تجاوز المليار دولار.. فيلم باربي ينتصر في لبنان

انتصر الفيلم الرومانسي الأمريكي باربي، من إخراج جريتا جيروج، على محاولات منعه في لبنان بتهمة الترويج للمثلية والتحول الجنسي.

ووافق لبنان على عرض فيلم باربي في دور السينما بعد محاولة محمد المرتضى وزير الثقافة اللبناني حظر عرضه، لما أسماه التعارض مع القيم المحافظة.

“Barbie” movie adverts are seen during the film’s first screening at VOX Cinemas, in Riyadh, Saudi Arabia, August 10, 2023. REUTERS/Ahmed Yosri

الفيلم التي تخطت إيراداته المليار دولار حول العالم، صدر في وقت سابق العام الجاري 2023، وهو من بطولة مارجو روبي ورايان غوسلينغ وأمريكا فيرارا، وغيرهم من نجوم هوليود.

وأصدر مدير الأمن العام اللبناني، المسؤول عن مراجعة أي أفلام أو مسرحيات أو كتب سيتم طرحها في لبنان، قرارا يسمح بعرض الفيلم، بشرط ألا تقل أعمار المشاهدين عن 13 عاما.

وكان وزير الثقافة قال إن فيلم باربي يخالف بمحتواه الآداب والقيم لا سيما قيمة الأسرة ويخالف المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية.

وأعلنت الكويت في وقت سابق حظر فيلم باربي بوصفه مخالفاً للعادات والتقاليد.

وسمحت السعودية والإمارات والبحرين بعرض الفيلم الكوميدي الخيالي ابتداءً من يوم 10 أغسطس/آب 2023.