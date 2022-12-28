الحكومة الإسرائيلية الجديدة: من بينها رئيس يُحاكم في قضايا فساد، ووزير مُدان بالاحتيال، وزعيم “جماعة إرهابية”

اقترب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو خطوة أخرى اليوم الثلاثاء من تشكيل حكومة وبداية فترة ولاية سادسة له، وذلك بعد أن أقر الكنيست تشريعا مثيرا للانقسام اتفق عليه مع شركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف.

وعلى الرغم من الفوز الواضح الذي حققته كتلته من الأحزاب اليمينية والدينية في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني، فقد استغرق نتنياهو ما يقرب من شهرين للتوصل إلى اتفاقات مع حلفائه، الذين طالبوا بنصيب كبير من السلطة مقابل دعمهم.

اقرأ أيضا:

تعديلات على قانون الحكومة الإسرائيلية

التعديلات التي أُدخلت اليوم الثلاثاء على قانون الحكومة الإسرائيلية ستمكن حزب الصهيونية الدينية المؤيد للمستوطنين من تولي منصب وزير ثان في وزارة الدفاع، مما يمنحه سلطة واسعة على توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لتكون ضمن دولتهم المستقبلية.

المؤيد للمستوطنين من تولي منصب وزير ثان في وزارة الدفاع، مما يمنحه سلطة واسعة على توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لتكون ضمن دولتهم المستقبلية. سيسمح تعديل ثان لأرييه درعي ، زعيم حزب شاس المتشدد، بتولي الوزارة رغم إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي.

، زعيم حزب المتشدد، بتولي الوزارة رغم إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي. من المتوقع أن يتولى درعي منصب وزير المالية خلال عامين في صفقة تناوب مع زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش.

طعن على التشريع

وردا على التشريع، قالت المحكمة العليا الإسرائيلية إنها ستنظر طعن مجموعة علماء وأكاديميين ودبلوماسيين سابقين تسمى “حصن الديمقراطية” على تعيين درعي.

التحالف مع اليمين المتطرف

منذ فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، أبرم رئيس الوزراء السابق صفقات مع عنصريين مناهضين للعرب وكارهين للمثليين وسياسيين أدينوا بارتكاب جرائم، ووفقا لفاينانشال تايمز فإن نتنياهو على أعتاب ترؤس الحكومة اليمينية الأكثر تطرفًا في تاريخ الدولة اليهودية.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة الجديدة ستظهر إلى أي مدى يرغب نتنياهو الذي لا يزال يحاكم بتهمة الفساد، في الحفاظ على هيمنته على السياسة الإسرائيلية من خلال:

تحالفه مع تجمع الصهيونية الدينية المتطرف قبل انتخابات الشهر الماضي لضمان حصول تحالفه اليميني على أغلبية عاملة بعد أربع انتخابات برلمانية غير حاسمة.

الصهيونية الدينية أصبحت ثالث أكبر مجموعة في الكنيست، وثاني أكبر مجموعة في ائتلاف نتنياهو، ما دفع قادتها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من الهامش إلى التيار الرئيسي.

من الهامش إلى التيار الرئيسي. “بن غفير” سيصبح وزيرًا للأمن بسلطات موسعة. والمعروف أن بن غفير قومي متطرف هدد ذات مرة بإسقاط الجنسية الإسرائيلية عن الفلسطينيين وأدين في عام 2007 بالتحريض على العنصرية.

سيصبح وزيرًا للأمن بسلطات موسعة. والمعروف أن بن غفير قومي متطرف هدد ذات مرة بإسقاط الجنسية الإسرائيلية عن الفلسطينيين وأدين في عام 2007 بالتحريض على العنصرية. سيكون لبن غفير تأثير على الشرطة الإسرائيلية وشرطة الحدود التي تعمل في الضفة الغربية المحتلة.

تأثير على الشرطة الإسرائيلية وشرطة الحدود التي تعمل في الضفة الغربية المحتلة. سموتريتش الذي أعلن نفسه كارهًا للمثليين ومؤيدًا قوميًا متطرفًا لضم الأراضي الفلسطينية، سيتسلم وزارة المالية.

الذي أعلن نفسه كارهًا للمثليين ومؤيدًا قوميًا متطرفًا لضم الأراضي الفلسطينية، سيتسلم وزارة المالية. سيحصل حزب بن غفير على منصب وزاري ثانٍ تم التوصل إليه حديثاً في وزارة الدفاع مع صلاحيات على الإدارة المدنية في الضفة الغربية.

على منصب وزاري ثانٍ تم التوصل إليه حديثاً في وزارة الدفاع مع صلاحيات على الإدارة المدنية في الضفة الغربية. سيكون من بين الأعضاء الآخرين في الحكومة الجديدة القومي المتطرف والمعارض الشرس لحقوق مجتمع الميم آفي ماعوز ، وأرييه درعي ، وهو زعيم متطرف، على الرغم من إدانته بالاحتيال الضريبي هذا العام.

، ، وهو زعيم متطرف، على الرغم من إدانته بالاحتيال الضريبي هذا العام. توقعت الصحيفة أن تكون الإصلاحات القانونية من بين أولويات الحكومة الجديدة.

الإصلاحات المزعومة تشمل تمكين النواب من تجاوز أحكام المحكمة العليا بأغلبية بسيطة ومنح السياسيين السيطرة على تعيين القضاة.

واعتبرت الفايننشال تايمز أن من شأن ذلك أن يصل إلى مستوى الاعتداء على القضاء. وذكرت ما قاله بن غفير أيضًا عن أنه سيدعم تشريعًا لرفض محاكمة الفساد التي تلاحق نتنياهو منذ عامين – وهو الهدف النهائي المحتمل لرئيس الوزراء القادم.

تعزيز الاستيطان

يعد صعود بن غفير وسموتريتش – وكلاهما يعيش في المستوطنات -علامة مبكرة على

زيادة الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، مما يجعله أقرب إلى الضم الفعلي.

تعزيز المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وتأجيج التوترات مع الفلسطينيين في وقت تشهد فيه الضفة الغربية أكثر أعوامها عنفًا منذ عام 2005.

وتختتم الصحيفة مقالها بأنه يجب على حلفاء إسرائيل الغربيين ألا يقفوا مكتوفي الأيدي ويشاهدوا هذه الكارثة تتكشف. ويتعين على الولايات المتحدة، الحليف العسكري الرئيسي لإسرائيل، والاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، أن يستخدما نفوذهما لمحاسبة نتنياهو والمحيطين به.

ومن المتوقع أن يؤدي نتنياهو اليمين في حكومته الجديدة الخميس 29 ديسمبر كانون الأول بعد تقديم تشريع لمنح سلطات جديدة على الشرطة لإيتمار بن غفير رئيس حزب القوة اليهودية القومي المتطرف بصفته وزيرا للأمن القومي.