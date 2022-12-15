في مقدمتها تداول السعودية..القيمة السوقية للبورصات العربية تبلغ أربعة تريليونات دولار

كشف صندوق النقد العربي عن وصول القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و7 مليارات و483 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

وفقا للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، فإن القيمة السوقية لبورصة السعودية وصلت إلى 2.55 تريليون دولار.

وبلغت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية 724.8 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 158.89 مليار دولار بمكاسب تجاوزت 334.5 مليون دولار.

الخليجية تتفوق

بلغت القيمة السوقية لبورصة قطر 176.6 مليار دولار وسجلت بورصة الكويت 156.19 مليار دولار، ووصلت قيمة سوق مسقط إلى 61.57 مليار دولار.

ووصلت قيمة بورصة الدار البيضاء إلى 55.3 مليار دولار بينما سجلت البورصة المصرية 38.6 مليار دولار.

وارتفعت القيمة السوقية لبورصة البحرين إلى 29.6 مليار دولار، وبورصة عمان 25.6 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.4 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.85 مليار دولار، وسوق دمشق 1.92 مليار دولار.

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تداولات مرتفعة

أوضحت النشرة أن قيمة تداولات أسواق المال العربية سجلت ارتفاعاً في نهاية الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع قيمة التداول في ست بورصات عربية، مقابل تسجيل تراجع في 8 بورصات عربية أخرى.

شهدت البورصة المصرية أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 445.27 في المائة، فيما سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 424.99 في المائة.

وذكرت النشرة أن حجم تداول البورصات العربية ارتفعت بنحو 55.36 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاعه في 9 بورصات عربية، مقابل تسجيل تراجع في 6 بورصات عربية أخرى.

تقدمت بورصة الدار البيضاء البورصات العربية على مستوى حجم التداول بنسبة 462.30 في المائة، بينما سجلت بورصتا أبوظبي ودمشق ارتفاعاً بنحو 150.53 و159.86 في المائة على الترتيب.