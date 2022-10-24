فيليبس ستسرح 4 آلاف موظف بسبب تبعات أزمة استرجاع أجهزة التنفس

نقلت رويترز إعلان فيليبس أنها تتوقع إلغاء حوالي 5% من الوظائف لديها أي قرابة 4000 وظيفة في الوقت الذي تحاول فيه إعادة هيكلة أعمالها بعد أن خفضت عملية ضخمة لسحب أجهزة التنفس من الأسواق، لحوالي 70٪ من قيمتها السوقية في العام الماضي.

خسرت شركة فيليبس حوالي 30 مليار يورو من قيمتها السوقية منذ أن صدمت المستثمرين في يونيو من العام الماضي بسحب 5.5 مليون من أجهزة التنفس المستخدمة في علاج انقطاع النفس أثناء النوم ، بسبب مخاوف من تحول الرغوة المستخدمة في الآلات إلى مادة سامة.



تأتي هذه الخطوة أول إعلان من قبل الرئيس التنفيذي المعين حديثًا روي جاكوبس ، الذي تولى زمام الأمور في وقت سابق من هذا الشهر حيث واصلت فيليبس صراعها مع تداعيات استرجاعها المكلف للآلات التنفس ومشاكل سلسلة التوريد المستمرة التي أدت إلى تحذير الأرباح في الماضي.

تمثل التخفيضات المتوقعة في عدد الموظفين ما يزيد قليلاً عن 5 ٪ من القوى العاملة في الشركة بناءً على إجمالي العام الماضي البالغ 78000.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة التنظيم حوالي 300 مليون يورو (295.41 مليون دولار) في الأرباع المقبلة.

وتمت الإشارة في تحذير بشأن الأرباح في وقت سابق من هذا الشهر ، وقالت فيليبس إن أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب تراجعت بنسبة 60٪ في الربع الثالث لتصل إلى 209 ملايين يورو.

وانخفضت المبيعات المماثلة بنسبة 6٪ لتصل إلى 4.3 مليار يورو ، حيث قالت فيليبس إن مشاكل نقص الإمدادات كانت أكبر بكثير مما كان متوقعًا وستستمر في التأثير على المبيعات في الأشهر الأخيرة من عام 2022.