في أبو ظبي، دعك من شحن سيارتك الكهربائية، واستبدل بطاريتها بدقائق

أعلنت شركة نيو NIO لتصنيع المركبات الكهربائية الذكيّة ، عن طرح أسلوب جديد يساعد في تخفيف معاناة انتظار شحن المركبات الكهربائية بدولة الإمارات في العاصمة أبو ظبي، بعد الكشف عن محطة تبديل الطاقة NIO Power وهي استبدال البطارية بأخرى مشحونة وهي تقنية مبتكرة تمثل بديلاً عملياً ومتطوراً لأساليب الشحن التقليدية. وجرى الافتتاح الرسمي لأول محطة تبديل طاقة NIO Power في دولة الإمارات خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي. ومنذ تدشينها، شهدت المحطة إقبالاً متزايداً من مستخدمي مركبات NIO، حيث اعتمد نحو 15% منهم على هذه التقنية المتقدمة بشكل دائم. واستفسر محرر أريبيان بزنس حول توافق المحطة والبطاريات فيها مع طرز السيارات الكهربائية الأخرى، وفيما إذا كانت تقتصر على سيارات نيو فقط، وسننشر الرد هنا فور وصوله.

وتوفر هذه التقنية للمستخدمين إمكانية استبدال بطارية المركبة بأخرى مشحونة في غضون ثلاث دقائق، ما يسهم في تعزيز كفاءة عمليات الشحن وتسريعها بصورة غير مسبوقة. تمثل هذه المنظومة المتطورة بديلاً فورياً وفعالاً لأنظمة الشحن التقليدية، حيث تجمع بين الكفاءة العالية وسرعة الأداء، لتقدم بذلك حلاً جذرياً لاثنين من أبرز التحديات التي تعيق انتشار المركبات الكهربائية في المنطقة، ألا وهي طول مدة الشحن وقلة توافر محطات الشحن بحسب بيان الشركة الذي يشير إلى قرب توفر التقنية في دبي أيضا.

وتُعد محطة تبديل الطاقة NIO Power لاستبدال البطاريات نموذجاً متقدماً للتقنيات المؤتمتة بالكامل، حيث تعتمد منظومة ذكية تتيح للمركبة ركن نفسها تلقائياً داخل المحطة، لتبدأ فوراً عملية استبدال البطارية الفارغة بأخرى مشحونة بالكامل، وذلك في إطار عملية دقيقة تُرافقها سلسلة من الفحوصات الشاملة التي تشمل حالة البطارية، والمحرك، والأنظمة الكهربائية للمركبة. وبعد إتمام عملية الاستبدال، يتم نقل البطاريات الفارغة إلى بيئة شحن مخصصة، تتسم بمواصفات تقنية متطورة، حيث يتم شحنها وفقاً لأعلى معايير الكفاءة، قبل أن تخضع لفحص دقيق يضمن جاهزيتها التامة للاستخدام الآمن.

وفي ظل الطلب المتنامي على هذه التقنية المتقدمة، تستعد NIO لافتتاح ثاني محطة تبديل طاقة NIO Power في دبي خلال الأسابيع المقبلة، ضمن خطة توسعية تشمل إطلاق عدد من المحطات الجديدة على مدار العام، تلبيةً للنمو المتسارع في قاعدة المستخدمين وتعزيزاً لأهداف التنقل المستدام على مستوى الدولة.

وتعكس هذه المبادرة التزام NIO بدعم “الرؤية الاقتصادية 2030” لإمارة أبوظبي، التي تضع في صميم أولوياتها الاستثمار في البنية التحتية الذكية والحلول المبتكرة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة لمتطلبات النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل.