في معدة الإنسان المصري: حكاية قمة ثلاثية بين الدولار والفول والساندوتش

عندما تطأ قدم الإنسان المصري أرضا خارج حدود المحروسة، فإن أول ما يشغله هو البحث عن معشوقه الأول وإدمانه التاريخي، وهو الشاطر والمشطور وبينهما طازج (ساندوتش فول)، وهو مستعد لأن يدفع ما يُطلب منه من الدولارات مقابل ذلك الكنز الصغير الذي يحمل في طياته طعم ورائحة وذكرى الوطن.

لقاء ثلاثي

لا يُقصد بالثلاثي هنا ثلاثي أضواء المسرح، وإنما الفول والساندوتش والدولار:

الفول: تشير المراجع التاريخية إلى أن طهاة الفراعنة أول من عرف طريقة تحضير الفول، وقد أشار النص القرآني إلى بقول مصر في قصة موسى، وقد تفرعت الطعمية عن الفول (أقراص الفراعنة)، ويُرجح أن كلمة فلافل تعود لكلمة قبطية من ثلاثة مقاطع هي (فا- لا- فل)، وتعني كثير الفول، وكانت طعاما بديلا للمصريين أيام الصوم الكبير قبل ألف عام

الساندوتش: كلمة ساندوتش تعود إلى اسم رجل بريطاني يدعى جون مونتاغو الملقب بإيرل ساندوتش الرابع الذي عاش في القرن الثامن عشر، وقيل إنه من كثرة إدمانه على القمار كان ينهمك في اللعب ولا يبرح مكانه حتى لتناول طعامه، وذات يوم طلب من الخادم وضع قطعة لحم بين قطعتي خبز حتى يتناولها بسهولة دون أن يتسخ المكان والطاولة، فقلده أصدقاؤه. وتقول نسخة ثانية من القصة، إن ساندوتش كثيراً ما كان ينشغل بعمله ولا يملك وقتا لتناول وجباته خارج المكتب، فكان يطلب من الخدم في بيته تحضير شرائح اللحم ووضعها بين قطعتين من الخبز ليأخذها معه إلى العمل حتى لا تتسخ طاولته ومكتبه

الدولار: كلمة “دولار” هي الصيغة الإنجليزية لكلمة ثالر “thaler” الألمانية. وكان اسم “ثالر” أُطلق على العملات المعدنية الأولى المسكوكة من مناجم الفضة في عام 1519 في يواخيمستال، في جمهورية التشيك حاليا، وكانت تلك العملات تسمى في الأصل يواخيمستالر “Joachimsthaler”، ولكن تم اختصارها لاحقا إلى ثالر. لكن التحوير الهولندي لنطقها “دالار”، هو ما عبر المحيط الأطلسي في جيوب المهاجرين الأوائل إلى أمريكا وعلى ألسنتهم، ومازال تأثير ذلك واضحا في طريقة نطق كلمة دولار من جانب الناطقين بالإنجليزية بلكنة أمريكية

معدة الإنسان المصري: هي البورصة التي تشهد تفاعل كل من الفول والساندوتش والدولار صعودا وهبوطا

علاقة غير مباشرة

إذا كانت العلاقة بين ساندوتش الفول والدولار واضحة كالشمس بالنسبة للمصري المغترب وخاصة في أمريكا، فإن هذه العلاقة تبدو مُلتبسة بالنسبة للمصري في مصر، ومع ذلك فإنها موجودة وقوية ذلك أن:

الإنتاج المحلى من الفول لا يمكن الاعتماد عليه، ومصر تستورد الفول من فرنسا وإنجلترا وكندا

مصر تستورد نحو 90 في المئة من إجمالى الاستهلاك المحلى

وبالتالي فإن أسعار الفول مرتبطة بأسعار صرف الدولار

ومن ثم فإن ارتفاع سعر الدولار يعني بالتبعية ارتفاع سعر ساندوتش الفول

أهمية الفول

الفول البلدى من أهم الوجبات فى مصر نظراً لاحتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين تصل إلى 30 في المئة بما يجعله مصدراً مهماً للبروتين الرخيص، خاصة للطبقات الشعبية عوضاً لهم عن نقص البروتين الحيوانى المرتفع الأسعار. لكن من كان يفطر بـ 4 سندوتشات (أربعة أنصاص من العيش البلدي) صار عليه أن يدفع 5 جنيهات مصرية بدلا من 4.