فيكس شركة شوكلاته دبي الشهيرة في أول توسع دولي في المالديف

أطلقت شركة فيكس FIX، صانعة الشوكولاتة الشهيرة في دبي، أول منتج لها عالميًا في جزر المالديف بالتعاون مع منتجع جوالي المالديف، لوح شوكولاتة جديد بعنوان “وقت المانجو”. وأبرمت الشركة اتفاقية شراكة مع منتجع جوالي المالديف (JOALI Maldives) لتقديم ابتكارها من الشوكولاتة إلى هذا المنتجع المطل على المحيط الهندي. وأصبح جوالي جزر المالديف – أول منتجع فاخر في المحيط الهندي، الذي يُجسّد الفن في عالمه يقدم ابتداءً من 2 يوليو 2025، لضيوف المنتجع فرصة حصرية للاستمتاع بتجربة شوكولاتة دبي الأصلية، لأول مرة خارج الإمارات العربية المتحدة.

تشتهر فيكس بإبداعاتها الجريئة، وطبقات الشوكلاته المنصنعة بعناية بقوام لا يُنسى، وقد أعادت فيكس تعريف تجربة الحلويات العصرية. وكجزء من هذه الشراكة، تُقدّم فيكس “تايم تو مانجو”، وهو لوح شوكولاتة جديد كليًا مستوحى من الفواكه الاستوائية، ونسمات الهواء الدافئة، وروح الصيف المرحة. يمزج هذا الابتكار بين نكهات المانجو المميزة مع حلوى الطفولة التي تُعيد إلى الأذهان، ولمسة من الحلوى ذات الطعم المثير، ليُقدّم تجربة مُتعددة الحواس مُغلفة بشوكولاتة غنية. تتماشى براعة فيكس المميزة في صنع الشوكولاتة ونكهاتها المبتكرة مع فلسفة منتجع جوالي المالديف، المنتجع الذي يشتهر بفنونه الغامرة وتصميمه الراقي وتجاربه المميزة. ووفقًا لسارة حمودة، المؤسس المشارك لـ فيكس، “لا يقتصر هذا التعاون على النكهة فحسب، بل يهدف إلى إثارة الإعجاب وتقديم البهجة بطرق غير متوقعة. إن رؤية إبداعنا معروضًا في جوالي المالديف يُشعرك بالتناغم المثالي بين سرد القصص والانغماس في تجربة فريدة.” سيستمتع ضيوف جوالي المالديف بشوكولاتة فيكس في مختلف الأماكن المُختارة بعناية، بدءًا من صالة المطار الخاصة ومتجر الآيس كريم الحرفي في المنتجع، وصولًا إلى وسائل الراحة المصممة خصيصًا داخل الفيلات، وصولًا إلى طقوس ترتيب الأسرّة المسائية المُختارة. تُصنع كل قطعة يدويًا في دبي، وتُنقل بعناية، وتُقدم تحت شمس المالديف كعمل فني حقيقي صالح للأكل.

يمثل هذا أول افتتاح دولي لشركة فيكس، مما يجعل جوالي المالديف الوجهة الوحيدة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم شوكولاتة هذه العلامة التجارية المميزة. يجسد هذا التعاون التزامًا مشتركًا بالفخامة والإبداع والابتكار في فنون الطهي.

يقع جوالي المالديف في واحدة من أكبر وأعمق الجزر المرجانية في العالم، ويضم 73 فيلا أنيقة على الشاطئ وفوق الماء، كل منها برفقة خبير تذوق خاص (يعني “ساحر ماهر” بلغة الديفيهي). يعد المنتجع ملاذًا للاستدامة والبرمجة الغامرة وعروض العافية من المستوى التالي، بما في ذلك JOALI BEING Cure – أول مركز تابع لمنتجع JOALI BEING الشقيق، جزيرة العافية الرائدة في جزر المالديف.

علامة شوكلاته من دبي

سارة حمودة هي مؤسسة علامة فيكس FIX التجارية التي تلقب أيضا بشوكلاته دبي، وانطلقت بتأسيس الشركة من شغف شخصي إلى ظاهرة عالمية بعد أن حولت حبها للشوكولاتة أثناء فترة حملها إلى إمبراطورية حلويات عالمية أُطلق عليها لقب “هيرمس الحلويات”. وسرعان ما انتشر سر شوكلاته دبي وشعبيتها لتصبح ظاهرة عالمية تُعرف باسم “شوكولاتة دبي الرائجة”. تُعدّ منتجات FIX مطلوبة بشدة، حيث تُباع في دقائق معدودة، مما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير عليها، ويُقارن هذا الإقبال بالترقب لشراء تذاكر الحفلات الموسيقية الكبرى، بل تسببت في نقص في المواد الأولية مثل الفستق. هذا النجاح الباهر لم يقتصر على الشهرة الواسعة، بل امتد ليحظى بتكريم رفيع.