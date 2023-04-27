فيليب موريس إنترناشيونال تكشف عن أهداف الاستدامة

تعتبر شركة “فيليب موريس إنترناشونال” أن الاستدامة أكثر من مجرد وسيلة للتخفيف من العوامل الخارجية السلبية والمخاطر عبر زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الموارد.

ويتعرف إطار عمل المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة المعاد تصميمه من “فيليب موريس إنترناشونال” على شكلين متميزين من القضايا: تلك المتعلقة بمنتجاتها من التبغ، والتي تعد جزءاً من ركيزة “تأثير المنتج”، وتلك المتعلقة بالعمليات التجارية، والتي تعد جزءاً من ركيزة “التأثير التشغيلي”.

تأثير المنتج

تعتبر معالجة التأثيرات الاجتماعية الناتجة عن منتجاتها من التبغ جوهر إستراتيجية شركة “فيليب موريس إنترناشونال”. هذه هي المجالات التي تركز عليها الموارد، للابتكار وتطوير الحلول التي يمكن أن تسهم في حل بعض أكثر تحديات المجتمع إلحاحاً. كما يمثل فرصة للنمو وميزة تنافسية قوية. وتعتبر مواجهة الآثار الصحية لتدخين السجائر حجر الزاوية في هدف شركة “فيليب موريس إنترناشونال” واستراتيجية أعمالها.

التأثير التشغيلي

تتولى “فيليب موريس إنترناشونال” إدارة تأثيرات عمليات الشركة عبر سلسلة القيمة. ويشمل ذلك، من وجهة نظر اجتماعية، ضمان المعاملة العادلة وتمكين الموظفين وتحسين حياة الناس عبر سلسلة التوريد. أما على الصعيد البيئي، فيعني ذلك معالجة ظاهرة التغير المناخي والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية.

وتتألف محفظة المنتجات الحالية للشركة بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان. وقد استثمرت شركة “فيليب موريس إنترناشونال” منذ عام 2008، أكثر من 10.5 مليار دولار أمريكي لتطوير منتجات مبتكرة خالية من الدخان وإثباتها علمياً وتسويقها تجارياً للبالغين الذين سيستمرون في التدخين لولا ذلك، بهدف إنهاء بيع السجائر تماماً.

ويشمل ذلك بناء قدرات تقييم علمي على مستوى عالمي، ولا سيما في مجالات علم سموم النظم ما قبل السريرية، والبحوث السريرية والسلوكية، وكذلك دراسات ما بعد السوق.

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ،

واستحوذت شركة “فيليب موريس إنترناشونال” في تشرين الثاني / نوفمبر 2022 على شركة “سويديش ماتش” Swedish Match – وهي شركة رائدة في توصيل النيكوتين عن طريق الفم، مما أدى إلى إنشاء شركة عالمية خالية من التدخين بقيادة علامتي IQOS و ZYN التجاريتين. ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إذنها الرسمي لتسويق منتجات التبغ المسخن كهربائياً IQOS Platform 1 التي تنتجها “فيليب موريس انترناشيونال” ومنتجات General (Snus)التي تنتجها “سويديش ماتش” باعتبارها منتجات تبغ معدلة المخاطر.

وحتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2022، كانت منتجات “فيليب موريس انترناشيونال” الخالية من الدخان متاحة للبيع في 73 سوقاً، وتقدر الشركة أن ما يقرب من 17.8 مليون بالغ في جميع أنحاء العالم قد تحولوا بالفعل إلى منتجات التبغ المسخن كهربائياً IQOS Platform 1 IQOS وتوقفوا عن التدخين. وشكلت المنتجات الخالية من الدخان ما يقرب من 32% من إجمالي صافي إيرادات “فيليب موريس انترناشيونال” للعام بأكمله 2022.

وأعلنت شركة “فيليب موريس انترناشيونال” في شباط / فبراير 2021 عن طموحها للتوسع في مجالات الصحة والعافية، مستندة إلى أساس قوي وخبرة كبيرة في علوم الحياة، وذلك من خلال شركة “فكتورا فيرتين فارما” Vectura Fertin Pharma التابعة لها بهدف تعزيز ظروف الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة.

