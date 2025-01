فيلم يحصد أربع جوائز أوسكار وجائزة أفضل ممثل لبرندان فريزر

حصد فيلم “Everything Everywhere All at Once” أي “كل شيء في كل مكان في نفس الوقت” على أربع جوائز أوسكار في حين ذهبت جائزة أفضل ممثل لبرندان فريزر عن دوره في فيلم “The Whale” (الحوت).

وحصدت الممثلة الماليزية ميشيل يوه جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “إفري ثينغ.. إفري وير أول آت واتس” الذي حصد من خلاله الممثل كي هوي كوان على جائزة أفضل ممثل مساعد، وكذلك فازت جيمي لي كيرتس بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في الفيلم نفسه، كما كانت جائزة أوسكار لأفضل مخرج للثنائي دانيال شينرت ودانيال كوان عن ذات الفيلم.

وكانت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة من نصيب فيلم “غييرمو ديل توروز بينوكيو”.

وفي هذه الفئة التي عادة ما تهيمن عليها أعمال عائلية خفيفة، فاز المخرج المكسيكي ديل تورو، الأحد، بفضل نسخة أكثر سوداوية عن مغامرات بينوكيو تدور أحداثها في إيطاليا في ثلاثينيات القرن الماضي.

وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم (نافالني)، الذي تدور أحداثه حول تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في واقعة كادت تودي بحياته.

وفاز الفيلم الحربي “أول كوايت أون ذا وسترن فرونت” أي “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية” بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وفاز الفيلم أيضا بأوسكار أفضل موسيقى تصويرية وأفضل تصوير سينمائي.