عمليات تصنيع جديدة تحت علامة “AKI Creates”، وتعميق جهود تمكين الشباب من خلال شراكات مثل تلك التي تم عقدها مع جامعة الشارقة.

بالنسبة للخياط، فإن الإرث يكمن في اعتناق تاريخ الشركة والإعجاب به، مع البناء على هذا الأساس لإحداث تأثير هادف. “ننمو حيثما نستطيع خدمة الناس وتعزيز القدرات وخلق قيمة مستدامة في قطاعات الاستهلاك والتجزئة واللياقة البدنية والسيارات، والمقاولات والخدمات البيئية والخدمات اللوجستية والتصنيع، نضمن أن يظل نمونا هادفًا ومتمحورًا حول الناس لعقود قادمة.”

وقد توالت عليه الجوائز والأوسمة، لكن زيد لا يزال ثابتًا على أرض الواقع. وقال: “ما يجعل قصتنا مميزة ليس فقط النجاح الذي يراه الناس، بل الثقافة التي بنيناها واللحظات الخفية التي لا تُحصى التي جعلت ذلك ممكنًا، ونواصل الاستماع والتعلم والتكيف مع تقدمنا كما هو الحال دائمًا.”

مع استمرار تطور AKI، يبقى شيء واحد ثابتًا تحت قيادة زيد: ستتحرك AKI دائمًا بحزم عندما تتوافق الفرصة مع الهدف.

10 القيادات العائلية

مجيد جعفر

الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة نفط الهلال ومجموعة الهلال

مجيد جعفر هو الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وهي أقدم شركة نفط وغاز خاصة في الشرق الأوسط، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال، وهي شركة عائلية متنوعة الأنشطة، تشمل استثماراتها قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والاستثمارات الخاصة والعقارات. وهو إماراتي من أصل عراقي، ويمثل الجيل الثاني من القادة خلفًا لوالده حامد جعفر الذي أسس شركة نفط الهلال عام 1971، تلقى جعفر تعليمه في كلية إيتون، وجامعة كامبريدج (الهندسة)، وكلية هارفارد للأعمال، ويجمع بين العمق التقني والبصيرة الاستراتيجية، بدأ مسيرته المهنية في شركة شل العالمية قبل انضمامه إلى شركة نفط الهلال، حيث عُيّن رئيسًا تنفيذيًا لها عام 2011. وركزت الشركة بقيادته على تطوير الغاز الطبيعي في العراق ومصر بما يتماشى مع أهداف التحول في قطاع الطاقة الإقليمي. وأصبحت نفط الهلال عام 2021 من أوائل شركات النفط والغاز في المنطقة التي تحقق عمليات محايدة للكربون، من خلال الجمع بين خفض الانبعاثات والتعويضات المتحقق منها. وتعدّ الشركة من الدول الموقعة على ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز (OGDC) ملتزمةً بتحقيق صافي انبعاثات صفرية من الميثان وإنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030. وقد أكسبته هذه الجهود مكانةً في قائمة “Sustainable 100” لمجلة فوربس الشرق الأوسط في عامي 2023 و2024ـ وتواصل “نفط الهلال” توسيع نطاق حضورها في العراق، حيث تمتلك امتيازات متعددة بما في ذلك منطقة خضر الماي وحقوله في محافظة ديالى، وقد أعلنت الشركة عام 2025 عن استثمارات جديدة في البنية التحتية الرقمية وتقنيات احتجاز الكربون، مما يعزز تركيزها المزدوج على أمن الطاقة والاستدامة.

يشغل جعفر أيضًا منصب العضو المنتدب لشركة دانة غاز، وهي شركة تابعة مدرجة في البورصة وإحدى أبرز شركات إنتاج الغاز الطبيعي في المنطقة، ويمتد تأثيره ليشمل مجالي السياسة والأعمال الخيرية، فهو عضو في مجالس إدارة مؤسسة الملكة رانيا والمجلس الأطلسي والمنتدى العربي للبيئة والتنمية ومجلس زملاء كلية الطب بجامعة هارفارد، وهو راعٍ مؤسس لمؤسسة برينسز ترست الدولية، وعضو في مجتمع القادة العالميين الشباب التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وقد اختارته مجلة “أريبيان بزنس” ضمن قائمة أكثر ١٠٠ شخصية مؤثرة في دبي، وهو يجسد نموذجًا يحتذى به في إعادة تشكيل الصناعة من خلال القيادة المسؤولة.

9 القيادات العائلية

محمد الشايع

الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع

مجموعة عائلية تحولت من شركة تجارية إقليمية إلى قوة عالمية في مجال التجزئة، تمثل أكثر من 70 علامة تجارية عالمية. وتُعد اليوم مجموعة الشايع _التي يشغل محمد الشايع منصب رئيسها التنفيذي_ واحدة من أكبر تكتلات امتيازات التجزئة وأكثرها نفوذاً في الشرق الأوسط. تأسست مجموعة الشايع عام 1890، وتدير اليوم أكثر من 4000 متجر ومطعم ومنافذ ترفيهية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأوروبا، وتشمل محفظتها علامات تجارية شهيرة مثل ستاربكس وإتش آند إم وتشيز كيك فاكتوري وفيكتوريا سيكريت وشيك شاك. وتحت إشراف الشايع – الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي عام 1990 ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي عام 2007 – توسعت المجموعة بشكل ملحوظ مقدمةً صيغاً وتجارب جديدة للمستهلكين العرب مع الحفاظ على التميز التشغيلي.

أعلنت مجموعة الشايع عام 2025 عن شراكة امتياز مع شركة “ألتا بيوتي”، مما جلب شركة مستحضرات التجميل الأمريكية إلى الشرق الأوسط لأول مرة، وفي العام نفسه، أطلقت أول متاجر ديزني المستقلة في المنطقة في دبي مول وياس مول، إلى جانب منصة مخصصة للتجارة الإلكترونية لديزني، وتعكس هذه الخطوات استراتيجية الشايع في دمج تجارة التجزئة التقليدية مع الابتكار الرقمي لتلبية توقعات المستهلكين المتطورة، كما عززت المجموعة حضورها الرقمي من خلال شراكة استراتيجية مع عملاق التجارة الإلكترونية التركي “ترينديول” بهدف تعزيز تجارة التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتوازي مع ذلك، تعهدت مجموعة الشايع ومؤسسة “ستاربكس” بتقديم 6 ملايين دولار أمريكي في عام 2024 لدعم برامج تمكين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مما يعزز التزام الشركة بالتأثير الاجتماعي، وقد حصلت مجموعة الشايع على شهادات “أفضل بيئة عمل” في أسواق متعددة، مما يدل على استثمارها في رفاهية الموظفين وثقافة العمل الشاملة.

ويرأس محمد الشايع _ إلى جانب قطاع التجزئة_ شركة المباني، وهي المطور العقاري لمجمع الأفنيوز التجاري الشهير في الكويت، وهو عضو في مجالس استشارية تشمل غرفة دبي الدولية ومؤسسة الفكر العربي ومجلس المشرفين في كلية وارتون. وقد مُنح الشايع اللقب الفخري “وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد من الدرجة الممتازة” (CBE) تقديرًا لمساهماته في العلاقات التجارية البريطانية العربية، ولا تزال قيادته تُحدد مستقبل قطاع التجزئة في العالم العربي، مرتكزًا على إرث عريق، مدفوعًا بالابتكار، وملتزمًا بالتنمية الإقليمية.

8 القيادات العائلية

عبدالله محمد جمعة النابودة

رئيس مجلس إدارة مجموعة سعيد ومحمد النابودة

عبد الله محمد جمعة النابودة هو رئيس مجلس إدارة إحدى أكثر التكتلات العائلية احترامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. لعب القائد من الجيل الثالث لمجموعة سعيد دورًا محوريًا في تحديث عمليات المجموعة مع الحفاظ على إرثها من الثقة والجودة والخدمة الوطنية، وقد تأسست المجموعة عام 1958 على يد أجداده سعيد ومحمد النابودة، وبدأت شركةً تجارية، وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح شركة متنوعة تشمل قطاعات البناء والسيارات والخدمات اللوجستية والزراعة والعقارات والبنية التحتية الذكية، توظف الشركة اليوم ما يقارب 10,000 موظفًا من أكثر من 50 جنسية، وتتمحور حول قسمين رئيسيين: مجموعة النابودة للإنشاءات (ANCG) ومجموعة النابودة التجارية (ACG). أنجزت المجموعة بقيادة عبد الله النابودة بعضًا من أبرز مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المطارات والطرق السريعة والأبراج الشاهقة، ويرأس النابودة اللجنة التنفيذية، ويشرف على التخطيط الاستراتيجي ومبادرات الاستدامة وحوكمة الشركات، يجمع أسلوب قيادته بين اتخاذ القرارات الأخلاقية والقدرة على التكيف، مما يضمن بقاء المجموعة قادرة على المنافسة في كل من القطاعات التقليدية والأسواق الناشئة، مثل الطاقة المتجددة والمدن الذكية.

يُعتبر النابودة _ إلى جانب الأعمال التجارية_ شخصية بارزة في المشهد الرياضي والاستثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أسس شركة فينيكس كابيتال وهي شركة استثمارية خاصة، وشغل مناصب في مجالس إدارة كل من بنك دبي التجاري والروابي وعمان للتأمين ومجلس دبي الرياضي، كما ترأس سابقًا نادي الأهلي لكرة القدم المعروف حاليًا باسم نادي شباب الأهلي، ويقود حاليًا فريق دبي لكرة السلة، وهو أول فريق كرة سلة محترف في الإمارات العربية المتحدة. وقد حصل فريق دبي لكرة السلة عام 2025 على بطاقة تأهل مجانية لمدة خمس سنوات إلى الدوري الأوروبي، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتنافس فيها فريق من الإمارات العربية المتحدة في بطولة كرة السلة الأوروبية الأبرز. ويشغل النابودة أيضًا منصب مدير غير تنفيذي لمجموعة الجولة الأوروبية (جولة موانئ دبي العالمية)، وساهم في تطوير رياضة الجولف في المنطقة، بما في ذلك توليه منصب نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، ويعكس تأثيره المتعدد في مختلف القطاعات نهجًا قياديًا شاملًا متجذرًا في الفخر الوطني والطموح العالمي بدءًا من البنية التحتية والمالية وصولًا إلى الرياضة والثقافة. يُجسّد عبد الله محمد جمعة النابودة بصفته رئيسًا لإحدى أقدم الشركات العائلية وأكثرها تنوعًا في الإمارات العربية المتحدة نموذجًا لقائد الأعمال الخليجي المعاصر: متجذر في التراث، مدفوع بالابتكار، وملتزم برسم ملامح مستقبل المنطقة في مجالات متعددة.

7 القيادات العائلية

الشيخ فيصل بن قاسم الثاني

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة

وُلِد الشيخ فيصل في الدوحة عام 1948، وبدأ مسيرته الريادية في السادسة عشرة من عمره بائعًا لقطع غيار السيارات في السوق المحلي، وهو أحد أفراد عائلة آل ثاني الحاكمة، وعضو في القطاع الخاص، وهو اليوم مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة لمساهماته الدائمة في الحفاظ على التراث الثقافي والأعمال الخيرية، وهي إحدى أكبر وأكثر التكتلات الخاصة تنوعًا في قطر، إذ تمتلك الفيصل القابضة أكثر من 25 فندقًا حول العالم من خلال شركتها التابعة، بما في ذلك فندق سانت ريجيس في واشنطن العاصمة وميامي، وفندق دبليو في لندن، وشركة الريان للسياحة والاستثمار (ARTIC)، كما تمتلك المجموعة حصة أغلبية في شركة أعمال ش.م.ع.ق، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة تعمل في مجال العقارات والمستلزمات الطبية والتصنيع الصناعي، وبقي الشيخ فيصل رئيسًا لمجلس الإدارة منذ تأسيسها، مما يجعله أحد أقدم قادة الأعمال في منطقة الخليج، كما يرأس رابطة رجال الأعمال القطريين، مما يعكس مكانته المرموقة في مجتمع الأعمال الوطني.

يشارك أبناؤه مشاركة فاعلة في إدارة شركة الفيصل القابضة، مما يضمن استمرارية إرث العائلة الريادي إلى جانب الهياكل الحاكمة في قطر، ويُعد الشيخ فيصل راعيًا ثقافيًا شغوفًا إلى جانب عمله في التجارة، ففد أسس متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني عام 1998 في حصن تاريخي غرب الدوحة، ويضم المتحف أكثر من 15 ألف قطعة أثرية جُمعت على مدى خمسة عقود تشمل الفن الإسلامي والسيارات العتيقة والعملات والمخطوطات والقطع التراثية البدوية، أما في مجال العمل الخيري، أسس الشيخ فيصل مؤسسة الفيصل بلا حدود (ALF) عام 2011، وتدعم هذه المؤسسة المبادرات الإنسانية والتعليمية في قطر وخارجها، بما فيها رعاية الأيتام وإغاثة اللاجئين وتوفير الرعاية الصحية وتنمية الشباب، كما يساهم الشيخ فيصل بشكل مباشر في التعليم، فهو عضو في مجلس أمناء جامعة قطر، وعضو في مجلس أمناء كلية دريهاوس للأعمال بجامعة دي بول في شيكاغو، وقد دعم إنشاء مؤسسات تعليمية في الدوحة.

6 القيادات العائلية

بدر جعفر

الرئيس التنفيذي ورئيس شركة الهلال للمشاريع وشركة نفط الهلال

قاد بدر جعفر _بصفته الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ورئيس شركة نفط الهلال_ مسيرة التوسع العالمي السريع مدافعًا عن الاستدامة والحوكمة والتأثير الاجتماعي، ويشكل هذان العنصران ركيزتين أساسيتين لخمسة عقود من التأثير في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاستثمارات الاستراتيجية، إذ أشرف جعفر على تطور المجموعة لتصبح شركة عالمية نشطة تعمل في 15 دولة، وتُعدّ شركة نفط الهلال التي أسسها والده عام 1971 أول شركة نفط وغاز مستقلة مملوكة للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، وقد وسّعت الشركة بقيادة جعفر نطاق أعمالها في العراق والإمارات العربية المتحدة مع التركيز على تطوير الغاز الطبيعي وإزالة الكربون، وفي الوقت نفسه، نوّعت مشاريع الهلال أنشطتها لتشمل الاستثمار في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري وحاضنات الأعمال وتنشر تقارير استدامة سنوية طوعية، وهي ممارسة غير شائعة بين الشركات العائلية الإقليمية، كما يرأس جعفر شركة غلفتينر، وهي أكبر شركة خاصة لتشغيل موانئ الحاويات في العالم، وشركة بيرل بتروليوم، وهي اتحاد من خمس شركات يوصل الغاز الطبيعي إلى إقليم كردستان العراق.

عُيّن جعفر مؤخرًا مبعوثًا خاصًا لدولة الإمارات العربية المتحدة للأعمال والأعمال الخيرية، وهو منصب حديث يهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعات والارتقاء بمكانة الدولة في مجال الأعمال الخيرية عالميًا، وما يميز جعفر هو التزامه بدمج قيادة الأعمال مع الابتكار الثقافي والاجتماعي، فهو مؤسس مبادرة بيرل التي أُطلقت عام 2010 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة المؤسسية في جميع أنحاء الخليج.أما في المجال الثقافي، أسس جعفر أكاديمية الشرق الأوسط للمسرح عام 2015، وشارك في تأسيس مجموعة غامبو العالمية مع كوينسي جونز لتعزيز الحوار بين الثقافات من خلال الموسيقى والترفيه. وقد حصل على الميدالية الذهبية الدولية للقيادة في الفنون من مركز كينيدي عام 2014 تقديرًا لمساهماته في العمل الخيري الفني، ويُعد جعفر من أبرز الداعمين للعمل الخيري الاستراتيجي في الأسواق الناشئة، وهو الراعي المؤسس لمركز العمل الخيري الاستراتيجي في جامعة كامبريدج ومبادرة العمل الخيري الاستراتيجي في جامعة نيويورك أبوظبي، وكلاهما مركزان أكاديميان رائدان في مجال العطاء عالي التأثير، كما شارك في تأسيس برنامج ريادة الأعمال الاجتماعية في العالم العربي مع منظمة أشوكا، ويدعم منظمات مثل إنديفور الإمارات العربية المتحدة وشراع التي ترعى الشركات الناشئة والمبتكرين الاجتماعيين في جميع أنحاء المنطقة.

5 القيادات العائلية

محمد منصور

رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور

محمد منصور هو رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، وهي شركة عائلية مصرية بدأت قبل أكثر من 70 عامًا شركةً لتجارة القطن، وقد أقامت المجموعة شراكات طويلة الأمد مع شركات عالمية عملاقة مثل جنرال موتورز وبيجو وإم جي وكاتربيلر وماكدونالدز، وتغطي قطاعات متنوعة، من السيارات والخدمات اللوجستية إلى تجارة التجزئة وأسواق رأس المال والمعدات الصناعية. وتشمل أعمالها شركة منصور للسيارات، والذراع الاستثماري للعائلة مان كابيتال، ومن خلال مان كابيتال، قاد منصور استثمارات دولية بارزة، بما في ذلك حصص في كافيه نيرو، ومجموعة فينتيرا لتطوير طاقة الرياح البحرية، وشركة إنسبايرد إديوكيشن، وهي شبكة مدارس عالمية. تدعم الشركة أيضًا نظام Right to Dream، وهو نظام أكاديمي يضم أندية في الدنمارك ومصر والولايات المتحدة، حيث حصل منصور في عام 2023 على امتياز دوري كرة القدم الرئيسي بقيمة 500 مليون دولار في سان دييغو، ومن المقرر إطلاقه في عام 2025.

وبعيدًا عن الأعمال التجارية، فإن منصور هو فاعل خير معروف، فقد أسس مؤسسة لِيد المصرية التي قدمت أكثر من خمسة ملايين قرض صغير لرائدات الأعمال، وهو داعم رئيسي للقضايا البريطانية مثل مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير والنصب التذكاري لكوفيد-19 في كاتدرائية سانت بول. وقد منح الملك تشارلز الثالث منصور لقب فارس في عام 2024 لخدماته في مجال الأعمال والأعمال الخيرية، وهو أيضًا عضو في المجالس الاستشارية لبنك أوف أمريكا وتشاثام هاوس وكلية كينيدي بجامعة هارفارد، وهو وزير النقل المصري السابق، ولا يزال أحد أكثر قادة الأعمال نفوذاً في العالم العربي، إلى جانب شقيقيه يوسف وياسين.

4 القيادات العائلية

لبنى العليان

رئيس مجلس إدارة بنك أول السعودي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة العليان المالية

لبنى سليمان العليان من أكثر قادة الأعمال تأثيرًا في العالم العربي، وشخصية رائدة في قطاعي الشركات والأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية، شغلت منصب رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب)، والرئيس التنفيذي السابق لشركة مملكة العليان للقطاع الخاص، وساهمت في تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الأعمال. وقد انضمت لبنى، وهي الابنة الصغرى للراحل سليمان العليان – مؤسس مجموعة العليان عام 1947 – إلى شركة العائلة في ثمانينيات القرن الماضي، وتدرجت في المناصب لتقود شركة العليان المالية (OFC)، الجهة المشرفة على عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

توسعت شركة العليان المالية تحت قيادتها لتشمل أكثر من 40 شركة في قطاعات التوزيع والتصنيع والطاقة والخدمات المالية، غالبًا بالشراكة مع شركات عالمية متعددة الجنسيات، ولا تزال مجموعة العليان واحدة من أكبر التكتلات الخاصة في المنطقة بثروة عائلية تُقدر بأكثر من 10 مليارات دولار.

حققت لبنى العليان عام 2019 إنجازًا تاريخيًا إذ أصبحت أول امرأة ترأس بنكًا سعوديًا بعد اندماج بنك ساب وبنك الأول، وكانت قد بدأت العمل بشكل فعليّ عام 2004 عندما أصبحت أول امرأة تُعيّن في مجلس إدارة شركة سعودية مدرجة في البورصة، ويدلّ إعادة تعيينها في عام 2023 لولاية أخرى مدتها ثلاث سنوات رئيسةً لمجلس إدارة بنك ساب على تأثيرها الدائم في القطاع المالي. وتُعدّ العليان ­_بعيدًا عن مجالس الإدارة ­_ مناصرة قوية لتمكين المرأة، إذ قادت عام 2004 البرنامج الوطني لتنمية المرأة وتوظيفها التابع لمجموعة العليان، حيث وفرت التدريب وفرص العمل في وقت كانت فيه مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة ضئيلة.

تواصل لبنى العليان دعمها للتعليم والشمول من خلال مناصبها في مجالس إدارة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) وجامعة كورنيل وجامعة عفت وهي كلية نسائية رائدة في جدة، كما ترأست لبنى العليان مؤسسة الفنار وهي منظمة خيرية بريطانية تعنى بتمويل المشاريع الاجتماعية في جميع أنحاء العالم العربي، كما شاركت عام 2025 في رئاسة منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي، وهو قمة رفيعة المستوى تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.

3 القيادات العائلية

عمر الفطيم

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم

عمر هو ابن عبد الله الفطيم الذي أسس إحدى أكبر وأكثر التكتلات العائلية تنوعًا في الشرق الأوسط، ومؤسس إحدى أعظم سلالات التجار في دبي، يواصل عمر عبد الله الفطيم إرثه رئيسًا لمجلس الإدارة ورئيس تنفيذي لمجموعة الفطيم، وشهدت إمبراطورية الفطيم التجارية عام 2000 انقسامًا تاريخيًا، إذ احتفظ عبد الله الفطيم بالسيطرة على قسمي السيارات والتجزئة التابعين لمجموعة الفطيم، بينما أسس ابن عمه ماجد الفطيم تكتلًا منفصلًا للعقارات ومراكز التسوق.

تولى عمر مناصب قيادية عليا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين، وذلك قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي للمجموعة، وتعمل مجموعة الفطيم في الوقت الراهن في أكثر من 20 دولة، ويعمل بها أكثر من 42,000 موظف، وتغطي خمسة قطاعات رئيسية: السيارات والخدمات المالية والعقارات وتجارة التجزئة والرعاية الصحية. وقد أنجزت المجموعة تحت إشراف عمر مشاريع حضرية تحويلية مثل دبي فستيفال سيتي وكايرو فستيفال سيتي ودوحة فستيفال سيتي، وهي مجتمعات متعددة الاستخدامات أعادت تعريف مشهد تجارة التجزئة والسكن في جميع أنحاء المنطقة، وتتجاوز محفظتها العقارية الآن مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، وتشمل مراكز التسوق ومنشآت الضيافة والرعاية الصحية والبنية التحتية وأصول التعليم، ويُعد عمر الفطيم _ إلى جانب النجاح التجاري _ داعمًا بارزًا للتقدم التعليمي، إذ يرأس مؤسسة الفطيم التعليمية وهي مبادرة غير ربحية تدير مدرسة ديرة الدولية والمدرسة الأمريكية العالمية في دبي، وتمول المنح الدراسية وبرامج التعلم المبتكرة التي تتماشى مع الرؤية التعليمية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تصدرت المجموعة عام 2025 عناوين الصحف بتعيينها رئيسًا تنفيذيًا للذكاء الاصطناعي، وهو منصب مُستحدث يشير إلى التزام الفطيم بدمج الذكاء الاصطناعي في جميع أقسامها، وتعكس هذه الخطوة تحوّلًا استراتيجيًا نحو الابتكار والتحول الرقمي والنمو المركّز على العملاء، مما يضع المجموعة في طليعة تبنّي الذكاء الاصطناعي إقليميًا، كما يشغل عمر الفطيم عضوية العديد من مجالس الإدارة المؤثرة، بما في ذلك غرفة تجارة وصناعة دبي وبنك دبي التجاري وشركة أورينت للتأمين وبنك الإمارات للاستثمار.

2 القيادات العائلية

عبد العزيز الغرير

رئيس مجلس إدارة بنك المشرق

معالي عبد العزيز الغرير رجل أعمال إماراتي ملياردير وفاعل خير يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، وهو أقدم بنك خاص في الإمارات العربية المتحدة، وهو عضو في عائلة الغرير العريقة في دبي التي تعد إمبراطورية متنوعة تمتد لثلاثة أجيال، تمتد استثماراتها في قطاعات البناء والعقارات والأغذية والتمويل في أكثر من 20 دولة.

على الرغم من أن بنك المشرق تأسس عام 1967 على يد عمه ماجد أحمد الغرير، إلا أن عبد العزيز انضم إليه عام 1977 ولعب دورًا محوريًا في توسعه، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لما يقرب من ثلاثة عقود، ويرأس حاليًا شركة الغرير للاستثمار، وهي الشركة القابضة للعائلة، ويشغل أيضًا منصب رئيس اتحاد مصارف الإمارات، كما أنه رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، إذ قاد الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدبي ودعم ريادة الأعمال وتوسيع الروابط التجارية الدولية للإمارة من خلال الشراكات الاستراتيجية والبعثات التجارية، وشغل الغرير منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2007 إلى عام 2011، مما أبرز تأثيره في الشؤون الوطنية والخدمة العامة، ويكمن إرثه الخالد في قيادته للأعمال الخيرية، وخاصة في مجال التعليم، فقد تعهد والده عبد الله الغرير عام 2015 بالتبرع بثلث أصول العائلة لإطلاق مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، وعين عبد العزيز رئيسًا لها.

وسّعت المؤسسة بإشرافه نطاق برامجها في جميع أنحاء العالم العربي، إذ قدّمت منحًا دراسية وموّلت جامعات وأطلقت مبادرات تدريبية استفاد منها أكثر من 230 ألف شاب، مما حسّن فرص حصولهم على التعليم وفرص العمل، كما أطلق بنفسه عام 2018 صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، وهو مبادرة بقيمة 32 مليون دولار تستهدف الشباب اللاجئين في الأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة، ودعم الصندوق حتى اللحظة أكثر من 100 ألف طالب لاجئ، كثير منهم نازحون من سوريا وفلسطين، وأكثر من نصف المستفيدين من الإناث.

يصف الغرير نهجه بأنه “عمل خيري استراتيجي”، يركز على بناء بيئات عمل تمكّن الشباب من الازدهار.

1 القيادات العائلية

خلف أحمد الحبتور

الرئيس المؤسس لمجموعة الحبتور

خلف أحمد الحبتور رجل أعمال إماراتي عصامي، أسس مجموعة الحبتور عام 1970، وطوّرها من شركة هندسية صغيرة إلى واحدة من أكثر شركات الأعمال تنوعًا في الإمارات العربية المتحدة. أسس الحبتور انطلاقًا من مقره في دبي مجموعةً واسعةً من الشركات، ليس فقط في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بل أيضًا في لبنان وأسواق عالمية مثل المملكة المتحدة والنمسا والولايات المتحدة، وينحدر الحبتور من عائلة تجارية مرموقة في دبي، وقد أشرك أبنائه في أعمالها، إذ يشغل ابنه (محمد الحبتور) حاليًا منصب الرئيس التنفيذي، مما يضمن بقاء اسم الحبتور مؤسسةً عائلية للأجيال القادمة، كما يحظى الحبتور باحترام واسع في العالم العربي لأنه رجل وطني ورائد أعمال ساهم في دفع عجلة التنمية في دبي، ويُعرف بأعماله الخيرية ومبادراته المجتمعية، إذ أسس مؤسسة خلف أحمد الحبتور لتعزيز جهوده الخيرية عام 2013، ودعم من خلال مؤسسته قضايا إنسانية مثل مساعدة اللاجئين والتعليم والرعاية الصحية.

أعلن الحبتور عام 2025 عن حزمة مساعدات مجتمعية بقيمة 10 ملايين درهم إماراتي لسوريا بهدف ترميم المسجد الأموي التاريخي في دمشق، وتمويل مراكز للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة، وقد صرح بأن هذا التعهد رسالة تضامن مع الشعب السوري، واصفًا المسجد بأنه “كنز حضاري وإنساني”، ومؤكدًا على قيم التمكين والكرامة للأشخاص الأقل حظًا، وتُبرز هذه المبادرات – إلى جانب تبرعات كبيرة، مثل هبة بقيمة 11.3 مليون درهم إماراتي لمؤسسة الجليلة الطبية في دبي عام 2024 – إرث الحبتور في العطاء، ولطالما ارتبط الحبتور بعلاقة وطيدة مع لبنان، حيث استثمر أكثر من 2.4 مليار درهم إماراتي في البلاد منذ أواخر التسعينيات، وتشمل مشاريعه البارزة فندق هيلتون بيروت حبتور جراند، وفندق هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس، ومشروع الحبتور لاند، وهي مشاريع وفرت آلاف فرص العمل ودعمت قطاعي السياحة والعقارات في لبنان.

50 أصحاب الابتكار

مصطفى السعيد

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سوانك للتطوير

مصطفى قائد يتمتع بخبرة تزيد عن 17 عامًا في قطاع العقارات في أسواقٍ رئيسية تشمل دبي وأبو ظبي والمملكة العربية السعودية وجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتولى بصفته رئيسًا للمبيعات مسؤولية فهم السوق ونمو الأعمال، ويعمل مصطفى مستشارًا استراتيجيًا لمجالس الإدارة بالإضافة إلى مسؤولياته التشغيلية، إذ يقدم التوجيه بشأن اتجاهات السوق وتقييم الأداء والتخطيط طويل الأمد.

تُساعد رؤيته المؤسسات على التعامل مع ظروف السوق المعقدة والمتغيرة، مما يضمن التوافق مع أهداف العمل وتعظيم القيمة، ويمتد عمل مصطفى ليشمل مشاريع التطوير السكني والتجاري ومتعدد الاستخدامات، إذ ساهم في توسيع وتحسين استراتيجيات المبيعات وجذب العملاء وتعزيز مكانة السوق، ويُعرف بقدرته على الجمع بين المعرفة السوقية والتنفيذ التشغيلي لتحقيق نتائج ملموسة.

ويواصل مصطفى من خلال أدواره القيادية والاستشارية التأثير على قطاع العقارات، ودعم المؤسسات في تحديد الأهداف، وتنفيذ الاستراتيجيات والاستجابة لديناميكيات السوق، وقد ساهم تركيزه على الأداء والاستراتيجية والنمو المستدام في ترسيخ مكانته شخصيةً موثوقة في هذا القطاع.

49 أصحاب الابتكار

خالد عايش

الرئيس التنفيذي والمالك لشركة فندنغ بيبس

خالد عايش هو رائد أعمال أردني مقيم في الإمارات العربية المتحدة، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FundingPips التي تعدّ إحدى أسرع شركات التداول الملكية نموًا في العالم. تطورت الشركة منذ انطلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 لتصبح شركة عالمية ذات سياسة بسيطة تتجلى في عدم حرمان من المكافآت، وفي معرض حديثه عن قيادته، يصرح خالد: “كانت الأشهر الـ 12 الماضية من أكثر الأشهر حسمًا في مسيرة خالد كمؤسس لشركة FundingPips، فالأمر ليس مجرد نمو في الأعداد، بل هو التأثير الذي حققناه للمتداولين حول العالم.”

من بين ابتكاراته الأشهر “يوم دفع الثلاثاء”، وهو عبارة عن دورة دفع أسبوعية أعادت صياغة كيفية تعامل القطاع مع أنظمة المكافآت، مما يوفر وصولاً أسرع إلى الأرباح، وقد أدت هذه السياسة إلى زيادة في النمو بنسبة 15%، وأصبحت منذ ذلك الحين معيارًا للقطاع. كما وسّع خالد عام 2025 نطاق رؤيته مع FundingTicks، وهي شركة شقيقة تُكز على العقود الآجلة، ومع Trading TV، وهي منصة مصممة لتثقيف المتداولين والاحتفاء بهم. كما استثمر في مبادرات مجتمعية، بما في ذلك جلسات علم النفس ومسابقات التداول وبرامج الإرشاد، مما حوّل FundingPips إلى ما يسميه “موطنًا للمتداولين الطموحين، يحتفي بنجاحاتهم ويروي قصصهم”. وأطلق خالد _إلى جانب إدارة الأعمال_ مبادرة “لا تتخلى عن نفسك مجددًا” لدعم رفاهية الشباب وقدرتهم على الصمود، ويواصل تفاعله الشخصي مع مجتمعه: “بالنظر إلى الماضي، أشعر بالفخر بما حققناه، ليس فقط بكوننا شركة، بل مجتمعًا يستثمر في الناس بشكل حقيقي، ورغم أهمية الإنجازات، فإن ما يثير حماسي أكثر هو الأساس الذي بنيناه للسنوات القادمة.”

وقد حاز خالد على تقدير من TradeFlock Asia وUAE Stories وHarvard Business Review Arabia، مما يضع الشرق الأوسط مركزًا للمواهب ومصدرًا للابتكار في قطاع عالمي متخصص.

150 Arabs List 2025

48 أصحاب الابتكار

نضال أبو لطيف

رئيس قسم الإيرادات والتحول في تكنولدج

نضال أبو لطيف هو الرئيس التنفيذي للإيرادات والتحول في TeKnowledge، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأعمال، شغل خلال مسيرته المهنية مناصب قيادية عليا في كل من أفايا وNCR وAT&T، وقد ساهم أبو لطيف في نمو محفظة أفايا بشكل ملحوظ، وأقام شراكات استراتيجية ساهمت في تطور الشركة في الأسواق التنافسية، كما قاد بنجاح استراتيجيات دخول السوق ضامنًا التوافق بين أهداف العمل واحتياجات العملاء.

ركزت قيادته باستمرار على ربط الابتكار بالتطبيق العملي لتقديم قيمة مضافة للعملاء وأصحاب المصلحة، ويركز نهجه القيادي على التركيز على العميل والمرونة، وساهم في تطوير مبادرات التحول الرقمي وتحقيق الكفاءة التشغيلية في الأسواق العالمية من خلال دعم فرق العمل عالية الأداء وبناء وحدات أعمال جديدة، كما يركز أبو لطيف بشدة على تنمية المواهب، وخلق بيئات عمل تُمكّن الفرق المتنوعة من الازدهار والمساهمة في نجاح المؤسسة على المدى البعيد، وهو مناصر ملتزم للتنوع والشمول، ويدعم البرامج التي تدعم تكافؤ الفرص وتنمية القوى العاملة، وتعكس مسيرته المهنية التزامًا راسخًا بتمكين التحول وبناء التعاون العابر للحدود ومساعدة المؤسسات على تحقيق أهداف النمو والابتكار.

