في الكويت والإمارات، افتتاح سلسلة مطاعم تشيبوتلي الأمريكية للوجبات المكسيكية

أعلنت شركة تشيبوتلي مكسيكان جريل اليوم عن توقيعها اتفاقية شراكة مع مجموعة الشايع، الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لافتتاح عدة مطاعم في الشرق الأوسط كخطوة نحو تسريع جهودها للتوسع عالمياً.

وتتيح الاتفاقية الجديدة، وهي الأولى من نوعها في تاريخ شركة تشيبوتلي، افتتاح أفرع لها في دبي والكويت في مطلع العام المقبل قبل أن تتوسع إلى عدد من دول الشرق الأوسط حيث تزاول مجموعة الشايع أعمالها.

وبهذه المناسبة، قال برايان نيكول رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تشيبوتلي مكسيكان جريل: “إن الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها مجموعة الشايع في أسواق المنطقة ستمكننا من الانطلاق بسرعة في هذه الاقتصادات الواعدة بالنمو. نحن متحمسون جداً لنقدم لضيوفنا في الشرق الأوسط نكهات وأطباق استثنائية معدة بطريقة كلاسيكية من مكونات تأتي من مصادر مسؤولة، كما نتطلع إلى تعزيز هدفنا بترك بصمة إيجابية في هذه المنطقة.”

من جهته، قال محمد الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع: نحن فخورون بالإعلان عن هذه الشراكة الحصرية مع شركة تشيبوتلي التي بموجبها بتنا أصحاب حقوق الامتياز الأول والوحيد للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي نواصل فيه تعزيز محفظتنا من خلال تقديم علامات تجارية جديدة ورائدة عالمياً لزبائننا في جميع الأسواق التي نعمل فيها.”

وتتضمن محفظة تشيبوتلي مجموعة واسعة من المطاعم التي تمتلكها وتديرها حول العالم من بينها 33 مطعماً في كندا؛ 15 مطعماً في المملكة المتحدة بالإضافة إلى 3 مطاعم أخرى سيتم افتتاحها هذا الصيف؛ 6 مطاعم في فرنسا؛ واثنان في ألمانيا. أمّا في أمريكا الشمالية، فتمتلك الشركة وتشغل حالياً أكثر من 3,200 مطعماً وتستهدف نمواً بنسبة من 8 إلى 10% سنوياً على المدى المنظور، 80% من بينها هي أفرع Chipotlane، وهي أفرع تقدم خدمة الطلب أونلاين والاستلام من خلال خدمة طلبات السيارات. وتخطط تشيبوتلي لافتتاح أكثر من 255 مطعماً جديداً هذا العام، وتهدف لأن يصل عدد المطاعم التي تمتلكها في أمريكا الشمالية 7,000 على المدى الطويل.

والجدير ذكره أنّ مجموعة تطوير الأعمال التابعة لشركة تشيبوتلي، والتي تم تشكيلها مؤخراً بقيادة رئيس إدارة تطوير الأعمال نيت لوتون، تبحث فرص النمو من خلال اتفاقيات شراكة خارجية. https://ir.chipotle.com/contact-us.