شاهد كيف تولد الكهرباء من الواجهات الزجاجية للأبنية والنوافذ في الخليج العربي

كيف يعمل زجاج كلير فيو الشمسي؟

يستخدم الزجاج تقنية متقدمة تعتمد على جسيمات صغيرة جداً تسمى أحيانا جسيمات نانوية وميكروية نظراً لصغرها الشديد وهي مدمجة في طبقة الزجاج. تتولى هذه الجسيمات التقاط ضوء الشمس وتوجيهه نحو حواف الزجاج. وفي حواف الزجاج، توضع خلايا شمسية تقليدية (مصنوعة من السيليكون) تعمل على تحويل هذا الضوء الموجه إلى طاقة كهربائية.

مواصفات ومكاسب

الشفافية العالية: يحتفظ الزجاج بشفافية عالية تصل إلى 70%، مما يسمح بمرور الضوء الطبيعي وتجسيد الألوان بشكل صحيح ودون تشويه.

إدارة الضوء والحرارة: يتميز الزجاج بقدرته على حجب الأشعة فوق البنفسجية (UV) والأشعة تحت الحمراء (IR) بشكل انتقائي. هذه الأشعة هي المسؤولة عن الحرارة الزائدة، لذا يقوم الزجاج بمنعها وتحويلها إلى كهرباء، مما يساهم في تقليل تكاليف التكييف بنسبة تصل إلى 22%.

توليد الطاقة: يمكن للزجاج الشمسي أن يولد حوالي 30 واط لكل متر مربع، مع وجود خطط مستقبلية لزيادة هذه القدرة إلى أكثر من 50 واط/متر مربع. بفضل هذه التقنية، يمكن تحويل واجهات المباني والنوافذ إلى محطات توليد طاقة شمسية متكاملة.

الاستدامة والأداء: يعمل الزجاج كعازل حراري ممتاز، مما يقلل من تكاليف التبريد والتدفئة بنسبة تصل إلى 40% في المناخات الحارة. كما أن له عمراً افتراضياً طويلاً يتجاوز 20 عاماً، وفترة استرداد كربون قصيرة جداً مقارنة بالزجاج المزدوج التقليدي، مما يجعله حلاً صديقاً للبيئة.

وكانت الإمارات للزجاج، الشركة المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، قد أعلنت مؤخرا عن توقيع اتفاقية تصنيع وتوزيع لمدة خمس سنوات مع شركة «كليرفيو تكنولوجيز»، الأسترالية للتعاون بين الجانبين في إدخال أحدث تقنيات وحلول الزجاج الشمسي المتطور إلى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري. وستتولى «الإمارات للزجاج» تصنيع الزجاج المُدمج بالطاقة الشمسية الذي تطوره «كليرفيو»، وهي تقنية من الجيل التالي تتيح للزجاج توليد الكهرباء ذاتياً من ضوء الشمس مع الحفاظ على النقاء والعزل الحراري عالي الكفاءة. كما تحصل «الإمارات للزجاج» على حقوق توزيع غير حصرية لهذه الحلول في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، لتلبية الطلب المُتزايد على مواد البناء المُستدامة في البيئات المشمسة. تجسد هذه الخطوة تزايد الاهتمام في السوق بحلول الطاقة المتجددة المُدمجة في مواد البناء، إذ يتم تصميم تقنيات الزجاج الشمسي والـواجهات الزجاجية والكسوة الخارجية للمباني بحيث تلائم المباني التجارية والسكنية والمؤسسية، وتُستخدم في الواجهات والأسقف الزجاجية والنوافذ والمظلات وحتى البيوت الزراعية، لتوفر مزيجاً من الكفاءة التشغيلية وترشيد الطاقة ومرونة التصميم بحسب صحيفة البيان. وتُعزز واجهات «كليرفيو» الشمسية المُتكاملة إنتاج الطاقة المُتجددة في مواقع البناء، ما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مع تحسين الإضاءة الطبيعية وتخفيف الحرارة في المبنى، وهو حل مثالي للدول مثل الإمارات.