وتهدف شركة “فيليب موريس انترناشيونال” إلى استبدال السجائر تماماً في أقرب وقت ممكن بمنتجات خالية من الدخان والتي ثبت علمياً أنها أقل ضرراً من التدخين وتتطور على المدى الطويل إلى نمط حياة أوسع، وصحة المستهلك، وشركة رعاية صحية.

ويقول ياسيك أولزاك الرئيس التنفيذي لشركة “فيليب موريس انترناشيونال” إن “الشركة واصلت جهودها في التحول بوتيرة ونطاق غير مسبوقين مقارنةً بالتحولات المماثلة. ومنذ ما يقرب من سبع سنوات، أي منذ إعلاننا عن رؤيتنا لمستقبل خالٍ من الدخان، انخفض حجم منتجات التبغ القابل للاحتراق التي تصنعها وتسوقها شركتنا بنسبة 27%”.

وأضاف أولزاك قائلاً: “حافظنا في العام الماضي على تركيزنا على هذا الطموح، وخصصنا 99% من الأبحاث والتطوير و 74% من إنفاقنا التجاري لمنتجات خالية من الدخان. ويمكنني القول بفخر أن المنتجات الخالية من الدخان مثلت 32.1% من صافي إيراداتنا في عام 2022، ونقدر أنه بحلول نهاية العام، كان حوالى 25 مليون شخص بالغ يستخدمون منتجنا الرئيسي الخالي من الدخان IQOS”.

بدوره، يقول إيمانويل بابو، المدير المالي في شركة “فيليب موريس إنترناشونال” إن الاستدامة هي حجر الزاوية في إستراتيجيتنا المؤسسية، ونحن نعمل بجد لمعالجة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تعتبر جوهرية لشركة فيليب موريس إنترناشونال”.

وقد أدى تطوير وتسويق واعتماد مختلف المنتجات الخالية من الدخان إلى نمو سريع لهذه الفئة في السنوات الأخيرة. وبدأت صناعة النيكوتين تشهد حلول المنتجات الخالية من الدخان محل منتجات التبغ القابل للاحتراق. وبصورة عامة، تشير التقديرات إلى أن حصة هذا القطاع قد نمت بمقدار 4% منذ عام 2019 وتمثل حالياً أكثر من 8% من حجم صناعة النيكوتين في العالم (باستثناء الصين والولايات المتحدة).

وتحديداً، فقد نما حجم قطاع التبغ المسخن كهربائياً في الأسواق العالمية (باستثناء الصين والولايات المتحدة) بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 25% على مدى السنوات الثلاث الماضية، مدفوعاً بزيادة التبني في أسواق الإطلاق الأولية والتوسع الجغرافي. وتشكل هذه المنتجات أكبر فئة خالية من الدخان من حيث قيمة التجزئة والحجم في الأسواق العالمية (باستثناء الصين والولايات المتحدة).

وتهدف شركة “فيليب موريس إنترناشونال” إلى ترسيخ نجاحها على مستقبل لم تعد فيه تصنع أو تبيع السجائر، وهو الشكل الأكثر ضرراً لاستهلاك النيكوتين. وفي تناقض صارخ مع منافسيها، لا يتمثل عرض القيمة لشركة “فيليب موريس إنترناشونال” في توسيع محفظتها من المنتجات القابلة للاحتراق والخالية من الدخان لتقديم المزيد من الخيارات للمستهلكين. بدلاً من ذلك، يتمثل هدفها في قيادة التحول على مستوى الصناعة يتم بموجبه التخلص التدريجي من السجائر تماماً.

وسيتيح استحواذ “فيليب موريس إنترناشونال” على “سويديش ماتش” في عام 2022 دمج محفظة رائدة من النيكوتين الفموي ضمن محفظة “فيليب موريس إنترناشونال” لإنشاء شركة رائدة لعالم خال من الدخان، وترسيخ أسس مستقبل الشركة في سوق الولايات المتحدة، وتسريع وتيرة التحول نحو شركة خالية من الدخان.

وبحلول عام 2025، تستهدف الشركة أن تشكل الإيرادات من مبيعات منتجات التبغ القابلة للاحتراق أقل من 50% من صافي الإيرادات المعدلة. وبنهاية عام 2022، مثلت منتجات “فيليب موريس إنترناشونال” الخالية من الدخان 32.1% من صافي الإيرادات السنوية و15.1% من إجمالي حجم الشحنات.