150 Arabs List 2025

47 أصحاب الابتكار

علياء الوهاب

مدير إدارة المشاريع في شركة رايدر ليفيت باكنال

تُساهم علياء الوهاب من خلال دورها في شركة رايدر ليفيت باكنال (RLB) في تطوير ممارسات إدارة المشاريع في المنطقة، حيث تُقدم للعملاء قيادة موثوقة وقيمة ثابتة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، وقد تولت مسؤولية إدارة وتنفيذ مشاريع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر منذ انضمامها إلى الشركة في عام 2022، مما يضمن تحقيق نتائج ناجحة للعملاء في كل من القطاعين الحكومي والخاص.

بدأت مسيرتها المهنية عام 2010، واكتسبت على مر السنين خبرة واسعة في الإشراف على مشاريع البناء والتجهيز المعقدة، وعملت في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك السكنية والتجارية والضيافة وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والتعليم. وقد اكتسبت علياء من خلال هذا العمل سجلاً حافلاً في تنفيذ مشاريع تطوير واسعة النطاق ودعم العملاء في تحقيق أهداف مشاريعهم، زتقود فرق المشاريع في RLB، وتعزز التنسيق بين أصحاب المصلحة وتضمن التوافق مع أهداف العملاء، يرتكز نهجها على الجمع بين الخبرة الفنية والتخطيط الاستراتيجي، مما يُمكّن المشاريع من التقدم بكفاءة مع الحفاظ على الجودة وانضباط الميزانية.

تحمل علياء شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية، وشهادة في إدارة المشاريع من معهد إدارة المشاريع (PMI)، وشهادة في استراتيجية الأعمال والأداء المالي من معهد INSEAD، وتُكمل هذه المؤهلات خبرتها العملية وتدعم قدرتها على الموازنة بين التنفيذ الفني والاعتبارات التجارية والاستراتيجية الأوسع.

Web images

46 أصحاب الابتكار

ممدوح الدبيان

المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة جلوبانت

قدّم ممدوح الدبيان ميزة التخصيص التي تُركّز على الذكاء الاصطناعي بينما كان المنافسون لا يزالون يتحدثون عن التحول الرقمي الأساسي، كاسرًا بذلك النموذج السائد القائل بأن أنظمة الرياضة والترفيه تعتمد على المعاملات فقط. وقد أصبح شخصيةً محوريةً في قيادة الشراكات عبر المشاريع العملاقة وبرامج القطاع العام في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبصفته أحد رواد أجندة الشركة للنمو الإقليمي والتحول الرقمي، وقاد من خلال سبورتيان إطلاق نظام إدارة المسابقات المدعوم بالذكاء الاصطناعي للدوري السعودي للمحترفين، محوّلًا بذلك تسجيل اللاعبين وعمليات المباريات إلى منصة ذكية، كما قاد تجربة “بلاي لايف” المتصلة في القدية، والتي ابتكرت نظامًا بيئيًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي يُعيد تعريف كيفية تفاعل الزوار مع الترفيه والرياضة.

كان افتتاح المقر الإقليمي لشركة غلوبانت في الرياض نقطة تحول، وفي هذه المناسبة يوضح الدبيان: “في غضون ستة أشهر فقط، مكّننا المقر الرئيسي في الرياض من الحصول على ثلاثة عقود لمشاريع عملاقة، مما ساهم بشكل مباشر في زيادة إيراداتنا بنسبة 84.4% على أساس سنوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في الربع الأول من عام 2025.” وإلى جانب النتائج المالية، قلّص المقر الرئيسي وقت استقطاب العملاء بنحو 50%، ومنحنا القدرة على توسيع نطاق تنفيذ المشاريع في جميع أنحاء المنطقة بأكثر من 60%، كما ساهم المقر الرئيسي في خلق وظائف تقنية عالية القيمة، وسرّع نقل المعرفة إلى الكفاءات المحلية، وتتجاوز رؤيته مستوى المشاريع: “الآن هو الوقت المناسب، فقد وصل الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية إلى نقطة تحول، إذ نما الإنفاق الترفيهي في المملكة بأكثر من 300% خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذه الزيادة غير المسبوقة تعيد تشكيل كيفية تفاعل الناس مع الرياضة والثقافة والتجارب الحية، وتتمتع غلوبانت بموقع استراتيجي في قلب هذا التحول، إذ تُسهم منصاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي إسهامًا حقيقيًّا في دفع عجلة الابتكار في الدوري السعودي للمحترفين ومشروع القدية، وقريبًا في مشاريع ضخمة مثل الدرعية والمربع الجديد.” يلتزم الدبيان نظرًا للمستقبل بتوسيع نطاق تبني الذكاء الاصطناعي في قطاعات السياحة والعقارات والفعاليات الثقافية، مع تدريب جيل جديد من المهنيين السعوديين على استدامة الابتكار.

150 Arabs List 2025

45 أصحاب الابتكار

أندرو حنّا

الرئيس التنفيذي لشركة زين تك (الذراع الرقمي لمجموعة زين)

عُيّن رئيسًا تنفيذيًا مؤسسًا لشركة زين تك في مارس 2021، وهو مسؤول عن التوجيه الاستراتيجي والتشغيلي للشركة وتوجيه دورها كيانًا إقليميًّا رائدًا في مجال التكنولوجيا الرقمية والاتصالات لمجموعة زين، وهي منصة واحدة تُقدّم للشركات والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعةً موحدةً من خدمات وحلول التحول الرقمي. يتمتع أندرو بخبرة تزيد عن 25 عامًا في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع سجل حافل في إدارة مسؤوليات أرباح وخسائر بمليارات الدولارات، وتمتد مسيرته المهنية إلى القيادة الاستراتيجية والتشغيلية في مجالات مثل التحول الرقمي والاستراتيجية والتخطيط وإدارة المنتجات والمبيعات وخدمة العملاء والتسويق وتطوير القنوات والتحالفات.

شغل مناصب قيادية في الأسواق الإقليمية والدولية، في قطاعي المستهلكين والشركات، وتشمل أدواره السابقة مناصب قيادية في شركات الاتصالات السعودية (STC) وبتلكو وتيليكوم نيوزيلندا ومايكروسوفت وإريكسون وتيلسترا. شغل _قبل انضمامه إلى زين تك_ منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في عمانتل، وتشمل الخلفية الأكاديمية لأندرو ماجستير إدارة الأعمال ودبلووم في إدارة الأعمال الدولية من جامعة موناش، أستراليا، وبكالوريوس في الاقتصاد من جامعة فيكتوريا، أستراليا، كما أكمل برامج تنفيذية في كلية لندن للأعمال وكلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة ستانفورد. يجمع أندرو في قيادته لشركة زين تك بين الخبرة الدولية ورؤية السوق الإقليمية، مما يضع الشركة في مكانة رائدة لتكون شريكًا رقميًّا للحكومات والشركات التي تخوض غمار التحول في ظل بيئة تكنولوجية سريعة التطور.

44 أصحاب الابتكار

عبّاس سجواني

المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة AHS، وعضو مجلس إدارة مجموعة داماك – AHS للعقارات

عباس سجواني رائد أعمال إماراتي، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة AHS التي تعدّ تكتلًا متنوع الأنشطة تأسس عام 2017، تُدير المجموعة شركة AHS للعقارات، وهي مجموعة متخصصة في تطوير العقارات الفاخرة، بما في ذلك الفلل البوتيكية وشقق البنتهاوس والفلل العلوية في مواقع رئيسية بدبي، مثل نخلة جميرة وتلال الإمارات وقناة دبي المائية. وُلد سجواني لعائلة أعمال بارزة، وانخرط في مجال العقارات وريادة الأعمال منذ صغره، والده هو حسين سجواني (مؤسس مجموعة داماك وهي إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي)، وقد سعى عباس مستلهمًا من هذه البيئة إلى العمل في مجال الأعمال، مُركزًا على المشاريع المبتكرة وعالية القيمة. يقول سجواني لأرايبيان بزنس: “نحن فخورون للغاية بالدور الذي لعبناه في رسم ملامح دبي كشركة محلية انطلقت عالميًا، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من هوية الإمارة، ولكن إلى جانب الأرباح والإنجازات التجارية، فإن ما يجعلنا أكثر فخرًا هو الإرث الذي نبنيه للأجيال القادمة، وفي صميم كل ذلك، القيم التي غرسها فينا والدنا: الانضباط والنزاهة والعطاء، وهي الأهم لأنها البوصلة التي نهتدي بها، وهي ما يجعل قصتنا مميزة عن غيرها”. تم إطلاق شركة AHS Properties رسميًا في عام 2021 تحت مظلة مجموعة AHS، مستهدفةً سوق العقارات الفاخرة للغاية، وبحلول عام 2024، بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع الشركة التطويرية 2.75 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بأن تصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025. يشغل سجواني أيضًا منصب عضو مجلس إدارة مجموعة داماك، مساهمًا في توجهها الاستراتيجي، وحظيت قيادته بالتقدير في العديد من المحافل، وهو يواصل توسيع سوق العقارات الفاخرة في دبي ودعم مشاريع الاستثمار والابتكار، كما يتابع نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يشارك رؤاه حول ريادة الأعمال والعقارات وتطوير الأعمال في المنطقة.

150 Arab;150 Arabs List 2025

43 أصحاب الابتكار

رامي طبارة

شريك مؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة Stake

رامي طبارة هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ستيك، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا العقارات مقرها دبي وتُمكّن من الاستثمار العقاري الجزئي. أُطلقت ستيك عام 2021، وتتيح للمستخدمين الاستثمار في العقارات في دبي والرياض بمبالغ تبدأ من خلال منصة رقمية بالكامل، والشركة مرخصة من هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) وهيئة السوق المالية السعودية (CMA)، وعروضها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يتمتع طبارة بخبرة تزيد عن 15 عامًا في قطاع العقارات، فقد شغل منصب نائب الرئيس الأول للمبيعات في شركة داماك العقارية قبل انضمامه إلى ستيك، ونائب الرئيس للمبيعات في مجموعة ذا فيرست، وخلال هذه الفترة، ساهم في مبيعات عقارية تجاوزت قيمتها 28 مليار درهم إماراتي في أسواق دولية متعددة، بما في ذلك المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ولبنان والكويت ونيجيريا وروسيا، وقد شارك في تأسيس ستيك إلى جانب منار محمصاني وريكاردو بريزيدو بهدف إتاحة ملكية العقارات لشريحة أوسع من الجمهور، وحققت ستيك تحت قيادته العديد من الإنجازات الرئيسية، متجاوزةً مليار درهم إماراتي في معاملاتها العقارية، وجذبت أكثر من مليون مستخدم من 210 دول. توسعت الشركة عام 2024 إلى المملكة العربية السعودية، إذ أطلقت ثلاثة صناديق استثمارية خاصة في الرياض، وحصلت على 135 مليون ريال سعودي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أكثر من عشر دول. تواصل منصة ستيك دمج التكنولوجيا مع فرص الاستثمار، موفرةً بوابةً مُبسّطةً ومنظمةً لأسواق العقارات للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء، ويُظهر عمل طبارة التزامًا بجعل الاستثمار العقاري أكثر شمولًا وسهولةً في الوصول، مستفيدًا من الأدوات الرقمية لجعل السوق أكثر شمولًا وسهولةً في الوصول.

150 Arabs List 2025

42 أصحاب الابتكار

ناصر طاهر

مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MultiBank

لعب ناصر طاهر دورًا محوريًا في تشكيل قطاع الصرف الأجنبي والخدمات المالية العالمي بصفته مؤسسًا ورئيسًا لمجموعة “مالتي بنك”، وهي مؤسسة عالمية للمشتقات المالية مقرها دبي، كما يمتلك أكثر من 36 عامًا من الخبرة في الأردن. درس طاهر في المملكة المتحدة، وحصل على بكالوريوس هندسة في الهندسة الميكانيكية، وماجستير هندسة في التحكم الآلي بالتغذية الراجعة من جامعة شيفيلد، بدأ مسيرته المهنية في شركة عائلته في الأردن، حيث أشرف على الاستثمارات والإلكترونيات وتجارة المواد الغذائية.

أدار طاهر في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي مشاريع بنية تحتية كبرى، بما في ذلك طريق سريع بطول 180 كيلومترًا بستة مسارات يربط الأردن بالعراق، وساهم في تأسيس شركة طيران خاصة في أوروبا الشرقية وهي شركة طيران فيا، وعمل لاحقًا مع مؤسسات مالية عالمية مثل بي إن بي باريبا وباركليز ويو بي إس وميريل لينش وكريدي سويس وسيتي بنك متخصصًا في صرف العملات الأجنبية وأنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وتمويل الشركات.

أسس طاهر في عام 2005 مجموعة مالتي بنك، ونمت الشركة بقيادته لتصبح مؤسسة مالية عالمية خاضعة للتنظيم تضم أكثر من مليوني متداول في أكثر من 100 دولة، وحجم تداول يومي يتجاوز 25.6 مليار دولار، وتواصل مجموعة مالتي بنك ربط التمويل التقليدي بالتقنيات الناشئة من خلال مبادرات مثل شبكة الاتصالات الإلكترونية المؤسسية لبورصة مالتي بنك، ومنصة مالتي بنك لتداول العملات المشفرة.

حاز طاهر على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة رئيس مجلس الإدارة للعام من جوائز لو فونتي لعام 2023، وجائزة صاحب الرؤية للعام من جوائز إنتربرايز أجيليتي لعام 2024، وجائزة أفضل 100 قائد ملهم من مجلة أرابيان بيزنس لعام 2024، كما أُدرج ضمن قائمة أفضل 50 شخصية مؤثرة في الأسواق المالية العالمية من قِبل سمارت فيجن ريسيرش.

41 أصحاب الابتكار

أيمن كبارة

المدير العام لشركة سكان جلوبال لوجيستكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يواصل أيمن كبارة من خلال عمله صياغة الاستراتيجية الإقليمية لشركة سكان جلوبال لوجيستكس (SGL)، ضامنًا التميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي والحلول اللوجستية المستدامة، ومن خلال منصبه كمدير تنفيذي في منطقة الشرق الأوسط، ساهم أيمن بخبرته الواسعة في مجال الشحن في دفع عجلة النمو التشغيلي والتوسع الإقليمي لشركة سكان جلوبال لوجيستكس، وأنشأت الشركة بقادته أول مكتب مملوك لها بالكامل في دبي عام 2022 مستفيدةً من لوائح الملكية الأجنبية المحدثة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعقب هذا المكتب المزيد من التوسعات في أبوظبي، مع خطط لتعزيز حضور الشركة في جميع أنحاء المنطقة.

قاد كبارة دخول شركة SGL إلى المملكة العربية السعودية في عام 2024 بافتتاح مكاتب في الرياض وجدة، مع التخطيط لافتتاح مكتب ثالث في الدمام، واستفادت هذه المبادرات من الموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية إذ أصبحت بوابة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، كما دافع كبارة عن الاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، وأشرف على إدخال وقود الطيران المستدام (SAF) في عمليات الشحن الجوي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومواءمة عمليات SGL مع الأهداف البيئية وأهداف الاستدامة الإقليمية، وقد حظيت مساهماته في هذا القطاع بتقدير واسع، إذ أُدرج اسمه عام 2023 في قائمة “أقوى 40” التي أعدتها مجلة Construction Business News Middle East، مُسلِّطًا الضوء على القادة المؤثرين في قطاع الخدمات اللوجستية.

40 أصحاب الابتكار

بطي عبيد الملا

رئيس مجلس الإدارة لمجموعة محمد وعبيد الملا

يلعب بطي عبيد الملا دورًا محوريًا في توجهها الاستراتيجي بصفته رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة محمد وعبيد الملا (وهي تكتل عائلي متعدد الأنشطة مقره دبي تأسس عام 1942) ضامنًا نموًا مستدامًا وتميزًا تشغيليًا في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الرعاية الصحية والضيافة والعقارات والسفر والسياحة، وقد وسّع نطاق نفوذها محليًا ودوليًا تحت قيادته، ويشغل الملا العديد من المناصب المهمة في قطاعي الأعمال والمالية، مثل منصب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للتأمين (ش.م.ع)، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات الإسلامي (ش.م.ع)، وعضو مجلس إدارة كل من بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) وشركة دبي للمرطبات (ش.م.ع). وُلد الملا عام 1967، وهو حاصل على دبلووم في إدارة الأعمال من كلية نيوبيري في بوسطن، وتمتد خبرته المهنية لأكثر من ثلاثة عقود في قطاعات المصارف والتمويل والعقارات والضيافة والاستثمار، وحققت المجموعة تحت قيادته إنجازات بارزة تشمل شراكات استراتيجية وتوسعات دولية. وقد وقّعت إشراق للضيافة (ذراع الضيافة للمجموعة) في سبتمبر/ أيلول 2024 اتفاقية إدارة مع مجموعة ريكان لتشغيل فندق كراون بلازا في باتومي- جورجيا، وفي يناير/كانون الثاني 2025، أبرم المستشفى الأمريكي في دبي شراكة لمدة 10 سنوات مع شركة سيمنز هيلثينيرز لتحسين رعاية المرضى من خلال الابتكار التكنولوجي.

39 أصحاب الابتكار

عبدلله الساهي

المدير العام للمجموعة وعضو مجلس الإدارة في شركة مدن

يتمتع عبدالله الساهي بخبرة واسعة في إدارة المشاريع والتخطيط العمراني والاستثمارات العامة بصفته العضو المنتدب للمجموعة وعضو مجلس إدارة في شركة مدن القابضة، إذ يدعم المدير الاستراتيجي لشركة مدن العقارية، وقد لعب دورًا محوريًا في تأسيس الشركة والإشراف على تنفيذ المشاريع وإدارة أنشطة التطوير، كما ساهمت قيادته في تعزيز فعالية عمليات الشركة وتوسعها الاستراتيجي.

شغل الساهي قبل انضمامه إلى “مدن” منصب وكيل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وقد ركز الساهي في هذا المنصب على إدارة الأصول وتنويع الأعمال وتطوير البنية التحتية المستدامة وتنسيق المبادرات بين القطاعين العام والخاص. وشغل عدة مناصب رئيسيةخلال مسيرته المهنية منها رئيس مجلس إدارة شركة مساندة والمدير التنفيذي لقطاع التخطيط العمراني والبنية التحتية، كما ساهم الساهي بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية ومبادرات التخطيط في أبوظبي بخبرة تزيد عن عقدين في مجال التطوير العمراني والاستثمارات العامة، وتمتد خبرته إلى إدارة الأصول،والتخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية والقيادة التنظيمية، ومن خلال عمله في “مدن” القابضة، يواصل الساهي تعزيز رسالة الشركة، وضمان توافقها مع الأهداف الاقتصادية والتنموية الأوسع لإمارة أبوظبي.

38 أصحاب الابتكار

نعيم يزبك

رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة مايكروسوفت

شغل نعيم يزبك منصب المدير العام لمايكروسوفت الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2022 قبل توليه منصب رئيس مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ ساهم خلاله في تعزيز التحول الرقمي في الدولة، وعزز مناصبه القيادية المتعددة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسيشرف يزبك في منصبه الجديد على العمليات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقود مبادرات لتسريع التحول الرقمي، وتوسيع البنية التحتية السحابية، وتوسيع نطاق مهارات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجتمعات، كما سيواصل تطوير شراكات تتماشى مع الرؤى الوطنية، وتعزز النمو الاقتصادي الشامل.

من بين إنجازاته البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة يزبك للشراكة الاستراتيجية بين مايكروسوفت وجي 42، داعمًا بذلك اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أشرف على برامج وطنية لتنمية المهارات ومحو الأمية الرقمية، مما مكّن آلاف الأفراد من بناء قدراتهم للمستقبل، ودعم المؤسسات في مسيرتها نحو التحول الرقمي، وقد ركزت قيادة يزبك على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ورعاية المواهب وبناء منظومة تكنولوجية مرنة، ويعكس عمله التزامًا بدمج الابتكار التكنولوجي مع التأثير الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن دعم المبادرات الرقمية للتنويع الاقتصادي والنمو الشامل.

37 أصحاب الابتكار

هشام الراعي

الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة آركابيتا

هشام عبد الرحمن الراعي شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آركابيتا القابضة المحدودة، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة، ويشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية فيها، لعب الراعي دورًا محوريًا في توسع آركابيتا خارج مقرها الرئيسي في البحرين، إذ أسس مكاتب في أتلانتا ولندن وسنغافورة، وشغل عدة مناصب إدارية عليا قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي في 1 يناير/كانون الثاني 2025، بما في ذلك نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات.

شغل الراعي قبل انضمامه إلى آركابيتا مناصب إدارية عليا في رويترز الشرق الأوسط بالمملكة العربية السعودية، وعمل في قسم المالية في سيتي بنك في البحرين، مكتسبًا خبرة واسعة في العمليات المالية وإدارة الشركات والأسواق الإقليمية. وهو حاصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة هال بالمملكة المتحدة، وشهادة في إدارة الأعمال من جامعة البحرين، تولى الراعي منصب الرئيس التنفيذي بعد تقاعد عاطف عبد الملك الذي قاد الشركة لمدة 30 عامًا. وتواصل آركابيتا بقيادته تقديم قيمة مضافة للمستثمرين من خلال استثمارات منضبطة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجالي الأسهم الخاصة والعقارات، وتعكس مسيرته المهنية مزيجًا من القيادة الاستراتيجية والخبرة التشغيلية والالتزام بالمبادئ المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يؤهله لتوجيه نمو الشركة واستراتيجيتها الاستثمارية العالمية.

36 أصحاب الابتكار

أمجد بركات

الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة إنوفيجن القابضة

يتولى أمجد بركات منصبه رئيسًا تنفيذيًّا ومؤسسًّا شريكًا لشركة إنوفيجن القابضة، وهي شركة أغذية ومشروبات مقرها الإمارات العربية المتحدة، والمعروفة بمفاهيمها المبتكرة في مجال المطاعم، ملتزمًا بالابتكار في عالم الطهي واستراتيجيات تشغيلية سلسة، وتشمل علامتها التجارية العديد من العلامات التجارية. استحوذت الشركة في عام 2021 على الحقوق العالمية لمقهى برانش آند كيك، وهو مشروع مقهى تأسس في برشلونة، ومكّن هذا الاستحواذ الشركة من التحول من مجرد صاحبة امتياز إلى مالكة علامة تجارية، مما دعم توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشمل مشاريعه الأخرى نادي كناري، وهو وجهة عصرية في فندق بانيان تري أبراج بحيرات جميرة بدبي، ومطعم ألوسيا الذي يمزج بين المأكولات الشامية والأندلسية، ومطعم أولاس باي برانش آند كيك، وهو مطعم يقدم وجبات جاهزة مع التركيز على الاستدامة والمجتمع. وهو أيضًا المؤسس المشارك لشركة فليب إنترناشونال، وهي شركة استشارات عالمية في مجال الأغذية والمشروبات، وشركة بيسبوك إندستريز، وهي شركة تصميم وتصنيع لحلول الضيافة، بالإضافة إلى ذلك، شارك في تأسيس هوسبيتاليتي ألاينس، وهي منصة تدعم قطاع الضيافة.

بدأت مسيرة بركات الريادية في قطاعي تجارة التجزئة للأزياء والعقارات، وهما قطاعان تنشط فيهما عائلته، وقد ساهمت خبرته في قطاعات متعددة في قدرته على توسيع نطاق مفاهيم الأغذية والمشروبات ودعم نمو العلامات التجارية التابعة.

للاطلاع على آخر مستجدات أعماله، ينشط بركات على لينكدإن وإنستغرام، حيث يشارك رؤاه حول الضيافة واستراتيجيات الأعمال واتجاهات القطاع.

35 أصحاب الابتكار

وليد منصور

شريك ومدير العمليات في MEVP (شركاء المشاريع في الشرق الأوسط)

وليد منصور هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة “شركاء المشاريع في الشرق الأوسط” (MEVP)، وهي شركة استثمار رأس مال مخاطر مقرها دبي- الإمارات العربية المتحدة، ويتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجالات رأس المال المخاطر والاستراتيجيات وتمويل الشركات والهندسة.

شارك منصور في تأسيس MEVP عام 2010، وأطلقت الشركة منذ ذلك الحين العديد من الصناديق الاستثمارية، واستثمرت في أكثر من 60 شركة تقنية، بما في ذلك كريم وأنغامي وزينة، وينصبّ تركيز الشركة الاستثماري على الشركات الناشئة في مرحلتي التمويل “أ” و”ب” التي تُظهر توافقًا قويًا بين المنتج والسوق، واقتصاد وحدات قابل للاستمرار، وإمكانات نمو رقمي في الأسواق الكبيرة.

عمل منصور في القطاعين العام والخاص قبل انضمامه إلى MEVP، شغل منصب مدير الاستراتيجيات في المكتب التنفيذي لرئاسة مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ ركز على تطوير ريادة الأعمال ومبادرات السياسات العامة، وشغل سابقًا مناصب في شركة رولاند بيرغر للاستشارات الاستراتيجية وشركة بوز آند كومباني، مع التركيز على قطاعي الاتصالات والإعلام، كما عمل في مناصب هندسية في فرنسا، واكتسب خبرة مالية من خلال برنامج الزمالة الصيفي لمورغان ستانلي في لندن.

يحمل منصور درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية (INSA) في ليون، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال في التمويل من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، ويشغل منصور منصب رئيس مجلس إدارة Oktopi.ai بالإضافة إلى عمله في MEVP، وعضوية مجالس إدارة العديد من شركات التكنولوجيا، وهو مؤسس مشارك وشريك في WeBuild Ventures، وهي مسرعة أعمال للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.

34 أصحاب الابتكار

محمد مرتضى الدندشي

المؤسس والمدير العام لشركة الرمز

محمد مرتضى الدندشي العضو المنتدب لمجموعة الرمز، هو قائد بارز في قطاع الخدمات المالية، يتمتع بخبرةٍ تمتد لأكثر من 25 عامًا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وقد ساهمت رؤيته الاستثنائية وحنكته الاستراتيجية في إنجاز بعض من أكثر المعاملات المالية تحولًا في المنطقة، ومنذ توليه قيادة الرمز، قاد الدندشي الشركةَ نحو مسيرة نموٍ مشهودة. وتطورت شركة الرمز بقيادته من مشروع واعد إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي، وهو إنجاز يعكس قدراته القيادية ورؤيته الاستراتيجية بعيدة المدى، وقد ساهمت جهوده في ترسيخ مكانة الرمز واحدةً من أكثر المؤسسات المالية ديناميكيةً وثقةً في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

لعب الدندشي بصفته قائدًا رئيسيًا للنمو دورًا محوريًا في قيادة عمليات دمج واستحواذ بارزة في جميع أنحاء المنطقة، مُظهرًا فهمًا عميقًا لديناميكيات السوق والأنظمة التنظيمية. ولم تقتصر قدرته على تحديد الفرص الاستراتيجية والاستفادة منها على الارتقاء بمكانة الرمز فحسب، بل ساهمت أيضًا في تطوير وتطور النظام المالي في دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع. وقد برزت “الرمز” تحت قيادته شركةً رائدة في السوق في التخصصات المالية الأساسية، بما في ذلك تمويل الشركات وإدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق.

يعكس الأداء القوي للشركة في هذه المجالات التزام الدندشي الراسخ بالتميز والابتكار والحلول التي تركز على العملاء، كما قاد الدندشي شركة الرمز إلى طليعة البحث الكمي، مستفيدًا من التكنولوجيا والبيانات لتعزيز عملية صنع القرار ودفع الابتكار في جميع خطوط الخدمات، كما يُعرف الدندشي_ إلى جانب النمو التشغيلي_ بنزاهته القيادية وتركيزه على خلق القيمة على المدى البعيد، وقد غرس ثقافة مؤسسية تتسم بالاحترافية والشفافية والسعي الدؤوب للتميز، وهي قيم أصبحت مرادفة لعلامة الرمز التجارية. تأسست شركة الرمز عام 1998، وهي شركة مساهمة عامة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطة دبي للخدمات المالية، وبنت الشركة على مر السنين محفظةً قويةً من الخدمات، تشمل إدارة الأصول وتمويل الشركات والوساطة وإقراض الأوراق المالية وتداول الهامش وصناعة السوق وتوفير السيولة وإدارة الاكتتابات العامة والبحوث المالية. وتستند هذه الخدمات إلى إطار تنظيمي متين والتزامٍ راسخٍ بالابتكار.

تُعتبر “الرمز” اليوم تحت قيادة الدندشي المستمرة مرجعًا في القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تحظى بالاحترام لخبرتها العميقة في السوق واستراتيجياتها المرنة وأدائها الثابت، ويمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من حدود الشركة، إذ يواصل المساهمة بفعالية في تطوير أسواق رأس المال في المنطقة، معززًا سمعته كواحدٍ من أبرز العقول المالية في العالم العربي.

33 أصحاب الابتكار

عبدالعزيز الريسي

رئيس مجلس الإدارة بشركة نفط عمان للتسويق

أظهر عبد العزيز الرئيسي طوال مسيرته المهنية التزامًا راسخًا بتطوير قطاع الطيران في عُمان والمنطقة، ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة النفط العُمانية للتسويق (OOMCO)، وهو منصبٌّ يشغله في هذا القطاع، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال الهندسة في قطاع الطاقة. بدأ الريسي مسيرته المهنية في الطيران العُماني عام 1984 مهندسًا متدربًا، وتدرج في مناصب قيادية مُختلفة حتى عُيّن رئيسًا تنفيذيًا للشركة، وأشرف خلال فترة عمله على المبادرات الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك سعيها للانضمام إلى تحالف oneworld، وساهم في تطوير الاستراتيجية التشغيلية والتجارية للطيران العُماني.

تمتد خبرته إلى العمليات الفنية والإدارة وحوكمة الشركات، مما يمنحه منظورًا واسعًا في التطوير التنظيمي ومعايير الصناعة، ويُوظّف الرئيسي في منصبه الحالي في شركة النفط العمانية للتسويق (OOMCO) خبرته القيادية والاستراتيجية في قطاع الطاقة، ويواصل التركيز على تعزيز حوكمة الشركات والكفاءة التشغيلية والنمو طويل الأمد، وتعكس مسيرة الريسي المهنية أساسًا قويًا في الهندسة وسجلًا قياديًا حافلًا في المؤسسات المعقدة، حيث يجمع بين المعرفة الفنية والإدارة الاستراتيجية لدفع عجلة التطوير في قطاعي الطيران والطاقة.

32 أصحاب الابتكار

مالك آل مالك

الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة لإدارة الأصول ورئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم

يحتل مالك آل مالك مكانه في هذه القائمة لقيادته المبادرات الاستراتيجية في البنية التحتية السكنية والتجارية والتجارية وتعزيز النمو الحضري المستدام وترسيخ مكانة دبي مركزًا اقتصاديًّا إقليميًّا، ويدير آل مالك محفظةً تضم أكثر من 20 مجمعًا سكنيًا و18 مركزًا تجاريًا و10 مراكز تسوق و10 مناطق تجارية تابعة لمجموعة تيكوم.

انضم آل مالك إلى مجموعة تيكوم عام 2002، وشغل العديد من المناصب القيادية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لمجمعات تيكوم للأعمال، والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم من عام 2018 إلى عام 2020، ولعب خلال هذه الفترة دورًا رئيسيًا في تحويل تيكوم إلى مساهم رئيسي في اقتصاد المعرفة في دبي، كما يشغل آل مالك _بالإضافة إلى منصبه في هيئة دبي للتطوير_ منصب المدير العام لهيئة دبي للتطوير، ويرأس أيضًا مجلس إدارة كل من مجموعة تيكوم، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة كليات التقنية العليا، واللجنة العليا للتخطيط العمراني، ومجلس المناطق الحرة في دبي.

يحمل آل مالك درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد لعبت قيادته دورًا محوريًا في تشكيل منظومة التطوير الحضري والابتكار في دبي، مساهمًا في تنويع اقتصاد المدينة ونموها.

31 أصحاب الابتكار

كريم صبّاغ

المدير العام لشركة Space42

كان كريم صباغ طوال مسيرته المهنية مدفوعًا بسؤال محوري واحد: كيف يُمكن توظيف التكنولوجيا لتحسين المجتمعات والاقتصادات؟ هذا المبدأ هو ما يُرشده في منصبه كمدير عام لشركة سبيس 42 وبيانات وياه سات في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تُدمج الشركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية (SATCOM) والاستخبارات الجغرافية المكانية (GEOINT) والذكاء الاصطناعي (AI) في منصة واحدة، مُوفرةً قدرات سيادية وخدمات عالمية. شارك صباغ على مدار العام الماضي في قيادة عملية دمج الكيانين، وأشرف على إنجازات بارزة بما في ذلك إطلاق قمر الثريا-4، الذي يُعزز الاتصال المباشر بالأجهزة؛ وقمر فورسايت-2، الذي يُعزز قدرة الإمارات العربية المتحدة على رصد الأرض بالرادار؛ والنشر العالمي لمنصة GIQ المُدعمة بالذكاء الاصطناعي من خلال مايكروسوفت أزور.

حققت سبيس 42 أيضًا إنجازات تصنيعية رائدة على المستوى الإقليمي، بما في ذلك منشأة رادار الفتحة التركيبية (SAR) مع شركة ICEYE، ومنشأة أنظمة المنصات عالية الارتفاع، وكلاهما في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما دخلت الشركة في شراكة مع وكالة الإمارات للفضاء لدعم الأكاديمية الوطنية للفضاء لتزويد المهنيين الإماراتيين بمهارات تطبيقية في التحليلات الجغرافية المكانية والذكاء الاصطناعي.

