فيفبرو يدعو اللاعبين لتجنب التوقيع لأندية مصرية والاتحاد يرد

دعا الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين “فيفبرو” (FIFPRO) اللاعبين المحترفين لتفادي التوقيع لفائدة أندية مصرية، مبرزا وجود انتهاكات تعاقدية واسعة النطاق تشمل عدم دفع المستحقات ومصادرة جوازات السفر.

وتقدم عدد من اللاعبين والمدربين الأجانب خلال الأعوام الماضية، بشكاوى قانونية ضد أندية مصرية أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، على خلفية عدم حصولهم على كامل مستحقاتهم ورواتبهم أو الشروط الجزائية المرتبطة بفسخ التعاقد.

وأكد الاتحاد المهتم بشؤون اللاعبين المحترفين في جميع أنحاء العالم، في بيان أنه رُصد في الآونة الأخيرة “تزايد النزاعات العمالية في مصر المرتبطة بعدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر، التزوير والابتزاز”.

وحذّر “فيفبرو”، ومقره في هولندا، اللاعبين من وجود إمكانية كبيرة بأن يستتبع انتقالهم للعب في مصر “إجراءات قانونية” ضد الأندية، مرفقا بيانه بسلسلة نصائح عليهم أخذها في الاعتبار بحال أقدموا على هذه الخطوة.

نصائح “فيفبرو” للاعبين المحترفين

وطلب “فيفبرو” من اللاعبين عدم تسليم جواز سفرهم إلى مسؤول في النادي. وفي حال طلب منهم القيام بذلك لإنجاز تصريح إقامة أو عمل “فقم بدلا من ذلك بتزويده بنسخة عن جواز سفرك أو أصر على الحضور بنفسك” للقيام بالإجراءات.

وأشار إلى رصد حالات عدة تم فيها اشتراط إعادة جواز السفر بتوقيع اللاعبين على فسخ التعاقد مع النادي.

وحض الاتحاد اللاعبين على عدم توقيع “عقد فارغ” على أن تتم تعبئته في وقت لاحق من النادي، وطلب منهم بشكل دائم الاحتفاظ بنسخة أصلية من العقد تحمل توقيعه وتوقيع النادي.

ودعا اللاعبين للتأكد من أن يتم تحديد العملة التي سيتلقى بها راتبه، والاتفاق على كل البنود قبل توقيع العقد وعدم إبقاء مساحات فارغة فيه تمكن النادي من إضافة بنود فيها.

كما طلب منهم أن يكونوا “حذرين للغاية” في التعامل مع الوكلاء، موضحا “ما لم تكن لديك علاقة موثوقة طويلة الأمد مع الوكيل وأصبح وكيلك فقط في إطار مناقشات الانتقال مع النادي في مصر، فمن النادر أن يتصرفوا بصدق في مصلحتك ويفضلون بدلا من ذلك الحفاظ على علاقتهم بالنادي”.

وشدد الاتحاد على ضرورة أن يتأكد اللاعبون من إمكان طلبهم الإنصاف أمام غرفة حل النزاعات في الفيفا، مذكرا بأن “هيئات اتخاذ القرار الرياضي في مصر لا تلتزم المتطلبات الأساسية للنزاهة والاستقلالية، ولا تضمن عدالة الإجراءات”.

كما لفت نظر اللاعبين إلى أن بعض الأندية المصرية لا تمتلك حساب نظام مطابقة انتقالات اللاعبين FIFA TMS الخاص بها، “وبالتالي يمكن لأي ناد طلب شهادة الانتقال الدولية عبر ناد آخر، و إذا طُلبت منك المشاركة في مثل هذه العملية التي تتطلب عادة توقيع عقد إضافي، فتأكد من توثيق ذلك حتى تتمكن من إثبات ما حدث”.

الاتحاد المصري يرد

أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم، عن “انزعاجه الشديد” من البيان المفاجئ الصادر عن فيفبرو.

وقال الاتحاد المصري، في بيان نشره عبر صفحته بفيسبوك، إن بيان (فيفبرو) “يحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة و التي إن ثبت وقوعها فهي حالات فردية لا تنسحب على جميع أندية مصر”.

وأضاف الاتحاد أنه “يوضح عددا من النقاط المهمة، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، أولا: طبقا للـ FIFA TMS فإن عدد الأندية المصرية التي تمتلك حسابا هي 113 ناد والتي تمثل الأقسام الأول والثاني بالكامل بالإضافة إلى أكثر من نصف أندية القسم الثالث، ولذلك لا يوجد حاجة للتحايل على عملية استقدام البطاقات الدولية”.

وتابع: “ثانيا: الاتحاد المصري لديه حوالي 268 لاعبا أجنبيا في مختلف الدرجات لم يصل إلينا سوى شكوتين بحجب جوازات السفر على مدار الأربع أعوام الماضية وكانت بحجة إنهاء إجراءات إقامة اللاعبين وتم إعادة جوازات السفر فورا بعد تدخل الاتحاد”.

وأردف: “ثالثا: لدى الاتحاد المصري عقودا موحدة تم اعتمادها من الفيفا ومن هيئتكم ونعمل بها منذ 2020، رابعا: كون بعض اللاعبين يوقعون عقودا دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة فهي تقع على عاتق اللاعب ووكيله الذي يجب أن يبحث ويوجه إلى مصلحة اللاعب”.

وشدد الاتحاد المصري على أنه “لا يعتمد سوى العقود المكتملة البيانات كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك الأخطاء”.

وأكمل الاتحاد: “خامسا: الاتحاد المصري لديه جميع إجراءات التقاضي التي تمنح كل طرف حقه طبقا للائحة الاتحاد والمعتمدة من الفيفا في 2022″، مؤكدا أنه “يرفض بشدة و يحتج بقوة على البيان الصادر من هيئتكم بتاريخ اليوم خاصة أن جمعية اللاعبين المصريين وهى المتواجدة والمتابعة للأحداث في مصر لم توجه للاتحاد أي ملاحظة فيما جاء في بيانكم”، حسب البيان.

بيان “معيب”

ووصف النادي الأهلي، بطل أفريقيا عشر مرات والدوري المحلي 42 مرة، بيان اتحاد اللاعبين بالـ”معيب”، لأنه لم يحدد أسماء الأندية المقصودة، بحسب ما أفاد مصدر موقع “يلا كورة” الرياضي.

وقال المصدر إن فيفبرو أصدر بيانا يتضمن سبع نصائح “لم يقم الأهلي من قبل وطوال مشواره بارتكاب أي منها”، متسائلا “لماذا ندفع ثمن أخطاء الأندية الأخرى؟ ولماذا لم يحدد البيان أسماء الأندية ويذكر عدد القضايا التي تلاحقهم؟”

وأضاف “نتعامل باحترام ورقي مع اللاعبين والمدربين والأندية ويشهدون لنا بذلك وكان آخرهم (الجنوب أفريقي) بيتسو موسيماني والنجم الساحلي التونسي، لم يتقدم ضدنا لاعب واحد بشكوى لسنوات باستثناء الألماني – البرازيلي هندريك هلمكه الذي تمت التسوية معه”.

وفيما اعتبر أن هذا البيان مقصود به أندية أخرى، أكمل المصدر “لا نعرف السبب من البيان ولا الدافع ونتوقع أنه لم يستثن الأهلي لخصومة سابقة حول قضية عبد الله السعيد التي نعتقد أنه كان متحيزا فيها لأسباب لا نعلمها”.