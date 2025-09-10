في سوق العمل والوظائف، الإمارات تسبح عكس التيار العالمي

بينما تُظهر الإمارات مؤشرات إيجابية قوية، يواجه سوق العمل العالمي تباطؤًا طفيفًا، تشير التوقعات العالمية إلى أن 33% من الشركات التي تتوقع تخفيض عدد موظفيها تعزو ذلك إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي، إلى جانب تحديات السوق وجهود إعادة الهيكلة بحسب أحدث استطلاع رأي أجرته مجموعة “مان باور” لرصد توجهات التوظيف. تظهر الفوارق الإقليمية بوضوح عند مقارنة أداء الإمارات بمناطق أخرى. ففي الوقت الذي تتصدر فيه الإمارات المشهد العالمي، سجلت منطقة أوروبا والشرق الأوسط الأوسع نطاقًا أضعف نوايا توظيف، بمتوسط توقعات بلغ 18% فقط. أما في آسيا والمحيط الهادئ، فحافظت على نمو قوي بنسبة 30%، بينما سجلت الأمريكتان متوسطًا إقليميًا بلغ 25%. وبفضل هذا الأداء الاستثنائي، تُرسخ الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز العمل الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط، وربما في العالم أجمع في الوقت الحالي. مع دخولنا الربع الأخير من عام 2025، تتصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر تفاؤلاً بشأن التوظيف على مستوى العالم. هذا التفاؤل ليس مجرد إحصائية عابرة، بل هو مؤشر على قوة اقتصادية متنامية واستراتيجية ناجحة للتنويع الاقتصادي.

وأكد أصحاب العمل في الإمارات توقعات توظيف بلغت 45%، وهي أعلى نسبة بين 41 دولة شملها الاستطلاع. هذا النمو الهائل ليس مقتصرًا على قطاع واحد، بل يمتد ليشمل عدة مجالات حيوية، أبرزها:

السلع والخدمات الاستهلاكية (57%).

(57%). القطاعات المالية والعقارية (57%).

(57%). النقل والخدمات اللوجستية والسيارات (53%).

(53%). خدمات الاتصالات (46%).

كما أن هناك طلبًا قويًا على المواهب في قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي سجل أعلى توقعات توظيف بين جميع القطاعات بنسبة 36%، مما يؤكد أن التوسع في الإمارات مدفوع بالتحول الرقمي.