تمتد مسيرة صباغ المهنية لأكثر من ثلاثة عقود، فقد شغل سابقًا منصب المدير الإداري لشركة E-Space، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة SES، والشريك الرئيسي في شركة Booz&Co، ولا يزال عضوًا في مجالس إدارة مؤسسات دولية بما في ذلك معهد بورتولان في واشنطن العاصمة وكلية إدارة الأعمال في فرنسا.

يوضح صباغ في معرض حديثه عن مهمة سبيس 42: “عندما نقدم الاتصال والاستشراف على نطاق واسع، فإننا ننتقل من التكنولوجيا المجردة إلى نتائج ملموسة تخدم الاقتصادات والمجتمعات على قدم المساواة”.

30 أصحاب الابتكار

جهاد خليل

نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشرق العربي لشركة ماستركارد

ج.ك. خليل هو رئيس قسم شرق الجزيرة العربية في ماستركارد التي تعدّ إحدى أكبر مجموعات ماستركارد في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، قاد خليل بصفته عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنطقة شرق الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية والبحرين ومنطقتي شرق وغرب الجزيرة العربية تطوير استراتيجية ماستركارد متعددة السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية، وعزز حضور الشركة في مجال التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المنطقة، وأشرف على مدار السنوات الخمس الماضية على شراكات بارزة، بما في ذلك التعاون الحصري مع البنك الوطني السعودي واتفاقية الحصرية العالمية مع بنك أبوظبي الأول، كما أشرف على إنشاء واحدة من أكبر شبكات المدفوعات والتحويلات المالية العابرة للحدود في العالم عبر شبه الجزيرة العربية، ودعم تطوير تقنيات جديدة من خلال مركز التميز للذكاء الاصطناعي التابع لوزارة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ساهم خليل أيضًا في عمل ماستركارد مع شركاء التكنولوجيا المالية والجهات الداعمة والتفاعلات السياسية الحكومية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما قاد سابقًا أسواق الشرق الأوسط لدى ماستركارد أدفايزرز قسم الاستشارات واستراتيجيات المدفوعات المعتمد على البيانات التابع للشركة، وكان مستشارًا رئيسيًا في ستراتيجي آند (المعروفة سابقًا باسم بوز آند كومباني) قبل انضمامه إلى ماستركارد، إذ شارك في قيادة قسم الخدمات المالية، وبدأ مسيرته المهنية في برنامج القيادة في بنك باركليز كرئيس لطاقم المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يحمل خليل درجة الماجستير في إدارة الأعمال بامتياز من جامعة شيكاغو (بوث)، ودرجة في هندسة أنظمة الحاسوب والشبكات من جامعة القديس يوسف في بيروت، وهو عضو في منظمتي YPO وLIFE، ومستثمر ملائكي، ومستشار مجلس إدارة متخصص في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم تكريمه عام 2021 في قائمة “أريبيان بيزنس” للمنجزين الشباب لقيادته وتأثيره في دول مجلس التعاون الخليجي.

29 أصحاب الابتكار

عبدلله سلطان العويس

رئيس مجلس إدارة شركة الروابي للألبان وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز معارض الشارقة

عبد الله سلطان العويس رجل أعمال إماراتي ذو خبرة واسعة، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس مجلس إدارة شركة الروابي للألبان منذ عام 2013، تخرج العويس بدرجة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1990، ويتمتع بخبرة واسعة في القطاعين العام والخاص، ويشغل منصب نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2014.

دعمت غرفة الشارقة بقيادته التعاون والشراكات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، إذ التقى العويس في أغسطس/آب 2024 سفير أوزبكستان لمناقشة فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الشارقة وأوزبكستان، كما ساهم العويس في تطوير وتنويع اقتصاد الشارقة، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز تجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشملت قيادته مبادرات استراتيجية لتشجيع التجارة والاستثمار والشراكات التجارية عبر قطاعات متعددة، ويواصل العويسمن خلال مناصبه توجيه السياسات والتطوير في القطاعين التجاري والصناعي في الشارقة، ودعم المبادرات التي تعزز النمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي.

28 أصحاب الابتكار

محمد أبو شيخ

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CNTXT AI

يسعى محمد أبو الشيخ إلى جعل الذكاء الاصطناعي ذا صلة ثقافية بالعالم العربي، ولذلك أسس شركة CNTXT AI وهي شركة تقدم حلول الذكاء الاصطناعي لمكتبات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة العربية، وتقدم شروحًا توضيحية بصيغ متنوعة لدعم تطبيقات الأعمال. وُلد أبو الشيخ في عمّان، الأردن، وحصل على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب من الجامعة الألمانية الأردنية.

أسس أبو الشيخ _ بالإضافة إلى شركة CNTXT AI_ شركة LocAI، وهي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تُعنى بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي للشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو مستثمر وعضو مجلس إدارة في VGLNT AI، أول منصة لتدقيق الحقائق مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، وشركة BasicAI Inc، وهي منصة لخدمات شرح البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أسس في يونيو/حزيران 2024 SMPL AI، وهو صندوق يدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويركز عمل أبو الشيخ على بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تُلبي الاحتياجات الفريدة للمنطقة، ويهدف إلى تحويل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من استهلاك التكنولوجيا إلى الابتكار المحلي، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، وتضع رؤيته الذكاء الاصطناعي عنصرًا استراتيجيًّا لمستقبل المنطقة الرقمي يضاهي في أهميته الدور التاريخي للنفط. ويواصل أبو الشيخ من خلال مشاريعه توجيه تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتشجيع تبني حلول مصممة خصيصًا لمواجهة التحديات الإقليمية.

27 أصحاب الابتكار

ستيفاني إميل

المدير العام لشركة بينانس

تشغل ستيفاني إميل أحد أكثر المناصب حيويةً في القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بلا شك، بصفتها المديرة العامة لمنصة بينانس دبي، وهو منصب تولته في أغسطس/آب 2024. انضمت إلى بينانس عام 2022 مديرةً للعمليات في دبي، وتتمتع بخبرة واسعة في الخدمات المالية والتداول الرقمي، إذ شغلت مناصب قيادية في بي إن بي باريبا وباركليز كابيتال، بالإضافة إلى خبرتها في مخاطر ائتمان العملاء والصرف الأجنبي، وقد لعبت إميل دورًا رئيسيًا في حصول الشركة على ترخيص الأصول الرقمية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، ويُمكّن هذا الترخيص بينانس من تقديم خدمات تشمل الهامش والمشتقات والخيارات والإقراض ومنتجات الاستثمار للمستخدمين المؤسسيين والمؤهلين، كما دعمت توسع الشركة الإقليمي ومبادراتها في مجال الامتثال التنظيمي.

تُركز إميل في منصبها الحالي على التبني المؤسسي والالتزام التنظيمي والبرامج التعليمية مثل أكاديمية بينانس، وتهدف إميل إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الأصول الرقمية في الإمارات العربية المتحدة وتبسيط عملية انضمام المستخدمين الجددن كما تتولى مسؤولية الإشراف على استراتيجيات النمو ودعم مكانة بينانس في سوق الأصول الرقمية الإقليمي. تُواصل إميل بفضل خبرتها في قطاعي المالية والتداول الرقمي قيادة عمليات بينانس في دبي، مما يُسهم في تشكيل مسار نمو الشركة في الإمارات العربية المتحدة ودعم التبني الأوسع للأصول الافتراضية.

26 أصحاب الابتكار

شربل مهنا

الرئيس التنفيذي في شركة بلاك سبون مانجمنت FZ LLC

انتقل شربل مهنا بخبرة عالمية تمتد لأكثر من 30 عامًا في شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بداياته كطاهٍ إلى أن أصبح مديرًا تنفيذيًا ورائد أعمال، جامعًا خبرته في فنون الطهي مع شركة “بيزنس إف زد إل إل سي”، وهي مجموعة ضيافة معروفة بابتكارها وتوسيع نطاق مفاهيم الطعام المستوحاة من التراث اللبناني والخليجي، وقد طورت “بلاك سبون” تحت إدارته علامات تجارية مثل “ألو بيروت” و”ابن البحر” و”بومباي بنغالو” لتصبح علامات تجارية رائدة إقليميًا.

عززت توسعات “بلاك سبون” في أبوظبي والمملكة العربية السعودية والبحرين وعُمان ولبنان دورها شركةً رائدةً في قطاع الضيافة، إذ تستعد الشركة الآن لأولى خطواتها خارج المنطقة في أستراليا، وتشمل المبادرات الأخيرة إطلاق قائمة طعام الأطفال في مطعم “ألو بيروت”، التي زادت من عدد زوار المطعم خلال أيام الأسبوع بنسبة 20%، وتجارب الطعام الموسمية في مطعم “ابن البحر” التي عززت ولاء العملاء، كما دعمت “بلاك سبون” مبادرات مجتمعية مثل “قهوة من أجل قضية” مع مركز دبي للتوحد، وحملات مثل “العودة إلى الأساسيات” و”إماراتي × ألو بيروت” التي تمزج بين السرد الثقافي والتأثير الاجتماعي. ويوضح مهنا في حديثه عن المستقبل: “هذه لحظة فارقة في عالم المطاعم الشرق أوسطية، وهدفنا هو ضمان الاحتفاء بالمطبخ الشرق أوسطي ليس فقط في المنطقة، بل أيضًا قوة دافعة في تشكيل مستقبل الضيافة العالمية”.

25 أصحاب الابتكار

حمدي عثمان

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SolitAir

حمدي عثمان هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوليت إير، وهو مصري الجنسية ومقيم في دبي منذ فترة طويلة، تُعدّ مسيرته المهنية قصةً آسرةً من العزيمة والنموّ المهنيّ الهائل في قطاع الخدمات اللوجستية، أول شركة طيران مخصصة للشحن فقط في الإمارات العربية المتحدة، بعد ثلاثة عقود من الخدمة مع عملاق النقل السريع. بدأ عثمان مسيرته المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ بغسل الشاحنات لدى شركة فيديكس، والتقى في نهاية المطاف برئيس مجلس إدارة الشركة الذي آمن بإمكانياته، ترقّى عثمان بسرعة في المناصب، ليصبح ساعي بريد عام 1979، ومدير عمليات في نيوجيرسي عام 1982، وصولًا إلى منصب نائب الرئيس الأول، وفي هذا المنصب القيادي الرفيع (الذي يُعادل منصب الرئيس التنفيذي) كان مسؤولاً عن الإشراف على العمليات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا (EMEIA)، حيث أدار 51,000 موظف و132 دولة و200 طائرة. وتُعد معرفته العميقة بالقطاع لا مثيل لها، وقد تقاعد عثمان من فيديكس عام 2012 بعد 34 عامًا، وبعد التقاعد، ظلت ريادة الأعمال محور اهتمام عثمان، حيث حاز على جائزة مستثمر العام في جوائز أريبيان بيزنس للشركات الناشئة لعام 2019، وقد شارك في تأسيس Innoventures Education، إذ أسس مدارس مثل DIA. وبعد تلقيه دعوات للمساعدة من أصدقاء في قطاع الطيران خلال الجائحة، أعاده شغفه الدائم بالطيران إلى هذا القطاع.

تشمل مشاريع عثمان السابقة في مجال الطيران المساهمة في إطلاق شركة بلو دارت إكسبريس (التي عُرفت لاحقًا باسم بلو دارت للطيران) في الهند في تسعينيات القرن الماضي، حيث أحدث ثورة في مجال الشحن الجوي لتسريع عمليات التوصيل، وتأسيس شركة فالكون إكسبريس للشحن الجوي في الشرق الأوسط عام 1995 لإدارة عمليات فيديكس الإقليمية، كما أطلق عثمان قبل عامين شركة سوليت إير بهدف إحداث ثورة في لوجستيات الشحن الجوي من خلال نموذج أعمال سريع وموثوق، يُعالج تحديات الميل الأول والأخير في منطقة أمريكا الوسطى والشرقية والشرقية، وتتمثل رؤيته لشركة سوليت إير في أن تصبح الشركة الرائدة في مجال النقل الجوي السريع الرقمي والمجدول يوميًا والمسافات المتوسطة، وتلبي احتياجات الاتصال على مدار الساعة.

24 أصحاب الابتكار

مازن النحوي

المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة CARMA و SOCIALEYEZ

مازن النحوي هو رئيس مجموعة نيوز الدولية، وهي منظمة تُعنى بتعزيز تواصل العملاء في قطاع العلاقات العامة والإعلام الرقمي، تضم المنظمة العديد من الشركات الاستراتيجية، بما في ذلك الوكالات وشركة إنتراكتيف المحدودة، وهي شركة تطوير برمجيات تركز على خدمات الحكومة الإلكترونية. وتُحدث هذه الشركات بقيادة النحوي نقلة نوعية في كيفية تواصل العملاء مع المحتوى في القطاعات التنافسية. وتُحقق قيادة مازن بخبرة تزيد عن 25 عامًا نتائج قيّمة في رصد الإعلام والتحليلات والاتصالات واستراتيجية الإعلام وقياس السمعة.

حظي مازن _ بصفته رائدًا فكريًا في مجموعة من المواضيع التي تغطي مختلف جوانب الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات_ بتغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام الرئيسية والتجارية، بما في ذلك نيويورك تايمز ومجلة بي آر ويك، كما ألقى محاضرات في العديد من مؤتمرات القيادة في هذا المجال، وتشمل مجلس قيادة جمعية العلاقات العامة في الشرق الأوسط (MEPRA) في المملكة العربية السعودية، ومؤتمر جامعة زايد الوطني (NAC) حول استخدام التكنولوجيا في الإعلام، وندوة أبحاث الملكية الفكرية في دبي، والقمة الأوروبية للاتصالات 2018، ومؤتمر “ذا سيركل” 2018 في لشبونة- البرتغال.

أطلق مازن في 2007 قمة قياس العلاقات العامة في الشرق الأوسط، وهي فعالية تجمع ألمع العقول في مجال العلاقات العامة والقياس، وقد نمت “CARMA” اليوم لتعمل مع أكثر من 3500 علامة تجارية ومؤسسة حول العالم، وتُعتبر من أوائل الشركات التي أدركت الحاجة إلى متخصصين في العلاقات العامة والاتصالات لإظهار نتائج مؤثرة، وبناءً على ذلك، ساهم العديد من مستشاريها المتخصصين بدورٍ فعّال في تطوير بعض موارد AMEC لأفضل ممارسات التقييم ذات الشهرة العالمية، بما في ذلك مبادئ برشلونة وإطار التقييم المتكامل ومخطط نضج القياس، وترتكز CARMA على مزيج من خبراء رصد العلاقات العامة والبحث مع حلول تقنية مبتكرة، وقد ساهم مازن النحوي في تمكين الشركة المبتكرة من تسخير مصادرها التكنولوجية _بما في ذلك أدوات الزحف الذكية_ لمعالجة ملايين المحتويات العالمية يوميًا بأكثر من 100 لغة — بما فيها اللغات غير اللاتينية — عبر مختلف الوسائط المطبوعة والمذاعة والرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

23 أصحاب الابتكار

محمد عبد الباري

الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي

يُعد محمد عبد الباري _الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)_ قائدًا بارزًا في القطاع المصرفي بالمنطقة، ويُعرف بخبرته الواسعة ومساهماته الكبيرة في هذا القطاع، وقد شغل عبد الباري أكثر من 100 منصب في مؤسسات مالية رائدة مثل سيتي بنك وبنك باركليز وبنك ستاندرد تشارترد، وقد ساهمت معرفته العميقة ورؤيته الاستراتيجية بشكل كبير في دفع عجلة نمو ونجاح المؤسسات التي عمل فيها، وانضم عبد الباري إلى مصرف أبوظبي الإسلامي في مايو 2020 رئيسًا ماليًّا للمجموعة، إذ لعب دورًا محوريًا في صياغة الاستراتيجية المالية للبنك وأدائه، وتميزت قيادته بسعيه الدؤوب لتحقيق التميز التشغيلي ونمو الإيرادات وتحسين التكاليف، مما عزز مكانة مصرف أبوظبي الإسلامي مؤسسةً رائدة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.

جاء تعيينه رئيسًا تنفيذيًا بالإنابة للمجموعة في مارس/آذار 2024 في الوقت الذي ينطلق فيه المصرف في رحلة لاستكشاف آفاق جديدة للتوسع وتحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة الأمد، ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي في ظل قيادته الثاقبة التزامه بمبادئ الشريعة الإسلامية، مع تبني الابتكار الرقمي لتعزيز تجارب العملاء، وقد لعبت قيادته دورًا محوريًا في الأداء المتميز لمصرف أبوظبي الإسلامي، والذي ينعكس في قوة مركزه المالي ومكانته السوقية، ويُحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته بين البنوك الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول إجمالية تُقدر بنحو 213 مليار درهم إماراتي (58 مليار دولار أمريكي)، إذ يخدم أكثر من 1.3 مليون عميل.

يُعدّ محمد _ إلى جانب إنجازاته المهنية_ من أشدّ الداعمين للشمول المالي والاستدامة، وتُبرز جهوده في تعزيز مبادرات التمويل المستدام _التي تشمل إصدار الصكوك الخضراء ودعم المشاريع المسؤولة اجتماعيًا_ تفانيه في تحقيق أثر اجتماعي وبيئي إيجابي، وتجسّد قيادته قيم النزاهة والمساءلة والابتكار.

22 أصحاب الابتكار

زينة خوري

الرئيس والمدير التنفيذي للاستراتيجية لشركة زِد كابيتال للعقارات

قد تكون زينة خوري معروفة لدى الملايين بكونها إحدى نجمات مسلسل “دبي بلينغ” على نتفليكس، إلا إن إرثها الخالد يبنى في مجالس الإدارات وشبكات الوسطاء في قطاع العقارات المزدهر في دبي. وصلت خوري إلى دبي في أوائل مرحلة التملك الحر عام 2006 ووفرت لها الفرص. وانضمت _ بتشجيع من أصدقائها_ إلى هذا الزخم، وسرعان ما وجدت موطئ قدم لها في قطاع يتطلب المرونة والقدرة على التكيف والرؤية الثاقبة. نجحت خوري بعد ما يقرب من عقدين من الزمن في اجتياز جميع مراحل دورة الحياة العقارية بدءاً من عمليات الإطلاق والتسليم والنزاعات والتسويق وإدارة الأصول، وقد أصبحت هذه التجربة أساسًا لشركة زِد كابيتال (شركة العقارات المتكاملة التي أسستها بعد أن منحها زوجها رخصة وساطة)، وأوضحت قائلةً: “عليك شراء قطعة الأرض، ونحن نساعدك في بناء علامتك التجارية والتسويق وإطلاقها وإدارتها وبيعها، إنها ليست وساطة فقط، بل دورة تطوير متكاملة”.

كان صعود زِد كابيتال سريعًا، إذ حصلت في غضون ثلاثة أشهر من انطلاقها على أول مشروع حصري لها، واليوم تعمل الشركة على مشروعها التطويري الخامس، وتتوسع لتشمل مكاتب أكبر مع مشاريع جديدة في ميدان ومدينة دبي للإنتاج، كما نوّعت خوري أعمالها لتشمل الإيجارات قصيرة الأمد من خلال برنامج “ذات ليفينغ”، مستفيدةً من التقاء قطاعي الضيافة والعقارات المزدهرين في دبي، وقد لامس إعلانها على الشاشة، “أنا الشركة” وترًا حساسًا أصبح شعارًا وعلامة تجارية، وقد بدأ المعجبون يطالبون بمنتجات الشركة بعد مواجهة حققت انتشارًا واسعًا مع زميلها في العمل (إبراهيم الصمدي)، وتطورت علامة الأزياء الناتجة “أنا الشركة” لتصبح علامة تجارية متخصصة في أسلوب الحياة، ويُخصّص جزء من عائداتها لدعم التعليم والرسوم الدراسية، تقول خوري: “أخبرتني النساء أنهن ارتدين ستراتنا على المسرح أو في المقابلات، فشعرن كأنهن يرتدين درعًا.”

21 أصحاب الابتكار

الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جابر آل ثاني

المدير العام للمجموعة وعضو مجلس الإدارة في شركة الخليج للمخازن

نمت شركة الخليج للمخازن منذ بداياتها المتواضعة عندما كانت مزودًا محليًّا للمستودعات لتصبح منشأة لوجستية رائدة في قطر ومؤسسة عالمية موثوقة، وذلك بفضل رؤية الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

يشغل الشيخ عبد الله عضوية مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن منذ عام 2008، ويشغل عضوية لجنة المناقصات والترشيحات التابعة للمجلس، ويتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في المجلس، إذ عمل سابقًا في شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، وشركة منتجات (شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات ش.م.ع.ق.)، وشركة قطر ستيل.

يعتبر الشيخ عبد الله عضواً تنفيذياً غير مستقل في مجلس الإدارة، وقد أصبحت شركة الخليج للمخازن تحت قيادته واحدة من أسرع الشركات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في العام الماضي وتحديدًا في عام 2024، عززت شركة الخليج للمخازن مكانتها لاعبًا رئيسيًّا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال شراكات رائدة في المملكة العربية السعودية، مسجلةً بذلك دخولًا جريئًا إلى أحد أكثر أسواق الخدمات اللوجستية ديناميكية في العالم، وتؤكد هذه المشاريع التي تسترشد برؤية السعودية 2030 التزام شركة الخليج للمخازن بتعزيز التكامل الإقليمي وتقديم حلول عالمية المستوى. وقد أعلنت الشركة عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام، كاشفةً عن إجمالي إيرادات بلغ 712.69 مليون ريال قطري (196 مليون دولار أمريكي) وصافي ربح قدره 62.46 مليون ريال قطري (17.2 مليون دولار أمريكي)، وتواصل الشركة تنفيذ استراتيجية توسعية قائمة على أساس مالي متين ومحفظة استثمارية متنوعة عبر القطاعات والمناطق الجغرافية، ويُمكّنها هذا النهج من التكيف مع تقلبات البيئة التشغيلية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز ريادتها في قطاع الخدمات اللوجستية الإقليمي.

قال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني في معرض إعلانه عن النتائج: “نُجري تطويرًا شاملاً لخدماتنا، مُركزين على اغتنام فرص الاستثمار ذات المخاطر والعوائد المدروسة بعناية وتعزيز قدراتنا التنافسية والحفاظ على ربحية مستدامة من خلال إدارة حكيمة للمخاطر”. وأضاف: “تواصل شركاتنا التابعة التوسع إقليميًا وإقامة شراكات استراتيجية في أسواق واعدة، وفي الوقت نفسه نتوسع في قطاعات جديدة وندخل أسواقًا جديدة، وقد وقّعت GWC اتفاقية خدمات استراتيجية مع هواوي لتقديم خدمات التوصيل لمتجرها الإلكتروني الرسمي في جميع أنحاء قطر كجزء من هذا النمو، مما يضمن تجربة عملاء استثنائية، وتمثل هذه الخطوة توسعًا كبيرًا في قطاع التجارة الإلكترونية، وتتماشى مع استراتيجيتنا لتقديم حلول لوجستية مبتكرة.”

20 أصحاب الابتكار

عصام الصقر

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني

عصام جاسم الصقر هو نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، وأحد أبرز الشخصيات في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط، حاز خلال مسيرته المهنية الطويلة والمرموقة على مكانة رفيعة في القطاع المصرفي الكويتي، وكان من بين أفضل 10 رؤساء تنفيذيين في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتمتع عصام الصقر بخبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 45 عامًا في القطاع المصرفي، وقد لعب دورًا محوريًا في تحويل بنك الكويت الوطني إلى مؤسسة إقليمية رائدة ذات حضور دولي واسع.

يشغل عصام الصقر منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، وهو أيضًا رئيس أو عضو في لجان إدارية مختلفة، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني (الدولي) بي إل سي، وعضو في مجلس إدارة شركة وطني لإدارة الثروات (المملكة العربية السعودية)، ومن المناصب الأخرى التي شغلها خلال مسيرته المهنية الحافلة عضوية مجلس إدارة ماستركارد، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر حتى مايو/أيار 2019، وعضو مجلس إدارة كل من البنك التركي، وشركة وطني القابضة، وشركة أمناء بنك الكويت الوطني (جيرسي) المحدودة.

يحمل عصام الصقر شهادة بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا التقنية بالولايات المتحدة الأمريكية. وعُرف بنك الكويت الوطني بلقب “البنك الذي تعرفه وتثق به” منذ تأسيسه عام 1952، وهو أول بنك كويتي وطني وأول شركة مساهمة في منطقة الخليج، إنها رؤية مستمرة بقيادة الصقر، وبفضل إدارته المستقرة واستراتيجيته الواضحة وربحيته الثابتة وجودة أصوله العالية ورأس ماله القوي يتمتع بنك الكويت الوطني بحصة سوقية مهيمنة، مع قاعدة عملاء محلية وإقليمية واسعة ومتنامية باستمرار، كما يفخر بنك الكويت الوطني بأكبر شبكة فروع خارجية في الكويت، تمتد إلى العديد من المراكز المالية والتجارية العالمية.

19 أصحاب الابتكار

يوسف أحمد آل علي

الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمياه والكهرباء (EtihadWE)

قاد المهندس يوسف أحمد آل علي بصفته الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمياه والكهرباء (EtihadWE) واحدة من أسرع وأعمق عمليات التحول في قطاع المرافق الإقليمي، مدعومةً بالتزامها بمرونة المناخ والصناعات البتروكيماوية الرقمية، وقد شغل آل علي سابقًا مناصب بارزة، بما في ذلك منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدير التنفيذي لوحدة الطاقة النظيفة في “مصدر”، حيث أشرف على مشاريع طاقة متجددة محلية وعالمية واسعة النطاق، وتتمثل رؤية آل علي في جعل EtihadWE بحلول عام 2030 منصةً لمرونة المناخ والابتكار الرقمي وتمكين المواطنين والنمو الاقتصادي في الإمارات الشمالية، محققًا بذلك هدف “جعل كل قطرة وكل واط ذا قيمة” مع المساهمة في رؤية الإمارات للطاقة 2050.

تتميز قيادة العلي بقرارات استراتيجية تحدت التوقعات التقليدية، إذ قد نجح في تنفيذ تحول جذري نحو تحلية المياه بالتناضح العكسي بنسبة 100% في الإمارات الشمالية، وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يقلل بشكل كبير من الانبعاثات وكثافة الطاقة وتكاليف المياه، ويبرهن تشغيل محطة “نقاء” الضخمة للتناضح العكسي في مارس/آذار 2024 _والتي تُوفر 150 مليون جالون إمبراطوري يوميًا_ على هذا الالتزام بالاستدامة على نطاق واسع، وتمثلت الخطوة الاستراتيجية المحورية الثانية في إطلاق شركة UAEV في مايو/أيار 2023، وهي أول شركة شحن سيارات كهربائية مملوكة بالكامل للحكومة في الدولة، والتي تعمل على توسيع شبكتها بسرعة لتصل إلى 1000 شاحن بحلول عام 2030 على الرغم من الشكوك الأولية، مما يُرسي بنية تحتية أساسية لرحلة الإمارات نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري، ويضمن العلي تحولًا ثقافيًا تُدمج فيه الاستدامة في مقاييس الأداء، مع تقييم المهندسين والمديرين بناءً على الكفاءة والحفاظ على الموارد، وإن هذه الجهود المشتركة التي تم الاعتراف بها من خلال إدراجه ضمن قائمة أفضل 50 قائدًا في قطاع المرافق في الشرق الأوسط لعام 2025 تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والفخر الوطني.

18

18 أصحاب الابتكار

أميرة حسين سجواني

المدير الإداري لشركة داماك العقارية والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بريبكو، والمؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لشركة آمالي العقارية

تقاوم أميرة حسين سجواني التصنيف البسيط في قطاع يعجّ بالأسماء العريقة، فهي مؤسِّسة ونجمة تلفزيونية وصاحبة رؤية ورائدة في مجال العقارات، وتتمتع بصوت رائد في مجال التكنولوجيا العقارية. أعادت سجواني بصفتها المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة بريبكو تعريف كيفية شراء وبيع وإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدمج المنصة أحدث التقنيات لتوفير الشفافية والأمان والسهولة في معاملات العقارات من خلال ابتكارات مثل بريبكو مينت، وهي منصة ترميز عقاري قائمة على تقنية بلوكتشين، أُطلقت بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبريبكو بلوكس، سوق الملكية الجزئية، وفتحت السوق أمام جيل جديد من المستثمرين العالميين، وكانت النتائج سريعة وهامة، إذ استقطبت بريبكو أكثر من 50,000 مستخدم، مع استثمار ما يقرب من 20 مليون درهم إماراتي (5.4 مليون دولار أمريكي) في 21 عقارًا من خلال التملك الجزئي. وقد سهّلت المنصة منذ إنشائها الحصول على ما يقرب من 10 مليارات درهم إماراتي (2.7 مليار دولار أمريكي) من القروض العقارية، وساعدت أكثر من 3,000 فرد في الحصول على تأشيرات ذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

حصلت بريبكو عام 2025 على تمويل استراتيجي من General Catalyst في جولة ما قبل السلسلة A، مما يؤكد الثقة الدولية بنموذجها، وتصف سجواني هذا المشروع بأنه تحقيق لرؤية رسمتها لأول مرة قبل ثلاث سنوات: “مع النظام البيئي الذي بنيناه، من الترميز عبر بريبكو مينت إلى التملك الجزئي مع بريبكو بلوكس، فإن الطلب المتزايد دليل على نجاح الفكرة، وما يثير حماسي أكثر هو رؤية هذه الرؤية تُنفّذ بقوة من قبل فريق رائع يواصل تجاوز الحدود في جعل العقارات أسهل في الوصول.”

أميرة حسين سجواني هي عضو لجنة تحكيم برنامج “شارك تانك دبي” ثلاث مرات، واسمٌ دائم الظهور على قوائم الشخصيات البارزة في المنطقة، تواصل سعيها الدؤوب لتوسيع آفاق الاستثمار العقاري وإحداث تأثير مستدام، وفي الوقت نفسه، لعبت سجواني دورًا محوريًا في نمو داماك العقارية، إذ قادت إطلاق أول وحدات سكنية تحمل علامة كرة قدم في العالم بالتعاون مع نادي تشيلسي لكرة القدم، حيث بيعت جميع الأبراج الأربعة في غضون 90 دقيقة فقط، كما قادت رعاية داماك البارزة للقميص الأمامي للنادي المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

17 أصحاب الابتكار

رائد فخري

الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية القابضة

يُضيف رائد فخري بصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة البحرين الوطنية القابضة خبرةً تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالات الاستثمارات وتطوير الأعمال والهندسة إلى مؤسسة ديناميكية، وقد شغل خلال مسيرته المهنية مناصب قيادية في عدة قطاعات، منها رئيس الاستثمارات في شركة ممتلكات، ومدير الاستثمارات في بنك كابيفست الاستثماري، ومدير أول في بتلكو، ومهندس في شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية، وبصفته أحد مؤسسي شركة BDI Partners، التي تأسست عام 2010، تولى رائد فخري أيضًا قيادة الشركة بصفته المدير الإداري، وطوال مسيرته المهنية شغل فخري عضوية العديد من مجالس الإدارة، بما في ذلك مناصب في قطاعات متنوعة، منها الطيران والتعليم والاستثمار، وشملت المناصب الرئيسية التي شغلها مناصب في مجموعة طيران الخليج، ومجموعة كرينمير، والجامعة الأمريكية في البحرين، وبالإضافة إلى هذه الأدوار الرئيسية في شركات رئيسية تُشكل اقتصاد ومستقبل البحرين، شغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيون، ويشغل رائد فخري حاليًا عضوية مجلس إدارة كل من شركة إنفستريد وبيت التمويل الوطني وشركة الجبر للتمويل في المملكة العربية السعودية، ويتمتع رائد فخري بسجل أكاديمي حافل، حيث حصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة البحرين، ودرجة البكالوريوس في العلوم في تكنولوجيا هندسة الإلكترونيات من جامعة سنترال فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتجعله قيادته لشركة البحرين الوطنية القابضة (BNH) على رأس شركة ذات إرث عريق يمتد عبر أجيال يعود تاريخها إلى عام 1969. وتلتزم الشركة بصفتها شركة استثمارية قابضة بتنمية الأصول المدارة وتعظيم العوائد لمساهميها، وتعتمد استراتيجية نمو شركة البحرين الوطنية القابضة على بناء التحالفات، والاستفادة من خبرتها الاستثمارية العميقة، والاستفادة من شبكة متنامية وواسعة النطاق لتعزيز القيمة.

16 أصحاب الابتكار

عامر الحاج

الرئيس التنفيذي لشركة WPP MENA

لطالما كان التغيير الجذري محور اهتمام عامر الحاج بصفته الرئيس التنفيذي لشركة WPP MENA (الشركة الرائدة عالميًا في قطاع وكالات الإعلام) منذ تعيينه في سبتمبر/أيلول 2023، وقد أُعيدت تسمية الشركة من GroupM في سوق الإعلام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكانت رؤيته الواضحة عند توليه زمام الأمور هي إحداث نقلة نوعية في WPP MENA، وإحداث تغيير جذري في هذا القطاع، وإعطاء الأولوية لاهتمام العملاء، وإعادة ترسيخ ريادة الشركة في المنطقة من خلال توجيهها نحو الجيل القادم من وسائل الإعلام، وكان هذا الأمر ضروريًا لأن GroupM عانت من صعوبات في الحفاظ على مكانتها المهيمنة منذ عام 2016، واحتلت المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد عقود من قيادة المنافسين للقطاع، قاد الحاج على الفور عملية إصلاح شاملة للأعمال تشمل 11 سوقًا وأربع وكالات و650 موظفًا، وفي غضون عشرة أشهر فقط، أحدث ثورة في نموذج تشغيل الشركة، محوّلاً الوكالات والممارسات التي كانت منعزلة سابقًا إلى مجموعة متماسكة تعمل بسلاسة كوحدة واحدة، وتعالج التحديات الثقافية الداخلية الكبيرة.

