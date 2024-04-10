شروط على تصنيع فيليبس أجهزة شهدت إحدى أكبر عمليات سحب اجهزة طبية بالتاريخ

منعت شركة فيليبس المسؤولة عن سحب آلات توقف التنفس أثناء النوم، من استئناف الإنتاج في المنشآت الأمريكية حتى تستوفي عددًا من متطلبات السلامة، بموجب تسوية طال انتظارها أعلنها المسؤولون الفيدراليون يوم الثلاثاء.

وتسببت عملية ضخمة لسحب أجهزة التنفس من الأسواق، بخفض حوالي 70٪ من قيمة فيليبس السوقية، وخسرت الشركة حوالي 30 مليار يورو من قيمتها السوقية منذ أن صدمت المستثمرين في يونيو 2021 بسحب 5.5 مليون من أجهزة التنفس المستخدمة في علاج انقطاع النفس أثناء النوم ، بسبب مخاوف من تحول الرغوة المستخدمة في الآلات إلى مادة سامة.

وطلب من الشركة إصلاح أنظمة التصنيع ومراقبة الجودة لديها وتوظيف خبراء مستقلين لفحص التغييرات، وفقًا لأمر المحكمة الذي أعلنته وزارة العدل الأمريكية.وقالت الوزارة إنه يتعين على الشركة أيضًا الاستمرار في استبدال أو إصلاح أو رد المبالغ المدفوعة لجميع العملاء الأمريكيين الذين حصلوا على الأجهزة المعيبة. يعد هذا الإجراء خطوة كبيرة نحو حل واحدة من أكبر عمليات سحب الأجهزة الطبية في التاريخ، والتي استمرت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.

معظم الأجهزة التي تم سحبها هي أجهزة ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر، أو CPAP. وهي وسيلة لدفع الهواء من خلال قناع لإبقاء ممرات الفم والأنف مفتوحة أثناء النوم، وفي حال تُرك انقطاع التنفس أثناء النوم دون علاج، فقد يؤدي إلى النعاس الخطير وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

واستدعت شركة فيليبس أكثر من 5 ملايين من الأجهزة منذ عام 2021 لأن الرغوة الداخلية الخاصة بها يمكن أن تتحلل بمرور الوقت، مما يدفع المستخدمين إلى استنشاق جزيئات وأبخرة صغيرة أثناء نومهم. وقد عانت الجهود المبذولة لإصلاح أو استبدال الأجهزة من التأخير الذي أحبط المنظمين والمرضى في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

وزعم محامو الحكومة الفيدرالية أن الشركة فشلت في الالتزام بممارسات التصنيع الجيدة اللازمة لضمان سلامة الجهاز. ولم تعترف الشركة بهذه الاتهامات، وفقا لملف المحكمة.

وبموجب الاتفاقية القانونية، يجب على شركة فيليبس تعيين مدققين مستقلين لوضع خطة لإصلاح مشكلات التصنيع ومراقبة المشكلات المتعلقة بأجهزة النوم. ويجب بعد ذلك الموافقة على الخطة من قبل إدارة الغذاء والدواء. يجب أن يشهد الخبراء أيضًا أن الرغوة الجديدة التي تختارها الشركة تلبي معايير السلامة الخاصة بإدارة الغذاء والدواء.

وأعلنت الشركة المصنعة الهولندية في يناير/كانون الثاني أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة العدل. لكن المنظمين الأمريكيين لم يؤكدوا الصفقة في ذلك الوقت لأنه لم تتم مراجعتها بعد من قبل قاضٍ فيدرالي.

يحذر موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المرضى من أن مخاطر تناول الرغوة العازلة للصوت يمكن أن تشمل الصداع والربو وردود الفعل التحسسية ومشاكل أكثر خطورة.

كشف تفتيش إدارة الغذاء والدواء لمكاتب شركة فيليبس في بنسلفانيا في خريف عام 2021 عن سلسلة من مؤشرات خطرة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني التي تشير إلى أن الشركة قد تم تحذيرها من مشكلة الرغوة قبل ست سنوات من سحبها.

بين عام 2016 وأوائل عام 2021، وجدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 14 حالة تم فيها إبلاغ شركة فيليبس بالمشكلة أو كانت تقوم بتحليل المشكلة. وأشار مفتشو إدارة الغذاء والدواء مراراً وتكراراً إلى أنه “لم يتم إجراء أي تغيير آخر في التصميم أو أي إجراء تصحيحي أو تصحيح ميداني”.

في عام 2022، اتخذت إدارة الغذاء والدواء خطوة نادرة عندما طلبت من الشركة تكثيف تواصلها مع العملاء بشأن عملية السحب، بما في ذلك “معلومات أكثر وضوحًا حول المخاطر الصحية لمنتجاتها”. في ذلك الوقت، قدرت الوكالة أن حوالي نصف الأشخاص فقط في الولايات المتحدة الذين لديهم آلات متأثرة كانوا يعرفون أنه تم سحبها.