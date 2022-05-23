فيوليا تقدم فرص تدريب وتوظيف للشباب السعودي

ضمن مشاركة فيوليا في معرض بترو انفيرمنت الذي عقد مؤخرا في السعودية، تحاور أريبيان بزنس مع باسكال غرانتي، الرئيس التنفيذي، فيوليا الشرق الأدنى والأوسط عن أنشطة الشركة في المملكة وبسؤاله عن كيفية استفادو الشباب السعودي مما تقدمه الشركة من ناحية التدريب والتوظيف، أجاب غرانتي بالقول: “فيوليا” ملتزمة بتنمية المهارات المحلية في المملكة العربية السعودية عبر منح الشباب السعودي فرصاً للتدريب والتعليم والعمل، بما يتماشى مع جهود المملكة للتوطين. وبالتعاون مع مجموعة الخريف لتقنية المياه والطاقة، فزنا مؤخراً بعقد إدارة خدمات المياه والصرف الصحي لمنطقة الرياض بأسرها، ومن بين أهدافنا لهذا المشروع تنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 5000 موظف محلي. كما نقيم في كل سنة مدرسة “فيوليا” الصيفية وندعو إليها طلاباً جامعيين من أرجاء العالم للمشاركة في تحديات بيئية عبر تطبيق وسائل محترفة لحلّ مشاكل مختلفة، بدعم من الخبراء في “فيوليا”. وقد ضمت المجموعة التي شاركت العام الماضي طلاباً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعمان. وقد وقعنا أيضاً مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة نقل وتقنيات المياه في المملكة، بموجبها سوف نتعاون بشكل استراتيجي في عدة مجالات من الخدمات البيئية، فضلاً على تبادل الخبرات والتدريبات.

ما أبرز النتائج الملموسة من عملية الاندماج مع مجموعة “سويز” على صعيد مساعي التحوّل البيئي؟

يكمن التحول البيئي في قلب نشاطات “فيوليا” كافة. ونحن نعرّفه على أنه العمل الذي يهدف إلى تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك بشكل جذري، وذلك عبر وضع البيئة في قلب كل عملية وكل تقييم وعبر طرح حلول جذرية ومجدية بالشراكة مع كل الجهات الفاعلة. وبفضل عملية الاندماج بين “فيوليا” و “سويز”، أصبحنا نشكّل الجهة الأقوى في مجال التحول البيئي وسنحدث تغييراً هائلاً في طريقة تقديم الخدمات الأساسية للملايين من الأشخاص في المجتمعات عبر مختلف أرجاء العالم وفي الشرق الأوسط. ففي قطاعَي المياه والنفايات، ستمكّن إضافة نشاطات “سويز” وقدراتها لـ”فيوليا” بأن تصبح المعيار المرجعي في مجال معالجة النفايات الخطرة وبأن ترسخ مكانتها في قطاع إدارة المياه. وبذلك تحظى الشركة بأفضلية أكبر للتعامل مع أبرز التحديات البيئية في المنطقة، ولاسيما في المملكة العربية السعودية. فضلاً على ذلك، وفي إطار مساعيها الريادية في مجال التحول البيئي في المنطقة، سوف تعزّز “فيوليا” نشاطها في المجالات حيث يمكن للمجموعة أن تحقق قيمة مضافة كبيرة من خلال خبرتها الواسعة، على سبيل المثال في معالجة النفايات الخطرة والكفاءة في استهلاك الطاقة وإعادة استخدام المياه وكذا إعادة تدوير البلاستيك. كما أنها تتطلّع إلى المساهمة إلى حد أبعد في أنشطة الخدمات الأساسية وهي المياه والنفايات والصرف الصحي والكهرباء.

كيف ستساهم الشركة في المملكة في مجال التحوّل البيئي؟

انطلاقاً من حضورنا الراسخ في المملكة العربية السعودية حيث تعمل المجموعة منذ 35 سنة في قطاعات المياه والنفايات والطاقة لعملاء بلديين وصناعيين على حدّ سواء، تواصل “فيوليا” تعزيز نطاق مساهمتها في التحوّل البيئي للمملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وقد وقّعت “فيوليا” اتّفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الاستثمار وشركة نقل وتقنيات المياه، بموجبها سوف تدعم “فيوليا” المملكة في مهمّتها لتحسين أدائها التشغيلي والتجاري في قطاع المياه عبر مختلف أنحاء الدولة. ومن شأن هذا التعاون أن يركّز على تطوير حلول مبدعة بما في ذلك الحلول الرقمية، كما سيساعد على بناء المهارات في إدارة المنشآت وصيانتها. كذلك، وقعنا مؤخراً مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير نطور بموجبها بشكل مشترك حلولاً متكاملة لإعادة التدوير وإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك حلول للنفايات الخطرة الطبية والصناعية.

ما هدف حضوركم في المعرض؟

يمثّل معرض PetroEnvironment منصّة للتلاقي بأبرز الممارسين البيئيين وصانعي السياسات والعلماء والمستخدمين النهائيين والتقنيين والمهندسين في قطاع الطاقة والبيئة في المملكة العربية السعودية. ومن خلال مشاركتنا في المعرض، نجحنا في تحقيق هدفنا الرامي إلى إنشاء علاقات جديدة وتمتين علاقاتنا القائمة مع أبرز الجهات الفاعلة وإلى تبادل خبرتنا الواسعة والأفكار للسير قدماً في مجال التحول البيئي في المملكة.