تتمحور فلسفة الحاج القيادية بشكل كبير حول الأفراد، وتؤمن إيمانًا راسخًا بأن “الأفراد هم جوهر كل مؤسسة ناجحة”، ويُدرك الحاج أن الموظفين في قطاع الخدمات هم الأصول الرئيسية، وتنبع سمعته المرموقة من التزامه الراسخ بتهيئة بيئة عمل تُمكّن الفرق من النجاح على الصعيدين الشخصي والمهني، ويشمل ذلك الالتزام بصحة الموظفين. وقد طبّقت WPP استراتيجيات فعّالة للرفاهية إدراكًا منه أن الوصمة الثقافية وساعات العمل الطويلة وعدم الاستقرار الجيوسياسي تُسهم في جعل الصحة النفسية موضوعًا حساسًا في المنطقة، وفيما يتعلق بالتحول التكنولوجي، يُدير الحاج بنشاط تأثير الذكاء الاصطناعي، الذي يعتبره أداةً لتحسين إدارة أعباء العمل من خلال تقليص المهام التشغيلية، وتحسين التعلم والتطوير من خلال برامج تدريبية مُخصصة، وتستجيب WPP لهذا التحدي باستثمار ملايين الدولارات في برامج إعادة تأهيل وتطوير المهارات لضمان الإلمام التكنولوجي في جميع أنحاء المؤسسة، باستخدام منصات مثل منصة WPP Learning.

15 أصحاب الابتكار

بثينة كاظم

مؤسس سينما عقيل

خالفت بثينة كاظم التقاليد بإثباتها أن دور السينما في الخليج لا تقتصر على الأفلام التجارية الرائجة، إذ مع إطلاق سينما عقيل (أول دار سينما مستقلة للفنون في المنطقة) بنت نموذجًا قائمًا على التنظيم الفني، ورسّخت مكانة اقتصاد سينمائي مستدام في الشرق الأوسط. استقبلت سينما عقيل في الفترة 2024-2025 أكثر من 50,000 زائر في موقعيها، حيث حضر أكثر من نصفهم مهرجانات مستقلة مثل ريل فلسطين وأسبوع السينما العربية، وما بدأ تجربةً متخصصة نما ليصبح مؤسسة توظف فريقًا متفانيًا، وتدعم صانعي الأفلام، وتجذب إقبالًا مستمرًا إلى السركال أفينيو في دبي وخارجها. وضمنت كاظم من خلال تحقيق التوازن بين التعاون الثقافي والشراكات التجارية الاستدامة المالية مع الوفاء بمهمتها، وكان من أبرز إنجازاتها إطلاق مهرجان فوجي فيلم للأفلام القصيرة (FFSFF) الذي أُطلق عام 2025 بعد شراكة ناجحة خلال أسبوع السينما العربية. قدّم المهرجان باعتباره أول مهرجان في المنطقة مُخصص للأفلام القصيرة الإرشاد والعروض والجوائز لصانعي الأفلام الناشئين من 22 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، وشهد المهرجان توسع سينما عقيل من مجرد عرض الأفلام إلى تنمية المواهب والتوزيع الإقليمي، مما وسّع دورها منبعًا للسينما المستقلة.

كما عززت كاظم البصمة الثقافية لسينما عقيل، وقد ساهمت الشراكات في دبي مع فندق 25 ساعة وجالف فوتو بلس في ترسيخ السينما المستقلة في النسيج الثقافي للمدينة، كما قدّم مهرجان ريل فلسطين الحادي عشر جائزة للجمهور ووسّع سوقه الثقافي، بينما أصبح أسبوع السينما العربية الرابع أحد أقوى المنصات لصانعي الأفلام العرب حتى الآن، وساهمت العروض المؤقتة في ليالي المحرق بالبحرين، ومهرجان “الخفي” بنيروبي، والمهرجانات في المملكة العربية السعودية في إدخال السينما العربية إلى حوارات ثقافية جديدة، وعززت التعاونات مع السفارات والمؤسسات الثقافية والعلامات التجارية العالمية مكانة سينما عقيل منصةً موثوقة للعرض الجريء وسرد القصص الأصيل.

14 أصحاب الابتكار

د. ريم عثمان

نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة السعودية الألمانية للرعاية الصحية (الإمارات العربية المتحدة)

الدكتورة ريم عثمان صاحبة رؤية ثاقبة في مجال الرعاية الصحية، تتمتع بخبرة تمتد لعقود في طليعة التميز الطبي في المنطقة، وتجمع الدكتورة ريم عثمان بصفتها رائدة في مجال الرعاية الصحية في سوق سريع النمو بين خبرة الطبيب وتاريخها الأكاديمي الحافل بالإنجازات البارزة في كلا المجالين، تخرجت من كلية الطب بجامعة تشرين في سوريا، وحصلت على ماجستير في إدارة الأعمال، وماجستير في طب وجراحة العيون من جامعة ولونغونغ في سيدني- أستراليا، بالإضافة إلى شهادة في إدارة تقديم الرعاية الصحية من كلية هارفارد للأعمال. ويُعد مسار الدكتورة عثمان _من الجراحة إلى مجلس الإدارة_ ثمرة رؤية واضحة ونهج مباشر في إدارة الرعاية الصحية، ولم تقتصر جهودها على نيل اعتمادات مرموقة فحسب، بل حصدت أيضًا مجموعة من الأوسمة والجوائز التي تُشيد بتميز المؤسسة وابتكارها تحت إدارتها.

رسّخت الدكتورة ريم عثمان سجلًا حافلًا بالمشاريع الريادية، إلى جانب شغفها الدائم بالرعاية الصحية، وبصفتها الرئيسة التنفيذية لمجموعة من الشركات في قطاعات العقارات والإعلام وحتى الضيافة، تُقدّم الدكتورة ريم عثمان خبرتها التجارية وقيادتها الفكرية لمجموعة متنوعة من الشركات، كما عززت مشاركتها الحماسية في الأنشطة الخيرية التزام المجموعة الصحية بالمسؤولية الاجتماعية، ويتجلى ذلك في دعمها لقضايا مثل مبادرة زايد العطاء ومؤسسة المرأة العربية، إلى جانب حصولها على جائزة فايجينباوم للقيادة. وفي مجال الاستراتيجية المؤسسية، أظهرت قدرة استثنائية على ابتكار وتنفيذ أساليب العمل وخطط التوظيف والتطوير، مما زاد بشكل كبير من ربحية المستشفى السعودي الألماني الإمارات العربية المتحدة وميزتها التنافسية، وبعد أن تركت عملها في الطب لدراسة ماجستير إدارة الأعمال، عادت عثمان إلى مجموعة مستشفيات السعودي الألماني للعمل في مجال المالية.

13 أصحاب الابتكار

سلطان بترجي

الرئيس التنفيذي لشركة IHCC، الرئيس والمؤسس لشركة Lifestyle Developers وGreener by IHCC– IHCC / Lifestyle Developers

لا يعدّ سلطان بترجي مجرد باني مستشفيات أو فنادق أو مساكن، بل هو مطورٌ للأنظمة البيئية أيضًا، قاد الشركة وحوّلها إلى واحدة من أبرز شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية بصفته رئيسًا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IHCC، وخلال قيادته التي استمرت قرابة عقدين، أصبحت IHCC مزودًا موثوقًا للحلول المتكاملة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والضيافة والمشاريع متعددة الاستخدامات، وخلال تلك الفترة، صُنّفت IHCC من بين أفضل خمس شركات إنشاءات في المملكة العربية السعودية، ويتجلى نهج بترجي الشامل في مشاريع الرعاية الصحية الرائدة، مثل المستشفى السعودي الألماني في الدمام، والمستشفى السعودي الألماني في القاهرة، ومركز بترجي للتميز في المدينة الطبية بدبي، وصُمّمت هذه المرافق ليس فقط للتميز السريري، بل أيضًا للأهمية الثقافية والاستدامة طويلة الأمد، ويُعدّ المقر الرئيسي لشركة IHCC مبنىً حاصلًا على شهادة LEED البلاتينية، وكانت الشركة أول شركة في المملكة العربية السعودية تحصل على تصنيف WELL للصحة والسلامة، وتُعدّ الاستدامة من أهم أولوياته، وقامت الشركة من خلال مبادرة Greener by IHCC بتحديث 3300 مدرسة، مما وفّر 54 مليون كيلوواط/ساعة سنويًا، وخفّض 38200 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتُطبّق مبادرة المساجد الخضراء تحديثات الطاقة الشمسية والأنظمة الذكية في الأماكن الدينية، مما يُؤكد إيمانه بأن المسؤولية البيئية يجب أن تمتد إلى جميع قطاعات المجتمع، وتوسّع البترجي ليشمل قطاع الضيافة إلى جانب الرعاية الصحية والتعليم.

وقّعت IHCC ستة مشاريع مع صندوق الاستثمارات العامة في عام 2024، بما في ذلك مع فندقي فور سيزونز وإيديشن، بينما تُعدّ شركة Lifestyle Developers _ التي يشغل منصب رئيسها_ رائدة في سوق المساكن ذات العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية. وتُقدم مشاريع مثل مشروع “ذا فيو” في جدة المصمم بالشراكة مع “يو” وفيليب ستارك تجربة معيشة مصممة بلمسة مميزة في المملكة، ويعكس كل مشروع فلسفته التوجيهية: “تطويرٌ قائم على قضية”.

يرى البترجي أن الإرث مسؤولية، مُستندًا إلى تراث عائلي رائد في مجال الرعاية الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية.

12 أصحاب الابتكار

فيصل البناي

رئيس مجلس إدارة إيدج (مجموعة التكنولوجيا المتقدمة)

يُعدّ فيصل عبد العزيز البناي شخصيةً محوريةً تُسهم في رسم ملامح مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشغل حاليًا منصب مستشار الرئيس لشؤون البحوث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، والأمين العام لمجلس إدارة إيدج، وهي مجموعة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة تُركز على الدفاع وغيره، والتي شغل فيها سابقًا منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب. ويحظى البناي بتقدير عالمي لتأثيره، حيث اختارته مجلة تايم ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي في سبتمبر 2024. ويلعب البناي بصفته الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة دورًا حيويًا في تعزيز مكانة أبوظبي مركزًا عالميًّا للبحث والتطوير من خلال التركيز على الأبحاث عالية التأثير في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

حقق معهد الابتكار التكنولوجي (TII) تحت قيادته الذراع البحثي التطبيقي لمركز أبحاث التكنولوجيا المتقدمة تطوراتٍ جذرية في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة من خلال تطوير سلسلة فالكون للماجستير في القانون (Falcon LLM). يهدف هذا الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر إلى تعميم الوصول إلى التكنولوجيا، وتعزيز المساواة العالمية، كما كان له دورٌ محوري في إطلاق AI71، وهي شركة مُخصصة لتقديم حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاعات مجتمعية رئيسية، بما في ذلك المجالات الطبية والتعليمية والقانونية. وفي إطار قيادته لشركة EDGE، يُوظّف البناي التقنيات الناشئة لتعزيز التنمية في مجالات مثل المنصات والأنظمة والصواريخ والأسلحة والحرب الإلكترونية وتقنيات الإنترنت، وتتمتع خلفية البناي بخبرةٍ متجذرة في ريادة الأعمال المؤثرة والرؤية الاستراتيجية، وفي وقتٍ سابق من حياته المهنية، أسس شركة DarkMatter، وهي شركة عالمية مُزودة لخدمات الأمن السيبراني، والتي نجح في توسيعها لتصبح شركةً بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، وقبلها أسس شركة أكسيوم تيليكوم التي نمت لتصبح أكبر موزع للأجهزة المحمولة في الشرق الأوسط بإيرادات سنوية تتجاوز 2.5 مليار دولار أمريكي، وقد أكسبته مساهماته الممتدة لعقود في هذا القطاع العديد من الأوسمة، بما في ذلك جائزة الإنجاز مدى الحياة لعام 2005 التي قدمها له صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

11 أصحاب الابتكار

رفاد محاسنة

الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة OKX

استضاف حفل يعجّ بالنجوم في متحف المستقبل بدبي أحد أكثر الأحداث ترقبًا في العام الماضي، وهو إطلاق OKX في الإمارات العربية المتحدة، لم يكن هذا مجرد تجمعٍ مؤسسيٍّ آخر؛ بل كان رمزًا لفجر عهدٍ جديدٍ في التكنولوجيا المتطورة، والتزامٍ راسخٍ بالشفافية والأمان يهدف إلى أن يكون محور الاهتمام في منظومة العملات الرقمية المتطورة في المنطقة. يتولى قيادةَ هذا الحدث رفاد محاسنة خريج جامعة تورنتو والرئيس التنفيذي لشركة OKX في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شغل سابقًا منصب نائب الرئيس والمدير العام لشركة Rain Financial، وهو شخصية رئيسية في قطاع العملات الرقمية الناشئ في الإمارات العربية المتحدة، وصرح محاسنة آنذاك: “لا تزال الإمارات العربية المتحدة تتمتع بأعلى معدل لاعتماد العملات الرقمية، ويمنح إطارها التنظيمي الرؤيوي شركات مثل شركتنا الثقةَ للتوسع هنا”، وتضع OKX_ التي تُعدّ لاعبًا عالميًا بارزًا_ نصب عينيها إعادة تعريف مستقبل الأصول الرقمية في الشرق الأوسط. يُعدّ الإطلاق أكثر من مجرد توسع تجاري، بل هو أمر شخصي بالنسبة لمحاسنة، وتتمثل رؤيته في جعل الأصول الرقمية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وهي مهمة تتماشى بسلاسة مع البيئة التنظيمية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

“في نهاية المطاف، أود أن أرى الإرث الذي أطمح إليه هو أن تصبح الأصول الرقمية نشاطًا يوميًا، نحن نؤمن بهذا المجال، لكن الكثير من الناس ما زالوا لا يعرفون من أين يبدؤون، ومهمتنا هي تسهيل الأمر عليهم.”

يتمثل الهدف النهائي لمحاسنة في ترك إرث لا يقتصر على الثقة بالأصول الرقمية فحسب، بل يندمج أيضًا في نظام مالي آمن وجيد التنظيم، وكما صرّح لمجلة “أريبيان بزنس”: “نحن نركز على بناء قطاع آمن وناجح وفعال”.

المهمة واضحة، والطموح هائل، والإمكانات لامحدودة.

10 أصحاب الابتكار

غيث الغيث

الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي

يبرز غيث الغيث قصة نجاح خالدة حتى بين قادة قطاع الطيران العديدين الذين يتألقون في سماء دول مجلس التعاون الخليجي، بخبرة تزيد عن 35 عامًا في قطاع الطيران، عُيّن الغيث في منصبه الحالي عام 2009.

طبّق الغيث منتجات وتقنيات مبتكرة مع تركيزه على تحسين تجربة المسافرين والحفاظ على فعالية التكلفة، وبصفته القوة الدافعة وراء التوجه الاستراتيجي لفلاي دبي، يعمل الغيث عن كثب مع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة المجموعة. شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية العالمية في طيران الإمارات لمدة 14 عامًا قبل قيادة فلاي دبي.

بدأت رحلته مع طيران الإمارات متدربًا إداريًّا عام 1986، وشغل مناصب مختلفة على مر السنين مساهمًا في نمو الشركة، لعبت رؤيته الاستراتيجية وفهمه العميق لصناعة الطيران دورًا رئيسيًا في تشكيل نجاح فلاي دبي. وفي وقت سابق من هذا العام، مُنح جائزة القيادة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن جوائز استراتيجية شركات الطيران لعام 2025، وقد جاء هذا التكريم تقديرًا لقيادته الاستراتيجية ومساهمته الطويلة في صناعة الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا.

أصبحت فلاي دبي تحت قيادته واحدة من أكثر شركات الطيران ديناميكية في المنطقة، حيث بنت شبكة تضم أكثر من 135 وجهة في 58 دولة، منها أكثر من 100 وجهة كانت أسواقًا تعاني من نقص الخدمات، ولم تكن تربطها سابقًا روابط جوية مباشرة بدبي، أو لم تكن تخدمها أي شركة طيران إماراتية. برزت شركة الطيران تحت قيادة الغيث مساهمًا رئيسيًّا في قطاع الطيران، ولعبت دورًا استراتيجيًا في دعم الرؤية الاقتصادية الطموحة لدبي ومكانتها مركزًا عالميًّا للطيران.

9 أصحاب الابتكار

المهندس علي الكواري

الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية

غيّرت المشاريع الضخمة المبهرة والتطورات العقارية المتواصلة نظرة العالم إلى الشرق الأوسط خلال بداية القرن الحالي التي شهدت تحولات جذرية. تُعنى مشيرب العقارية الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في قطر بكيفية تفكير الناس في الحياة الحضرية وتحسين جودة حياتهم بشكل عام من خلال ابتكارات تُشجع على التفاعل الاجتماعي واحترام الثقافة والاهتمام بالبيئة، ويقود هذا التوجه الرئيس التنفيذي المهندس علي الكواري، يتولى علي الكواري منصبه الحالي في يناير 2023، ويقود مسيرة التقدم برؤية مبنية على المشاريع التراثية والتواصل مع المجتمع والنمو بأذكى الطرق الممكنة.

لا يهدف الكواري إلى بناء أكبر المباني وأكثرها جرأةً فحسب، بل يهدف أيضًا إلى إنشاء مبانٍ خالدة تُؤثر على مجتمعاتها، إذ إن جوهر فلسفته هو التراث والثقافة والابتكار والاستدامة والرفاهية. شغل الكواري قبل انضمامه إلى مشيرب العقارية مناصب متعددة في شركة تكنيب، وشغل مناصب إدارية عليا في شركة قطر للطاقة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي، وماجستير إدارة أعمال تنفيذي من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال (HEC Paris) في قطر. اكتسب الكواري خلال مسيرته المهنية الطويلة والمشهورة سمعة طيبة بكونه مخططًا رائدًا يتمتع بسجل حافل في بناء ثقافة التميز في مختلف المؤسسات.

يُعد مشروع مشيرب قلب الدوحة أحد أذكى أحياء المدينة وأكثرها استدامةً على مستوى العالم، ويتبنى نهجًا جديدًا في التخطيط العمراني يجمع بين الأساليب التقليدية والتكنولوجيا الحديثة للحفاظ على بيئة قطر وهويتها الثقافية، إذ إن جميع المباني حاصلة على شهادات LEED الذهبية أو البلاتينية. ومشيرب قلب الدوحة هي مدينة متكاملة تضم وحدات سكنية عصرية مفروشة بالكامل، ومجموعة من المباني التجارية ومتعددة الاستخدامات التي تقدم مجموعة واسعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، بالإضافة إلى المرافق الثقافية.

8 أصحاب الابتكار

عبدلله أبو شيخ

الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس لشركة أسترا تك

يقول عبد الله أبو الشيخ (الشريك المؤسس صاحب الرؤية الثاقبة لإحدى شركات تكنولوجيا المستهلك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرئيس التنفيذي لشركة بوتيم): “كلما انخرطتُ في مجال الأعمال، ازداد فهمي لصعوبة الأمر وتطلبه جهدًا كبيرًا”.

لم يمنع هذا النجاح الباهر رجل الأعمال الإماراتي المتسلسل من تحقيق نجاح باهر وتأثير كبير في مختلف المجالات، وبصفته مثالًا حيًا ومحليًا على معنى النجاح في مجال مليء بالشركات المبتكرة، شهدت قيادته إطلاق شركة أسترا تك لمنصة “ألترا” الرائدة ضمن تطبيق بوتيم، بعد حصولها على استثمار بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في عام 2022.

شهد هذا العام إطلاق بوتيم، منصة أسترا تك الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لهوية علامة تجارية مُحدثة وواجهة مستخدم مُحدثة، سعيًا منها لتوسيع قاعدة مستخدميها العالمية التي تتجاوز 150 مليون مستخدم. بُني بوتيم في البداية منصة اتصال صوتي عبر الإنترنت (VoIP)، ثم تطور ليصبح تطبيقًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية قائمًا على الذكاء الاصطناعي، من خلال دمج ميزات مالية تهدف إلى دعم مجتمع مستخدميه المتطور. وسجلت المنصة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2025 زيادة بنسبة 50% في عدد مستخدمي المحفظة النشطين شهريًا، ويعكس تطور التطبيق من خدمة محلية إلى منتج قابل للتوسع عالميًا الطلب المتزايد على الخدمات المالية المدمجة، مثل التحويلات والإقراض بين الأقران، وتهدف هذه الخدمات إلى دعم الاحتياجات المالية اليومية للمستخدمين بغض النظر عن موقعهم. وقد تمكّن عبد الله في تطويره لهذه الخدمة من اجتياز سوق معقدة بشكل استراتيجي لتحقيق رؤيته المتمثلة في تبسيط حياة المستهلكين العاديين، ويحظى عبد الله بتقدير واسع كونه متحدث عالمي، ويُطلب لآرائه وخبرته في أبرز الفعاليات الصناعية، وقد ساهم دافعه الريادي والتزامه الراسخ بالابتكار في ترسيخ مكانته قائدًا صاحب رؤية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

7 أصحاب الابتكار

محمد علي راشد لوتاه

الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لغرف التجارة في دبي

تضطلع غرفة تجارة وصناعة دبي بمهمة الارتقاء باقتصاد الإمارات التي تنطوي على التجارة الدولية وجذب الشركات الكبرى ودعم الشركات الناشئة وتحسين بيئة الأعمال، وتُعدّ هذه المهمة جزءًا أساسيًا من اقتصاد دبي. ويُشرف بصفته الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي على إحدى أكبر هيئات التنمية الاقتصادية في المنطقة، وقد عُيّن في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ويُشرف على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ودعم التوسع العالمي وجذب الاستثمار الأجنبي والنهوض بالاقتصاد الرقمي، وتتماشى قيادته مع رؤية دبي لتعزيز مكانتها مركزًا عالميًّا للأعمال والتجارة.

الأهداف واضحة: تحسين بيئة الأعمال المواتية في دبي، وجذب الأعمال والاستثمارات الدولية إلى دبي؛ ودفع التوسع الدولي لأعضاء غرفة دبي؛ وتنمية اقتصاد دبي الرقمي؛ وزيادة فعالية المناصرة والحفاظ على التميز المؤسسي وخدمة العملاء، ويتمتع لوتاه بالدافع والرؤية والخبرة اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة ودعم أهداف الإمارة.

شغل لوتاه سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للامتثال التجاري وحماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفي هذا المنصب، أشرف على حماية المستهلك وحماية الأعمال وحماية الملكية الفكرية والامتثال التجاري، كما شغل مناصب قيادية مختلفة في دائرة التنمية الاقتصادية، بما في ذلك نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الامتثال التجاري وحماية المستهلك، ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، والمدير التنفيذي للجودة والتميز المؤسسي، ونائب مدير إدارة تقنية المعلومات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ويحمل لوتاه درجة البكالوريوس في هندسة أنظمة الحاسوب من جامعة ولاية أريزونا، ودرجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال الاستراتيجية من كليات التقنية العليا في دبي. وتتألف غرفة تجارة وصناعة دبي من ثلاث هيئات مستقلة، ويتمتع لوتاه بقيادة ثاقبة في جميع المجالات.

6 أصحاب الابتكار

نور سويد

الشريك الإداري والمؤسس لشركة Global Ventures

مسيرة مهنية امتدت لتشمل رأس المال الاستثماري والاستثمار وشركة يوغا ناشئة وتصميم الديكور الداخلي واستشراف المستقبل وحتى المشاركة في مسلسل تلفزيوني بدبي، جعلت نور سويد واحدة من أبرز قادة الأعمال وأكثرهم شهرة في شركة رأس المال الاستثماري التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتستثمر في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا (وتستثمر حالياً من الصندوق الثالث)، قبل إطلاق جلوبال فينتشرز عام 2018، شغلت منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في مؤسسة دبي للمستقبل. وقبل توليها منصبها في مؤسسة دبي للمستقبل، نجحت في توسيع نطاق شركتين، الأولى كانت ديبا، التي كانت في البداية شركة عائلية، وأصبحت في نهاية المطاف واحدة من أكبر شركات التصميم الداخلي في العالم، والتي أدرجتها في بورصتي لندن وناسداك في أبريل 2008 في طرح عام أولي بقيمة مليار دولار، أما الشركة الثانية فكانت زين يوغا، أول استوديو يوغا في المنطقة، والذي أصبح أكبر سلسلة مراكز يوغا ومراكز لياقة بدنية، والتي تخارجت منها لتتحول إلى شركة أسهم خاصة عام 2014.

حظيت سويد التي تُشارك بانتظام في منشورات الأعمال، وعضوٌ فاعلٌ في قائمة “أصحاب الأعمال العرب” منذ فترة طويلة بإشادات وتقدير عالمي. وسويد خريجة كلية سلون لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) لعام 2005، وزميلة في أسبن، وزميلة في كوفمان، وعضوة في مجموعة YGL، كما ألّفت سويد كتاب “بلوغ سن الرشد: كيف تُغيّر التكنولوجيا وريادة الأعمال وجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الأكثر مبيعًا على موقع أمازون، وهي مناصرة قوية لمؤسسي الشركات الناشئة في المنطقة، حيث تساعدهم على توسيع نطاق أعمالهم وتحويلها إلى قصص نجاح عالمية. ومن خلال حسابها على إنستغرام noor_sweid تُقدّم صاحبة الرؤية في مجال الأعمال الاستشارات لمؤسسي الشركات الناشئة وزملائها من أصحاب رؤوس الأموال الجريئة حول استراتيجيات الأعمال وجمع رأس المال والنمو والتحفيز وغير ذلك الكثير. “هير غلوبال فينشرز” هي شركة دولية رائدة في مجال رأس المال الجريء، مقرها الإمارات العربية المتحدة، وتستثمر في مؤسسي الشركات الناشئة وأفكارها في الأسواق الناشئة، وتُقيم شراكات مع شركات في مرحلة النمو، وتساعدها على التوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

5 أصحاب الابتكار

أحمد المساوى الهاشمي

الرئيس التنفيذي لشركة حفيت للسكك الحديدية

أحمد المساوى الهاشمي شخصية محورية في قطاع البنية التحتية للنقل في منطقة الخليج، ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة حفيت للسكك الحديدية، ورئيس اللجنة التنفيذية للبنية التحتية العالمية للنقل بالسكك الحديدية. بدأ مسيرته مهندسًا في بلدية أبوظبي قبل أن يصبح قائدًا رئيسيًا شارك في تأسيس وتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركة الاتحاد للقطارات، وشغل منصب المدير التنفيذي للقطاع التجاري وقطاع الركاب في شركة الاتحاد للقطارات قبل تعيينه لقيادة المشروع المشترك، حيث أشرف على وظائف حيوية، بما في ذلك استراتيجية الشركة وتخطيط الشبكة وتطوير الأعمال والعمليات والتسويق والاتصالات.

يساهم الهاشمي أيضًا في الحوكمة الشاملة للقطاع بصفته عضوًا في كل من لجنة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي والمجلس الفني للنقل البري في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتمثل أبرز دور تنفيذي له في قيادة مشروع قطار حفيت، وهو مشروع مشترك بين سكك حديد عُمان وشركة الاتحاد للقطارات، وعقب الاتفاقية الأولية، عُيّن الهاشمي رئيسًا تنفيذيًا للشركة من قبل مجلس الإدارة، وتبلغ قيمة هذه المبادرة الاستثمارية الإجمالية 3 مليارات دولار أمريكي، وهي مُكلّفة بتصميم وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية بطول 303 كيلومترات تربط ميناء صحار العُماني بشبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعد هذا الربط امتدادًا للتعاون بين البلدين مُعززًا التعاون والعمل المشترك.وقد صُمّم المشروع لتحسين كفاءة سلاسل التوريد وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير نقل آمن وموثوق ومستدام للركاب والبضائع. ويُركز الهاشمي _إلى جانب نشر البنية التحتية الاستراتيجية_ على مواكبة القطاع للمستقبل من خلال تنمية المواهب والابتكار، ومن خلال أدواره التنفيذية والاستشارية رفيعة المستوى، يُعد الهاشمي قائدًا محوريًا يقود التقدم التكنولوجي والاستراتيجي لشبكات السكك الحديدية الإقليمية المتكاملة.

4 أصحاب الابتكار

محمد الحمادي

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية

يُسهم محمد الحمادي في توفير الطاقة النووية للناس، ويُشارك في تغيير نظرة الأفراد والمؤسسات بل وحتى الدول إلى نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وفي هذا السياق، ركّز على تطبيق أعلى اللوائح الوطنية والمعايير الدولية للسلامة والأمن والجودة والشفافية ومنع الانتشار النووي في مجال الطاقة النووية المدنية، وتشمل مسؤوليات إدارة هذا القائد الرائد في مجال الطاقة قيادة المؤسسة نحو تحقيق هدفها المشترك المتمثل في تعزيز النمو المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توليد كهرباء الحمل الأساسي النظيفة في محطة براكة للطاقة النووية، أول محطة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

بدأت المحطة عملها عام 2020، وستبدأ عملياتها الكاملة في عام 2024، واليوم تُنتج المحطة 40 تيراواط/ساعة من كهرباء الحمل الأساسي النظيفة سنويًا، ويتولى الحمادي قيادة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والإشراف على شركتيها التابعتين للمشروع المشترك: قسم العمليات، المسؤول عن تشغيل وصيانة محطة براكة، وقسم الشؤون التجارية، المسؤول عن إدارة المصالح المالية والتجارية للمشروع. ويعمل أكثر من 3000 موظف في مختلف المؤسسات من أكثر من 50 جنسية، مما يجعلها واحدة من أكثر مشاريع الطاقة تنوعًا ثقافيًا وجنسيًا على مستوى العالم.

يتمتع الحمادي بخبرة واسعة في مشاريع الطاقة والمرافق، بما في ذلك الإدارة والإنشاءات والتمويل والإدارة. شغل الحمادي _قبل انضمامه إلى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية_ منصب المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في دولة الإمارات العربية المتحدة (FEWA)، حيث قاد عملية إدارة تحولية ركزت على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الهيئة. ويشغل الحمادي منصب رئيس الرابطة النووية العالمية (2024-2026)، وعضو مجلس إدارة مركز الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية (WANO) في أتلانتا، وهو عضو مجلس إدارة شركة تيرا باور، مطورة المفاعلات النووية الصغيرة (SMR)، وعضو في الجمعية النووية الأمريكية، ومعهد إدارة المشاريع (الولايات المتحدة الأمريكية).

3 أصحاب الابتكار

عادل علي

الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران

يُعرف عادل علي بأنه مسؤول تنفيذي رائد في مجال الطيران، وقد بلغ أعلى المراتب في مجاله، وكان رائدًا في تطوير النقل الجوي الحديث، وبعد مسيرة مهنية حافلة بالنجاحات، أصبح شخصية محورية في قطاع الطيران العربي بعد مساهمته في تأسيس شركة العربية للطيران في أكتوبر 2003. وبمساهمته في تأسيس الشركة، أطلق أول شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فاتحًا بذلك آفاقًا جديدة في السوق لم يكن يتوقعها الكثيرون، وقد قاد هذا الطيار الرائد نمو العربية للطيران في السنوات التالية لتصبح شركة طيران اقتصادي رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والعربية للطيران مُدرجة الآن في سوق دبي المالي، وهي شركة قابضة بأصول تزيد قيمتها عن 13 مليار درهم إماراتي (3.5 مليار دولار أمريكي). وبالاستفادة من سنوات خبرته الطويلة مع شركات رائدة في قطاع الطيران، مثل طيران الخليج والخطوط الجوية البريطانية، تمكّن عادل علي من قيادة العربية للطيران لتصبح من بين أفضل شركات الطيران الاقتصادي إدارةً في العالم، وتطوّر نموذج أعمال العربية للطيران تحت قيادته من نجاح إلى نجاح، مما مكّنها من توسيع عملياتها والدخول في مشاريع جديدة وتنويع مصادر دخلها، واليوم تمتلك المجموعة محفظةً من الأعمال والمشاريع الناجحة، تُقدّم خدمات السفر والسياحة والضيافة في جميع أنحاء العالم.

تُشغّل العربية للطيران أسطولاً حديثاً يضم 83 طائرة إيرباص A320 وA321، وهي أكثر الطائرات أحادية الممر مبيعاً في العالم، قبل انضمامه إلى العربية للطيران، شغل علي مناصب مُختلفة في قطاع الطيران؛ إذ شغل منصب نائب الرئيس للخدمات التجارية وخدمة العملاء في طيران الخليج، حيث لعب دوراً رئيسياً في إعادة هيكلة الشركة، كما شغل مناصب إدارية مختلفة في الخطوط الجوية البريطانية لأكثر من 20 عامًا، وكان آخرها المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

2 أصحاب الابتكار

خلدون المبارك

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار

خلدون المبارك هو أحد رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وخارجها، يقود خلدون شركة مبادلة للاستثمار التي تتجاوز أصولها 330 مليار دولار أمريكي، وهو قائد أعمال بارز ومشارك عالميًا يتمتع بنمو متواصل، كما قاد خلدون المبارك الشركة منذ تأسيسها عام 2002، ومن خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ والاندماج، أشرف على تحقيق عوائد مالية مستدامة بشكل مستمر لمساهم مبادلة حكومة أبوظبي، كما يرأس خلدون مجالس إدارة العديد من الشركات المهمة، بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، يرأس خلدون أيضًا مجالس إدارة العديد من الشركات المهمة، بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة MGX، وهي شركة استثمارية تُعنى بتطوير ونشر التقنيات الرائدة، وعضو مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة G42، الشركة العالمية للذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي. ويتولى خلدون_ بالإضافة إلى مسؤولياته التجارية_ منصب رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وهو الجهة الحكومية المتخصصة التي تُقدم الاستشارات السياسية الاستراتيجية لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة)، وهو أيضًا المبعوث الرئاسي الخاص إلى الصين، ويقود العديد من الملفات القطرية المهمة نيابةً عن دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشغل منذ عام 2008 منصب رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، أنجح نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العقد الماضي، ويُعتبر حاليًا النادي الأعلى تصنيفًا عالميًا من حيث الإيرادات، ويُعتبر من بين أفضل العلامات التجارية لكرة القدم في العالم، وهو أيضًا صانع سياسات مؤثر في حكومة الإمارات العربية المتحدة، ومبعوث دولي بارع، وهو عضو في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ، وهو منصب يشغله منذ عام 2006، وعضو في المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي.

