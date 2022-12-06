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المغرب ضد إسبانيا: أسود الأطلس يعبرون الماتادور إلى ربع نهائي المونديال

تأهل  منتخب المغرب للدور ربع النهائي على حساب نظريه الإسباني بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بدون أهداف
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تأهل  منتخب المغرب للدور ربع النهائي على حساب نظيره الإسباني بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بدون أهداف. وبذلك حقق أسود الأطلس إنجازا عربيا غير مسبوق بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

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أهم محطات المباراة

  • انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف
  • وكذلك كان حال الوقت الإضافي
  • فاز المغرب بضربات الجزاء بعد أن أهدر الفريق الإسباني 3 ضربات جزاء

أول فريق عربي

وكان المنتخب المغربي قد تأهل بتصدره ترتيب المجموعة السادسة، بينما حلت إسبانيا في المركز الثاني في المجموعة الخامسة. ويواجه المغرب الفريق الذي سيحسم اللقاء بين البرتغال وسويسرا والذي سيقام في وقت لاحق من اليوم.وكان المغرب أول فريق عربي يتأهل إلى دور الـ16 للمونديال في بطولة 1986.

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