الهامور ح.ع الفيلم الذي اقتحمت فيه السعودية السينما المصرية

استقبلت دور العرض المصرية، أمس الجمعة، الفيلم السعودي الطويل الهامور ح.ع (ALHAMOUR H.A) الذي يعد أول عمل سعودي يعرض تجارياً في مصر والأضخم إنتاجاً في تاريخ السينما السعودية.

وفيلم الهامور من بطولة فهد القحطاني، خالد يسلم، على الشريف، إسماعيل الحسن، فاطمة البنوي، خيرية أبو لبن، ومن إخراج عبد الإله القرشي، وتأليف هاني كعدور وعمر باهبري، ومن إنتاج بوليفارد ستوديوز.

وتدور أحداث الفيلم، ومدته 121 دقيقة، حول قصة حقيقية جرت أحداثها في العام 2003، لحارس أمن يدعى حمد، يتمكن من جمع ثروة ضخمة عن طريق النصب وأوهم الناس بتوظيف أموالهم عبر المساهمات، وأصبح صاحب شأن كبير، ولكن سرعان ما تنقلب الأحداث عليه بشكل سلبي.

وقال اليوتيوبر السعودي راكان الشايع ضمن مراجعته لفيلم “الهامور ح.ع” الذي وصفه بالجريء، إن أحداث الفيلم مقتبسة من أحداث حقيقية جرت ما بين العام 2002 و2003 في تلك الفترة حيث كنا نعيش في السعودية ثورة من ناحية المساهمات، فالجميع كانوا يدخلون في المساهمات بشكل كبير وكان هناك فئة من ضعاف النفوس استغلوا رغبة الناس في استثمار أموالهم والدخول في المساهمات وهذه الفئة أنشأت مساهمات وهمية الأمر الذي جعلهم من أصحاب الملايين خلال فترة قياسية”.

وأضاف “كانوا يأخذون أموال الناس وفجأة يختفون والفيلم يقتبس هذه الفكرة بشكل عام مع أسقاط واضح عن قصة مشهورة لشخص أنشأ مساهمات متعلقة بكروت إعادة الشحن، فالفيلم يأخذنا في رحلة طويلة، ويتبع حياة شخص كان بيوم من الأيام نكرة وصار عبر رحلة شاقة أن يصل إلى القمة”.

وشارك في الفيلم فنانون مصريون هم غادة عادل والمخرج عمرو سلامة وزوجته، بالإضافة إلى الفنان أشرف زكي ودينا الشربيني.

وقال الفنان السعودي إسماعيل الحسن “نحن غير مصدقون أو على الأقل أنا شخصياً غير مصدق أن فيلمي عرض في القاهرة ولكني جداً متحمس ومتفائل بالشعب المضياف هذا والمتذوق للفنون أنه سيتمكن أن يلمس الأشياء التي عرضناها في الفيلم”.

وتعد السينما المصرية من أقدم صناعة سينما في إفريقيا وعموم المنطقة العربية وتُسمى هوليوود الشرق، وكان لها الأثر الأكبر على صناعة السينما في المنطقة العربية بشكل عام منذ النصف الأول من القرن العشرين وحتى الآن.

وبحسب الإعلان الرسمي للفيلم، سيعرض فيلم الهامور ح.ع يوم الأحد المقبل 19 فبراير/شباط 2023 في صالات السينما السعودية.