في دبي.. افتتاح أول مكاتب باور سكوول في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت شركة باور سكول الأمريكية، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (PWSC)، عن افتتاح أول مكاتبها في الشرق الأوسط وإفريقيا في دبي خلال العام 2023، ضمن إطار خططها لتسريع وتيرة توسعها العالمي.

وتتميز الشركة بتوفير البرمجيات التعليمية القائمة على السحابة التي تستهدف المدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في أمريكا الشمالية.

ويساهم المكتب الجديد، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، بتوفير خدمات باور سكول إلى شبكة عملائها المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تتضمن مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة، مجموعة ليوا للتعليم، وشركة الدار التعليمية، ومؤسسة إيسول التعليمية، والمدرسة الأمريكية بأبوظبي. كما يسهم في توجيه جهود العملاء في الوجهات المستهدفة، وتعزيز علاقات الشركة مع العملاء في الأسواق القريبة.

ويمثل المكتب الإقليمي الجديد مركزاً رئيسياً للمساعدة في توسيع نطاق شبكة شركاء قنوات التسويق لدى باور سكول في عدد كبير من الأسواق الاستراتيجية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتسهم حلول باور سكول المبتكرة، ضمن إطار التطبيق المتزايد لحلول التكنولوجيا التعليمية في الإمارات والمنطقة المحيطة، بتعزيز إمكانيات المعلمين والطلاب والأهالي للاستخدام والتطبيق الأمثل للتكنولوجيا المتطورة. وتقدم حلول باور سكول، التي تتميز بخبرة تفوق 25 عاماً في مجال تكنولوجيا التعليم، تحليلاتٍ ورؤى في الوقت الحقيقي للمعلمين والأهالي، وتعزز التواصل والتعاون السلس والمستمر مما يزيد الإنتاجية، ويقلل التكاليف التشغيلية، ويحسن النتائج النهائية للطلاب بشكل كبير.

وقال هارديب جولاتي، الرئيس التنفيذي لباور سكول “نحرص على مواصلة تعزيز إمكاناتنا لمواكبة احتياجات التحول الرقمي لعملائنا، ولا سيما مع نمو قاعدة عملائنا العالمية. ونشهد طلباً قوياً على حلول التكنولوجيا لمرحلتي التعليم الابتدائية والثانوية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونتمتع بالمكانة المتميزة التي تخولنا تقديم أفضل الحلول المخصصة لرواد قطاع التعليم في هذه المنطقة، ممن يستثمرون في التكنولوجيا لتمكّنهم من توفير أفضل مستويات التعليم للأجيال القادمة”.

وتمتلك باور سكول قاعدة مكونة من 15 ألف عميل في أكثر من 90 دولة في جميع أنحاء العالم، وتغطي حلولها الحلقة الكاملة من العمليات المدرسية، ابتداءً من إدارة العمليات الإدارية مثل عمليات التوظيف، وإدارة وتمويل الموارد البشرية، وصولاً إلى عمليات الطلاب مثل التسجيل والتواصل وتحليل البيانات والرؤى.

ويضم كادر الشركة أكثر من ثلاثة آلاف موظف في جميع أنحاء العالم، ويحتضن المكتب الرئيسي الجديد في الإمارات موظفين من مختلف أقسام الشركة، بما في ذلك الإدارة العليا وفرق التسويق والمبيعات وهندسة الحلول، والذين سيعملون على تلبية طلبات العملاء الحاليين والمحتملين في المنطقة.