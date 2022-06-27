في السعودية والإمارات، منصة لإيجار فيلات وقصور فاخرة

يجيب محمد سلطان، الرئيس التنفيذي لدى لاكجري اكسبلوريرز كوليكشن عن استفسارات أريبيان بزنس حول توسع أنشطة الشركة في كل من الإمارات والسعودية، وإن كانت لديهم استثمارات عقارية خاصة بهم في السعودية، ويجيب بالقول:” يوفر عرضنا الأول خمسة عقارات في مكة المكرمة، تضم منزلي بنتهاوس مفتتحين حديثاً ومتاحين للحجز، وثلاثة عقارات أخرى قيد التجهيز، تتمتع جميعها بموقع متميز بالقرب من الحرم المكي الشريف مع إطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة. كما نقدم خدمات ﻛﻮﻧﺴﻴﺮﺝ متكاملة في المملكة العربية السعودية، بما فيها الشيف المقيم وموظفي التوصيل والمضيفين الشخصيين وطاقم خدمة الغرف.

كيف بدأ حضوركم في العربية السعودية؟ وما نوع الشريحة التي تستهدفها شركتكم في مكة وهل تقتصر على موسم الحج؟

تبرز المملكة العربية السعودية كواحدةٍ من أبرز أسواق الضيافة والسياحة بفضل مخططات التطوير الهائلة والمدعومة برؤية المملكة 2030، والتي تهدف لاستقطاب 100 مليون سائح بحلول عام 2030. ويشكل دخولنا إلى السوق السعودية جزءاً مهماً من مخططنا الاستراتيجي، لكن الجزء الأهم يتمثل في دور محفظة عقاراتنا في تعزيز عروض السياحة الفريدة التي تضمها المملكة اليوم. كما يعزز تقديم عروضنا في سوق مكة المكرمة حضورنا في المملكة، ويستقطب الطلب على خيارات الإقامة الخاصة والفاخرة في محيط الحرم الشريف. وتتوفر منشآتنا في مكة المكرمة للحجز طوال العام. وندرس حالياً إمكانية توسيع حضورنا إلى العاصمة الرياض لدعم مجتمعها المحلي وسوق العمل فيها بخدماتنا المتميزة.

ما هي أنشطة شركتكم الرئيسية ومتى بدأت، وهل هي بمثابة Airbnb، للفيلات والقصور مثلا؟

ارتسمت الملامح الأولى للاكجري اكسبلوريرز كوليكشن، التي برزت بحضورها الفاعل منذ انطلاقها في يونيو 2020 حتى اليوم، في عام 2018 عندما لاحظنا إقبال كبار عملاء لاكجري اكسبلوريرز، وكالة السياحة المتخصصة بتنظيم الفعاليات وتجارب السفر الراقية، على قضاء عطلاتهم في منازل وفلل فاخرة حول العالم. إذ لم تتوفر حينها في دبي خيارات الإيجار والإقامة القصيرة الراقية المتاحة في جنوب فرنسا وإيطاليا ولوس أنجلوس، وغيرها من المواقع السياحية الأكثر تطوراً بهذا المجال.

وساهمت الأزمة الصحية العالمية في رفع مستويات الطلب على العقارات المخصصة للعطلات دون التأثير على نمط الحياة الفاخر. وانطلاقاً من إدراكنا هذا التغير في السوق، اعتمدنا على رؤيتنا وما نتميز به من كفاءة وخبرة لإطلاق لاكجري اكسبلوريرز كوليكشن كشركةٍ رائدة في سوق المنازل الفاخرة والمخصصة للإقامة خلال فترات العطلة، مستندين إلى إمكانياتنا وخبراتنا المتاحة. ويتمحور اهتمامنا حول تلبية تطلعات السياح والمسافرين بأفضل خيارات الإقامة الراقية والمزودة بأحدث المرافق في ظل أعلى معايير الخصوصية والرفاهية. وتضم محفظتنا اليوم 20 عقاراً بين منازل وفلل فاخرة ضمن أبرز المواقع الرئيسية في دبي. كما افتتحنا مؤخراً عقارين جديدين في مكة المكرمة، مع خطط لافتتاح ثلاثة عقارات أخرى هذا العام، فضلاً عن مشروع ضخم جديد قيد الإنشاء في أبوظبي.

وتتوافر منشأتنا اليوم من خلال مختلف أقنية الحجوزات الإلكترونية ومقدمي خدمات كونسيرج السفر حول العالم، حيث تقدم أعلى مستويات المرونة والخدمات المخصصة التي تميز خدماتنا وتكفل رضا عملائنا وتلبية تطلعاتهم، بما فيها طاقم واسع من الطهاة المحترفين والمضيفين المؤهلين وفرق التنظيف عالية الكفاءة.

هل تتعاملون مباشرة مع مكاتب سفر أصحاب الثروات العالية؟

كما ذكرت سابقاً، نتلقى طلبات للحجوزات من مختلف شركات خدمات كونسيرج السفر الفاخرة على مستوى العالم. وتجدر الإشارة إلى أننا تلقينا الكثير من الحجوزات نتيجة التوصيات من عملاء سابقين، حيث استقطبنا مجموعةً من العملاء الجدد، من بينهم أثرياء ومشاهير وشخصيات رياضية ورجال أعمال رفيعي المستوى.

كيف يقنع صاحب العقارات بتقاسم التكاليف من رسوم وضرائب، من يدفع هذه في كل صفقة؟

يمثل مشروعنا التزاماً طويل الأمد بتوفير خدمات ومنشآت فاخرة من خلال ضمان عوائد ثابتة لأصحاب العقارات بالتزامن مع الاستثمار في تطوير عقاراتهم، سواء من حيث تجديد الديكورات أو التجهيزات، لتلبية تطلعات عملائنا، حيث نبدأ باستئجار عقار ما، ونرتقي به إلى مستوى محفظتنا من خلال تعاوننا مع شركةٍ رائدة في عالم التصميم الداخلي تتولى تنظيم مختلف عمليات التطوير والتحديث والبناء والتجهيز المتكامل، لتترك بصمة ﻻﻛﺠﺮﻱ ﺍﻛﺴﺒﻠﻮﺭﻳﺮﺯ ﻛﻮﻟﻴﻜﺸﻦ الفاخرة.