في الإمارات وقطر، توسيع فرص التعليم الطبي وتسهيل عملية القبول لطلاب مدارس

وقّعت كلية الطب بجامعة سانت جورج في غرينادا، اتفاقية تعاون لأربع سنوات مع مجموعة “جيمس للتعليم“، إحدى كبرى المؤسسات التعليمية الخاصة في العالم. تهدف هذه الشراكة إلى توسيع فرص التعليم الطبي وتسهيل عملية القبول للطلاب في 47 مدرسة تابعة للمجموعة في الإمارات وقطر. وبموجب هذه الاتفاقية، سيستفيد طلاب 47 مدرسة تابعة لمجموعة “جيمس” ممن أنهوا بنجاح برامج مثل البكالوريا الدولية أو مستوى A، من عملية تقديم مبسطة للالتحاق بمسار دراسة الطب الذي تقدمه الجامعة، والذي يستمر لخمس أو ست سنوات. وتتجاوز الشراكة تسهيل القبول، حيث ستعمل الجامعة على إشراك طلاب “جيمس” في مجموعة واسعة من الأنشطة الأكاديمية والمهنية. تشمل هذه الأنشطة ندوات عبر الإنترنت، وورش عمل سريرية، وجلسات إرشاد فردية، بهدف تزويدهم برؤية أعمق حول مهنة الطب والحياة الأكاديمية في الجامعة. ولتشجيع الطلاب الطموحين، سيحصل المقبولون منهم على منحة جزئية ومقابلة قبول مضمونة، بالإضافة إلى فرصة الانضمام إلى “نادي جامعة سانت جورج الطبي العالمي”، وهي منصة إلكترونية توفر محتوى تعليمياً حصرياً. وعلّقت أوريلي ليلي فوماراك، المدير المساعد للشراكات الأكاديمية الدولية في جامعة سانت جورج، قائلةً إن الاتفاقية تؤكد التزام الجامعة بتمكين الجيل القادم من الأطباء وجعل التعليم الطبي أكثر سهولة للطلاب من مختلف أنحاء العالم. من جانبه، أعرب كريستوفر غودبورن، مدير “جيمس فور لايف”، عن فخره بالتعاون مع كلية الطب بجامعة سانت جورج. وأشار إلى أن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة لتمكين طلاب المجموعة من التعرف بشكل مباشر على متطلبات القبول في الجامعة، وتوسيع آفاقهم للمرحلة التعليمية المقبلة في المجال الطبي.

ما هي امتيازات الطلاب؟

عملية تقديم مبسطة للالتحاق بمسار دراسة الطب لمدة خمس أو ست سنوات. منحة جزئية. مقابلة قبول مضمونة. فرصة الانضمام إلى “نادي جامعة سانت جورج الطبي العالمي” عبر الإنترنت.