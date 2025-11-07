في دول الخليج منصة ذكاء الاصطناعي ستوفر 40 بالمئة من استهلاك طاقة التكييف

أكد أنطوان بوست الرئيس التنفيذي لشركة إنتيجر الهولندية التي ابتكرت منصة لتوفير 40 بالمئة من استهلاك الطاقة، أن المنصة يمكن أن تتوافق للعمل بسهولة في دول الخليج وأشار لأريبيان بزنس بالقول:أعتقد أن تحدي إعادة ضبط نماذجنا للتعامل مع الديناميكيات الحرارية والطقس هو التحدي الأسهل. هذا لأننا لا نستخدم “الذكاء الاصطناعي المُدمج” (أو ما يُعرف بـ “الصندوق الأسود”)، بل نماذج ذكاء اصطناعي مُستندة إلى الفيزياء، والتي تُترجم بسهولة إلى سيناريوهات مُختلفة. وبالطبع، نُحدّث ونُحسّن نماذجنا باستمرار للتعامل مع سيناريوهات مُختلفة، خاصةً وأننا نهدف إلى التوسع عالميًا في المُستقبل القريب. لستُ مُلِمًّا بتحدي التكامل مع مُعدّات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المُنتشرة في الخليج، لذا يصعب عليّ تحديد مدى صعوبته. في جميع أنحاء أوروبا، على سبيل المثال، نحن أكثر دراية بالعلامات التجارية وكيفية تواصلها. باختصار، إذا كانت المُعدّات مُوحّدة نسبيًا في طريقة تواصلها (تستخدم BACnet أو Modbus أو KNX أو أي بروتوكول مُوحّد آخر)، فعادةً ما يكون الأمر مُجرّد دمج هذه الأجهزة الجديدة في منصتنا. يذكر أن شركة إنتيجر تكنولوجيز Integer Technologies الناشئة ومقرها آيندهوفن، هولندا، كشفت مؤخرا عن حصولها على تمويل جديد لمنصة مدعومة بـ الذكاء الاصطناعي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) بنسبة قد تصل إلى 40%. وتأتي هذه التقنية المذهلة، التي يصفها المستثمرون بأنها “تحوّل كل مبنى إلى مركز طاقة ذكي”، كحل عملي لمواجهة ندرة الكفاءات الفنية المتخصصة والتعقيد المتزايد في أنظمة الطاقة المستدامة كونها تنجز عملية معايرة تضمن دقة ضبط الترموستات مع ضمان الحرارة الفعلية. وحصلت إنتيجر تكنولوجيز مؤخرًا على تمويل بقيمة مليون يورو (حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي) من مستثمرين بارزين، بما في ذلك LUMO Labs ووكالة برابانت للتنمية (BOM) وVP Capital. ويُستخدم هذا الاستثمار لتسريع إطلاق المنصة وتوسيع نطاقها لاستهداف المباني التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تُعاني طويلاً من نقص الخدمات بسبب ارتفاع تكاليف وحلول أنظمة إدارة المباني (BMS) المعقدة. وفي خطوة قد تُحدث ثورة في قطاع كفاءة الطاقة والمباني الذكية، تم تسخير الذكاء الاصطناعي لحل مشكلة بالغة التعقيد، و تكمن قوة منصة Integer Technologies في قدرتها على ربط جميع مكونات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) بشبكة واحدة، ثم تحسين تشغيلها عبر نماذج متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي والفيزياء. وعلى عكس أنظمة إدارة المباني التقليدية التي تتطلب برمجة مُكلفة وخبرة متخصصة، تسعى إنتيجر لجعل تحسين عمليات ضبط كفاءة المباني المتطورة متاحًا للفنيين العاديين.