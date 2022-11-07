قائد المنتخب السعودي سلمان الفرج مهدد بالغياب عن كأس العالم

تعرّض قائد المنتخب السعودي لكرة القدم سلمان الفرج، لإصابة في مفصل الكتف قد تسبب يغيابه عن بطولة كأس العالم، المقررة في قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري و18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

الإصابة وتبعاتها

أصيب الفرج خلال المباراة الودية التي فاز فيها الأخضر على أيسلندا 1-0 مساء الأحد

المباراة كانت في إطار استعدادات المنتخب السعودي لمنافسات مونديال قطر

سيخضع الفرج لعلاج مكثف برفقة الجهاز الطبي للمنتخب

سيخضع لفترة راحة ما بين أسبوع إلى أسبوعين قبل تقييم حالته البدنية

أولى مباريات الأخضر في المونديال ستكون يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري

يقيم المنتخب السعودي معسكر الإعدادي لكأس العالم في أبوظبي

من هو سلمان الفرج؟

العمر: 33 عاماً

المركز: خط وسط

الرقم: 7

النادي: الهلال السعودي

عدد المباريات الدولية: 70 مباراة

عدد الأهداف الدولية: 8 أهداف

من مواجهة صقورنا الخضر أمام منتخب آيسلندا ? pic.twitter.com/8BzUO28hAd — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 6, 2022

تحضيرات المنتخب السعودي

وخاض المنتخب الأخضر عدة مباريات تحضيرية للمونديال حيث فاز على جمهورية شمال مقدونيا 1-0، وتعادل بدون أهداف مع الولايات المتحدة الأمريكية والإكوادور والهندوراس ومع ألبانيا بهدف لمثله وخسر بنتيجة 0-1 أمام كولومبيا وفنزويلا،

ويتبقى للمنتخب السعودي مواجهة ودية واحدة قبل انطلاق البطولة العالمية ستكون أمام بنما.