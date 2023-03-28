في شهر رمضان، فتاة مصرية تنجح بمطالبتها برفع الأذان بمدينة أمريكية

تمكنت الفتاة المصرية رانا عبد الحميد في الحصول على تصريح رسمي يسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت للمرة الأولى في مساجد حي أستوريا غرب منطقة كوينز بمدينة نيويورك الأمريكية في شهر رمضان المبارك.

وعملت رانا ووالدتها منى البغدادي على المطالبة في رفع أصوات الأذان في شوارع أستوريا مع دخول شهر رمضان المبارك، خلال الصلوات الخمس، لخدمة المسلمين بسماع الأذان تمكّنت الشابة ووالدتها قبل يومين، من الحصول على إذن رسمي برفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد أستوريا، وعبّرت الأم عن فرحتها بنشر صورة رانا وهي تعرض ورقة التصريح، وعلقّت “الحمد لله حمدًا طيبًا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين.. بعد 31 سنة في أمريكا أتمنى أن أسمع صوت الأذان في الشارع”.

ونشرت رنا ووالدتها أول مقطع فيديو يرصد نقل الصلاة عبر مكبر الصوت في المدينة بعد الإذن الرسمي، وعقّبت “الحمد لله، صوت الأذان في شوارع الاستانواي لأول مرة، فخورة بابنتي رانا”.