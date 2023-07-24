في إحصائية حديثة .. خصوبة السعوديات تتراجع

رصدت إحصائية حديثة للهيئة العامة للإحصاء تراجعا ملحوظا في معدلات خصوبة السعوديات على الرغم من التفاوت بنسب الخصوبة بين نساء المملكة في كل محافظة من محافظاتها، الإ أن السنوات الـ12 الماضية كشفت هذا التراجع المستمر .

وتصدرت محافظة طبرجل شمال المملكة أعلى معدل خصوبة بين نساء المملكة “السعوديات” بـ 5.90، تلتها محافظة القريات بـ 4.96، في وقت سجلت محافظة النماص أقل معدل خصوبة بـ1.87.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الواردة في تعداد السعودية 2022، بلغ معدل الخصوبة الإجمالي لدى السعوديات خلال الـ12 شهرا التي سبقت يوم التعداد 2.80، وتصدرت منطقة الجوف مناطق المملكة بمعدل 4.44، تلتها منطقة الحدود الشمالية بـ3.90، فيما سجلت منطقتا مكة المكرمة والرياض أقل معدل خصوبة بواقع 2.45 في مكة المكرمة و2.65 في الرياض.

وجاء معدل الخصوبة الإجمالي في باقي مناطق المملكة على النحو التالي: نجران 3.79، تبوك 3.16، حائل 3.11 ، المدينة المنورة 3.08، عسير 2.90، المنطقة الشرقية 2.85، القصيم 2.8، الباحة 2.71، جازان 2.67.

وبحسب الإحصائيات شهدت معدلات الخصوبة لدى السعوديات تراجعا تدريجيا خلال السنوات الـ 12 الماضية، حيث سجلت 3.8 في عام 2011، و3.7 في عام 2012، و3.6 في عامي 2013- 2014، و3.5 في أعوام 2015-2016-2017، و3.4 في عام 2018، و3.1 في عام 2019، و3.0 في عام 2020، لتصل إلى أقل معدل عامي 2021 – 2022 بواقع 2.8.

يشار إلى أن معدل الخصوبة هو عدد المواليد الأحياء في سنة معينة أو متوسط عدد المواليد الأحياء في فترة معينة لكل ألف امرأة في سن الإنجاب، من عمر 15 إلى 49 سنة من مجموع السكان في منتصف السنة.

وكانت دراسات عالمية شددت على أن الانخفاض في الخصوبة أصبح أزمة تهدد دول العالم، حيث تشهد الاقتصادات الـ15 الأكبر في العالم أقل مستوى في الخصوبة، وقد سجلت 124 دولة في 2021 انخفاضا كبيرا في معدلات الخصوبة، حيث بلغت أقل من طفلين لكل امرأة.

وبحسب تقارير سابقة خلال العام 2022، فقد أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي إنخفاض معدل المواليد في المملكة على مدى السنوات الماضية بشكل مخيف ليصل إلى 17 مولودًا لكل ألف نسمة في العام 2020، بعد أن كان 44 مولود لكل ألف نسمة في العام 1980م, ويصل ترتيب المملكة عالمياً 102 وفق تصنيف مؤشرات التنمية العالمية WDI.