1 أصحاب الابتكار

هدى قطان

المؤسس وشريك الرئيس التنفيذي لشركة هدى بيوتي

“الجمال صناعة ذاتية” هي السيرة الذاتية على حساب أيقونة الأناقة hudabeauty على إنستغرام، وهي رسالة شاهدها أكثر من 57 مليون متابع، وتعبير جريء يُعرّف الصعود الصاروخي لهدى قطان ونجاحها الباهر. بدأت رحلة هذه المدونة التي تحولت إلى أيقونة من راتب 6500 دولار أمريكي في هذا المجال، وُلدت قطان في الولايات المتحدة الأمريكية لأبوين عراقيين، ورحلة انطلاقها من مهنة التمويل إلى تأسيس هدى بيوتي هي قصة طموح جريء وإبداع لا مثيل له، وبعد دراستها في معهد ميك أب ديزاينوري في لوس أنجلوس، بدأت بمشاركة نصائح ودروس المكياج عبر الإنترنت آسرةً الملايين بأصالتها وخبرتها. وما يُميزها هو كيفية تحقيق ذلك النجاح، فهي لم تُخصص لها ميزانيات إعلانية كبيرة، ولم تحظَ بتأييد من المشاهير، فقط أصالتها الخالصة ومحتواها الدقيق، وفهمها البديهي لوسائل التواصل الاجتماعي، هذه الرحلة تضعها بين أغنى النساء العصاميات في العالم، وقد أعادت تعريف مفهوم التجارة التي يقودها المؤثرون.

حوّلت قطان عام 2013 شغفها بالجمال إلى قوة عالمية، إذ أطلقت علامتها التجارية “هدى بيوتي” مع خط من الرموش الاصطناعية الذي حقق نجاحًا فوريًا، وتواصلت مباشرةً مع جمهورها من خلال استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي، ونمّت علامتها التجارية لتشمل كريمات أساس شاملة، ولوحات ظلال عيون مميزة، ومنتجات عناية بالبشرة مبتكرة، وبحلول عام 2017، أصبحت “هدى بيوتي” العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في سيفورا في الشرق الأوسط، وواحدة من أبرز العلامات التجارية الرقمية في مجال التجميل عالميًا، استخدمت قطان _إلى جانب الرموش ومجموعات الشفاه_ منصتها لدعم الشمولية والصحة النفسية وريادة الأعمال النسائية، وقد حوّلت دبي إلى منصة انطلاق للجيل القادم من رواد التجميل، تُعتبر قطان الآن واحدة من أغنى النساء العصاميات في الشرق الأوسط، وهي مناصرة ملهمة للتنوع ودليل على أن الشغف والعزيمة هي طريق إحداث تحولات جذرية في مختلف القطاعات.

50 أصحاب الرؤية

وائل اللواتي

الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية

يُوظّف المهندس وائل اللواتي خبرته الطويلة لإعادة تعريف مفهوم المعيشة المتكاملة في عُمان، وهو يُدير تجربةً محوريةً في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات السياحة والعقارات وغيرها بصفته الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتطوير السياحي منذ يناير/كانون الثاني 2023. نشأ اللواتي في كنف عائلة دبلووماسية، واطلع على ثقافات متنوعة في وقت مبكر، مما أشعل في داخله شغفًا دائمًا بالسياحة، على الرغم من أنه بدأ مسيرته المهنية مهندسًا في قطاع النفط والغاز مع شركة شِل، وقد شهدت مسيرته منعطفًا حاسمًا عندما قاد مشروع “الموج”، وهو أول مشروع سياحي متكامل في عُمان. رفض اللواتي منصبًا عالميًا، وغامر ولعب دورًا حاسمًا في تشكيل قطاع الضيافة قبل أن يُوضع في إطار رسمي في عُمان، وتشمل خبرته الواسعة توجيه المشاريع الوطنية وتوجيه قادة الصناعة المستقبليين في شركة عمران، بالإضافة إلى توسيع نطاقه العالمي من خلال مناصب في ماجد الفطيم وداماك، إذ قاد اللواتي النمو الدولي في داماك، وأدار الاستثمارات والترخيص في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

يتمتع اللواتي بمؤهلات تعليمية متميزة، تشمل دراسته في أفضل كليات التعليم التنفيذي مثل كلية هارفارد للأعمال، والمعهد الدولي للتطوير الإداري، وكلية إنسياد لإدارة الأعمال، كما حصل على شهادة في العقارات من جامعة كورنيل. عاد اللواتي إلى عُمان لقيادة شركة موريا، وهي مشروع مشترك بين شركة أوراسكوم القابضة للتنمية (70%) وشركة عمران (30%). وقد بنت موريا تحت قيادته أكبر محفظة فندقية في عُمان قائمة على مبدأ تطوير وجهات مستدامة ذاتيًا، ويؤكد أن موريا تركز على تصميم وجهات مدروسة بعناية لإنشاء وجهات تجمع بين الفخامة والترفيه والأصالة الثقافية، مثل مشروعي هوانا صلالة وجبل سيفة الرائدين، وتعزز رؤية اللواتي مفاهيم المعيشة المستدامة والالتزام الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ويشمل هذا الالتزام إطلاق مركز تدريب في قطاع الضيافة في هوانا صلالة لتزويد الشباب العماني بمهارات عالمية المستوى، مما يدعم بشكل مباشر أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة في البلاد.

49 أصحاب الرؤية

سامر سليمان

الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية (AFS)

يبرز سامر سليمان قائدًا استراتيجيًّا يقود التحول الرقمي وجهود شركة الخدمات المالية العربية (AFS) للحفاظ على مكانتها لاعبًا أساسيًّا في قطاع المدفوعات الرقمية سريع التطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، والتي تخدم حاليًا أكثر من 60 عميلًا في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. تتجه AFS تحت قيادة سليمان نحو عصر جديد من الرقمنة، مسترشدةً بخريطة طريق استراتيجية واضحة. ويتمتع سليمان بخبرة دولية تمتد لعقود في قطاع الخدمات المصرفية والمدفوعات، ويمتلك مزيجًا فريدًا من الخبرة في مجال المدفوعات والخبرة التقنية والإقليمية.

شغل سليمان قبل قيادة AFS منصب المدير الإداري لشركة Network International لأعمال المجموعة في الشرق الأوسط، إذ كان مسؤولاً عن جوانب الاستحواذ والإصدار الإقليمية، وعن تنفيذ استراتيجية نمو شاملة. وتشمل خبرته الواسعة الإشراف الاستراتيجي وتحويل الأعمال وإدارة الميزانيات وتطوير المنتجات، ومن العناصر الأساسية لفلسفة سليمان الاعتقاد بأن التحول الرقمي يجب أن يبدأ من الأساس، وبالتالي تُعزز العمليات الداخلية لشركة AFS بتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز الابتكار.

يرى سليمان أن الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح يحدثان نقلة نوعية، إذ يعيدان السيطرة إلى أيدي العملاء، مما يُمكّن من تعزيز الثقافة المالية والإدارة لدى الأفراد، وتعمل AFS بنشاط على إعادة تموضع البنوك للمستقبل من خلال الخدمات المصرفية المفتوحة والحلول الرقمية والتقنيات القائمة على البيانات.

يلتزم سليمان التزامًا راسخًا برعاية منظومة التكنولوجيا المالية الإقليمية وتطوير قادة المستقبل، ويشغل منصب مستشار مجلس إدارة شركة Sarwa Digital Wealth المحدودة، وهو عضو في المجلس الاستشاري لشركة Zbooni (الشركة الإماراتية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية)، وشركة Jingle Pay الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، كما يُساهم بصفته عضوًا في مجلس إدارة في كلية SP Jain للإدارة العالمية.

48 أصحاب الرؤية

أحمد باقحوم

الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر

يعدّ أحمد باقحوم شخصيةً بارزةً في مشهد التنمية المستدامة في الشرق الأوسط، إذ يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر ورئيس مجلس إدارة كاتاليست، انضم باقحوم إلى مدينة مصدر عام 2009، وهو مسؤول عن الإشراف على عمليات المدينة وتطويرها ودفع استراتيجيتها ومبادراتها التي تركز على الابتكار وشراكاتها ومجموعات البحث والتطوير نحو النمو المستدام، وتُركز قيادة باقحوم في مدينة مصدر على مواجهة التحدي العالمي المتمثل في التحضر، مُشيرًا إلى أن المدن تُمثل حاليًا أكثر من 40% من البصمة الكربونية العالمية، ويركز نهجه على إظهار كيف يمكن للاستدامة أن تُسرّع النمو التكنولوجي.

تهدف مدينة مصدر _التي بدأت مسيرتها عام 2006 _ إلى أن تكون مركزًا حضريًا مُستقبليًا ومستدامًا، وتُواصل مدينة مصدر تحت إشرافه مسيرتها نحو تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق صافي طاقة صفري.

تشمل المشاريع الرئيسية مبنى المقر الرئيسي لساحة مدينة مصدر (MC Square) المصمم ليكون أول مشروع صفري الانبعاثات في مدينة مصدر على نطاق واسع، وهو على وشك الاكتمال، كما يُعدّ “ذا لينك” مبنى تعاونيًا آخر مثيرًا للاهتمام يُحقق صافي طاقة صفري ومُصممًا لتعزيز التعاون بين رواد الأعمال الدوليين، كما ساهم باقحوم في تطوير أول مسجد صفري انبعاثات في المنطقة، والذي يهدف إلى وضع معيار قابل للتكرار لتعظيم كفاءة الطاقة في المباني التي تستخدم بكثافة لفترات قصيرة، ويمتد هذا الابتكار أيضًا إلى مجال التنقل، حيث تبنت المدينة المركبات ذاتية القيادة منذ عام 2009، ونقلت أكثر من ثلاثة ملايين مسافر. ويتجاوز الأمر بكثير البنية التحتية، إذ يعمل باقحوم على تعزيز منظومة حيوية في المنطقة الحرة بمدينة مصدر تجذب الأفراد الموهوبين ذوي التفكير المماثل، وتُعد المدينة مركزًا للبحث والتطوير في مختلف القطاعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (بدعم من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي)، والطاقة النظيفة (بمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا))، وعلوم الحياة والفضاء (بمقر وكالة الإمارات للفضاء). ويُعنى باقحوم بنشاط برعاية منظومة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفته رئيسًا لمجلس إدارة “كاتاليست”، أول مُسرّع للشركات الناشئة في المنطقة في مجال التكنولوجيا النظيفة والاستدامة.

47 أصحاب الرؤية

أحمد بن شعفار

الرئيس التنفيذي لشركة إمباور (شركة الإمارات للتبريد المركزي)

يُعدّ تطوير بنية تحتية للتبريد مواكبة للمستقبل أحد أهم أهداف أحمد بن شعفار المهنية، إلى جانب تحويل إمباور إلى أكثر مزوّدي خدمات تبريد المناطق تقدمًا واستدامةً في العالم بحلول عام 2030، وقد ساهم بن شعفار في إحداث نقلة نوعية نحو التنمية الحضرية المستدامة.

بدأت إمباور رحلتها بمحطة مؤقتة واحدة فقط، إذ كان تبريد المناطق في مرحلة التطور آنذاك، لكن بن شعفار اتخذ قرارًا جريئًا بالاستثمار بكثافة في توسيع وتطوير البنية التحتية لتبريد المناطق في دبي باستخدام تقنيات متطورة وموفرة للطاقة، رأى البعض هذه الخطوة في البداية “طموحة للغاية”، لكن اليوم أثمرت هذه الرؤية الثاقبة إثمارًا هائلًا، إذ انتقلت إمباور من خدمة 6000 طن تبريد في عام 2004 إلى تشغيل 88 محطة بطاقة تتجاوز 1.6 مليون طن تبريد في النصف الأول من عام 2025، واكتسبت دبي في الوقت نفسه شهرة عالمية بفضل قدراتها في مجال تبريد المناطق. ووضعت إمباور بإدارته معايير غير مسبوقة في مجالي التمويل والتكنولوجيا، وقد قاد بنجاح الطرح العام الأولي للشركة في عام 2022، والذي فاقت نسبة الاكتتاب (زيادة الطلب عن العرض) فيه 47 ضعفًا. وتُعدّ إمباور الآن أكبر شركة تبريد مناطق مدرجة في العالم، وقد أدى هذا التركيز على الكفاءة إلى زيادة استهلاك عملائها من تبريد المناطق بنسبة 69% خلال السنوات الخمس الماضية وحدها.

وبينما كان بن شعفار قوة دافعة للنجاح المالي والتميز التشغيلي، محققًا إيرادات قياسية بلغت 3.3 مليار درهم إماراتي في عام 2024، فإنه يعمل أيضًا مناصرًا عالميًّا للبنية التحتية المستدامة، وهو رئيس مجلس إدارة جمعية تبريد المناطق لدول مجلس التعاون الخليجي، ويعمل مستشارًا خاصًا لتبريد المناطق لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). ويتطلع بن شعفار إلى إحداث تحول جذري في كيفية إدارة المدن للتبريد، والانتقال من أنظمة مجزأة كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى نموذج موحد ومستدام يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون.

46 أصحاب الرؤية

نجلاء المدفع

الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال-شراع

تشتهر نجلاء المدفع بعملها التحويلي في بناء منظومات ريادة الأعمال الإقليمية، ودفع معايير حوكمة الشركات في مختلف القطاعات، وتُعرف بإيمانها بالقدرة التحويلية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

كُلّف مركز شراع تحت قيادتها _وهو كيان مدعوم حكوميًا_ بتنمية المشهد الريادي في الشارقة، ودعم الشركات الناشئة المبتكرة التي تُسهم إيجابًا في اقتصاد المنطقة، وقد ساهمت المدفع في بلورة رؤية مركز شراع منذ تأسيسه عام 2016، بما في ذلك تشكيل مجلسه الاستشاري وبناء فريق عمل عالي الأداء برئاسة معالي الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي.

تتجاوز محفظة شراع الآن 150 إلى 200 مشروع، ضمّت مجتمعةً ما بين 161 مليون دولار و270 مليون دولار من الاستثمارات، مما ساهم في خلق آلاف فرص العمل، كما أصبح مهرجان الشارقة لريادة الأعمال الذي انطلق عام 2017 أحد أكثر الفعاليات المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يجمع أكثر من 10,000 من رواد التغيير العالميين سنويًا. وإلى جانب دورها الرئيسي في شراع _ إذ شغلت أيضًا منصب الرئيس التنفيذي المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة حاليًا_ أسست المدفع منصة “خيارات”، وهي منصة مصممة لتمكين الشباب الإماراتي الواعد من خلال تمكينهم من النجاح في القطاع الخاص واتخاذ خيارات مهنية مدروسة.

تمتد خبرتها المهنية الواسعة إلى مجال الشركات العالمية والقطاع المالي رفيع المستوى في القطاع العام، وقد شغلت المدفع سابقًا منصب شريك أول في مكتب شركة ماكينزي وشركاه في نيويورك، حيث خدمت بشكل أساسي عملاء في قطاع المؤسسات المالية، كما شغلت مناصب في شركتي برايس ووترهاوس كوبرز وشِل، وشغلت المدفع في بداية مسيرتها المهنية منصب مديرة أولى في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وهو صندوق حكومي برأس مال ملياري درهم إماراتي، حيث قادت فرقًا متخصصة في العناية الواجبة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنشأت فرع الصندوق في الإمارة الشمالية، ويمتد تأثير المدفع ليشمل مجالس الإدارات في مختلف القطاعات الحيوية، وهي تدافع عن المشاركة الكاملة للمرأة في التنمية، مؤكدةً أنه عندما ترتقي المرأة بقيمتها الحقيقية، تنمو الصناعات أكثر جرأةً وتنمو الأمم أكثر.

45 أصحاب الرؤية

سامية بوعزة

الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لمجموعة مالتيبلاي

تُعدّ رحلة سامية بوعزة شهادةً قويةً على التغيير الجذري الجريء، ومن بين إنجازاتها العديدة يُعدّ أعمقها إنجازها التاريخي المتمثل في كونها أول امرأة تُدرج شركةً في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وقد مثّلت مسيرة مجموعة مالتيبلاي بصفتها رئيسة تنفيذية وعضو منتدب للمجموعة، مع مهمة أساسية تتمثل في تنمية محفظة استثمارية متنامية من الشركات ذات العوائد المرتفعة، مع الحفاظ بدقة على النمو المستدام الشامل للشركات التابعة للمجموعة. مجموعة مالتيبلاي ش.م.ع هي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، تستثمر وتُدير أعمالًا عالمية في شركات مُدرّة للنقد بأصول تُقارب 42 مليار درهم إماراتي.

تشتهر المجموعة بعقلية النمو المميزة لديها، وتوظف رأس المال من خلال ذراعين استثماريتين متميزتين: “مالتيبلاي”، التي تركز على قطاعات استراتيجية طويلة الأمد مثل التنقل والطاقة والعافية وتجارة التجزئة، و”مالتيبلاي+”، التي تتميز بالمرونة وعدم ارتباطها بقطاع محدد، وتهدف إلى توسيع نطاق المجموعة العالمي من خلال الاستثمار في فئات أصول متنوعة. توفر الاستثمارات الرئيسية ضمن هذا الهيكل دخلاً متكرراً طويل الأمد، مما يدعم عمليات الاستحواذ الإضافية، مع تحقيق عوائد من خلال تخصيص رأس المال بشكل منضبط.

أسست بوعزة الكيان الأصلي في عام 2003 والذي تحول في نهاية المطاف إلى مجموعة “مالتيبلاي” المدرجة في البورصة عام 2021. وإلى جانب قيادتها التنفيذية، تمد بوعزة نفوذها ليشمل قطاعات حيوية، حيث تعمل عضوًا لمجلس الإدارة في شركات وجمعيات مرموقة، بما في ذلك شركة الطاقة العملاقة “طاقة”، ومجموعة “أرينا إيفنتس”، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وتتمتع بوعزة أيضًا بخلفية أكاديمية قوية، حيث حصلت على شهادات في الاستخبارات الاستراتيجية من كلية هارفارد للأعمال، وفي التحول الرقمي من جامعة كامبريدج، ويكمن إرث بوعزة العريق في تحويل شركة يقودها مؤسسوها إلى شركة استثمارية عالمية متنوعة، مما يُسهم في ضمان التنمية المالية الاستراتيجية للمنطقة، فضلًا عن تمهيد الطريق للمديرات التنفيذيات عالميًا.

44 أصحاب الرؤية

أديب مبدر

الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للتبريد المركزي (إيميكول)

يُعدّ الدكتور أديب مبدر شخصيةً محوريةً في مسيرة البنية التحتية المستدامة في الشرق الأوسط، حيث يقود شركة الإمارات لتبريد المناطق (إيميكول) ذ.م.م. نحو المستقبل، وهي مشروع مشترك بين دبي للاستثمار وأكتيس، مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتمتع الدكتور مبدر بخبرة 22 عامًا في مناصب ذات مسؤولية متزايدة في الإدارة التنفيذية والتمويل المؤسسي وأنظمة المباني الذكية وتدقيق أنظمة الإدارة. يتولى الدكتور مبدر بصفته الرئيس التنفيذي مسؤولية تصميم استراتيجيات جديدة، وتطبيق عمليات أعمال جديدة، والسعي إلى فرص التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يُشرف على الإدارة الفعّالة لموارد الشركة وعملياتها، مما يُعزز قيمة المساهمين ويضمن النمو المُستمر. يشغل الدكتور مبدر _بالإضافة إلى دوره القيادي_ منصب عضو مجلس إدارة ومستشار لثلاث شركات تابعة ناجحة: أكواكول وإيميتك والإمارات لخدمات التبريد المتكاملة. ولا شك أن الدكتور مُبدر قد رسّخ مكانة تبريد المناطق مشروعًا رائدًا في مجال الاستدامة. والتزمت إيميكول تحت قيادته أيضًا ببناء بنية تحتية قادرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال جهود مُتنوعة، بما في ذلك تعزيز استخدام مصادر الطاقة المُتجددة مثل الطاقة الشمسية، واستخدام السيارات الكهربائية في العمليات، والتطورات في كفاءة استخدام المياه، وتحديدًا استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة (TSE) من خلال التلميع والتناضح العكسي.

أعلن الدكتور مبدر مؤخرًا تجسيدًا لالتزامه بالاستدامة أن إيميكول حصلت على تسهيلات تمويلية مشتركة بقيمة 2.25 مليار درهم إماراتي (منها 1.95 مليار درهم إماراتي مُصنّفة تمويلًا أخضر)، مُشيرًا إلى أن هذا التمويل سيُحسّن هيكل رأس المال مع تسريع التوسع ومواءمة الشركة مع رؤية الإمارات للاقتصاد الأخضر واستراتيجية الإمارات للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وقد تأكّد التزام إيميكول بالوعي البيئي من خلال إصدار تقريرها الافتتاحي للاستدامة، ومن الإنجازات المهمة الأخيرة دخول إيميكول الاستراتيجي إلى سوق أبوظبي من خلال اتفاقية الامتياز مع شركة الريف للتبريد، وهي خطوة تعزز المحفظة الوطنية لأصول تبريد المناطق تعزيزًا كبيرًا.

43 أصحاب الرؤية

أحمد عبيد القصير

الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

ترتكز رؤية أحمد عبيد القصير الاستراتيجية _الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)_ على التنمية المستدامة والتعاون الدولي، مما ساهم في دفع عجلة تحول الإمارة إلى مؤسسة رائدة، وذلك بعد تخرجه من كلية دبي للطلاب بشهادة بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات التجارية، وانضم القصير إلى عضوية مؤسسة شروق عام 2009، التي تأسست لتحقيق تنمية اجتماعية وثقافية وبيئية واقتصادية قائمة على الهوية العربية والإسلامية المتميزة لإمارة الشارقة، شغل منصب مدير إدارة العقارات عام 2010، حيث أشرف على إدارة العقارات والعمليات والمبيعات والتأجير والتطوير الاستراتيجي للأصول الرئيسية.

أدت مساهماته المؤثرة إلى ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في عام 2011، وقد واصل القصير قيادة شروق ليصبح الرئيس التنفيذي بالإنابة في عام 2022، ثم عُيّن رسميًا رئيسًا تنفيذيًا في فبراير/شباط 2023 بموجب المرسوم الأميري رقم (7) لعام 2023 الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ويقود بصفته هذه جهود جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتطوير مشاريع عالمية المستوى، كما عُيّن في يوليو 2023 عضوًا في مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة لمجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار. وتكرس شروق تحت قيادته جهودها لتعزيز جاذبية الشارقة وجهةً استثمارية وسياحية، مع التركيز على أساسيات استراتيجية رئيسية مثل الربحية والاستدامة. ويشرف القصير على محفظة أعمال متنوعة تشمل العقارات والسياحة والحفاظ على التراث الثقافي، ويقود مشاريع حيوية مثل منتزه مليحة الوطني المركز على السياحة البيئية، ومشروع أجوان – خورفكان ريزيدنسز متعدد القطاعات، وأول مشروع مُخطط له بشكل متكامل ومستدام في الإمارة- مدينة الشارقة المستدامة. ويُواصل القصير من خلال التميز التشغيلي والقيادة الثاقبة المساهمة إسهامًا كبيرًا في تشكيل المشهد الاقتصادي للشارقة، مُعززًا النمو بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لقطاع السياحة.

42 أصحاب الرؤية

مصطفى محمد سعيد محمد الخلفاوي

الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان

يتمتع مصطفى محمد سعيد محمد الخلفاوي بخبرةٍ تزيد عن عقدين بصفته شخصيةً مرموقةً في المشهد المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يشغل منصب الرئيس العالمي لقطاع الحكومات والقطاعات السيادية والقطاع العام، وتتمثل رؤيته الآن في تحويل مصرف عجمان إلى واحدٍ من أكثر المؤسسات المصرفية الإسلامية ريادةً وكفاءةً وتميزًا في المنطقة، وقد بنى سمعته المرموقة على خلفية تحول مالي هائل. كما حقق المصرف في عام 2024 أعلى صافي دخل في تاريخه بلغ 400 مليون درهم إماراتي، وهو أداء تاريخي بعد خسارة بلغت 390 مليون درهم إماراتي في عام 2023، مما جعل مصرف عجمان أحد أسرع البنوك نموًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضع هذا الانعكاس الكبير البنك _مدعومًا بنمو قوي في الأصول والدخل غير الممول_ على المسار الصحيح لتحقيق هدفه الطموح المتمثل في تحقيق دخل صافٍ بقيمة مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030، وقد مثّل إصدار البنك لصكوكه الافتتاحية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في وقت سابق من هذا العام نقطة تحول في استراتيجية الخلفاوي التحويلية، وعلى الرغم من تقلب أسواق رأس المال ومعارضة الجهات المعنية التي ناقشت بأن حجم الصكوك “كبير جدًا بالنسبة لإصدار افتتاحي”، فقد ضمنت خطة الخلفاوي القوية نجاح الإصدار باهرًا، إذ تجاوز الاكتتاب 5.7 أضعاف. ورسّخ الخلفاوي _بعيدًا عن المؤشرات المالية_ التزامات قوية تجاه الاستدامة والأفراد، فقد أعطى الأولوية لتحويل البنك إلى “جهة عمل مفضلة”، جاعلاً الأفراد “الركيزة الأساسية” لرؤية البنك لعام 2030، ويشمل ذلك بناء إطار حوكمة قائم على المرونة والشفافية وتمكين الموظفين، كما ساهم في ترسيخ مكانة مصرف عجمان مؤسسةً رائدة في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، ملتزمًا بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، ويأمل الخلفاوي أن يتجذر إرثه طويل الأمد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال لعب دور محوري في التنمية الاقتصادية لإمارة عجمان، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على واحدة من أقوى نسب التوطين.

41 أصحاب الرؤية

مرزوق الحربي

الرئيس التنفيذي لشركة الحربي وشركاه

يتصدر مرزوق الحربي ­_الرئيس التنفيذي لشركة محمد بن محمّد الحربي وشركاه المحدودة_ مسيرة التحول في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية، إذ يقود استثمارات تجمع بين الفخامة والاستدامة والتجارب المحلية الأصيلة، وتُبنى تحت قيادته وجهات متكاملة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وسعيها لتصبح مركزًا سياحيًا عالميًا، ويركز نهج الحربي على التنمية المستدامة طويلة الأمد بدلًا من المكاسب قصيرة الأمد، ويولي الحربي الأولوية للبنية التحتية الصديقة للبيئة وتقنيات البناء الخضراء والتجارب الثقافية الغامرة لضمان ألا تكون الضيافة الفاخرة على حساب المسؤولية البيئية، وتمتد هذه الفلسفة إلى مدينة الخبر التي يصفها بأنها عاصمة إقليمية صاعدة في قطاع الضيافة، لا سيما مع اقتراب موعد كأس العالم 2034، إذ يتوقع ارتفاعًا كبيرًا في الطلب.

تُعدّ الشراكات الاستراتيجية مع العلامات التجارية الفندقية العالمية عنصرًا أساسيًا في توسع شركة الحربي، حيث تجمع بين الخبرة المحلية والمعايير العالمية للارتقاء بقطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية، وتُركز مشاريعها في الرياض وجدة على كلٍ من الفخامة الكلاسيكية من فئة خمس نجوم والمفاهيم العصرية المرنة التي تناسب أنماط حياة المسافرين المتطورة، بينما تُشكّل السياحة التجريبية _مثل مغامرات الصحراء والجولات الثقافية والأنشطة البحرية_ ركيزةً أساسيةً لرؤيته، ويتمثل هدف الحربي على المدى الطويل في ترسيخ مكانة شركة محمد م. الحربي وشركاه واحدةً من أكبر شركات الضيافة وأكثرها تأثيرًا في المملكة، مُعززةً الابتكار والجودة والاستدامة، مع سرد قصة سعودية مميزة من خلال كل تجربة يقدمها كل ضيف.

40 أصحاب الرؤية

جمال الكشي

الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه للأوراق المالية العربية السعودية

كان جمال الكشي عنصرًا محوريًا في تشكيل المشهد المالي الإقليمي، إذ يقود المساعي الاستراتيجية لدويتشه بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتركز مهمته الحالية على قيادة البنك الألماني نحو مرحلة جديدة في مسيرته خلال فترة ولايته الثانية بصفته رئيسًا تنفيذيًّا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة قسم التأسيس والاستشارات للمنطقة، وقد أُعلن عن هذه العودة البارزة في يناير/كانون الثاني 2024، وبدأ منصبه رسميًا في 1 أبريل 2024.

يتمتع هذا المدير التنفيذي المخضرم بخبرة مصرفية تقارب 30 عامًا في منطقة الشرق الأوسط، كما أن الكشي ليس غريبًا على دويتشه بنك؛ فقد شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من عام 2016 إلى عام 2020، وشغل مناصب إدارية عليا قبل ذلك، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي لمكتب المملكة العربية السعودية. وأمضى أربع سنوات يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي ش.م.ب. في البحرين بين فترتي عمله في دويتشه بنك، وكان الهدف الاستراتيجي لإعادة تعيينه واضحًا، وهو تعزيز حصته السوقية في قطاعات الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات، وترى الإدارة العليا في دويتشه بنك أن الكشي “موهبة رفيعة المستوى” يتمتع بمعرفة شاملة بمنصة البنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشبكة علاقات حيوية مع العملاء في جميع أنحاء المنطقة، وينصب تركيزه على تعزيز خدمات الاستشارات CSuite في البنك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويركز البنك تحت قيادته بشدة على إمكانات النمو في أكبر سوقين، وهما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويتخذ الكشي من الرياض مقرًا له، ويقضي وقتًا طويلاً في دبي لإدارة الحضور الإقليمي الواسع للشركة، وقد صرّح الكشي بأن مجلس الإدارة يعتبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا “محركًا رئيسيًا لنمو المجموعة”.

39 أصحاب الرؤية

إيلدا شقير

الرئيس التنفيذي لمجموعة أومنيكوم ميديا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تبرز سيدة الأعمال اللبنانية إيلدا شقير المقيمة في الإمارات العربية المتحدة شخصيةً بارزة ورائدة في قطاع الإعلام والتسويق، مُعتَرفًا بقيادتها التحويلية في جميع أنحاء المنطقة، وتُعدّ شقير بصفتها الرئيسة التنفيذية لشركة أومنيكوم ميديا أول امرأة حتى الآن والوحيدة التي تقود مجموعة وكالات إعلامية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد حظيت بتقدير مستمر، مما وضعها في قائمة أفضل الرؤساء التنفيذيين، تستند رؤية شقير إلى ما يقرب من عقدين من الالتزام تجاه أومنيكوم منذ انضمامها إلى الشركة عام 2006، وشمل صعودها المهني مناصب قيادية مثل الرئيس التنفيذي لشركة بي إتش دي مينا، والرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة عام 2019.

قادت شقير منذ توليها منصب الرئيس التنفيذي مسيرة التحول ضامنةً بذلك مكانة OMG في المستقبل من خلال تعزيز تفوقها في مجال البيانات والتكنولوجيا والتحليلات، وشهدت فترة عملها إطلاقًا إقليميًا لعروض استراتيجية رئيسية أبرزها TRKKN (ذراع المجموعة للتحليلات والاستشارات السحابية)، وFlywheel (منصة رائدة للتجارة الرقمية)، وCREO (حل تسويقي قائم على البيانات للمؤثرين)، وإلى جانب نمو الأعمال، تُعدّ شقير مناصرة قوية للتغيير الإيجابي والشمولية والاستدامة في هذا القطاع، فهي تقود بنشاط مبادرات تنمية المواهب، إذ أشرفت على برامج التدريب المهني التي تقدمها OMG في دبي والمملكة العربية السعودية لرعاية الجيل القادم من المواهب الإقليمية، ويتجلى التزامها بقطاع أكثر إنصافًا في عضويتها التأسيسية في مجلس إدارة تحالف Unstereotype الذي دعت إليه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومساهمتها في مجموعة أدوات Inclusive Media 3Bs التي أُطلقت في فبراير/شباط 2024. وتشغل شقير _­بصفتها شخصية مرموقة في هذا القطاع _منصب نائب رئيس مجموعة أعمال الإعلان (ABG) وتشغل مناصب في مجالس إدارة IAB MENA وEndeavor U.A.E، تتميز شقير بأسلوب قيادي منضبط وطموح وهادف، ومن خلال تعزيز هذه القيم وإعطاء الأولوية للنزاهة، تواصل شقير القيادة بالقدوة وإلهام فرق العمل وترسيخ مكانتها قائدة ذات رؤية ثاقبة تُسهم في تشكيل المشهد الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

38 أصحاب الرؤية

حمد العامري

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ألفا أبوظبي القابضة ش.م.ع.

قاد المهندس حمد سالم محمد سعيد العامري ­_بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإحدى أكثر مجموعات الاستثمار ديناميكيةً وتنوعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة_ تحولًا سريعًا وشاملًا في أكثر من 250 شركة في قطاعات متنوعة مثل العقارات والرعاية الصحية والطاقة والتكنولوجيا، كقوة استثمارية عالمية لا تقتصر على تعزيز قيمة المساهمين فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا محوريًا في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد، وهكذا ساهم في دفع قيمة أبوظبي القابضة السوقية إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر 14 شركة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد ترسخت سمعة العامري خبيرًا استراتيجيًّا منذ التوسع العالمي الكبير للمجموعة.

