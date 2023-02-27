خطف الملاكم البريطاني تومي فيوري، صباح اليوم، حِزام بطل العالم للوزن المتوسط الثقيل “كروزر ويت” من المجلس العالمي للملاكمة “WBC”، بعدما أنهى “نزال الحقيقة” في الدرعية ضد جيك بول أمام نحو 6500 متفرج أحاطوا بالحلبة بحسب موقع الرياضية.

دام النزال بين فيوري والأمريكي جيك بول 33 دقيقة. وأعلن الحكّام بعد انتهاء النزال فوز تومي، الذي نال بذلك أول حزام في مسيرته. طغت الندية بين الاثنين طوال الجولات الثماني. وتوقع كل طرفٍ الظفر باللقب، لكن الحكم الرئيس أمسك بيديهما ثم رفع يد البريطاني معلنًا انتصاره.

وتسلّم الفائز حزامه تحت أنظار الكونغولي إيلونجا ماكابو، الذي حمَل الحزام ذاته من 31 يناير 2020 وحتى صباح اليوم. وشاهد النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، “نزال الحقيقة” بدءًا من النزال الثانوي السادس، الذي جمع زياد المعيوف بالإكوادوري رونالد مارتينيز، وحتى النهاية. وجلس “الدون” وعدد من أفراد أسرته في شرفةٍ لكبار الشخصيات أطلّت على الحلبة، والتقى عديدًا من الشخصيات، بينهم الأمريكي مايك تايسون، نجم الملاكمة المعتزل وبطل العالم للوزن الثقيل سابقًا. وقبل نزال فيوري وبول، احتضنت الحلبة ذاتها 8 نزالات ثانوية، آخرها أسفر عن فوز السويدي بادو جاك على ماكابو.

4 ملاكمين سعوديين يتألقون في “نزال الحقيقة” العالمي بالدرعية

شهد “نزال الحقيقة” للملاكمة، الذي أقيم الليلة على حلبة الدرعية، ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية، تألق الملاكمين السعوديين الأربعة المشاركين في هذا النزال العالمي، الذي تنظِّمُه وزارة الرياضة، بإشراف الاتحاد السعودي للملاكمة، بالتعاون مع شركة تحدي المهارة للترفيه.



وحسم الملاكم السعودي زياد مجرشي نزاله بالفوز على خصمه فيليب وانساه، في الجولة الثالثة، وكذلك فازت أول بطلة سعودية في بطولة رسمية للملاكمة رغد النعيمي، بالضربة القاضية التكنيكية على منافستها الملاكمة بربتشوال أوكيدا، وتغلَّب الملاكم سلمان حمادة،على منافسه اللاعب فيليب ديفا، فيما فاز اللاعب زياد المعيوف، على الملاكم رونالد مارتينيز.

وبهذه المناسبة، قال الملاكم زياد المجرشي: “أنا سعيد جداً بفوزي الأول، وأِشكر الجميع على هذا الحدث العالمي في موسم الدرعية، وهدفي القادم تحقيق بطولة آسيا”.

فيما قالت الملاكمة رغد النعيمي: “فخورة بتمثيل المملكة في هذا النزال العالمي، لأكون أول فتاة سعودية تشارك في بطولة رسمية، وأهدي الفوز لجميع السعوديين”.

من جهته، أشار الملاكم سلمان حمادة إلى أنه بذل جهداً كبيراً في التحضير والتجهيز للمشاركة في هذا الحدث العالمي، مبدياً سعادته الغامرة بتحقيق الفوز.

ويسعى موسم الدرعية في نسخته الثانية إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية لاحتضان الفعاليات والبطولات العالمية، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ويدعم التوجه لفتح آفاق جديدة للرياضة والرياضيين، وتطوير القطاع الرياضي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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