في السعودية والإمارات، اعتماد الذكاء الاصطناعي يفوق المعدل العالمي

استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل أصبح أمرًا شائعًا جدًا في الإمارات والسعودية مع 7% فقط من المشاركين من الموظفين في الإمارات و6% في السعودية لا يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي على الإطلاق في العمل، مقارنة بنسبة 23% عالميًا. يكشف ذلك تكاملاً سريعاً وواسع النطاق للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليومية في المنطقة بحسب خلاصة دراسة جديدة أجرتها شركة أوليفر وايمان. استطلعت الدراسة في منتصف عام 2025، آراء أكثر من 16,000 مهني في 18 دولة، وكشفت أن القوى العاملة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تجمع بين الاعتماد القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحرص الواضح على الاستخدام المسؤول. وزعمت الدراسة أن عددًا غير مسبوق من المهنيين في الإمارات (67%) والسعودية (70%) على استعداد لقبول رواتب أقل مقابل الحصول على تدريب في مجال الذكاء الاصطناعي. هذه النسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 41%. هذا يكشف عن بعد نظر استراتيجي لدى القوى العاملة في المنطقة ورغبة في الاستثمار في مستقبلهم المهني، حتى لو كان ذلك يعني التضحية بالأرباح الفورية بحسب البيان الصادر حول الدراسة. وفيما ينظر البعض إلى الذكاء الاصطناعي على أنه تهديد (عملاً بالقول الشعبي ما عدوك الا ابن كارك)، فإن العاملين في الإمارات والسعودية يظهرون وعيًا أعمق بتأثيره على الأمن الوظيفي. 6% فقط في الإمارات و5% في السعودية يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي لن يؤثر على أمنهم الوظيفي، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 17%. هذا يشير إلى أنهم لا يتجاهلون التحديات المحتملة، بل يتطلعون إلى التكيف والاستفادة من هذه التغييرات.

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