تمتلك شركة أبوظبي القابضة الآن حضورًا في أكثر من 45 دولة، مع زيادة إيراداتها الخارجية بأكثر من 500% في السنة الأولى بعد الطرح العام الأولي للشركة، ومن أبرز محطات قيادته تأسيس وتوسيع نطاق شركة إنيرسول لحلول الطاقة، وهي مشروع مشترك مع أدنوك للحفر، وتستحوذ إنيرسول بموجب تفويض بقيمة 1.5 مليار دولار على شركات رائدة تحدث ثورة في قطاع الطاقة من خلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وحققت شركة أبوظبي القابضة تحت قيادته نموًا هائلًا، كما يتضح من نتائجها المالية لعام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 63.4 مليار درهم إماراتي، ونما صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 82% على أساس سنوي ليصل إلى 10 مليارات درهم إماراتي.

أكد التزام الشركة تجاه المستثمرين بموافقته على أول توزيع أرباح لشركة أبوظبي التنموية القابضة بقيمة 2 مليار درهم إماراتي في ديسمبر/كانون الأول 2024، وبصفتها واحدة من أكبر جهات التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع أكثر من 95 ألف موظف، فقد نفذ استراتيجيةً لتوظيف وتطوير الخريجين الإماراتيين من خلال تدريب منظم وتدريب شخصي، كما أعطى الأولوية للتنوع والشمول، حيث طرح مؤشرات أداء رئيسية واضحة لزيادة تمثيل المرأة في الأدوار القيادية، وقاد مبادرات لتمكين أصحاب الهمم في مناصب حيوية في جميع أنحاء الشركة.

37 أصحاب الرؤية

طارق سلطان

نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أجيليتي، رئيس مجلس إدارة أجيليتي العالمية

يُعدّ طارق سلطان _بصفته رئيسًا لمجلس إدارة أجيليتي العالمية منذ عام 2024_ قوةً مؤثرةً في تشكيل التجارة العالمية والبنية التحتية، معززًا مكانته بين أبرز رواد الرؤى في الشرق الأوسط، تولى سلطان قيادة أجيليتي، الشركة الرائدة عالميًا في خدمات سلسلة التوريد والبنية التحتية والابتكار، وحقق هذا النمو من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ، بلغ مجموعها أكثر من 40 عملية، وتحافظ أجيليتي اليوم على حضورها القوي عبر ست قارات، وتوظف عشرات الآلاف من الأفراد، ويمتد تأثير سلطان إلى ما هو أبعد من قطاع الخدمات اللوجستية. أجيليتي العالمية هي شركة مالكة ومشغلة متعددة الأنشطة ومستثمر طويل الأمد، مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وتضم محفظتها الاستثمارية أكبر شركة لخدمات الطيران في العالم (مينزيس للطيران)، وشركة عالمية للوجستيات في مجال الطاقة (تريستار)، وإحدى منصات العقارات الصناعية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا (مجمعات أجيليتي اللوجستية).

احتفلت المجموعة مؤخرًا بالذكرى السنوية الأولى لإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مسجلةً زيادة في الإيرادات بنسبة 14.5% في عامها الافتتاحي كشركة مدرجة، وقد سُلِّط الضوء مؤخرًا على تفاني سلطان تجاه المنطقة من خلال حصول أجيليتي جلوبال على جائزة الشارقة للتميز الخليجي، تقديرًا لالتزامها بالاستثمارات الاستراتيجية والنمو الاقتصادي في قطاع الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الصعيد العالمي، يُعد سلطان مستشارًا مطلوبًا في مجال التجارة والمرونة الاقتصادية، وهو عضوٌ مخضرم في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وقد انتُخب لعضوية مجلس الأعمال الدولي المؤثر التابع للمنتدى عام 2021، كما يشارك في رئاسة مجموعة محافظي سلسلة التوريد والنقل التابعة للمنتدى، وتأكيدًا على التزامه بصنع السياسات، يُعد سلطان عضوًا في المجموعة الاستشارية للأعمال التابعة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، التي أُنشئت عام 2023 لتبادل وجهات النظر التجارية حول التجارة والتنظيم، كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة DSV A/S ثالث أكبر شركة شحن في العالم، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

36 أصحاب الرؤية

فادي غندور

الرئيس التنفيذي في ومضة كابيتال (مؤسس شركة أرامكس)

فادي غندور هو شخصية بارزة في مجال الأعمال والتكنولوجيا في الشرق الأوسط، وهو رائد أعمال ومستثمر وفاعل خير لبناني أردني، تخرج غندور من جامعة جورج واشنطن عام 1981، وأسس سمعته الطيبة في كينغسون، محوّلاً إياها إلى واحدة من أكبر شركات توصيل الطرود والخدمات اللوجستية التي تخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تولى غندور منصب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس لمدة 30 عامًا حتى استقالته عام 2012، مع استمراره في عضوية مجلس إدارتها. أصبحت أرامكس تحت قيادته مزودًا عالميًا للخدمات اللوجستية، يعمل به أكثر من 17 ألف موظف في 70 دولة.

طرح غندور أسهم أرامكس للاكتتاب العام مرتين، لتصبح بذلك أول شركة عربية تُدرج في بورصة أمريكية (ناسداك) عام 1997، وبعد توليه منصبه في أرامكس، حوّل غندور تركيزه بالكامل إلى رعاية بيئة الشركات الناشئة الإقليمية، وتحديد الثغرات في التمويل والإرشاد والوصول إلى الأسواق الإقليمية، يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة، وهي منصة تستثمر في بيئات ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وشرق إفريقيا، وتبنيها من خلال برامج رأس المال الاستثماري وتطوير هذه البيئات. وبصفته من أوائل داعمي الإنترنت، كان غندور مستثمرًا مؤسسًا في موقع مكتوب.كوم، الذي استحوذت عليه ياهو! عام 2009، كما أطلق شركة مينا فينتشر إنفستمنتس (MVI) عام 2010 لتوفير رأس المال التأسيسي للشركات القائمة على التكنولوجيا، لا سيما الاستثمار في سوق.كوم، الذي استحوذت عليه أمازون لاحقًا.

حثّ غندور _ بصفته شخصيةً بارزةً ومرشدًا في مجتمع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا_ الشركات على دعم الابتكار المحلي، وابتكر مصطلح “مسؤولية ريادة الأعمال للشركات”، وتمتد رؤيته إلى المستقبل الرقمي، لا سيما اقتصاد الويب 3 وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، ويتمتع غندور بتأثيرٍ قويٍّ مماثل في مجال العمل الخيري. وهو شغوفٌ بريادة الأعمال الاجتماعية، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة رواد التنمية التي أُطلقت عام 2005، هي منصةٌ غير ربحية لتمكين المجتمع، تدعم المجتمعات المهمشة في الأردن ولبنان وفلسطين ومصر من خلال المشاركة المدنية والتعليم والشمول المالي.

35 أصحاب الرؤية

رامي المعلم

نائب الرئيس لإدارة الوجهات والتسويق، الهيئة الملكية لمحافظة العلا

أصبح رامي المعلم _ بفضل مسيرته المهنية التي اتسمت بالابتكار والبراعة الاستراتيجية_ القوة المعمارية الدافعة لتحول العلا إلى إرث طبيعي وثقافي غني في المنطقة، ويركز على إنشاء وجهة معترف بها عالميًا بعروض عالمية المستوى، يهدف المعلم إلى إحياء هذا الموقع التاريخي، ويعمل من الصفر في وجهة لم تُمسّها يد التغيير نسبيًا، حيث تعمل فرقه – التي تشمل الفعاليات والتسويق وتطوير منتجات الوجهة وتجربة الزوار – بشكل مترابط على تعزيز هوية العلا الفريدة وتقديمها للعالم، ويتجلى تفانيه في البرمجة المتكاملة ذات المعايير الدولية في عروض ناجحة مثل تجربة طريق البخور، والسمت (مزيج من الفنون والموسيقا)، و”الحجر بعد الظلام” الحائز على جوائز.

أطلق المعلم هذا العام برنامج “لحظات العلا” الأكثر طموحًا وتنوعًا حتى الآن، مما يعزز مكانة الوجهة خيارًا متاحًا على مدار العام، حيث تم تنظيم كل فعالية بشكل استراتيجي باستخدام تقسيم الجمهور القائم على البيانات ورؤى ثاقبة للاتجاهات المحلية والدولية، مع الحفاظ على روح العلا السياحية البسيطة. مع تحول المعلم، حققت العلا تأثيرًا عالميًا ملموسًا، على سبيل المثال، حققت حملة “إحياء العلامة التجارية العالمية للأبد” _التي أُطلقت في فبراير/شباط 2024_ أداءً قياسيًا في تسعة أسواق عالمية رئيسية، مما رفع مستوى الوعي بالعلامة التجارية بمقدار سبع نقاط على أساس سنوي، ساعد هذا النجاح العلا على أن تصبح من بين أفضل 20 علامة تجارية قيمة في المملكة العربية السعودية وفقًا لتصنيف براند فاينانس.

تشمل مؤشرات النجاح الرئيسية الأخرى نموًا سنويًا في عدد المسافرين بنسبة 22% وزيادة بنسبة 17% في عدد الغرف المشغولة حتى تاريخه، ويرى المعلم أن إرثه الطويل متجذر في دعم رؤية المملكة 2030 من خلال ترسيخ مكانة العلا نموذجًا للسياحة المستدامة القائمة على التراث، وإلى جانب إحصاءات الإيرادات، يُحقق المعلم ذلك أيضًا من خلال دوره المحوري في توجيه ونقل الخبرات إلى المواهب السعودية الشابة والمجتمعات المحلية، مما يُسهم في بناء كوادر عالية الأداء ملتزمة برؤية المؤسسة.

34 أصحاب الرؤية

دونا سلطان

الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة كيو الدولية للاستشارات

تُعدّ دونا سلطان منارةً في مشهد الأعمال في الشرق الأوسط، إذ تشغل منصب الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة KEO International Consultants، وهي إحدى أكبر وأعرق شركات الاستشارات في المنطقة، المتخصصة في الهندسة المعمارية، وتتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 40 عامًا في الشرق الأوسط، تلقت تعليمها في الولايات المتحدة الأمريكية ونشأت في أوروبا والولايات المتحدة، وتتمتع بخلفية راسخة في مجال التخطيط الاستراتيجي والاستشارات الإدارية.

بدأت سلطان مسيرتها المهنية في KEO عام 1985، وترقت إلى منصب الرئيس التنفيذي عام 1991، ثم تولت منصبها الحالي عام 2016، وتحت قيادتها الحكيمة، تطورت KEO من مكتب واحد إلى شركة عالمية متعددة التخصصات، تضم أكثر من 2600 متخصص في 14 مكتبًا، تخدم عملاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا، وقد كرّست مسيرتها المهنية لترسيخ مكانة KEO شركةً استشارية حائزة على جوائز في دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم.

أكسبها توجيهها الاستراتيجي تقديرًا شخصيًا كبيرًا، إذ تُصنّف سلطان باستمرار بين أبرز المديرين التنفيذيين في المنطقة، وقد اختيرت ضمن قائمة مجلة أريبيان بيزنس لأكثر 100 امرأة إلهامًا لعام 2025، وقد عززت سلطان مزيج شركة كيو الشهير من الابتكار في التصميم والتميز التقني ومبادئ الاستدامة والرؤى العالمية، وأدى تركيزها على التنويع إلى إنشاء شركات متخصصة في مجال الممارسات المتحالفة، مثل إن سايت وسي كويست وأوبتيما، والتي تقدم خبرات في التخطيط الرئيسي واستشارات التكاليف وإدارة المرافق، مما أدى إلى تدفق إيرادات جديدة.

حققت شركة كيو نموًا في الإيرادات بنسبة 23% العام الماضي مدفوعًا بشكل كبير بالسوق السعودية، والتي شهدت زيادة في الإيرادات والموظفين بنسبة تزيد عن 40%، بالتزامن مع مشاركتها في مشاريع عملاقة مثل نيوم ومربع. تشمل الإنجازات الأخيرة إطلاق أوبتيما في عام 2014، وافتتاح مكتب كيو في الأردن، وبدء تشغيل مركز الكويت لأمراض وزراعة الكلى الذي صممته كيو.

33 أصحاب الرؤية

هادي بدري

الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية

يمثل هادي بدري الجيل الجديد من القادة الإماراتيين المتصلين عالميًا والمتمرسين تجاريًا والمكلفين بترجمة رؤية دبي الجريئة إلى نتائج اقتصادية ملموسة، وبصفته الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية (DEDC) _ الذراع الاقتصادي لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي_ فهو مسؤول عن تنسيق تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية “D33″، وهي استراتيجية متعددة العقود لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات العالمية والمواهب وترسيخ مكانة دبي مركزًا عالميًّا للابتكار والمشاريع، ويشغل بدري بالإضافة إلى DEDC مناصب بارزة في مجالس الإدارة والاستشارية تعزز نفوذه في مجال التمويل والأعمال، وهو عضو مجلس إدارة في بنك دبي التجاري، حيث يعمل في لجنة الائتمان والاستثمار ولجنة المخاطر والامتثال التابعة لمجلس الإدارة، ورئيس مجلس إدارة دولة الإمارات العربية المتحدة في Network International، الشركة الرائدة في المنطقة في مجال تمكين التجارة الرقمية، وعضو المجلس الاستشاري في Investopia، وهي منصة استثمار عالمية مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل مسيرته المهنية مناصب قيادية في شركة إعمار العقارية، حيث كان الرئيس التنفيذي لشركة إعمار الدولية، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة، ورئيس مجلس إدارة نمشي، إلى جانب فترات سابقة بصفته مديرًا في شركة باين آند كومباني، ومتخصصًّا استثماريًّا في مجموعة كارلايل ودبي إنترناشونال كابيتال، ويتمتع بخبرة واسعة في مجالس الإدارة تمتد لأكثر من 15 شركة في قطاعات العقارات والتجارة الإلكترونية والضيافة، بما في ذلك فنادق روف ومجموعة ريفولي وصندوق الوطن. يحمل بدري شهادة بكالوريوس في الاقتصاد بمرتبة الشرف من جامعة تافتس في ماساتشوستس، ويحمل معه خبرة دولية تمتد لعقدين من الزمن تُسهم في رسم ملامح المرحلة القادمة من نمو دبي.

32 أصحاب الرؤية

طلال العجمي

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة VI Markets

قلّما يبرز طلال العجمي في عالم التداول الإلكتروني، وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة Vi Markets_ وهي شركة وساطة رائدة في الكويت والشرق الأوسط_ شقّ العجمي طريقًا اتسم بالابتكار والمرونة وريادة الأعمال الراسخة والتمويل الذي بدأ خلال سنوات دراسته الجامعية، وبدأ إدارة شركات عائلية قبل أن يخوض غمار الاستثمار والوساطة المالية متسلحًا بشهادات في تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية، أسس عام 2010 شركة Vi Markets، التي كانت تعمل في البداية من مكتب متواضع يضم عددًا قليلًا من الموظفين، أما اليوم، تفتخر الشركة بأكثر من 130 ألف عميل يتداولون بأكثر من 300 مليار دولار شهريًا، ولها مكاتب في لندن ودبي والقاهرة ومسقط، وصرح العجمي موضحًا رؤيته الطموحة التي تُحرك قيادته: “بحلول عام 2030، نهدف إلى أن نكون شركة الوساطة الإلكترونية الأكثر ثقةً وابتكارًا في المنطقة، مع توفير وصول سلس إلى الأسواق العالمية”، ويتمثّل جوهر هذا الهدف في إنشاء نظام بيئي للتداول يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتعليم والمعايير التنظيمية الصارمة، وبالنسبة للعجمي فإن المهمة واضحة: “نريد تمكين كل متداول من المبتدئين إلى المحترفين بالأدوات والثقة اللازمة للنجاح”.

على مدار العام الماضي، أشرف على نمو ملحوظ في شركة “في ماركتس”، فقد وصلت أحجام التداول إلى مستويات قياسية، وتوسعت قاعدة العملاء توسّعًا كبيرًا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مما جعل الشركة قوة إقليمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، كما يستكشف العجمي قطاعات مختلفة من خلال شركة “ديفلوبمنت هولدنج”، حيث يشغل منصب المؤسس والرئيس التنفيذي، ويتطلع إلى التوسع عالميًاـ وأوضح قائلاً: “واصلنا تعزيز بصمتنا التنظيمية وبنيتنا التحتية التكنولوجية، لضمان بقاء منصاتنا آمنة وقابلة للتطوير ومستجيبة للاحتياجات المتطورة للمتداولين العالميين”. ومن أبرز إنجازاتنا طرح أدوات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مصممة لتعزيز استراتيجيات التداول، وتُوفر هذه الأدوات للعملاء رؤىً أعمق وتجربةً أكثر تخصيصًا، مما يضع معايير جديدة للابتكار في قطاع الوساطة، وأشار العجمي إلى أن “هذه المبادرات لم تُحسّن تجربة العملاء فحسب، بل رسّخت مكانة Vi Markets قوةً رائدة في ابتكار التكنولوجيا المالية في المنطقة”. وتتجاوز طموحاته مجرد نجاح الأعمال، فهو ملتزمٌ التزامًا راسخًا بالتأثير الاجتماعي، لا سيما في تعزيز الثقافة المالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقال: “على مدار العام الماضي، دعمتُ مبادراتٍ تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على تمكين الشباب والنساء من فهم الفرص المتاحة في الأسواق المالية والوصول إليها”. ومن خلال ورش العمل والندوات والمحتوى التعليمي، وصلت Vi Markets إلى الآلاف، محطمةً الحواجز ومعززةً ثقافة الاستثمار الواعي. كما تمتد جهوده الخيرية إلى التعليم والرعاية الاجتماعية، متجاوزةً بذلك حدود التمويل، فقد دعم العجمي المدارس والمشاريع المجتمعية في دول مثل إندونيسيا والهند، مدفوعًا بقناعةٍ راسخة بأن النجاح المستدام يجب أن يعود بالنفع على المجتمع ككل.

على الصعيد البيئي، تتبنى Vi Markets ممارسات تُولي الأولوية للتقنيات الرقمية، مُقللةً استخدام الورق ومُعززةً كفاءة الطاقة، في إطار التزامها المتنامي بالمسؤولية المؤسسية، ويُعزّز نجاح Vi Markets شراكات استراتيجية، منها شراكة مع Axi، وهي شركة مُنظّمة عالميًا تُتيح لعملائها الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول، مثل الفوركس والسلع والأسهم والعملات الرقمية والعقود الآجلة، مما يُعزز فرصهم في التداول، ورغم التحديات التي واجهتها، لا سيما في تأمين رأس المال وتثقيف سوق جديدة في مجال التداول الإلكتروني، إلا أن إيمان العجمي الراسخ بالتعليم كأساس للنجاح قد دفع Vi Markets إلى الأمام، وقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حيويًا في جذب قاعدة عملاء كبيرة ومتفاعلة من خلال رؤى التداول اليومية ونصائح إدارة المحافظ، مما عزز التواصل الوثيق مع المتداولين في جميع أنحاء المنطقة.

31 أصحاب الرؤية

رضا رعد

الرئيس التنفيذي للمجموعة وشريك مؤسس، TBWA\RAAD

رضا رعد _المعروف في جميع أنحاء الشرق الأوسط كقائد ذي رؤية جريئة_ ملتزمٌ بالابتكار وثقافة تُولي الأولوية للأفراد، وقد أعادت تعريف مفهوم الاتصالات الإقليمية، وبصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة والمؤسس المشارك لوكالة TBWA\RAAD، كان رعد من أبرز قادة تأسيس الوكالة في دبي قبل 24 عامًا، وقد نجح في تحويل هذه الشركة الناشئة ذات المكاتب الأربعة إلى واحدة من أكثر مجموعات الاتصالات احترامًا وريادةً في الشرق الأوسط. وتُدير TBWA\RAAD تحت إشرافه الآن شبكةً تضم 12 وكالةً متكاملة الخدمات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعمل بها أكثر من 1000 موظف.

تنبع فلسفة رعد القيادية من إيمانه بأن الإبداع ليس مجرد أداة لجذب الانتباه؛ بل هو رافعةٌ للتحول قادرة على تغيير المفاهيم والارتقاء بمناطق بأكملها، وهو مناصرٌ حقيقيٌّ لفلسفة الوكالة الأساسية، “التغيير الجذري” – التي سجّل لها منهجياتٍ مسجلةً باسمه، والتي لا ينظر إليها على أنها مجرد منهجية، بل عقلية متكاملة. يطبق رعد عقلية التغيير عملًا من أعمال إعادة الاختراع، مما يعكس الطموح الدؤوب الذي نشهده في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما يؤمن رعد إيمانًا راسخًا بضرورة تجذير الحملات الإعلانية في الحقائق المحلية والرؤى الثقافية لتحقيق صدى حقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الديناميكية، وقد ساهم هذا التركيز على الأهمية الثقافية والوضوح الاستراتيجي في توجيه وكالة TBWA\RAAD نحو ابتكار أعمال معترف بها عالميًا لشركائها، بما في ذلك Apple وMeta وNeom وNissan وPepsico والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات العربية المتحدة.

حصدت الوكالة تحت قيادة رعد باستمرار جوائز تقديرية، إذ حصلت TBWA\RAAD على شهادة “أفضل مكان للعمل” لعامين متتاليين، وعلى الصعيد الشخصي، حظي رعد أيضًا بالتقدير لمساهماته الواسعة في هذا المجال، بما في ذلك إدراجه ضمن قائمة “دبي 100” المرموقة لمجلة “أريبيان بزنس”، ولا يزال رعد نشطًا في الحوارات الإقليمية، حيث يعمل في اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة فرع الإمارات العربية المتحدة للجمعية الدولية للإعلان، ورئيسًا لمجلس خريجي جامعة سيراكيوز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

30 أصحاب الرؤية

عثمان أ. إبراهيم

الرئيس التنفيذي لمجموعة روابي القابضة

عثمان إبراهيم _رئيس مجموعة روابي القابضة ومديرها التنفيذي منذ يناير 2009_ قائدٌ فذّ، قادت فترة عمله الممتدة لثلاثة عقود تحول المجموعة وتوسعها العالمي وبنيته التحتية الأساسية، مع إيمان راسخ بنهج متكامل للتنمية المستدامة يُحسّن القدرة التنافسية لمواكبة الأسواق الناضجة عالميًا، ويرى أن تحقيق ذلك يتطلب تحولًا في العقلية، بالإضافة إلى تعاونٍ وابتكارٍ مستمرين، يكمن تأثير إبراهيم في رغبته في إحداث تحولات استراتيجية ثورية، وقد جاءت أهم لحظة قيادية له عندما قرر تنويع محفظة روابي لتشمل قطاعاتٍ تتجاوز النفط والغاز التقليديين، وإعطاء الأولوية للانبعاثات الصفرية والاستدامة. ومن خلال خطوات جريئة كهذه، أصبحت روابي الآن مرادفًا للابتكار المستدام، كما قاد إبراهيم تطوير برج فوربس الدولي – من خلال شركة ماغنوم العقارية، الذراع العقارية لروابي – والذي من المقرر أن يكون أول برج خالٍ من الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند اكتماله بحلول عام 2030، يهدف هذا المبنى المكتبي المكون من 50 طابقًا _والذي حاز على جوائز دولية_ إلى العمل بالهيدروجين النظيف والألواح الشمسية، ومن المتوقع أن ينتج 25% من الكهرباء التي يستهلكها. تتطور روابي بتوجيه من إبراهيم من نجاح إلى نجاح، كما لعب دورًا أساسيًا في نجاح شركة روابي للطاقة في إبرام واحدة من أكبر عمليات التمويل المشترك للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار دولار أمريكي، والتي فازت بجائزة أفضل صفقة مشتركة في عام 2023، وإلى جانب إنجازاته المالية والبنية التحتية، يُعد إبراهيم أيضًا رائدًا بارزًا في مجال التحول الداخلي، إذ قاد روابي القابضة للحصول على التقدير بكونها بيئة رائعةً للعمل، ويواصل السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشكل الإناث 40% من موظفي الشركة ويشغلن 45% من مقاعد مجلس الإدارة الحالي.

29 أصحاب الرؤية

رامي جلاد

الرئيس التنفيذي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)

أحدث رامي جلاد من خلال قيادته لإحدى أكبر المناطق الاقتصادية في المنطقة تأثيرًا عميقًا على القدرة التنافسية الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتنمية الاقتصادية، وتتمثل رؤيته للمستقبل في وضع “مخطط شامل يتعايش فيه الشركات والمستثمرون في بيئة تتسم بالثقة العالية والسهولة”.

تُمثل مسيرة جلاد المهنية قصة قيادة تحويلية آسرة، مستفيدة من أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في مجالات مثل تكامل التحول الرقمي من الألف إلى الياء وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير مجمعات الأعمال، وتحت إشرافه، شهدت راكز توسعًا هائلًا، حيث تضاعف حجمها من 7500 إلى أكثر من 35000 شركة نشطة في أقل من عقد، ويعود هذا النجاح المذهل بشكل كبير إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة الذين يمثلون 80% من النمو السريع للمنطقة. وما يميز قيادته هو التزامه بإحداث نقلة نوعية جريئة وتطلعية، حيث أشرف جلاد على التنفيذ الناجح لمنصة ترخيص إلكترونية بالكامل، وبوابات عملاء متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد عدّ البعض هذه الرؤية “سابقة لأوانها” كما يقول جلاد، ولكن عندما ضربت الجائحة لم تتأخر راكز لحظة واحدة، وسمح إطلاق إمكانية التسجيل عن بُعد للمنطقة بمواصلة جذب المستثمرين بينما سعى المنافسون جاهدين للتكيف، وقد أثمر هذا التركيز على الكفاءة والتسارع الرقمي عن نتائج كبيرة، حيث حقق نموًا سنويًا بنسبة 23% في تسجيل الشركات الجديدة في الربع الأول من عام 2025 وحده، ويقود جلاد النمو القائم على البنية التحتية من خلال توسيع التجمعات الصناعية وتعزيز سعة التخزين، مما يثبت أن العزيمة المقترنة بنهج يضع العميل في المقام الأول يمكن أن يعزز الخدمات الحكومية. أصبحت راكز بفضل إيمانه بالتنمية القائمة على الوصول نقطة جذب لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا، ويستغل جلاد منصته المهمة لدعم خلق فرص العمل الإقليمية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم بانتظام في فرق العمل التنظيمية لضمان مستقبل منصات الاستثمار، ويقدم المشورة للسلطات الإقليمية بشأن الاستفادة من المناطق الاقتصادية.

28 أصحاب الرؤية

عبد العزيز السويلم

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إرنست ويونغ (EY) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يفخر عبد العزيز السويلم بقيادة عملية واسعة النطاق تضم أكثر من 8000 موظف موزعين على 26 مكتبًا في 15 دولة، بصفته رئيسًا تنفيذيًا لشركة EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويُعد السويلم_ إلى جانب دوره الإقليمي_ أيضًا شخصيةً بارزةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (EMEIA) العالمية، منذ تخرجه من جامعة الملك سعود عام 1987، أثبت السويلم عزمًا راسخًا على بناء مؤسسة تُولي الأولوية للكوادر البشرية. وطوال مسيرته المهنية، قدّم مجموعةً واسعةً من الخدمات المهنية المتكاملة، بما في ذلك خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات التجارية لعملاء وطنيين بارزين في قطاعات مثل الخدمات المالية والطاقة والتصنيع والشركات العائلية، بالإضافة إلى تقديم المشورة للمؤسسات الحكومية. وتحت قيادته، لم تكتفِ EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنمو بل وصلت للازدهار.

ترتكز رؤية السويلم على مبدأين أساسيين: الإنسان والتكنولوجيا، وهو يؤيد فلسفة EY في تطبيق نهج يركز على الإنسان في جميع العمليات، إيمانًا منه بأن التكنولوجيا يجب أن تعزز الإمكانات البشرية، وتتجسد هذه العقلية الاستشرافية في مبادرات مثل مركز EY Wavespace الذي سيُفتتح قريبًا في الرياض، والذي صُمم ليكون ملتقىً للأكاديميين والعملاء وقادة الفكر للتعاون في حل التحديات المعقدة باستخدام أحدث التقنيات، ويمتد تأثيره بعمق في السياسة الاقتصادية الإقليمية، ويحرص السويلم على جعل دول مجلس التعاون الخليجي مركزًا جاذبًا للمستثمرين العالميين، ويدرك أن الأطر التنظيمية التقدمية، كتلك التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الصناعات، إلى جانب انخفاض تكاليف الطاقة والهياكل الضريبية الجذابة، عوامل رئيسية تدفع عجلة الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تُشكل الاستدامة مبدأً توجيهيًا في قيادته، إذ شاركت شركة EY في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تطوير استراتيجيات لتعزيز الطاقة المتجددة والحد من انبعاثات الكربون، في حين يؤكد أن ازدهار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتمد على التزام الشركات بخلق قيمة طويلة الأمد للمجتمعات التي تخدمها.

27 أصحاب الرؤية

خالد الحريمل

الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة

يكرّس خالد الحريمل جهوده لتسخير التكنولوجيا والاستدامة لإحداث تغيير إيجابي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وبصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة “بيئة”، قاد الحريمل مسيرةً قياديةً تحويليةً استثنائيةً لشركة “بيئة” التي انطلقت عام 2007 في الشارقة بصفتها شراكة بين القطاعين العام والخاص، وركزت بشكل أساسي على إدارة النفايات، وتطورت لتصبح مجموعة استثمارية دولية قابضة متنوعة، وقد شهد هذا التحول نموًا كبيرًا للشركة بلغ عشرة أضعاف خلال ما يزيد قليلًا عن عقد من الزمان، مع توقعات بنموها عشرة أضعاف أخرى خلال العقد التالي، وكان هدف الشركة عند انطلاقها هو مواجهة التحديات البيئية الإقليمية الجسيمة، لا سيما ارتفاع معدل توليد النفايات للفرد الواحد في دول مجلس التعاون الخليجي، لقد رسّخت هذه الاستراتيجيات مكانة الشارقة وجهةً عالمية رائدة في مجال تحويل النفايات، محققةً أعلى معدل لتحويل نفايات مكبات النفايات في الشرق الأوسط (تجاوز 76% في السنوات السابقة، وارتفع إلى 90% و93% في التقارير الأحدث). كما أسست شركة “بيئة” أول شركة لإدارة النفايات المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورائدة في ابتكارات تحويل النفايات إلى طاقة، بما في ذلك أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة على نطاق تجاري في الشرق الأوسط في الشارقة، وإدراكًا لصغر حجم سوق الشارقة نسبيًا، قاد الحريمل شركة “بيئة” عبر استراتيجية طموحة للتوسع الجغرافي والتنويع، وتعمل “بيئة” الآن على الصعيد الدولي، حيث تفوز بعقود في أسواق رئيسية مثل المملكة العربية السعودية ومصر، وإلى جانب إدارة النفايات، قاد شغفه بالابتكار إلى تنويع أعماله في مختلف القطاعات، بما في ذلك إعادة التدوير والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والعقارات. وتشمل مشاريعه الرقمية شركة Evoteq، وهي شركة مزودة للحلول أُطلقت عام 2017، وشركة re.life، التي تُشغّل تحويل، أول منصة وطنية لتبادل النفايات في الإمارات العربية المتحدة، يُجسّد المقر الرئيسي الجديد للشركة_الذي صممته شركة زها حديد للهندسة المعمارية_ هذا الدمج بين الرؤية والتكنولوجيا، حيث يُعدّ أول مبنى مُدمج بالكامل مع الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وفي الوقت نفسه، يُركّز الحريمل في قطاع العقارات على بناء مُجتمعات ذكية ومستدامة، ويُساهم الحريمل أيضًا في التنمية الوطنية بصفته عضوًا في مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ومن خلال تحالفات استراتيجية مع شركات عالمية مثل مايكروسوفت وتسلا ومصدر.

26 أصحاب الرؤية

خالد المالك

العضو المنتدب في دبي القابضة

يُعرف خالد المالك _ بصفته العضو المنتدب لشركة دبي القابضة والرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للعقارات_ بتأثيره الكبير، ويُعدّ من أكثر قادة القطاع العقاري تأثيرًا في المنطقة، وتُعدّ قيادته محورية في دفع عجلة التخطيط الحضري الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية وإنشاء مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات ومجتمعات سكنية واسعة النطاق، وتتمثل مهمته الأساسية في إدارة أحد أهم الأصول الاستراتيجية في دبي، وهو بنك أراضي دبي القابضة للعقارات الذي يُعدّ من أكبر البنوك في الإمارة، وقد لعب المالك دورًا محوريًا في مسيرة نمو دبي القابضة منذ عام 2004، فهو يقود محفظة العقارات الشاملة، التي تضم شركات تابعة رئيسية مثل نخيل ومراس وميدان ودبي للعقارات، ويُوظّف خبرته في مشاريع عقارية رئيسية ضمن هذه الشركات التابعة، وتحت مظلة دبي القابضة للعقارات، شهدت مشاريع مهمة تقدمًا ملحوظًا مؤخرًا، على سبيل المثال، أفادت نخيل عام 2025 أن مشروع لاجون فيوز في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم- الحي الأول قد اكتمل بنسبة 85.7%. كما حصلت ميدان على عقد بقيمة 144 مليون دولار أمريكي لتطوير نايا في الحي نفسه، ومنحت مراس عقدًا يتجاوز 544.6 مليون دولار أمريكي لبناء حي التصميم في حي دبي للتصميم (d3) في مارس/آذار 2025.

تتجاوز رؤية المالك المشاريع المحلية، فهو مسؤول عن الاستثمارات العقارية الدولية للمجموعة في وجهات تشمل المغرب ومالطا وكوتشي، كما يلعب دورًا حيويًا في إدارة الشؤون الحكومية للشركة وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين. وتشمل مسيرته المهنية المتميزة العديد من الأدوار المؤثرة في القطاع الخاص وحكومة دبي، وينعكس التزامه بالحوكمة الاستراتيجية أيضًا في خدمته في مجالس إدارة العديد من المؤسسات، بما في ذلك سمارت سيتي مالطا، وسمارت سيتي كوتشي، وتونس للاتصالات، وشركة ورسان لإدارة النفايات، ومجموعة دبي هيلز إستيت.

