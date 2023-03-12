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فيلا محمد صلاح تتعرض للسرقة في القاهرة

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فيلا محمد صلاح
فيلا محمد صلاح

تعرضت فيلا قائد منتخب مصر وهدّاف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في التجمع الخامس في القاهرة للسرقة خلال الأيام القليلة الماضية، كما أفادت وسائل الإعلام المصرية اليوم.

وتكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة جهودها حالياً للكشف عن ملابسات السرقة ومعرفة المفقودات من فيلا اللاعب، بعدما تم الإبلاغ عن سرقتها.

بدأت الواقعة ببلاغ من ابن خال محمد صلاح يفيد بأنه أثناء مروره على الفيلا وجد أن إحدى النوافذ بها مفتوحة فشك في الأمر وأحضر مفاتيح الفيلا ودخلها ليجد أن هناك بعثرة في محتويات الفيلا وسرقة بعض الأشياء من إحدى الحجرات من بينها أجهزة الريسيفر الخاصة بأجهزة التلفاز في الفيلا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الفيلا، وتم سؤال المبلغ ابن خال محمد صلاح فأكد أنه أثناء مروره على الفيلا في التجمع الخامس، لاحظ أن أحد شبابيك الفيلا كان مفتوحاً، وبالدخول وجد بعثرة في إحدى الغرف، واختفاء بعض الأشياء بينها ريسيفرات التليفزيون.

وبدأت الأجهزة الأمنية سؤال أفراد الحراسة في المنطقة وتفريغ كاميرات المراقبة كما تم تحرير محضر بما حدث، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد كافة المسروقات.

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