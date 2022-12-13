في ذكرى ميلاده: قصة رواية “أولاد حارتنا” التي كادت تتسبب في مقتل نجيب محفوظ

في مثل هذا الوقت من عام 1911 وُلد الكاتب الكبير نجيب محفوظ الذي رحل عن عالمنا في 30 أغسطس/آب من عام 2006، ويُعد أول أديب عربي يحصل على جائزة نوبل في الأدب، وكان ذلك في عام 1988.

محاولة اغتيال

عاش نجيب محفوظ حياة حافلة، ومن أبرز المحطات في حياته محاولة الاغتيال التي تعرض لها عام 1994:

فقد طعنه شاب في رقبته

التقى الكاتب المصري محمد سلماوي بهذا الشاب وسأله عن دافعه

بهذا الشاب وسأله عن دافعه فقال لأنه (محفوظ) سب الاسلام في رواية أولاد حارتنا

عندما سأله سلماوي:هل قرأتها؟ أجاب : لا ولكن أمير الجماعة قال لي ذلك.

بعد قضائه نحو شهرين في مستشفى، ترك الهجوم أثرًا جعل محفوظ مقيد الحركة، كما أثر على يده وقدرته على الكتابة بشكل طبيعي، دون أن يؤثر ذلك على عطائه الأدبي الذي تواصل إلى أن وافته المنية في 30 أغسطس/ آب 2006 عن حوالي 94 عامًا.

الأكثر إثارة للمتاعب

لقد كانت هذه الرواية (أولاد حارتنا والتي عرفت خارج العالم العربي باسم أولاد الجبلاوي) والتي صدرت للمرة الأولى عام 1959 عندما نشرت في الأهرام كأكثر روايات نجيب محفوظ إثارة للمتاعب له حيث اعترض عليها بعض شيوخ الأزهر باعتبار أنها تتعرض للذات الالهية والأديان، كما اعترضت عليها السلطة السياسية حينئذ باعتبار فيها إسقاط على عصر عبد الناصر ثم كادت تودي في النهاية بحياة الأديب الكبير. ومنذ صدورها مُنعت من النشر في مصر بدعوى تناولها الذات الإلهية، قبل أن تُنشر في أواخر 2006 بعد 4 أشهر من رحيل كاتبها.

“الأحداث”

تدور أحداث الرواية في أحد أحياء القاهرة، فهناك تقع حارة الجبلاوي وبستانه:

تبدأ الأحداث مع ولادة أدهم ابن الجارية السمراء وتفضيل الجبلاوي له على بقية أبنائه، و تمرد ابنه إدريس عندما اختار الجبلاوي ابنه أدهم لادارة الوقف الأمر الذي أدى إلى طرد إدريس من البستان إلى الحارة.

ينجح إدريس في التسبب في طرد أدهم من البستان عندما يغريه بالاطلاع على وصية الجبلاوي وبتأثير من زوجة أدهم الفاتنة يقدم على ذلك، وتتوالى الأحداث حيث يقتل ابن أدهم ابنه الآخر، و ينتشر أبناؤه في الحارة.

بمرور الزمن تتحول الحارة إلى ثلاثة أحياء ارتبطت بثلاثة أبطال ظهروا في أزمنة مختلفة هم جبل ورفاعة وقاسم.

ثم يظهر في النهاية عرفة الذي سيقضي على الجبلاوي.

طرح رجال الدين الاسلامي، الذين اعترضوا على الرواية، تفسيرا دينيا لرؤيتهم لها فقالوا إن الجبلاوي هو الله والبستان هو الجنة والحارة هي الدنيا وأدهم هو آدم وإدريس هو إبليس والأبطال الثلاثة هم رؤوس الأديان السماوية الثلاثة فجبل هو موسى ورفاعة هو عيسى وقاسم هو محمد واعتبروا أن الشخصية الرابعة وهي عرفة ترمز للعلم.

من هو نجيب محفوظ؟

قضى محفوظ طفولته ومراهقته في حي الجمالية بقلب القاهرة التاريخية:

أطلق عليه والده اسم نجيب محفوظ تيمنًا وتقديرًا لطبيب يحمل الاسم ذاته، أنقذ حياة الأديب قبل أن تبدأ

غرس المكان في محفوظ تفاصيل الحارة المصرية، وساهم في تكوين شخصيته وفكره وخياله، وفيها دارت أحداث أهم رواياته، وهي: الثلاثية (بين القصرين، وقصر الشوق، والسكرية)

التحق محفوظ بالجامعة ودرس الفلسفة، وبدأ الكتابة وهو في الـ17 من عمره، وتدرج في وظائف حكومية

شهد أحداث ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي التي أثرت فيه، ونقلت إليه معاني المقاومة ومعركة الهوية، فكانت تلك الثورة جزءًا من بعض رواياته، مثل “بين القصرين”

وفي نهاية أربعينيات القرن الماضي، انضم محفوظ إلى مجموعة أصدقاء عُرفت بـ”الحرافيش”، وهي كلمة كانت تعني حتى نهاية العصر العثماني الطبقات الشعبية، خصوصًا الحرفيين، وقيل إن المقصود بها “من لا مأوى لهم”. وكانت المجموعة تضم مشاهير، بينهم الممثل أحمد مظهر، الذي أطلق تسمية الحرافيش على تلك المجموعة، والكاتب على أحمد باكثير، والشاعر صلاح جاهين

بدأ نجيب محفوظ الكتابة منذ ثلاثينات القرن الماضي، واستمر في ذلك حتى عام 2004، وأثرى المكتبة العربية والعالمية بعشرات المؤلفات الأدبية منها: “عبث الأقدار، والطريق، ودنيا الله، والشحاذ، وقصر الشوق، والسمان والخريف، واللص والكلاب، وبداية ونهاية، والسراب، وقبل الليل، وثرثرة فوق النيل، وأفراح القبة، وأولاد حارتنا”

“شر أعمالي”

كان محفوظ نفسه قد وصف رواية أولاد حارتنا بأنها “عمل حرمته الظروف من النقد، هذا عمل سياسي في المقام الأول… والمقصودون بالعمل فهموا معناه… لذلك الأرجح أنهم كانوا وراء تحويل الأمر إلى الناحية الدينية لكي أقع في شر أعمالي.”