25 أصحاب الرؤية

نزار ناقرو

رئيس مجموعة روتانا الإعلامية

يتولى نزار ناقرو رئاسة شركة روتانا للخدمات الإعلامية (RMS)، وهي إحدى أكثر شركات الإعلام والترفيه تأثيرًا في الشرق الأوسط. لعب ناقرو منذ توليه منصب الرئيس عام 2003 دورًا محوريًا في توجيه أعمال الشركة الإذاعية والإعلامية الرقمية والإعلانية في جميع أنحاء المنطقة، وتحت قيادته، وسّعت RMS نطاق خدماتها لتشمل مجموعة متنوعة من المنصات والخدمات، ويشمل ذلك إدارة محطات روتانا التلفزيونية، والإشراف على الإعلانات الخارجية (OOH)، وقيادة المبادرات الرقمية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر أن RMS قد دخلت أيضًا في مجال التسويق المؤثر من خلال روتانا ستارز، وتعاونت مع منصات عالمية مثل ديزر لتعزيز حضورها الرقمي. كان من أبرز إنجازات ناجرو خلال فترة عمله الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة stc، حيث تم تعيين RMS شريكًا حصريًا لمبيعات الوسائط لتلفزيون stc، وقد مكّن هذا التعاون RMS من الاستفادة من خبرتها الواسعة في مجال الإعلان الرقمي، وتقديم حملات مستهدفة قائمة على البيانات لقاعدة عملاء stc المتنوعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويمتد تأثير ناقرو إلى ما هو أبعد من مجرد إنجازات الشركات. فقد كان من أشد المدافعين عن الشفافية في مقاييس الإعلام، مؤكدًا على أهمية القياس غير المتحيز للتلفزيون لضمان العدالة والتطور في صناعة الإعلان، وقد مكنته رؤيته الثاقبة للمشهد الإعلامي المتطور من أن يصبح قائدًا فكريًا يُشكل نقاشات حول مستقبل الإعلام في المنطقة. بخبرة تزيد عن عقدين، تواصل الرؤية الاستراتيجية لـنزار ناقرو وخبرته التشغيلية دفع نمو RMS وابتكارها، مما يعزز مكانتها حجرَ أساسٍ في صناعة الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط.

24 أصحاب الرؤية

كارلوس واكيم

الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة

كارلوس واكيم هو الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة، وهي إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمحفظة استثمارية متنوعة تشمل العقارات والتعليم والضيافة والتأجير وإدارة المرافق. أطلقت بلووم القابضة تحت قيادته العديد من المشاريع الرائدة التي تتوافق مع رؤية أبوظبي للمجمعات الحضرية المتكاملة منذ النمو الاستراتيجي لبلووم، سواءً داخل دولة الإمارات أو في الأسواق العالمية، ومن أبرز هذه المشاريع “بلووم ليفينج”، وهو مشروع سكني رئيسي بمساحة 2.2 مليون متر مربع مستوحى من أسلوب الحياة المتوسطي، وصُمم المشروع ليوفر للسكان نمط حياة مستدام، ويضم حدائق ومدارس ومتاجر ومرافق ترفيهية، ومن المقرر أن يستوعب أكثر من 27,000 ساكن عند اكتماله، كما عززت شركة بلووم القابضة حضورها الدولي خلال فترة تولي واكيم منصب الرئيس التنفيذي.

دخلت الشركة السوق الإسبانية من خلال مشروع مشترك يركز على تطوير مشاريع سكنية فاخرة، معززةً بذلك طموحها في ترسيخ مكانتها مشاركًا عالميًّا في قطاع العقارات المتميزة، وفي الوقت نفسه، أشرف واكيم على نمو الشركة المستمر في قطاع التعليم، حيث تدير بلووم مؤسسات رائدة مثل أكاديمية بلووم العالمية وكلية برايتون في الإمارات العربية المتحدة. اكتسب واكيم سمعة طيبة في إنجاز مشاريع رفيعة المستوى في بعض أكثر أسواق الخليج تنافسية بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال التطوير العقاري في جميع أنحاء المنطقة، وقبل انضمامه إلى بلووم، شغل واكيم مناصب قيادية عليا في إعمار العقارية وزعبيل العقارية ودبي للعقارات، مساهمًا في التنفيذ الناجح لمشاريع تطويرية واسعة النطاق شكلت أفق دبي الحديث، وشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي للتطوير في أمالا، الوجهة السياحية الفاخرة على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية والمدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، حيث لعب دورًا رئيسيًا في وضع حجر الأساس لأحد المشاريع العملاقة الرائدة في رؤية 2030.

في بلووم، ركز واكيم على بناء مجتمعات تجمع بين أسلوب الحياة والاستدامة وقيمة الاستثمار، وتركز فلسفته القيادية على تقديم تجارب معيشية فاخرة مع تنويع محفظة الشركة لتلبية متطلبات السوق المتغيرة، ومن خلال إدارة بلووم القابضة للأصول في مجالات تطوير العقارات والتعليم والضيافة وإدارة المرافق، يضع واكيم الشركة في مكانة متميزة لتلعب دورًا محوريًا في تشكيل مشهد العقارات وتنمية المجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

23 أصحاب الرؤية

جمال عبدالله لوتاه

الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد

جمال عبد الله لوتاه هو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات كلينكو، الشركة الرائدة في إدارة المرافق والمعروفة بوضعها معايير جديدة في الاستدامة والابتكار، وقد لعب دورًا محوريًا في تحويل الشركة إلى واحدة من أكثر مزودي خدمات إدارة المرافق المتكاملة موثوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأصبحت إمداد تحت قيادته الشريك المفضل لعملاء بارزين في مختلف القطاعات، ووضعت معايير جديدة للتميز التشغيلي في هذا القطاع. يُعدّ لوتاه أحد أبرز خبراء إدارة المرافق في الشرق الأوسط، وقد اختير ثماني مرات أكثر خبراء إدارة المرافق تأثيرًا في المنطقة، وهو مساهم مؤسس في جمعية إدارة المرافق في الشرق الأوسط (MEFMA)، إذ ساهم في صياغة معايير وممارسات هذا القطاع، وقد أكسبته قيادته العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة “أفضل رئيس تنفيذي في إدارة المرافق للعام” من مجلة CEO Middle East، وجائزة “القائد التنفيذي صاحب الرؤية” من مجلة CEO Middle East.

تخرج لوتاه في إدارة الأعمال – جامعة لندن، وواصل تعليمه التنفيذي من خلال برنامج التطوير المؤسسي في المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) في لوزان – سويسرا، ويستلهم نهجه القيادي من فلسفة “كن الرقم واحد” لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

22 أصحاب الرؤية

هدى اللواتي

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أليف كابيتال

هدى اللواتي مديرة تنفيذية مخضرمة في مجال الاستثمار الخاص، تتمتع بخبرة تمتد لعقدين في الأسواق الناشئة، وهي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتها التي تحمل اسمها، وتتمتع بخبرة عميقة في مجال الاستثمار الخاص والعمليات وشراكات جيت واي، والرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة صافولا، والشريك والرئيس التنفيذي للاستثمار (لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في مجموعة أبراج. قادت اللواتي صفقات أسهم بأكثر من ملياري دولار أمريكي، وأكثر من مليار دولار أمريكي في صفقات ديون، شملت رأس مال النمو وعمليات الاستحواذ الإداري وعمليات الاستحواذ بالاستدانة ورأس المال الجريء وأسواق الأسهم وصفقات الأسهم المهيكلة، كما شغلت مناصب في العديد من مجالس الإدارة واللجان في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك تيم هورتونز وشركة باندا للتجزئة وهرفي والكبير وشركة صافولا للأغذية ومجموعة إس إم جي وذا إنترتينر وشركة كودو العلا للتطوير ومنظمة القيادات العربية الشابة، وتشغل اللواتي حاليًا منصب عضو مجلس إدارة مستقل في كل من شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة ADC أكويزيشن كوربوريشن ش.م.ع وشركة مغربي وشركة هلا حيث ترأس لجنة المخاطر.

حصلت اللواتي على بكالوريوس العلوم في علم الأعصاب وبكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) من جامعة براون، وقد جمعت بين الرؤية التشغيلية والقيادة الاستراتيجية لقيادة تحولات الشركات وبناء المؤسسات وتعزيز علاقات المستثمرين في أسواق متنوعة، وهي أيضًا عضو في منظمة الرؤساء الشباب.

21 أصحاب الرؤية

أحمد عبدالعال

الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق

يُحوّل الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق إحدى أقدم المؤسسات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مؤسسة رقمية رائدة ومُنافسة. أحمد عبد العال، مصري الجنسية ومقيم في الإمارات العربية المتحدة، خبير مصرفي مُحنّك بخبرة تزيد عن 30 سوقًا عالميًا، انضم إلى المشرق عام 2017 وتولى منصب القيادة العليا في أكتوبر 2019 خلفًا لعبد العزيز الغرير، وبدأت فترة عبد العال في مواجهة تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وما تلاها من أزمة عالمية لجائحة كوفيد-19. على الرغم من هذه التحديات، ازدهر المشرق تحت قيادته، مُعلنًا عن أرباح صافية بلغت 555.8 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، مُمثلةً نموًا سنويًّا بنسبة 25%، حقق البنك أيضًا أعلى عائد على حقوق الملكية وأقل نسبة انخفاض قيمة القروض على مستوى القطاع في السوق في عام 2023. جوهر رؤية عبد العال سهل ممتنع، وهو جعل الخدمات المصرفية أكثر إنسانية، وبينما يُدرك أن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للتحول، يُصرّ على أن التركيز الأساسي يجب أن يكون على العميل، ويهدف إلى إعادة تشكيل دور المؤسسات المالية، مؤمنًا بأن البنوك يجب أن تتطور من كونها حارسًا لرأس المال إلى مُمكّن للفرص، وفي إطار استراتيجيته، يتبنى المشرق بسرعة نموذجًا من الجيل التالي.

الهدف النهائي هو تحويل المؤسسة إلى منصة للخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، مما يجعل المشرق مُيسّرًا للخدمات المالية، ويهدف إلى أن يكون “ليس بنكًا” بالمعنى التقليدي في غضون خمس سنوات، شهد هذا التحول تقليصًا كبيرًا في شبكة فروعه التقليدية، مع استقطاب أكثر من 400,000 عميل جديد رقميًا في عام 2023 وحده، ويستخدم البنك الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في التفاعلات الرقمية الشخصية ،مُدمجًا إياها في منع الاحتيال وتحليلات المخاطر وإدارة الثروات، كما جعل عبد العال الاستدامة أولوية استراتيجية، وتهدف مبادرة المشرق “Climb2Change” إلى تسهيل تمويل مستدام بقيمة 30 مليار دولار بحلول عام 2030، وقد دعم البنك مبادرات مثل تحويل بطاقات الائتمان والخصم إلى بلاستيك مُعاد تدويره بنسبة 100%، والشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة – الصندوق العالمي للطبيعة (Emirates Nature-WWF) في مبادرة رسم خرائط الحياة البرية “انتبه للطبيعة”.

20 أصحاب الرؤية

زياد الشعار

الرئيس التنفيذي لشركة دار جلوبال

مسترشدًا بفلسفته “أؤدي عملي، أحسِّنه، أعلِّمه للآخرين”، دأب زياد الشعار على التركيز على التميز والابتكار والنمو على الصعيد الشخصي وضمن فرق عمله، وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة دار جلوبال، تولى زمام الأمور في عام 2021، وقاد الشركة نحو توسع سريع محققًا إدراجًا ناجحًا في بورصة لندن، ومشرفًا على مشاريع قيد التطوير تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، يطمح الشعار إلى وضع دار جلوبال ضمن أفضل 50 مطورًا عالميًا خلال العقد المقبل، وإعادة تعريف سوق المنازل الثانية الفاخرة بمشاريع تمتد في وسط مدينة دبي وكوستا ديل سول وما وراءهما. تميزت فترة عمله بالتعاون مع علامات تجارية مرموقة عالميًا، بما في ذلك ميسوني وفيرساتشي وفنادق دبليو وإيلي صعب، موفرًا عقارات مميزة تجمع بين التميز الجمالي والقيمة الاستثمارية. وتشمل المشاريع البارزة مشروع تييرا فيفا في ماربيا بالشراكة مع لامبورغيني، إلى جانب مشاريع تطويرية قادمة مع مؤسسة ترامب في عُمان وجدة ودبي.

بالإضافة إلى دار جلوبال، يشغل الشعار منصب رئيس مجلس إدارة شركة وصل، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا العقارات تُعنى بالابتكار في منظومة العقارات، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة كوارا القابضة، التي تدعم أسماءً رائدة في مجال العقارات والتمويل مثل دار الأركان وخير كابيتال وSHL. تشمل مناصبه السابقة الرئيس التنفيذي لشركة إعمار (العالمية ومشاريع المشاريع والبلوك تشين)، والرئيس التنفيذي لشركة دار الأركان، والعضو المنتدب لشركة داماك العقارية، مما يعكس خبرة تزيد عن عقدين من الريادة في قطاع العقارات العالمي.

19 أصحاب الرؤية

رولا أبو منة

الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان

بصفتها الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان، تتمتع رولا أبو منة بامتياز كونها أول امرأة إماراتية تتولى قيادة بنك دولي في الإمارات والمنطقة ككل، وهو إنجازٌ يُحسب لها. قادت رولا منذ توليها هذا المنصب أعمال البنك في الإمارات العربية المتحدة لتصبح من بين أفضل الأسواق أداءً ضمن مجموعة ستاندرد تشارترد، وقد لعبت بصيرتها الاستراتيجية وقدرتها على التكيف وتركيزها على الابتكار دورًا محوريًا في هذا التحول، مما عزز مكانة البنك في ظل بيئة عالمية تنافسية. في أوائل عام 2023، وسّعت رولا نطاق نفوذها بالانضمام إلى مجلسي إدارة كلٍّ من ستاندرد تشارترد (باكستان) المحدودة وستاندرد تشارترد أوغندا، إلا أن نفوذها يتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية، كما أنها عضو في مجالس إدارة صندوق الأصول الرقمية العالمية وMyZoi وAppro التابع لشركة SC Ventures، وهو ذراع الابتكار في المجموعة، وتُبرز هذه المنصات التزامها بتطوير التكنولوجيا المالية وتعزيز مستقبل التمويل الرقمي، كما أن شغفها بالتأثير الاجتماعي مثير للإعجاب بالمقدار نفسه. إذ انضمت رولا عام 2021 إلى مجلس إدارة مؤسسة Make-A-Wish في الإمارات العربية المتحدة وغرفة دبي الدولية، مساهمةً في مبادرات تدعم الأطفال ومجتمع الأعمال المحلي، وهي تستثمر بكثافة في تنمية الشباب، وتدعم برامج الإرشاد الجامعي بالتعاون مع شركاء رائدين، وتهدف هذه البرامج إلى تزويد الطلاب بالمهارات العملية اللازمة لحياة مهنية ناجحة.

تؤمن رولا بأهمية إيجاد مسارات للنساء والشباب، وهو إيمان يتجلى في مناصرتها الواسعة للمساواة بين الجنسين وريادة الأعمال النسائية، وهي عضو في المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو المساواة بين الجنسين (SDG5)، ومندوبة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجموعة العشرين لتمكين المرأة (G20Empower)، وعضو في مجلس قيادة نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، وقد لفتت إنجازاتها الأنظار، ففي عام 2024، أدرجتها مجلة “أريبيان بزنس” في قوائم “القادة الأكثر إلهامًا”، و”العرب الأكثر تأثيرًا”، و”50 قيادية ملهمة”، وفي عامي 2023 و2022 اختيرت واحدة من أقوى وأكثر “قيادات الأعمال النسائية” تأثيرًا في المنطقة، وفي عام 2021 حصلت على جائزة قائدة العام في القطاع المصرفي ضمن جوائز “جلف بيزنس”.

قالت رولا: “لا تُعرّف القيادة بالألقاب، بل بالثقة والمرونة والقدرة على إلهام الآخرين لتحقيق المزيد معًا”. حصلت رولا على بكالوريوس العلوم في الرياضيات وبحوث العمليات من كلية رويال هولواي، جامعة لندن. وتتقن اللغتين العربية والإنجليزية، وتُوازن بين مسيرتها المهنية المرموقة ودورها الذي يتمثل في كونها زوجة وأم لطفلين، مُثبتةً أن القيادة والحياة يُمكن أن تتعايشا بانسجام عندما يكون الدافع وراءهما هو التصميم.

18 أصحاب الرؤية

منصور جناحي

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند

منصور جناحي هو الرئيس التنفيذي لشركة سند لتقنيات الطيران، ويشرف على تقديم حلول الشركة الرائدة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد محركات الطائرات لقطاعي الطيران والفضاء العالميين، يقود جناحي الشركة ويدفع عجلة التوسع الاستراتيجي والتميز التشغيلي، وقد وقّعت سند لتقنيات الطيران بقيادة جناحي اتفاقيةً تاريخية مع شركة رولز رويس لتصبح مركز صيانة معتمدًا بقيمة تُقدّر بنحو 6.5 مليار دولار أمريكي، كما لعب دورًا محوريًا في فتح أسواق جديدة للشركة في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا من خلال شراكات مع شركات طيران، بما في ذلك نوردويند ومجموعة خطوط لاتام الجوية وآسيانا. شغل جناحي قبل انضمامه إلى سند لتقنيات الطيران منصب نائب رئيس قطاع صناعة الطيران والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مبادلة، حيث قاد مبادرات تطوير الأعمال وإدارة الأصول، بما في ذلك اتفاقيات مع إيرباص وبوينغ لتطوير قدرات تصنيع الطيران، مثل مشروع ستراتا-سولفاي المشترك. كما لعب دورًا رئيسيًا في تأسيس مركز أبحاث وابتكار الطيران (ARIC) في جامعة خليفة، وهو عضو في المجلس الاستشاري للقمة العالمية لصناعة الطيران.

يحمل جناحي شهادتين جامعيتين من جامعة إمبري ريدل للطيران في دايتونا بيتش، وشهادة بكالوريوس في هندسة الطيران، وشهادة بكالوريوس في إدارة أعمال الطيران، وأكمل شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) المستوى الأول. ويُنسب إلى قيادته الفضل في تعزيز الحضور العالمي لشركة سند لتقنيات الطيران، وتعزيز سمعتها مزودًا عالميًّا لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة.

17 أصحاب الرؤية

إيلي نعمان

شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إلينغتون العقارية

إيلي نعمان هو الرئيس التنفيذي لشركة إلينغتون العقارية، وهي شركة تطوير عقاري مقرها دبي، تشتهر بمشاريعها السكنية المستدامة التي تركز على العملاء والتصميم. رسخت إلينغتون تحت قيادته مكانتها شركةً رائدة في مجال القيمة مقابل الحجم. ومنذ توليه منصبه، قاد نعمان الشركة خلال فترة تحولية متوسعًا في مجمعات رئيسية في دبي، بما في ذلك جزر جميرة ودبي الجنوب وجزر دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي لاند، وقد لاقى كل إطلاق إقبالًا كبيرًا، مما يعكس تقدير السوق لتركيز إلينغتون على التصميم المدروس ورضا العملاء الذي يبلغ حاليًا نسبة 90%، وكان من القرارات الحاسمة التي اتُخذت بقيادة نعمان مقاومة اتجاه السوق نحو تقليص أحجام الوحدات، ففي حين قلّص المنافسون مساحات الشقق إلى 500 قدم مربع، حافظت إلينغتون على معيار مساحة يبلغ حوالي 830 قدمًا مربعًا، مع إعطاء الأولوية لقابلية العيش والقيمة على المدى البعيد، وقد عزز هذا النهج الطلب وعزز سمعة إلينغتون في توفير منازل توازن بين المساحة والراحة والتميز في التصميم، كما حرص نعمان على دمج الفن والثقافة في مشاريع إلينغتون التطويرية، وقد احتفلت الشركة بإكمال مشروع إلينغتون بيتش هاوس في نخلة جميرة بأول فعالية فنية لها، بالشراكة مع آرت بي أبارت واليونيسف، مسلطًا الضوء على إيمانه بإمكانية تعايش التصميم والإبداع مع العمل الخيري والتأثير الاجتماعي، ولا تزال الاستدامة محورًا أساسيًا في أجندة نعمان، إذ تُدمج إلينغتون أنظمةً موفرة للطاقة، وتقنياتٍ لتوفير المياه، وممارساتٍ مسؤولةً بيئيًا في جميع مشاريعها، بما يتماشى مع أهداف دبي للاستدامة طويلة الأمد.

وإلى جانب الأثر البيئي، تُساهم الشركة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في قطاعات البناء والتصميم والخدمات المجتمعية، وتتمثل رؤية نعمان في أن تصبح إلينغتون المطور العقاري الأشهر في الشرق الأوسط، إذ تُشيد مجتمعات سكنية تلهم الثقة والفخر لدى السكان. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، حصدت إلينغتون العديد من الجوائز والأوسمة تحت قيادته، بما في ذلك جوائز مجلة الأعمال الدولية لأسرع علامة تجارية عقارية نموًا، وسلسلة من جوائز العقارات الدولية التي تُكرم التطوير السكني والتصميم والهندسة المعمارية. ورسّخ إيلي نعمان مكانة إلينغتون العقارية معيارًا للسمعة والجودة والقيمة طويلة الأمد في سوق العقارات التنافسي في دبي، من خلال الجمع بين الابتكار القائم على التصميم والاستدامة وفلسفة تركز على العميل.

16 أصحاب الرؤية

محمد جميل الرمحي

الرئيس التنفيذي لشركة مصدر (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل)

محمد جميل الرمحي هو الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والرائدة عالميًا في تطوير الطاقة المتجددة. برزت مصدر تحت قيادته واحدةً من أسرع شركات الطاقة المتجددة قدرةً على توليد 51 جيجاواط، وتستهدف الشركة إنتاج 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة، وتطمح إلى أن تصبح منتجًا رائدًا للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. انضم الرمحي إلى مصدر عام 2008، وشغل مناصب قيادية عليا، بما في ذلك الرئيس المالي والرئيس التنفيذي للعمليات قبل تعيينه رئيسًا تنفيذيًا عام 2016.

بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في قطاع الطاقة، يتمتع الرمحي بخبرة واسعة في القيادة الاستراتيجية والإدارة المالية ومراقبة المخاطر والتنفيذ التشغيلي، مما قاد مصدر خلال فترة من التوسع العالمي السريع، وبالإضافة إلى منصبه رئيسًا تنفيذيًّا، يرأس الرمحي اللجنة التنفيذية لشركة مصدر، ويشغل منصب نائب رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة، وهو أيضًا عضو في مجالس إدارة شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، وصندوق سامروك-كازينا، وهو صندوق الثروة السيادية الكازاخستاني، وشركتي شعاع للطاقة 2 وشعاع للطاقة 4، المسؤولتين عن المرحلتين الثالثة والسادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويدعم الرمحي التعاون الدولي، وينشط في المنتديات التي تعزز الاستدامة والتعاون التجاري العالمي، ويشارك في غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ومجموعة الأعمال الأسترالية، ومجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، ويقود مسار عمل صناعة إزالة الكربون في فريق عمل مبادرة الأسواق المستدامة للتحول في مجال الطاقة، وقد ساهمت جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين الرئيسيين.

حظيت قيادة الرمحي بتقدير عالمي، فقد نال وسام الاستحقاق الوطني من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووسام الصداقة من الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف. وهو حاصل على زمالة فخرية من معهد الطاقة، وحاز على العديد من الأوسمة، بما في ذلك جائزة الرئيس التنفيذي لعام 2023، وجائزة رائد العام 2022 من إس آند بي جلوبال بلاتس، وجائزة شخصية العام في الدبلوماسية الدولية للطاقة لعام 2020 من جلف إنتليجنس، ومن خلال رؤية الرمحي، أصبحت مصدر رمزًا لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستدامة والابتكار في مجال الطاقة النظيفة، ويجمع عمله بين الاستشراف الاستراتيجي والتميز التقني والمشاركة الدبلوماسية، مما يرسخ مكانة مصدر شركةً رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، ويعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحول العالمي في مجال الطاقة.

15 أصحاب الرؤية

عزيز العثمان فخرو

الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مجموعة أوريدو

يشغل عزيز العثمان فخرو منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo منذ نوفمبر 2020، حيث قاد الشركة خلال فترة من النمو والتحول الاستراتيجي، وترتكز قيادته على مسيرة مهنية حافلة كرّست جهودها للتميز في القطاعين العام والخاص، ويتمتع فخرو بعلاقة طويلة الأمد مع Ooredoo، حيث شغل منصب عضو مجلس إدارة من عام 2011 إلى عام 2024، وقد أتاحت له فترة عضويته في مجلس الإدارة اكتساب رؤية معمقة في قطاع الاتصالات والديناميكيات الأوسع للأسواق الإقليمية والعالمية، مما أهّله لتوجيه الشركة نحو النمو المستدام والابتكار. وقبل انضمامه إلى Ooredoo، شغل فخرو العديد من المناصب البارزة في القطاع المالي في قطر، إذ شغل منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموازنة والخزانة والمالية في وزارة المالية، حيث لعب دورًا رئيسيًا في صياغة السياسة المالية وإدارة العمليات المالية الحكومية. وقبلها شغل منصب الرئيس المشارك لعمليات الاندماج والاستحواذ في جهاز قطر للاستثمار، حيث اكتسب خبرة واسعة في الاستثمارات الاستراتيجية وإعادة هيكلة الشركات والمعاملات العابرة للحدود.

بالإضافة إلى مسؤولياته التنفيذية في شركة أوريدو، يشغل فخرو العديد من المناصب المؤثرة في مجالس الإدارة في قطاعي الشركات والثقافة، وهو عضو مجلس إدارة في شركة أكور إس إيه منذ عام 2015، مساهمًا في الإشراف الاستراتيجي والحوكمة لمجموعة الضيافة العالمية. وفي مارس/آذار 2021، انضم إلى مجلس إدارة شركة كتارا للضيافة، وأصبح عضوًا في مجلس أمناء متاحف قطر، مما يعكس مشاركته في تعزيز المبادرات الثقافية والسياحية في قطر. وفي وقت لاحق من ذلك العام، وتحديدًا في ديسمبر/كانون الأول 2021، عُيّن في مجلس مفوضي شركة إندوسات، مما ساهم في توسيع نفوذه في قطاع الاتصالات.

حصل فخرو على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة إسلسكا، وقد أكسبه تدريبه الأكاديمي _إلى جانب خبرته المهنية التي تمتد لعقود_ منظورًا استراتيجيًا يربط بين الاستثمار وحوكمة الشركات والقيادة التشغيلية، ويُعرف فخرو بتأثيره التحويلي على مجموعة أوريدو، ومساهماته الواسعة في المؤسسات التجارية والثقافية في قطر، ولا تزال قيادته تُشكل مسار الشركة، وتُرسي معيارًا للتميز التنفيذي في المنطقة.

14 أصحاب الرؤية

عصام التميمي

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التميمي وشركاه

بخبرة تزيد عن 34 عامًا، يُعد عصام التميمي أحد أبرز الخبراء في مجال التقاضي والتحكيم في المنطقة، بما في ذلك القانون الخاص والعام وقانون الشركات والتجارة والقانون المصرفي والقانون المالي والعقارات، وهو رئيس مجلس إدارة شركة التميمي وشركاه، وهي أكبر شركة محاماة في الشرق الأوسط، والتي تأسست عام 1989، ويُعد التميمي شخصيةً محوريةً في صياغة الإطار القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لعب دورًا محوريًا في صياغة القوانين واللوائح للحكومات الاتحادية والمحلية، بما في ذلك هيئة تنظيم الاتصالات، والمناطق الحرة في مدينة دبي للإنترنت والإعلام، وخصخصة أبوظبي للمياه والكهرباء، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وهيئة مركز دبي المالي العالمي، وقد أثّرت توجيهاته في صياغة العديد من القوانين الاتحادية، بما في ذلك قانون التحكيم وقانون الشركات التجارية وقانون حماية المستهلك، مما عزز تأثيره على المشهد التنظيمي في المنطقة.

تمتد خبرة التميمي دوليًا، حيث يقدم الاستشارات القانونية لعملاء في قطر والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر والعراق. وقد عمل مستشارًا قانونيًا في قضايا تحكيم رئيسية وشاهدًا خبيرًا ومحكمًا ورئيسًا لهيئة تحكيم، كما شغل مناصب قيادية في هيئات تحكيم رئيسية، بما في ذلك محكمة غرفة التجارة الدولية، ولجنة التحكيم وتسوية المنازعات البديلة في الإمارات العربية المتحدة التابعة لغرفة التجارة الدولية، ومجلس المستخدمين العرب لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، ويواصل توجيه وتطوير معايير التحكيم في جميع أنحاء المنطقة.

بالإضافة إلى ممارسته المهنية، يشغل التميمي منصبًا في مجلس إدارة غرفة دبي الدولية، مساهمًا في التوجيه الاستراتيجي للتجارة والأعمال الدولية في دبي، وهو أيضًا عضو في العديد من منظمات التحكيم الدولي وتسوية المنازعات، بما في ذلك المعهد المعتمد للمحكمين، ونقابة المحامين الدولية، ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي، ومركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، ومحكمة شنتشن للتحكيم الدولي.

كما أن التميمي كاتبٌ غزير الإنتاج وقائدٌ فكري، وله العديد من المنشورات، منها “قانون التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة” (1997)، و”دليل عملي للتقاضي والتحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة” (2003)، و”دليل الممارس للتحكيم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” (2009)، وقد أكسبته أبحاثه وخبراته العديد من الأوسمة، منها جائزة “الإنجاز القانوني مدى الحياة” من مجلة “الخليج” وجائزة “الإنجاز مدى الحياة” من مجلة “مراجعة القانون المالي الدولي”، وينبع تأثير عصام التميمي الدائم من تفانيه في بناء الأطر القانونية التي تدعم التجارة الإقليمية، وإرشاده لمحترفي التحكيم الناشئين، والتزامه بتعزيز سيادة القانون في الشرق الأوسط وخارجه.

13 أصحاب الرؤية

طلال الذيابي

الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية

طلال الذيابي هو الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير والاستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد عززت الدار تحت قيادته مكانتها قوةً إقليمية رائدة، ووسّعت نطاق حضورها في المملكة المتحدة، تجمع رؤية الذيابي الاستراتيجية بين التميز التشغيلي وطموحات النمو العالمي، مما يضمن بقاء الدار في طليعة قطاعي العقارات والاستثمار في المنطقة. ويُعد الذيابي من أشدّ دعاة الحوكمة والتعاون بين القطاعات، وهو عضو في مجالس إدارة العديد من المؤسسات البارزة، بما في ذلك شركة أبوظبي للنقل، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، وشركة ميرال لإدارة الأصول، وصندوق الوطن، الصندوق الوطني الإماراتي الذي يُركز على المساهمة الاجتماعية، وشركة إدامة، الذراع العقاري لشركة ممتلكات البحرين القابضة.

يشغل الذيابي مناصب قيادية متعددة ضمن محفظة أعمال الدار، بما في ذلك منصب رئيس مجلس الإدارة في كل من الدار العقارية وسوديك ولندن سكوير ونائب رئيس مجلس إدارة الدار التعليمية، وتُبرز هذه المناصب نهجه العملي في توجيه المبادرات الاستراتيجية وتعزيز الابتكار في مختلف عمليات الدار. كما يتمتع الذيابي بخبرة تقنية وتحليلية واسعة في قيادته، حيث يحمل شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة ملبورن، أستراليا، وقد أثّرت هذه الخبرة التقنية في نهجه في تطوير العقارات والبنية التحتية والاستثمار، مما سمح له بدمج مبادئ الهندسة المتقدمة والكفاءات التشغيلية في مشاريع الدار. وعززت الدار بقيادته حضورها في السوق، مستفيدةً من الفرص المحلية والدولية لتقديم مشاريع تطوير عالية الجودة، وجذب شراكات استراتيجية، ودفع عجلة النمو المستدام.

لقد ضمنت قيادة الذيابي أن تلبي شركة الدار ليس فقط الاحتياجات المتطورة لسوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل تضع أيضًا معايير جديدة في استراتيجية الاستثمار والتميز في التصميم والمشاركة المجتمعية، ويركز نهج طلال الذيابي على خلق قيمة مستدامة والابتكار التشغيلي والإشراف الاستراتيجي، ومن خلال عمله، رسّخ الذيابي مكانة الدار مجموعة عقارية رائدة قادرة على رسم ملامح المشهد الحضري والدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع المساهمة في الوقت نفسه في التنمية الاجتماعية ومبادرات الاستثمار المستدام.

