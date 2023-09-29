في آي ماركتس تغير مستقبل تجارة الفوركس

تأسست “في آي ماركتس” VI Markets في عام 2010، وقد ارتقت إلى مكانة بارزة كمنصة تداول رائدة مقرها في الكويت. وتلبي المنصة احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء، بمن فيهم الأفراد والمستثمرون المؤسسيون، وتوفر مجموعة واسعة من الأدوات المالية والميزات المصممة خصيصاً لاستيعاب المتداولين من جميع مستويات الخبرة.

بقلم: سعدية أحمد

طلال العجمي، رجل أعمال كويتي، هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “في آي ماركتس” VI Markets. ومع شغفه بالأسواق المالية والتداول، أصبح شخصية بارزة في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع. بدأت رحلته أثناء دراسته الجامعية عندما كان يدير شركات عائلية، وعند عودته إلى الكويت، بدأ العمل في مجال الاستثمار. وبعد اكتسابه خبرة في الشركات المالية، انتقل في النهاية إلى ريادة الأعمال كوسيط مالي.

تأسيس “في آي ماركتس”

وفي عام 2010، أسس طلال العجمي شركة “في آي ماركتس” في الكويت؛ وبالإضافة إلى منصبه الحالي، فهو أيضاً عضو مجلس إدارة في شركة “ون فايننشيال ماركتس” One Financial Markets، الشريك الرئيسي لشركة “في آي ماركتس”. وتتعاون “في آي ماركتس” مع “ون فايننشيال ماركتس”، وهي كيان مقره لندن تم تأسيسه في عام 2007، لتقديم خدمات تداول مخصصة عبر الإنترنت للمستثمرين الكويتيين. وتعمل “ون فايننشيال ماركتس”، الخاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، على مستوى العالم بخبرة محلية من خلال مكاتبها المنتشرة في مناطق متعددة.

وباعتبارها شركة رائدة في مجال تداول العملات “الفوركس” عبر الإنترنت، تقدم في آي ماركتس مجموعة شاملة من الأدوات المالية والميزات المبتكرة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتداولين. وسواء كان العميل مستثمراً متمرساً أو وافداً جديداً إلى الأسواق المالية، فإن “في آي ماركتس” توفر منصة مصممة لتسهيل تجارب التداول الناجحة.

تعزيز التنمية المستدامة من خلال التعليم

وانطلاقاً من هدفه المتمثل في تعزيز التنمية المستدامة من خلال التعليم، أنشأ طلال العجمي شركة “في آي ماركتس” مع التركيز على تثقيف الأشخاص في الكويت المهتمين بالتداول ومن ثم السماح لهم ببدء رحلتهم الخاصة من خلال إدارة محافظهم الاستثمارية. ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً فريداً في جذب المتداولين الجدد وذوي الخبرة في الكويت والشرق الأوسط. وشارك العجمي في الصفقات اليومية وقدم محتوى تعليمياً، مما عزز اتصاله بالجمهور ونجاحه. وانطلاقاً من إيمانه بأن التعليم يطلق العنان للإمكانات، سعى إلى تمكين النساء في المنطقة اللاتي يطمحن إلى دخول الأسواق المالية. لذلك، أسس مشروع “ياسمين”، وهو مشروع نسائي تعليمي مخصص لتمكين المرأة في الشرق الاوسط من دخول الاسواق العالمية من خلال المحاضرات والمناقشات الاسبوعية.

“في آي ماركتس” تتعاون مع “أكسي ترايدر”

منذ إنشائها في عام 2010، برزت “في آي ماركتس”كمنصة تداول بارزة للعملات مقرها الكويت تقدم خدماتها للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات التي تقدم مجموعة واسعة من الأدوات المالية والميزات التي تناسب المتداولين من جميع المستويات. وتعاونت “في آي ماركتس”مع “أكسي ترايدر” AxiTrader، وهي شركة بارزة في قطاع الفوركس، في شراكة تُعرف باسم “axi-vi” تهدف إلى إحداث تحول في التداول عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبموجب هذه الاتفاقية الحصرية، تتولى “في آي ماركتس”مسؤولية منتجات وخدمات “أكسي ترايدر” في المنطقة، مما يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة وخيارات التداول المتعددة، بما في ذلك الفوركس وعقود الفروقات على المؤشرات والسلع والطاقات والسندات والعقود الآجلة. وتقود “في آي ماركتس”و”أكسي ترايدر” صناعة التداول من خلال الابتكار ودعم العملاء الاستثنائي المدعوم بفرق خدمة العملاء العالمية التي توفر دعماً متعدد اللغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما توفر مجموعة واسعة من أدوات التداول، بما في ذلك أزواج العملات الأجنبية الرئيسية والغريبة مثل الدولار الأمريكي/ الدولار السنغافوري USD/SGD وزوج العملات الدولار الأمريكي/ الراند الجنوب إفريقي وUSD/ZAR، إلى جانب السلع والمؤشرات ومنتجات الطاقة وعقود الذهب/الفضة الآجلة والعقود مقابل الفروقات.

وتقدم “في آي ماركتس”حسابات بدون فوائد متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتمويل الإسلامي. ويعد التعليم عنصراً أساسياً في فلسفتها، حيث تقدم ندوات ودورات تدريبية مجانية لجميع المستويات، وتغطي موضوعات مثل تداول العقود مقابل الفروقات، والفوركس، والتحليل الفني، وإدارة المخاطر، وعلم نفس التداول. وتتوفر هذه الموارد لكل من أصحاب الحسابات وغير الحسابات، مع منصات تداول متعددة الاستخدامات يمكن الوصول إليها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، مع إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول والمرونة.