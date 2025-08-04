في نيوم السعودية، أول حافلة تعمل بالهيدروجين

أعلنت هيونداي عن نجاح تجربة قيادة حافلة تعمل بالهيدروجين في نيوم، أحد أكبر مشروعات المدن الذكية المستدامة، يضم تقنيات متقدمة في الطاقة والمعلومات والبناء، ويعد منصة مثالية لتجريب هذه التكنولوجيا الحديثة. وعبرت الحافلة منطقة جبلية تقع على ارتفاع 2,080 مترا فوق مستوى سطح البحر، وعبرت طرقاً شديدة الانحدار ودائمة التعرج، مما يشكل عادة تحدياً للمركبات التجارية الكبيرة. وقالت هيونداي موتور إنه تم التغلب على بيئة الارتفاعات العالية من خلال دمج تقنية خرائط خاصة تعمل على تحسين كفاءة خلايا الوقود عبر المراقبة الفورية للظروف البيئية.

ترسخ التجربة مستقبل النقل المستدام في نيوم بحافلات خلايا وقود الهيدروجين. يأتي ذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم في سبتمبر 2024، حيث أصبحت مجموعة إتش إم جي شريكًا رئيسيًا في رحلة نيوم نحو مستقبل مستدام. وتسلقت مركبة HMG Universe Fuel Cell قمة تروجينا، وهي منطقة جبلية وعرة ستُقام فيها دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة والعشرون.