12 أصحاب الرؤية

هناء الرستماني

الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول (FAB)

تُعد هناء الرستماني رائدةً في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من عقدين، إذ تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول (FAB) منذ عام 2021، انضمت الرستماني إلى البنك عام 2000، ولعبت دورًا محوريًا في توجيه قيادة بنك أبوظبي الأول، ملتزمةً بالابتكار والاستدامة والتنمية الاقتصادية. وتحت قيادتها، أثبت بنك أبوظبي الأول أداءً ماليًا قويًا ومرونة تشغيلية، وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجل البنك أرباحًا صافية بلغت 3.5 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي أصوله 334.8 مليار دولار أمريكي، كما دعمت الرستماني تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصدر 245 مليون دولار أمريكي تمويلًا جديدًا خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يؤكد التزام بنك أبوظبي الأول بدعم الشركات المحلية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يتجاوز تأثير الرستماني حدود البنك، فهي عضو في مجالس إدارة متعددة، بما في ذلك “بُنا”، وهو نظام المدفوعات العابرة للحدود التابع لصندوق النقد العربي، ومعهد التمويل الدولي، والمعهد الدولي لتطوير الإدارة، والمجلس التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، كما ترأست مجموعة المديرين في تحالف الخدمات المصرفية ذات الانبعاثات الصفرية، وشغلت سابقًا منصب رئيسة المجلس العالمي للطاقة النظيفة من أجل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مما يعكس التزامها بالتمويل المستدام والقيادة الواعية بقضايا المناخ، وقد تميزت فترة عملها بالتركيز على دمج الاستدامة والابتكار في عمليات بنك أبوظبي الأول، ومن خلال دمج أفضل الممارسات العالمية في تمويل الطاقة النظيفة، ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وأطر العمل المصرفي ذات الانبعاثات الصفرية، تضمن الرستماني أن البنك لا يقتصر على تحقيق الأداء المالي فحسب، بل يساهم أيضًا بشكل فعّال في تحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تتمتع هناء الرستماني _وهي شخصية مرموقة في القطاع المصرفي الإقليمي والدولي_ بخبرة تشغيلية وقيادة ثاقبة، مما ساهم في ترسيخ مكانة بنك أبوظبي الأول مؤسسة مالية رائدة قادرة على دعم النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة والابتكار في الخدمات المالية، وقد ساهم إشرافها الاستراتيجي والتزامها بالحوكمة وتفانيها في تمكين الشركات والمجتمعات في ترسيخ سمعتها واحدةً من أكثر القادة المصرفيين تأثيرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من خلال قيادتها، تواصل هناء الرستماني رسم ملامح المشهد المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودفع عجلة نجاح بنك أبوظبي الأول، مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، ووضع معايير جديدة للمسؤولية المؤسسية والابتكار في القطاع المصرفي.

11 أصحاب الرؤية

مهدي أمجد

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات

منذ تأسيس أمنيات عام 2005، سعى أمجد إلى تحقيق رؤية فريدة، وهي الارتقاء بالتجربة الإنسانية من خلال الفن والدقة والهدف، ويُعطي نهجه الأولوية للجودة على الحجم، مُنشئًا عقارات تُحقق أسعارًا قياسية، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أمنيات، شركة التطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقرًا لها، والتي أعادت تعريف مفهوم العقارات الفاخرة من خلال مشاريع مُصممة تصميمًا مخصّصًا.

تحت قيادة أمجد، أنجزت أمنيات مشاريع مميزة أعادت رسم ملامح أفق دبي، وعززت مكانة المدينة مركزًا ثقافيًّا ومعماريًّا عالميًّا، وتشمل مشاريعها المميزة ذا أوبس وون آت بالم جميرة وآفا ولانا وأبراج فيلا، غالبًا بالتعاون مع مهندسين معماريين ومصممين عالميين مثل فوستر وشركاه والسيدة الراحلة زها حديد ومجموعة دورشيستر وجيل آند بواسييه. تُجسّد هذه المشاريع التزام أمنيات بالفنون والصحة العامة والابتكار، إذ تجمع بين التميز المعماري وتجارب أسلوب الحياة المصمّمة بعناية، ويُجسّد مشروع مراسي باي التابع لأمنيات في منطقة برج خليفة بدبي هذه الفلسفة، مُنشئًا بذلك أرقى بيئة حياة على الواجهة البحرية في المنطقة للأفراد ذوي الثروات الطائلة، ويضم المخطط الرئيسي، الذي يضمّ مشاريع لانا وفيلا وفيلا فينتو أول شاطئ حضري في وسط مدينة دبي، وجزيرة عائمة للصحة العامة، وحديقة الغروب، وممشىً نابضًا بالحياة يجمع بين المرافق العامة والخاصة، ومسارات فنية، ومطاعم راقية، ومساحات ترفيهية. كما تُرسي الشركة معايير جديدة في مجال العقارات التجارية الفاخرة، ويوفر مشروع “إنارة” _المقرر إنجازه في عام 2028_ 317.939 قدمًا مربعًا من المساحات المكتبية المتميزة، وناديًا خاصًا للأعضاء بمساحة 68.488 قدمًا مربعًا، مصممًا وفقًا لأعلى معايير شهادة WELL. أما “لومينا”، وهو برج من 48 طابقًا يقع على شارع الشيخ زايد، فتبلغ قيمته الإجمالية 3.6 مليار درهم إماراتي، وسيضم أول مسرح “سكاي” في دبي، ويسعى للحصول على العديد من شهادات الاستدامة.

تمتد فلسفة أمجد القيادية إلى موظفي أمنيات، حيث يعتمد التوظيف على “عقلية تنظيمية” تُكافئ الخبرة والإبداع والابتكار، وقد مكّنت هذه الثقافة الشركة من تطوير مشاريع تجمع بين الفن والثقافة والصحة والاستدامة، مع توفير فرص عمل عالية القيمة في قطاعات الهندسة المعمارية والتصميم والبناء والضيافة وتجارة التجزئة، ويُعدّ تأثير أمنيات السوقي كبيرًا، حيث تُمثّل 37% من جميع معاملات العقارات في دبي التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار، وفي عام 2024، أصدرت الشركة أول صكوك خضراء لها في بورصة ناسداك دبي، وجمعت 500 مليون دولار، مما يُبرز التزامها بالتطوير العقاري الفاخر المستدام، ومن خلال قيادته الثاقبة، رسّخ مهدي أمجد مكانة أمنيات معيارًا عالميًّا للمساحات السكنية والتجارية فائقة الفخامة، مما يضمن بقاء دبي مدينةً تلتقي فيها الابتكار والتصميم وأسلوب الحياة.

10 أصحاب الرؤية

عبدالله مبارك آل خليفة

الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB (بنك قطر الوطني)

بقيادة عبد الله مبارك ناصر آل خليفة، عززت مجموعة QNB مكانتها واحدةً من المؤسسات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدةً من التكنولوجيا والاستدامة والتميز التشغيلي للإشراف على المبادرات الاستراتيجية التي عززت قدرة البنك التنافسية وضمنت استمرار ريادته في قطاع الخدمات المالية، ويعكس أداء QNB بقيادة آل خليفة الكفاءة التشغيلية والنمو المستدام، وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/آذار، بلغ صافي الربح 4.3 مليار ريال قطري (1.2 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع صافي الربح قبل تأثير ضرائب الركيزة الثانية بنسبة 11% ليصل إلى 4.6 مليار ريال قطري، بينما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6% ليصل إلى 11 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي الأصول 1,324 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع القروض والسلف بنسبة 9% لتصل إلى 947 مليار ريال قطري، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% لتصل إلى 930 مليار ريال قطري، مما يعكس نجاح استراتيجية البنك لتنويع الودائع، وقد حافظت المجموعة على معدل كفاءة بلغ 22.7%، وهو من بين الأقوى بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أولى آل خليفة الأولوية للابتكار والاستدامة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لاستراتيجية نمو QNB، وتتجاوز محفظة البنك للتمويل المستدام الآن 9 مليارات دولار أمريكي، وتشمل معاملات خضراء واجتماعية ومرتبطة بالاستدامة تحقق فوائد بيئية ومجتمعية قابلة للقياس، ويشمل ذلك إصدار سندات مستدامة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، ولعب دور قيادي في أول إصدار لسندات خضراء سيادية في قطر بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.

وفي إطار عملياته، حقق QNB انخفاضًا بنسبة 48% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منذ عام 2017، مما يُبرز التزامه بالممارسات المصرفية المسؤولة، وتحت قيادته، حاز QNB على تقدير دولي، بما في ذلك جائزتي “أفضل بنك خاص” و”الأفضل لأصحاب الثروات العالية” في قطر ضمن جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2025، وتؤكد هذه الجوائز تميز البنك في إدارة الثروات والخدمات الاستشارية والتفاعل مع العملاء ذوي الثروات الكبيرة.

تعكس قيادة آل خليفة تركيزًا متوازنًا على الأداء المالي والابتكار والاستدامة، ومن خلال دمج التقدم التكنولوجي والكفاءة التشغيلية والمسؤولية البيئية، حرص على استمرار QNB في تقديم قيمة مضافة لعملائه ومساهميه وللاقتصاد الإقليمي ككل، مما جعل البنك معيارًا للتميز في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

9 أصحاب الرؤية

رونالدو مشحور

نائب رئيس أمازون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا

شارك في تأسيس شركة سوق.كوم عام 2005، ووسّع نطاقها لتصبح أكبر شركة تجارة إلكترونية في العالم العربي، وأحدث نقلة نوعية في تجارة التجزئة الإلكترونية في المنطقة. في عام 2017، استحوذت أمازون على سوق.كوم مقابل 580 مليون دولار، مُحققةً بذلك إنجازًا تاريخيًا في قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط، ويشغل مشحور حاليًا منصب نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، حيث يقود عمليات الشركة مع التركيز على رضا العملاء والابتكار والتميز التشغيلي والتفكير بعيد المدى. تحت قيادته، أطلقت أمازون منصات محلية إقليميًا، بما في ذلك Amazon.ae عام 2019، وAmazon.sa عام 2020، وAmazon.eg عام 2021، كما أشرف على إطلاق خدمة أمازون برايم في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، مع مراعاة اللغة العربية والاعتبارات الثقافية في تجربة العملاء.

بفضل رؤيته الثاقبة في مجال التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول والتجارة الرقمية، اتخذ مشحور قرارًا جريئًا مبكرًا بإعطاء الأولوية لمنصات الهاتف المحمول على أجهزة الكمبيوتر المكتبية في الشرق الأوسط، مُتوقعًا بذلك تحول المنطقة نحو استخدام الهواتف الذكية، وقد أحدث هذا التبصر تحولًا جذريًا في عالم المدفوعات والخدمات اللوجستية وتجربة العملاء، مُرسيًا بذلك معيارًا أثّر على مشهد التجارة الإلكترونية الأوسع. وطوال مسيرته المهنية، قاد مشحور مبادرات استراتيجية تربط بين التكنولوجيا والتأثير العملي، فقد أطلق شركتي PayFort (المعروفة الآن بخدمات أمازون للدفع) وQExpress، مما عزز البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية والخدمات اللوجستية، كما قاد مبادرات أمازون الإقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع وظائف الأعمال، وإطلاق أليكسا بقدرات اللغة الطبيعية، وإنشاء منطقة للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية لنماذج المؤسسات المحلية.

إلى جانب نمو الشركات، يُركز مشحور على التأثير المجتمعي والتنمية الاقتصادية، إذ قدمت أمازون 2.7 مليون وجبة خلال شهر رمضان في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ووسّعت برامجها التعليمية الموجهة للصدمات النفسية في تركيا، وأطلقت مراكز توزيع في أبوظبي لتوفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة. تدعم برامج مثل برنامج DET x Amazon Accelerator وأكاديمية أمازون في المملكة العربية السعودية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتُدرّب المواهب المحلية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، مما يُسهم في التنمية الاقتصادية والرقمية طويلة الأمد، وقد حظي مشحور بتقدير واسع لتأثيره التحويلي في جميع أنحاء المنطقة، حيث ظهر اسمه في قائمة أريبيان بيزنس لأفضل 100 شخصية مؤثرة في دبي، وقائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة “العالم يلتقي بالعالم المحلي”، وقائمة جلف بيزنس لأفضل 100 شخصية عربية، كما أنه عضو في العديد من المجالس الاستشارية، بما في ذلك مجلس دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي وأكاديمية دبي للمستقبل وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي ومجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، ويواصل مشحور_لاعب كرة السلة السابق ذو الخبرة في الاستشارات التقنية_ إلهام رواد الأعمال الشباب ودعم أفريقيا.

8 أصحاب الرؤية

سعد شريدة الكعبي

الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة ووزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر

الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، إحدى شركات الطاقة الرائدة عالميًا، وعُيّن نائبًا لرئيس مجلس إدارة قطر للطاقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، يتولى في هذه المناصب مسؤولية رسم التوجه الاستراتيجي لقطاع الطاقة في قطر، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد، تولى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة في سبتمبر 2014، متمتعًا بخبرة واسعة في إدارة العمليات والاستكشاف وتطوير الحقول، قبل ذلك، شغل منصب مدير إدارة مشاريع النفط والغاز في قطر للطاقة، من عام 2006 إلى عام 2014، حيث أشرف على جميع تطويرات حقول النفط والغاز في قطر، بالإضافة إلى أنشطة الاستكشاف في البلاد، وكان لقيادته لهذا المنصب دور محوريٌ في توسيع موارد قطر الهيدروكربونية وإدارتها بشكلٍ مستدام. بين عامي 1991 2006، كان عضوًا في إدارة تطوير المكامن والحقول في شركة قطر للطاقة، وخلال هذه الفترة، ترقّى إلى منصب مدير تطوير الغاز، حيث كان مسؤولًا عن إدارة وتطوير حقل الشمال القطري، أحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، وقد منحته هذه الخبرة خبرةً فنيةً واستراتيجيةً متعمقةً في عمليات المنبع وإدارة حقول الغاز، ممهّدةً الطريق لقيادته المستقبلية للمؤسسة.

يحمل سعادته شهادة بكالوريوس العلوم في هندسة الطاقة والغاز من جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يوفر أساسًا فنيًا متينًا لمسيرته المهنية في قطاع الطاقة. ويتولى المسؤولية الكاملة _بصفته رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا_ عن جميع الشؤون المتعلقة بالطاقة في قطر، وتشمل مسؤولياته الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد وفقًا للقوانين ذات الصلة، وضمان توفير إمدادات منتظمة ومستدامة من الطاقة والكهرباء والمياه لتلبية الاحتياجات المحلية، والمراجعة الدورية للبدائل الممكنة والجديرة بالتطبيق لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، كما يتولى مسؤولية الإشراف على السياسة العامة للصناعات الوطنية وتطويرها، وترسيخ مكانة شركة قطر للطاقة محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والاستراتيجية الصناعية للبلاد، وتعكس قيادته مزيجًا من الخبرة الفنية والرؤية الاستراتيجية والتميز التشغيلي، مما يضمن استمرار شركة قطر للطاقة في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة مع الحفاظ على سمعة عالمية في الابتكار والاستدامة والإدارة الفعالة للموارد.

7 أصحاب الرؤية

نجيب ساويرس

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم، أورا ديفلوبرز

نجيب ساويرس هو أحد أكثر رجال الأعمال تأثيرًا في العالم العربي، وهو رائد أعمال ملياردير أعادت مشاريعه صياغة قطاعات الاتصالات والإعلام والعقارات والتعدين في الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجهما. بصفته رئيسًا لقسم التنويع، يوجه ساويرس رأس المال نحو القطاعات عالية النمو والأسواق الناشئة. وُلد ساويرس في القاهرة عام 1954، وهو الابن الأكبر لأنسي ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم، درس الهندسة والإدارة الفنية في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ قبل انضمامه إلى شركة العائلة عام 1979 إذ قاد توسعها في قطاعي الاتصالات والبنية التحتية. وفي أواخر التسعينيات، أسس شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة، ثم باع أصولًا رئيسية _ بما في ذلك عمليات شركة طاقة الرياح الإيطالية ومصر _ إلى شركة فيمبلكوم في صفقات تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار. ومنذ ذلك الحين، اتجه ساويرس نحو قطاعي العقارات والإعلام العالميين، واستحوذ على حصة مسيطرة في قناة يورونيوز عام 2015، وأسس شركة أورا ديفلوبرز لبناء مشاريع ضخمة متعددة الاستخدامات ومدن ذكية، ومن أبرز إنجازاته الأخيرة عقد عام 2024 لتطوير مدينة علي الوردي بالقرب من بغداد، وهو مشروع سكني ضخم بمساحة 61 مليون متر مربع، وإطلاق مشروع باين، وهو مشروع تطوير مدينة ذكية في غنتوت، مسجلاً بذلك دخول أورا إلى الإمارات العربية المتحدة. تمتلك شركته الاستثمارية (لا مانشا ريسورسز) حصصًا استراتيجية في قطاع التعدين في جميع أنحاء أفريقيا وأستراليا، واعتبارًا من أواخر عام 2025، يُعتبر ساويرس من بين أغنى أغنياء أفريقيا ومن أكبر دافعي الضرائب في مصر.

اشتهر ساويرس بآرائه الصريحة، وقد تصدر عناوين الصحف في عام 2025 عندما حثّ مصر على إعادة تقييم مشاريعها الضخمة في ظل قيود العملة الأجنبية، وهو نقد علني نادر أُلقي في مؤتمر بأبو ظبي، وهو متزوج ولديه أربعة أطفال، ولا يزال ناشطًا في المبادرات الخيرية والتعليمية والثقافية، وتتميز قيادة ساويرس بالمراهنات عالية المخاطر وإعادة الابتكار الاستراتيجي والنظرة العالمية.

سواء في مجال الاتصالات أو الذهب أو المدن الذكية، يواصل ساويرس تشكيل السرد الاقتصادي للمنطقة، ليس باتباع الإجماع، بل بالمضي قدمًا فيه.

6 أصحاب الرؤية

حسين سجواني

مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية

حسين سجواني هو رائد الأعمال الإماراتي المؤسس لشركة داماك العقارية، إحدى شركات تطوير العقارات الفاخرة الرائدة في الشرق الأوسط، بدأ مسيرته المهنية في منتصف التسعينيات ببناء فنادق خاصة لاستيعاب سكان دبي، وتحت قيادته، سلّمت الشركة أكثر من 43,700 منزل، منها أكثر من 30,000 منزل قيد التطوير حاليًا موزعة على أكثر من 10 دول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وجزر المالديف.

منذ البداية، بنى سجواني داماك على فلسفة الفخامة في متناول الجميع، مع التركيز على الجودة والتصميم والثقة والتسليم في الوقت المحدد، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، وسّع هذه الرؤية من خلال دمج الاستدامة والابتكار الرقمي والتجارب التي تركز على أسلوب الحياة في مشاريعها التطويرية، وتتميز مشاريع داماك الأخيرة بمجتمعات تركز على الصحة العامة وتكنولوجيا المنازل الذكية وشراكات مع علامات تجارية شهيرة في عالم أسلوب الحياة مثل فيرساتشي هوم وفندي كازا ودي جريسوغونو وكافالي، مما يعزز مكانة داماك مبتكرةً لتجارب معيشة طموحة.

تبنى سجواني نهج التنويع، متجاوزًا نماذج العقارات التقليدية، ليشمل مشاريع سكنية تحمل علامات تجارية مرموقة وقطاع الضيافة والتوسع الدولي، وتُدير داماك العقارية علامات تجارية فندقية، بما في ذلك راديسون وباراماونت وروتانا وداماك ميزون وماندرين أورينتال، كما تستثمر مجموعة داماك _ذراعه الاستثمارية الاستراتيجية_ في الأسهم الخاصة، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتمتلك حصصًا في قطاعات الأزياء الفاخرة والعقارات والضيافة والتصنيع، ويتجلى ذلك في مشاريع بارزة مثل داماك تاورز ناين إلمز في لندن، ومنتجع فاخر في جزر المالديف. أعطى سجواني الأولوية لتطوير القيادة والحوكمة داخل داماك، جامعًا بين القيم العائلية والهياكل المؤسسية لضمان خلافة قائمة على الجدارة، ويُمكّن المديرون التنفيذيون من خارج العائلة من قيادة الابتكار والتحول الرقمي والنمو الدولي، وهو ما كان أساسيًا لنجاح الشركة المستمر، وتُعدّ الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من عمليات داماك، بدءًا من دمج الطاقة الشمسية في جميع مشاريع التطوير وصولًا إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة الطاقة، وتُظهر هذه الممارسات أن الرفاهية والمسؤولية البيئية يمكن أن تتعايشا معاً، مع تحقيق فوائد ملموسة للسكان والمستثمرين والمجتمع ككل. وإلى جانب الأعمال التجارية، يلتزم سجواني بالتأثير الاجتماعي من خلال مبادرات مثل مؤسسة حسين سجواني – داماك وبرنامج “مليون مبرمج عربي”، اللذين يهدفان إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم والمهارات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة، وقد حظيت قيادة سجواني بتقدير واسع، حيث حاز على جوائز منها جائزة إنجاز الأعمال العربية، وجائزة أفضل مطور عقاري فاخر للعام في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية، وجائزة التميز العالمي للرئيس التنفيذي، وجائزة قيادة التنمية المستدامة، ويكمن إرثه في تحويل المشهد الحضري في الشرق الأوسط، وإعادة تعريف المعيشة الفاخرة، وخلق فرص للأجيال القادمة.

5 أصحاب الرؤية

أحمد جلال اسماعيل

الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة

أحمد جلال اسماعيل هو الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة ماجد الفطيم القابضة _المجموعة الرائدة في مراكز التسوق والتجزئة والترفيه_ بأصول تتجاوز 19 مليار دولار أمريكي، ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. على مدار 18 عامًا، شغل اسماعيل العديد من المناصب التنفيذية في الشركة، وكان له دور محوري في دفع عجلة نموها وتطورها. يُسهم اسماعيل مسترشدًا برؤية لبناء مؤسسة مئوية في تحويل ماجد الفطيم إلى مؤسسة رائدة تُدار من قِبل الأفراد، ومدعومة رقميًا ومُوجهة نحو الاستدامة ومصممة للاستمرار لأجيال قادمة، وقد ساهم في تسريع تحول المجموعة إلى شركة مسؤولة بيئيًا وقائمة على التكنولوجيا، مُدمجةً الاستدامة في جوهرها.

تحت قيادته، حققت ماجد الفطيم انخفاضًا بنسبة 34% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النطاقين 1 و2 مقارنةً بخط الأساس لعام 2019، وخفضًا بنسبة 13% في استهلاك المياه، وضمنت حصول جميع مراكزها التجارية تقريبًا على شهادة LEED الذهبية أو البلاتينية. تعكس مبادرات بارزة، مثل أول مسجد في المنطقة يُعنى بالصافي الإيجابي في تلال الغاف، وإنشاء غابة الغاف، إحدى أكبر الغابات الحضرية المخطط لها في دبي، كيف تُرسي الشركة معايير جديدة للتنمية المستدامة، كما شكّل الابتكار والتحول الرقمي محورًا أساسيًا في استراتيجيته، وقد عززت مبادرات مثل شبكات وسائط البيع بالتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتكامل الدفع بنقرة واحدة لأكثر من 15 مليون مستخدم، ومنصات تفاعل العملاء المحسّنة، مكانة ماجد الفطيم شركةً رائدة في إعادة تعريف تجارب أسلوب الحياة والتجزئة، وفي الوقت نفسه، حرص اسماعيل على ترسيخ القيم والثقافة في أنظمة الحوكمة وتنمية المواهب والقيادة، مما يجعل الثقافة دافعًا للأداء والمساءلة. وإلى جانب منصبه التنفيذي، يُساهم اسماعيل في الحوار الإقليمي والعالمي حول الاستدامة وتحوّل الأعمال، وهو عضو في مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، وعضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعضو في تحالف الرؤساء التنفيذيين لتغير المناخ التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس الأعمال الدولي. يواصل اسماعيل المضي قدمًا في إرث مؤسس ماجد الفطيم، وبناء شركة تحقق قرنًا عظيمًا.

4 أصحاب الرؤية

حاتم دويدار

الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات

منذ توليه قيادة شركة &e، كان حاتم دويدار قائد تحولها من مشغل اتصالات تقليدي إلى شركة تكنولوجيا عالمية، انضم إلى الشركة في سبتمبر/أيلول 2015 ليشغل منصب رئيس تنفيذي للعمليات في المجموعة، وأصبح الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية في مارس/آذار 2016، وعُيّن رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة في مايو/أيار 2020. وفي ظل قيادته، أطلقت الشركة برامج استراتيجية سرّعت نموها في 38 سوقًا، وعززت قيمة علامتها التجارية، وحسّنت تجربة الموظفين، وقدّمت قيمة أكبر لأصحاب المصلحة. في فبراير/شباط 2022، أعادت e& تسمية علامتها التجارية لتصبح مجموعة تقنية، وهو إنجازٌ يعكس هذا التطور. واليوم تُعرف e& بأنها أسرع علامة تجارية نموًا في مجال التكنولوجيا وأكثر محفظة علامات تجارية قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وصنّفت براند فاينانس دويدار أفضل شركة اتصالات في العالم ضمن مؤشر حماية العلامات التجارية لعام 2024، كما حققت e& أعلى مرتبة في تقرير براند فاينانس الافتتاحي للعلامة التجارية لصاحب العمل لعام 2024، حيث صُنفت شركتها في الإمارات العربية المتحدة أفضل جهة توظيف عالمية في قطاع الاتصالات، كما قاد دويدار شراكات استراتيجية وتعاونًا مع رواد الصناعة العالميين لتعزيز التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم.

قبل انضمامه إلى e&، شغل دويدار منصب رئيس موظفي مجموعة فودافون في لندن، جالبًا معه أكثر من 30 عامًا من الخبرة متعددة الجنسيات، بما في ذلك أكثر من 25 عامًا في مجال الاتصالات، وانضم إلى فودافون مصر عام 1999 مديرًا للتسويق قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي من عام 2009 إلى عام 2014، محققًا ربحية عالية في ظل ظروف تنافسية شديدة. وشغل مناصب قيادية عليا في مجموعة فودافون وشركاتها التابعة، بما في ذلك مدير الخدمات الأساسية للمجموعة، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فودافون مالطا، والرئيس التنفيذي لأسواق الشركاء التي تغطي أكثر من 45 سوقًا، والمدير الإقليمي للأسواق الناشئة. بدأ دويدار مسيرته المهنية مع شركة AEG/Deutsche Aerospace (مجموعة دايملر بنز) في مصر، قبل أن ينتقل إلى مجال التسويق في شركة بروكتر آند غامبل. وهو حاليًا عضو مجلس إدارة في مجموعة فودافون، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة اتصالات المغرب، وشركة اتصالات مصر، وهو عضو في لجنة القيادة في كل من GSMA ومنتدى حوكمة الإنترنت التابع للأمم المتحدة.

3 أصحاب الرؤية

سلطان أحمد بن سُليم

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية

يُعد سلطان أحمد بن سليم _رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة_ أحد أبرز قادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث امتدت مسيرته المهنية لأكثر من أربعة عقود، إذ عمل لديه 119 ألف موظف يمثلون 165 جنسية، يُعرف بن سليم على نطاق واسع بأنه رائد أعمال وخبير في قطاع التجارة، وقد لعب دورًا محوريًا في تشكيل البنية التحتية والنظام البيئي التجاري في دبي. ومن بين إنجازاته المبكرة إنشاء المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التي أصبحت الآن مجمعًا تجاريًا فريدًا يضم أكثر من 11 ألف شركة، أكد هذا التطور قدرته على مواءمة الرؤية الجريئة مع التنفيذ العملي، مما ساهم في تحويل دبي إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. أشرف بن سليم، من خلال قيادته لشركة موانئ دبي العالمية، على تطور المؤسسة من مشغل للموانئ والمحطات إلى مزود حلول سلسلة التوريد الشاملة. واليوم تُسهم موانئ دبي العالمية في تمكين ما يقرب من 10% من تجارة الحاويات العالمية، وتحت قيادته، تُساهم الشركة بأكثر من 36% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وحوالي 12% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يُؤكد دورها محركًا اقتصاديًّا وطنيًّا ودوليًّا، وقد كانت الاستثمارات والاستحواذات الاستراتيجية عاملاً أساسياً في هذا النمو، ومن أبرز إنجازاته الاستحواذ على شركة يونيكو لوجيستكس في عام 2020، وعلى إمبريال لوجيستكس وسينكريون في عام 2021، مما عزز قدرات موانئ دبي العالمية في مجال الحلول اللوجستية المتكاملة وسلسلة التوريد.

في وقت سابق، ساهم توجيهه في عملية الاستحواذ التاريخية لمجموعة P&O بقيمة 6.8 مليار دولار أمريكي عام 2006 في الارتقاء بشركة موانئ دبي العالمية إلى واحدة من أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، مع أكثر من 75 محطة بحرية وبرية عبر ست قارات، وإلى جانب الخدمات اللوجستية، ساهمت مشاريع بن سليم في تنويع اقتصاد دبي. فقد أسس شركة نخيل، المطور لمشاريع بارزة مثل جزر النخلة، وكان رائدًا في إنشاء مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، مما رسخ مكانة دبي كسوق عالمية للذهب والماس والطاقة وغيرها من السلع. يحمل بن سليم درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تيمبل بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة ميدلسكس دبي عام 2008، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي الدولية، وهو عضو في مجلس إدارة كل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس المناطق الحرة في دبي، وشركة نخيل ش.م.ع. ويتميز إرث بن سليم ببصيرته الثاقبة وقيادته الاستراتيجية وسعيه الدؤوب لوضع دبي في قلب التجارة العالمية.

2 أصحاب الرؤية

محمد العبار

مؤسس ورئيس مجلس إدارة إعمار العقارية ونون.كوم

محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة إعمار العقارية ونون.كوم، رسم ملامح دبي وأعاد صياغة النظرة العالمية للتطوير العقاري على مدى ثلاثة عقود من القيادة الثاقبة، وقد ساهمت مسيرته المهنية في بناء مجتمعات مزدهرة تُحفّز النمو الاقتصادي والتحول الثقافي. يُعدّ مشروع وسط مدينة دبي _الذي أصبح معيارًا عالميًا للحياة الحضرية المتكاملة_ من أبرز إسهامات العبار، وبفضل برج خليفة، أطول برج في العالم، ودبي مول، أحد أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، رسّخ وسط مدينة دبي مكانة المدينة مدينةً رائدة في قطاعات السياحة وتجارة التجزئة والضيافة، ويُجسّد هذا المشروع فلسفة العبار في إنشاء مشاريع تُشكّل محركات اجتماعية واقتصادية، مع إعادة تعريف معايير الفخامة وأسلوب الحياة. وخارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، وسّع العبار نطاق تأثيره من خلال شركة “إيجل هيلز”، وهي شركة استثمار وتطوير خاصة، ومن خلال مشاريعه في أكثر من 18 دولة، امتدت مشاريعه إلى أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، مُقدّمةً مشاريع ثورية تُقدّم تخطيطًا حضريًا عصريًا، وبنية تحتية متطورة، وفرصًا تجارية للأسواق الناشئة، وتعكس هذه المشاريع رؤيته الأوسع في تصدير الخبرات وبناء نماذج للنمو المستدام في مناطق جغرافية متنوعة. كما تنعكس قيادة العبار في الاقتصاد الرقمي، فبصفته مؤسس “نون.كوم”_وهي منصة إقليمية رائدة للتجارة الإلكترونية_ طوّر العبار مشهد تجارة التجزئة الإلكترونية في المنطقة، وأوجد فرصًا جديدة لريادة الأعمال والابتكار الرقمي، ويُكمّل هذا التوسع في مجال التكنولوجيا إرثه الأساسي في مجال العقارات، مُؤكدًا قدرته على التكيف مع البيئات الاقتصادية المُتغيرة. من خلال إعمار وإيجل هيلز ونون، أثبت العبار باستمرار قدرته على استشراف التوجهات وتنفيذ مشاريع ضخمة تُشكّل أنماط الحياة والاقتصادات، وقد حظي عمله بتقدير عالمي، ورسّخ مكانة دبي مركزًا للسياحة وتجارة التجزئة والعقارات، ويمتد تأثير العبار إقليميًا ودوليًا، ولا يقتصر إرثه على المعالم العمرانية التي تُجسّد دبي الحديثة فحسب، بل يشمل أيضًا المجتمعات التي بناها والأنظمة الاقتصادية التي يواصل ترسيخها عالميًا.

1 أصحاب الرؤية

ياسر بن عثمان الرميان

محافظ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية

يُعد ياسر بن عثمان الرميان من أبرز رواد قطاعي المال والاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث يُدير مؤسساتٍ تُمثل جوهر التحول الاقتصادي للمملكة، وقد أشرف _بصفته محافظًا لمؤسسة النقد العربي السعودي_ على صعود المؤسسة لتصبح من أكثر المستثمرين تأثيرًا في العالم، كما يشغل الرميان منصب رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ورئيس مركز دعم القرار بالديوان الملكي، ومستشارًا للأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وعضوًا في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. تمتد قيادته إلى رئاسة شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتطوير وشركة روشن العقارية، حصل الرميان على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل (1993)، وأكمل برنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال عام 2007. وبدأت مسيرته المهنية في البنك السعودي الهولندي، حيث عمل لمدة عقد من الزمن قبل أن ينتقل إلى القيادة التنظيمية بصفته عضوًا مؤسسًا في هيئة السوق المالية عام 2004، ثم شغل منصب مدير تمويل الشركات والإصدار، ثم تولى قيادة شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفة رئيس تنفيذي وعضو منتدب، وشغل مقعدًا في مجلس إدارة تداول في السوق المالية السعودية. عُيّن محافظًا لصندوق الاستثمارات العامة، في نقطة تحول تزامنت مع تحول الصندوق في ظل رؤية السعودية 2030. من شركة متواضعة تضم أربعة موظفين، وسّع الرميان صندوق الاستثمارات العامة ليصبح مؤسسة قوية تضم آلاف الموظفين وتتمتع بنطاق عالمي، ويلعب الصندوق اليوم دورًا محوريًا في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل والاستثمار في صناعات جديدة. وتشمل محفظته مشاريع عملاقة مثل نيوم والقدية وأمالا وروشن، بينما يمتد أيضًا إلى قطاعات التكنولوجيا والتنقل والترفيه عالميًا. يتجاوز تأثيره صندوق الاستثمارات العامة، حيث يشغل مناصب في مجالس إدارة شركات أوبر وسوفت بنك وآرم ومؤسسات سعودية رائدة، كما يرأس مبادرة مستقبل الاستثمار ومعادن، ولعب دورًا رئيسيًا في جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف. لقد كان لقيادة الرميان دور فعال في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية، والارتقاء بصندوق الاستثمارات العامة إلى قوة عالمية، كما أن رؤيته للنمو المستدام والابتكار وخلق قيمة طويلة الأمد تُعزز مكانته في صدارة فئة أصحاب الرؤى في قائمة أريبيان بيزنس لأكثر العرب تأثيرًا لعام 2025.