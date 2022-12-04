في السعودية.. يفكرون.. يتساءلون: هل نحن وحدنا في الكون؟

اختتم “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2022” أعماله التي شهدت كلمة بعنوان “لقاءات بشرية دخيلة: من سنكون في المستقبل؟” أدارها أستاذ الفلسفة بجامعة كوليدج بدبلن الدكتور جوزيف كوهين، فيما تحدث فيها الأستاذ والباحث في الفلسفة بجامعة ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور نيكولاس دي وارن، والذي أكّد أنّ استكشاف الكون الخارجي يعني استكشاف أنفسنا.

محاضرات وأشياء أخرى

كان مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2022 قد شهد :

محاضرات عامّة

جلسات حوارية وورش عمل متزامنة

المقهى الفلسفي، ومناظرة القراءة بين السطور

ورش عمل فلاسفة الغد التي شارك فيها الأطفال واليافعون.

سؤال فلسفي

مرتديا زي رواد الفضاء، قدم الدكتور نوربيرت فريشاوف، كبير التقنيين والشريك في “Space Tec” ومؤسِّس منتدى الفضاء النمساوي، محاضرة وعرضاً مرئياً أجاب فيهما على سؤال فلسفي “هل نحن وحدنا؟”، ومثّل هذا السؤال عنواناً لجلسة حوارية أُقيمت بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، وأدارها مُستشار الأخلاقيات في المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا الدكتور جاك أرنولد.

الاستكشاف

كان “الاستكشاف خارج نطاق المعرفة” عنواناً للجلسة الحوارية التي أدارها الدكتور حسن الشريف، وشارك فيها أستاذ الفلسفة المُساعد بجامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة جمعية الفلسفة السعودية الدكتور عبدالله المطيري، الذي أكّد أنّ:

الاستكشاف هو حالة من الارتباط الخارجي بالغريب والمجهول

الاتصال بالآخرين هو جوهر الاستكشاف

الاستكشاف ينطلق من شغفنا بما لا نعرف حتى الآن

حماية الفضاء

كما تناولت الفعاليات، موضوع “البيئة المجرية: مسؤوليتنا”، حيث تحدث الأستاذ في جامعة سانت لويس الدكتور راي لي بيو، عن المجرات في الفضاء، وعلى من تقع مسؤولية حمياتها من الآثار الجانبية والأضرار التي قد تضر بها، فيما تناولت موضوعاً آخر عن منظور العلاقات الشخصية التي قد تطرأ بين الإنسان والآلة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، ودور الفلسفة في الهندسة والعلوم المختلفة، ودعمها للعلوم الطبيعية.

ورش

فيما عقدت 3 ورش ضمن فعالية “فلاسفة الغد” المخصصة للأطفال، تناولت:

البدايات وأهميتها في الكون

الاختلافات بين كل فرد وآخر

كيف يتميز كل واحد بصفاته الخاصة والمختلفة عن الآخرين.

قراءة بين السطور

وعلى مستوى الفعاليات المصاحبة، حظيت مناظرة القراءة بين السطور بتفاعل ومشاركة أربع مجموعات من طلبة الجامعات الذين ناقشوا موضوع “التخوف الأخلاقي من تطور الذكاء الاصطناعي أمر مبالغ فيه”.